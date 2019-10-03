На днях монобольшинство в парламенте в привычном "турборежиме" проголосовало за законопроект, вносящий существенные изменения в антикоррупционное законодательство - закон о НАПК, Уголовный кодекс и другие антикоррупционные акты.

Проект президента Владимира Зеленского был принят во втором чтении, несмотря на уже привычные для этого созыва Рады многостраничные возражения Главного юридического и научно-экспертного управления ВРУ.

"Страна" разбиралась какие изменения ждут чиновников при подаче электронных деклараций и как перестроят основной антикоррупционный орган.

Понятие "близкие родственники"- растяжимое

В новом законе предлагается существенно расширить трактовку о близких родственниках.

Если раньше по закону "О противодействии коррупции" нужно было декларировать только имущество близких, с которыми чиновник живет под одной крышей и связан совместным бытом, то сейчас придется вносить в электронную декларацию и имущество второй половины и детей до достижения совершеннолетия, если брак оформлен официально, но супруги не живут вместе.

Ранее чиновники прибегали к следующей схеме - указывали в электронной декларации якобы другой адрес проживания и утверждали что "охладели" к жене или мужу и давно под одной крышей не живут. Это позволяло укрыть от декларирования все добро, оформленное на жену и детей.

Известный экс-заместитель главы СБУ Павел Демчина в свое время по этому поводу стал фигурантом крупного скандала, так как на супругу была записана масса имущества, а он утверждал что с женой и детьми вместе не живет.

Поэтому и имущество, которым они владеют или пользуются декларировать не обязан. Теперь такой номер не пройдет. Разве что оформить официально развод (что в свое время и сделал Демчина чтобы не задавали лишних вопросов) и тогда имущество супруга/супруги и детей не нужно будет вносить в е-декларацию.

За ложь в декларациях предлагают сажать реально

Согласно предлагаемым изменениям в Уголовный кодекс преступление, предусмотренное статьей 366-1 УК Украины "Декларирование недостоверной информации", отнесены к тем правонарушениям, которые считаются коррупционными уголовными правонарушениями.

То есть за недочеты в е-декларации ранее могли дать условный срок. А теперь, в случае обвинительного приговора, может быть только реальный срок.

Как отметили в своих замечаниях эксперты Главного юридического управления, "учитывая определение понятия "коррупция" в Законе Украины "О предотвращении коррупции", представление декларации субъектом декларирования, а также ответственность за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления или умышленное непредставление соответствующей декларации, по нашему мнению, должны относиться к мерам финансового контроля. Поэтому деяния, предусмотренные статьей 366-1 Уголовного Кодекса, не должны относиться к коррупционным преступлениям".

Глава НАПК будет зависим от Кабмина

Руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) изменится с коллегиального на единоличное.

Когда новый закон заработает, главу Нацагентства будет назначать на должность Кабинет Министров согласно представлению конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора. Предлагается изменить порядок формирования и состав конкурсной комиссии по отбору главы НАПК, обеспечив участие представителей международных организаций.

Не сложно догадаться, что "международники", скорей всего, будут включены в избирательный процесс, как и во многих государственных отборах, для легитимизации ручной комиссии.

Задача такой комиссии будет лишь утвердить нужную власти кандидатуру на этот пост.

Кстати, введение единоначалия в НАПК вероятно вызвано намерениями пресечь бунты заместителей. Как это было во времена председательства в антикоррупционном ведомстве Натальи Корчак, когда против нее выступил нынешний генпрокурор Руслан Рябошапка (тогда ее заместитель).

С введением нового закона также хотят почистить кадры в НАПК - полномочия членов, руководителя аппарата, заместителей руководителя аппарата НАПК прекращаются досрочно.

В законе прописали, что глава Нацагентства может покинуть должность - в случае наличия негативного вывода "комиссии по проведению независимой оценки деятельности НАПК".

То есть предусмотрели своего рода предохранитель - если новый глава НАПК выйдет из-под контроля власти, то еще одна "ручная комиссия" сможет составить вывод о неэффективности работы Нацагенства и это также будет означать увольнение руководителя.

НАБУ получит полный доступ ко всем декларациям, а НАПК ко всем реестрам

В принятом законе указано, что детективы НАБУ получат полный доступ к декларациям всех чиновников. Более того их наделят правом вносить представление прокурору об обращении в суд с целью признания недействительной имущественной сделки при наличии оснований, предусмотренных законом, а также право быть вовлеченным по своему заявлению к таким делам в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

То есть, по информации НАБУ, прокуроры должны будут обращаться в суд с иском о признании права на имущество на определенные обьекты недействительным по информации, собранной НАБУ

НАПК получит доступ ко всем реестрам и базам данных, администратором (владельцем) которых являются государственные органы.

Кроме того, Нацагентству будет дано право получать информацию даже из открытых баз данных, реестров иностранных государств, в том числе после внесения платы за получение соответствующей информации, если такая плата требуется для доступа к информации.

Мендель и Богдан придется заполнить е-декларацию

Новый закон определяет субъектами, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", руководителя Офиса президента и его заместителей, а также лиц, занимающих определенные законом "О государственной службе" должности патронатной службы.

То есть скоро мы можем увидеть е-декларации главы ОП Андрея Богдана, всех его замов и пресс-секретаря президента Юлии Мендель, поскольку ее должность относится к патронатной службе.

Ранее эти персоны могли не подавать декларации. Кроме того новый закон отменяет госфинансирование партий, которые не прошли в парламент.

Фактически этот закон - еще один кирпичик в выстраивании жесткой президентской вертикали власти, которая после смены главы НАПК будет полностью контролировать и антикоррупционную деятельность Нацагентства.

Отметим, что это именно тот орган, который проверяет декларации чиновников и нардепов и затем, в случае выявления нарушений, передающий дело в НАБУ и другие органы для возбуждения уголовных дел.

А как показывает практика, найти нарушения можно буквально в любой декларации и любого чиновника или депутата.