С приходом новой власти борцы с коррупцией взялись за Нацбанк.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело против главы НБУ Якова Смолия. Об этом сообщала "Страна".

Одну из ключевых должностей в Нацбанке занимает 29-летний Александр Бевз. С 2015 года, то есть с возраста 25 лет, он руководит департаментом лицензирования НБУ. Этот орган может "казнить и миловать" любой из украинских банков.

Также департамент занимается контролем небанковских финансовых учреждений, в том числе многочисленных полулегальных сетей пунктов обмена валют.

"Страна" изучила факты биографии семьи молодого руководителя департамента, где крутятся миллиарды.

Папа выигрывает тендеры на сотни миллионов

Личность молодого начальника департамента весьма примечательна. Дело в том, что он является сыном Александра Николаевича Бевза – учредителя фирм "Еврогума", "Гума трейд" и "Производственное предприятие "Эвас".

Все эти фирмы засветились на многомиллионных тендерах по поставкам обуви украинским военным и силовикам в качестве фирм–посредников.

Главным поставщиком обуви для украинских силовиков многие годы является ООО "Таланлегпром". Компания принадлежит Николаю Лаврику – экс-депутату Верховной Рады от Блока Петра Порошенко и экс-губернатору Сумской и Черниговской областей.

"Таланлегпром" с 2015 года стал единственным поставщиком обуви для Министерства обороны. В 2015 году была закуплена обувь на сумму 451,9 млн грн, в 2016 – на 355 млн, в 2017 на 385 млн. Всего, по данным системы "Прозорро", "Талантлегпром" поучаствовал в 350 закупках, в основном без какой-либо конкуренции.

При этом "Таланлегпром" покупал сырье и продавал продукцию через фирмы Александра Бевза-старшего. Сначала поставки шли только через одну фирму "– Эвас". А с 2015 года, когда начались массовые поставки обуви в Минобороны, между ними появилась еще одна компания-"прокладка" "Еврогума".

В июле 2017 года было открыто уголовное производство № 12017100090007844, материалы которого содержат сведения о схемах "дерибана" доходов по продаже военной обуви для Министерства обороны Украины.

Например, в определении Соломенского суда Киева по данному делу, говорится, что "Эвас" было создано для минимизации прибыли и уклонения от уплаты платежей в бюджет. Через посредника покупалось сырье (каучук) и реализовалась готовая продукция:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Как работала эта схема? Деньги силовые ведомства платили "Таланлегпрому" – производителю обуви. Дальше они выводились по цепочке, в которой участвовали фирмы-прокладки Александра Бевза-старшего.

В определении суда указано, что поставляя сырье и перепродавая готовую продукцию, компании Бевза-старшего "Еврогума" и "Гума трейд" оставляли у себя большую часть прибыли. Прибыль шла на выплату дивидендов и заработной платы директора. Директором фирмы является Татьяна Бевз, жена Александра Бевза-старшего.

Куш на сотни миллионов

Яркий пример деятельности "Таланлегпрома" – тендер на сумму 79,2 млн грн, где воинская часть Нацгвардии закупила 50 тыс пар утепленных ботинок с высокими берцами. Без какого-либо конкурса, по процедуре закупки у одного участника, были заключены два договора по этой закупке.

По одному из договоров, которые попали в распоряжение "Страны", стоимость одной пары ботинок составила 1676 грн, по другому – 1477 грн:



Источник: prozorro.gov.ua

Интересно, что в интернете самая дорогая обувь "Таланлегпрома" продается в розницу всего за 850 гривен. Это зимние защитные сапоги. Другие виды обуви от этого производителя стоят еще дешевле:



Источник: prom.ua

Получается, что цены на обувь для силовиков, по-видимому, завышались примерно в два раза. И это при объемах продаж в сотни миллионов гривен.

Как работает схема

Секрет такого успеха оказался прост. По утверждениям журналиста Александра Дубинского (сейчас он избран депутатом Рады по списку партии "Слуга народа"), существующие в Украине технические условия на защитную обувь для силовых структур (берцы) ТУ У 15.2-0034022-072:2015 оказались специально "заточены" под подошву, отливаемую только ТОВ "Таланлегпром".

