6 октября в Киеве пройдет акция недовольных согласием президента Владимира Зеленского на формулу Штайнмайера. "Репетиция" этой акции состоялась 2 октября помимо Киева, еще в нескольких крупных городах Украины – Львове, Одессе. В столице несколько сот митингующих пришло прямо под окна Администрации президента и скандировали "Зеля х@йло" и "Вова выходи".

Но основные события намечены на 6 октября, а также на 14 октября, когда Украина будет отмечать День защитника отечества. А эту дату традиционно националисты устраивают массовые шествия в Киеве и в других городах. Собираются выйти и в этот раз под лозунгом "нет капитуляции".

"Страна" выяснила, кто организовывает эти движения и к чему они приведут.

Желтый протест

Будущий митинг 6 октябя в соцсетях успели окрестить "Штайнмайер-Майдан" или "Майдан желтых повязок" (протестующих призывают приносить с собой желтый скотч и желтые ленты как символ "сопротивления капитуляции").

Официально акция называется Вече "Остановим капитуляцию".

Его организатором заявлен некое "Движение сопротивления капитуляции", в которую вошли ветераны АТО и члены организаций "Демократическая сокира", УНА-УНСО, ОУН, "Свободные люди". К слову, Дмитрий Ярош с УДА поддержали и этот "антиЗЕ- союз". Координируют эту коалицию экс-депутаты Дмитрий Линько, Андрей Тетерук, Сергей Высоцкий и Андрей Левус. Также среди организаторов заявлен Вятрович и бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

Организаторы акции полагают, что из-за согласования формулы Штайнмайера в Минске 1 октября Украина вот-вот капитулирует, так как по ней Донбассу предоставляет особый статус.

"Украина стоит в шаге от капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь автономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и "народной милиции" и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создания сопротивления капитуляции", - говорится на странице мероприятия в соцсети.

На вече собираются выдвинуть ультиматум власти и обсудить стратегию и план дальнейших действий.

Интересно, что акция состоится накануне разведения войск в Золотом и Петровском, которое договорились начать как раз 7 октября.

План СБУ: одних "Анти-Зе" подвесить, других расколоть

Впрочем, действующая власть также явно не собирается пассивно наблюдать за попытками радикалов организовать новый Майдан.

По информации источников Страны в СБУ и полиции, со многими национал-радикалами за несколько последних дней была проведена переговоры, в результате которых часть их них заметно снизила активность.

Либо вообще неожиданно стали отзываться о действиях Зеленского и "Слугах" вполне нейтрально и даже миролюбиво.

Другие лидеры радикалов заявили, что проведут свои протестные акции в другие дни. Например, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, который был очень заметен во время акции 2 октября, пока не заявлял о своем участии в завтрашнем митинге.

Зато сказал, что собирается провести марш 14 октября.

Правда, представитель Нацкорпуса Родион Кудряшов уточнил "Стране", что в завтрашней акции партия примет участие.

"Нацкорпус ещё с 2015 года проводит большие акции против Минского капитулянского переговорного процесса и "формулы Ш". Будем участвовать и в этот раз", - заявил Кудряшов.

Не заметны пока в акциях также завсегдатели разного рода уличных мероприятий - ультраправые из С14 и радикалы типа Стерненко, который зарезал в прошлом году человека в Одессе.

"В СБУ активистам предлагают прямое сотрудничество, взамен обещая защиту "конторы" и слив их старых уголовных производств, - говорит источник в СБУ. - Создан план оперативных действий по противодействию "Штайнмайер-Майдану". План предполагает работу по трем направлениям. Первое – провести беседу и довести до сведения тех националистов, у которых есть "висящие" уголовные производства, что их дела поступают в распоряжение СБУ и "замораживаются". За это "подвисший" актив ведет себя тихо. Второе направление – расколоть протест. По этому вектору "контора" планирует работу с "тяжеловесами" - лидерами националистических партий. Им предлагают не выступать единым фронтом и проводить свои акции в разные дни, а также постепенно снижать накал антипрезидентской риторики. Третье направление плана предусматривает дискредитацию "Анти-Зе" акций через слив компромнтирующей информации о тех их участниках, которые не согласятся пойти на сотрудничество".

К слову, как раз вчера стало известно, что уголовное производство Сергея Стерненко вновь передано Генпрокуратурой в СБУ.

Отметим, что с предупреждением для организаторов "Штайнмайер-Майдана" на днях выступил лично Зеленский.

Он заявил, что за протестами стоят отдельные украинские политики, которые хотят таким образом избежать уголовных дел. Намекая явно на Петра Порошенко.

"Я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет", - сказал президент.

Характерно, что уже на следующий день выступил и Петр Порошенко, который сказал, что ему в целом понравилось выступление Зеленского и что "мы должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки".

Впрочем, к какому реальному результату приведет работа Зе-команды по "купированию" акций протеста, мы увидим уже завтра по масштабности и характеру "Майдана желтых повязок".