В тендерах силовиков требование применять данные ТУ изначально закладывались в основные требования к предмету закупки:



Источник: prozorro.gov.ua

Вывод о том, что технические условия (ТУ) по ботинкам были утверждены Минобороны под одного производителя, в 2016 году подтвердил глава комитета по конкурсным торгам Минобороны Олег Свирко. В результате, по его словам, был нанесен ущерб в сотни миллионов:



Источник: tsn.ua

Из этих материалов можно сделать вывод, что Александр Бевз-старший вместе с женой участвовали в "схеме" вывода денег силовых ведомств, которые поступали на счета компании Николая Лаврика, нардепа от Блока Петра Порошенко.

В это же время их сын Александр Бевз-младший работал начальником департамента лицензирования Нацбанка.

После всплеска активности в 2017 году уголовное дело по фирмам Бевза-старшего заглохло. И только в феврале 2019 года суд обязал следователей Нацполиции все-таки начать проводить хоть какие-то следственные действия.

Деньги осваивают и прямо сейчас

Совсем недавно, уже после смены власти, 30 мая этого года уже упомянутая воинская часть 3078 Нацгвардии снова заказала ООО "Таланпром" обувь на 66,1 млн грн. Об этом сообщалось в системе "Прозорро".

До октября фирма "Таланпром" должна была поставить 38 тыс пар ботинок производства все того же "Таланлегпрома".

При этом фирма-производитель ботинок "Таланлегпрома" является учредителем фирмы-поставщика с похожим названием "Таланпром".

Цены на обувь выросли: 25 тыс пар демисезонных ботинок по все тем же техническим условиям ТУ 15.2-072-00034022:2016 были проданы по 1815 грн за пару. А 13 тыс пар летних ботинок силовики взяли по цене 1596 грн.

Победитель традиционно получил заказы без конкуренции, потому что на торги больше никто не пришел. То есть, схема с техническими условиями, "заточенными" на конкретного производителя, работает и сейчас.

"Черный список" не помог

В июне 2017 года одесское отделение Антимонопольного комитета оштрафовало "Таланлегпром" за тендерный сговор на 117 тысяч гривен. Фирму также внесли в "черный список" компаний, которым запрещено участвовать в тендерах.

Как видим, после запрета ничего не изменилось. "Таланлегпром" создал фирму с похожим названием "Таланпром", которая продолжила участвовать в закупках силовиков на сотни миллионов. Как сообщали "Наші гроші", с августа 2017 года новая дочерняя фирма получила армейских подрядов на 659 млн грн.

Он еще и поёт

Александр Бевз-младший задекларировал, что в 2018 году он получил в Нацбанке зарплату почти 2 млн грн за год. Больше 1,7 млн он держит на счетах в "Ощадбанке" и еще наличными 30,5 тыс дол.

Молодой начальник департамента также сообщил, что он владеет квартирой площадью 87,5 кв м. в Киеве.

А в свободное время Александр Бевз-младший поет песни. Клипы с ними затем выкладываются на youtube:



Источник: youtube.com

В НБУ Александр Бевз пришел на смену Леониду Антоненко, который в 2015 году уволился из НБУ после скандала с выводом 1 млрд гривен экс-депутатом от "Народного фронта", близким соратником Арсена Авакова Игорем Котвицким.

По некоторым данным, Антоненко как раз и рекомендовал Бевза.

По информации источника "Страны" в Нацбанке, в 2017 году начались массовые проверки финансовых компаниях, которые занимались обменом валют и денежными переводами. Затем представителям компаний, где были найдены нарушения, поступали "предложения, от которых нельзя отказаться": им предлагали обратиться к "специальным юристам", которые должны были помочь правильно оформить документы. В противном случае представители НБУ угрожали, что воспользуются своим правом отзывать лицензии у финансовых компаний.

По имеющимся данным, "специальных юристов" для этой схемы рекомендовал именно начальник департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз.

Напомним, что ранее против главы Нацбанка Якова Смолия началось расследование дела НАБУ. По данным следствия, он указал недостоверную стоимость нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, глава Нацбанка не отразил информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ему, и средства на банковских счетах его и жены. Общая сумма недостоверных сведений составляет более 18,3 млн гривен.