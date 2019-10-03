В Украине дали официальный старт масштабной приватизации. На днях парламент принял законопроект 1054-1, который отменяет закон "О перечне объектов государственной собственности , не подлежащих приватизации". Как указано в пояснительной записке, последний "утратил актуальность".

Напомним, в начале сентября, нарезая список задач для нового Кабмина и правительства, президент Владимир Зеленский, поручил Верховной Раде принять законопроект об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации до 1 октября, "назначив" отвественными председателя Рады Дмитрия Разумкова и главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Парламент практически уложился в срок - закон приняли 2 октября.

Теперь остается еще часть Кабмина. Ему предстоит сформировать новый перечень "запретных" для инвесторов предприятий, и передать не менее 500 объектов в Фонд госимущества для малой приватизации через аукцион "Прозорро".

Срок - до 1 декабря этого года.

"Скоро мы согласуем список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия, которые важны для государства, останутся в собственности. Но все остальное будет передано на приватизацию для привлечения инвестиций и экономического роста", - пообещал на своей странице в Facebook глава Минэкономразвития Тимофей Милованов.

Но закон вступит в силу на следующий день после публикации, а когда появится новый список от Кабмина и что в нем будет написано - пока неясно. В любом случае появляется "окно" около двух месяцев. И за это время можно быстро приватизировать очень многое, - пояснил "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

С одной стороны, в Украине действительно немало государственных предприятий - более 3 тысяч. Причем, большинство из них, мягко говоря, не отличается особой эффективностью. И это главный аргумент сторонников большой приватизации.

Вместе с тем, на сверхприбыльную распродажу госактивов власти, похоже, не очень рассчитывают: в проекте бюджета на следующий год запланировано всего 5 млрд гривен. Это в 3,5 раза меньше, чем закладывали в последние годы (другое дело, что эти планы никогда не выполнялись) и, по-сути, равняется стоимости одного мало-мальски ценного актива. К примеру, "Центрэнерго" в прошлом году хотели приватизировать за 6 млрд.

"Это значит, что готовится некая гибридная приватизация. В итоге государство рискует потерять свои активы, но больших денег на этом не заработает", - считает Алексей Кущ.

"Страна" разбиралась как будут распродавать госимущество.

Что можно продавать

Закон, устанавливающий перечень не подлежащих приватизации объектов, был принят еще 1991 году, но в него регулярно вносились правки.

Последний раз список "запретных" для инвесторов активов отредактировали в прошлом году.

В итоге, в перечне осталось боле 300 госпредприятий, в том числе, шахты, порты, "Укрзализниця", "Укрпочта", госбанки и другие активы.

К примеру, в Донецкой области это шахты объединения "Дзержинскуголь", обогатительная фабрика "Дзержинская", научно-исследовательский институт горно-спасательного дела и пр., в Киеве - заводы "Генератор", "Радар", "Арсенал", "Киевприбор", Национальный выставочный центр, издательства "Веселка", "Днипро", "Либедь", "Пресса Украины".

В Днепропетровской - Южный машиностроительный завод, Павлоградский химзавод, КБ "Южное" и т.д.

В списке также важные стратегические объекты национального масштаба - морские порты, "Укрпочта", "Укрзализниця", "Ощадбанк".

Получается, что теперь никакие ограничения не действуют. По крайней мере, пока не появился список от Кабмина.

И первые наметки на приватизацию уже появились.

В частности, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook написал: "Инвестициям быть! Честно говоря, я не очень верил, что смогу доработать до этого дня, хотя привлечение стратегического инвестора в "Укрпочты" было одним из пунктов моей программы, когда я выходил на конкурс СЕО "Укрпочты". Сегодня, благодаря 250 голосам в Верховной Раде Украины за закон 1054-1 это стало возможным! И не только это, а и привлечение кредитов и продажа не нужных нам объектов типа баз отдыха и сортировок в центре городов профильным инвесторам. И пусть Алибаба (крупнейший китайский маркетплейс - Ред.), как инвестор Укрпочты или IPO Укрпочты пока вызывает скептические улыбки, нам не привыкать".

Рассчитывают на приватизацию и в банках.

"Меньше доли государства в банках. Принятие закона открывает возможности и для реализации стратегии Ощадбанка - в частности, возможности участия стратегического инвестора в нем. А там не за горами государство и вообще выйдет из капитала. И, надеюсь, и ПриватБанк станет частным, что предусмотрено и его стратегий", - отметила экс-корпоративный секретарь ПриватБанка и эксперт по банковской деятельности в команде Зе Виктория Страхова.

В комментариях "Стране" она пояснила, что имела в виду не столько продажу госбанков, сколько инвестиции. К примеру, для Ощадбанка это сотрудничество с ЕБРР.

"Но и интерес частных игроков есть", - добавила она.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что "с перечня объектов исключили "Укрпочту" и "Укрзализницю". Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительные сигнал, что государственный бюджет может пополниться деньгами, а инвесторы получат возможность модернизировать предприятия".

То есть, ближайшие планы власти - не только полная, но и частичная приватизация, по которой могут пойти самые ценные "лоты".

"Стратегические объекты останутся с доле государства не менее 50% плюс 1 акция, но смогут эффективно работать над поиском стратегических инвесторов Кто знает может это будет один из самых больших e-commerce гигантов или финансовых организаций", - написал Криклий в Facebook.

В недавно презентованной программе Кабмина на пять лет есть пункт о создании некоего Фонда благосостояния, который возьмет в управление стратегические государственные предприятия.

"Создание Фонда позволит централизовать управление, повысить его эффективность, и обеспечить гражданам Украины адекватный уровень доходности их активов", — считают в правительстве.

Такая схема отчасти поясняет достаточно скромные приватизационные аппетиты властей — в проекте бюджета на следующий год от продажи госимущества запланировано получить всего 5 млрд гривен, что по-сути, равняется стоимости одного актива, а то и ниже.

Зе-приватизация

По мнению Алексея Куща, у Зе пытаются построить новую схему приватизации. "Под лозунгом либертарианства продвигается новая стратегия - не продать все, а построить некую гибридную схему", - говорит он. То есть, на госпредприятия либо пригласят неких "стратегических инвесторов, либо объекты раздробят, и продадут их отдельные части.

Игорь Смелянский, в частности, говорит о том, что "Укрпочта" сможет продать "не нужные" объекты типа баз отдыха и сортировок в центре городов. Тут впору вспомнить об идее продать здание Главпочтамта на Крещатике. В соцсетях Смелянского уже в шутку спрашивают "быть ли отелю на Майдане".

"Он просто продаст всю почту, целиком или кусками. Нам останется дырка от бублика", - опасается один из бывших топ-менеджеров госпредприятия Юрий Богданов.

По такой схеме в ход пойдут самые лакомые подразделения государственных компаний. А то, что останется, либо резко уменьшит свою рыночную стоимость, лито вообще впоследствие тихо умрет, - не исключают эксперты.

"К примеру, взять "Укрзализныцю". Вначале говорили о ее возможной продаже за миллиард долларов. Потом представили план реструктуризации, в ходе которой планируется разделить пассажирские, грузовые перевозки и инфраструктуру. Запустили частные вагоны, что привело к денежным потерям. Теперь "Укрзализниця" потеряет еще и на частной тяге. А отдельное подразделение по инфраструктуре позволит частникам получить в свое распоряжение еще и рельсы. Интересно, а как в такой ситуации будут существовать пассажирские перевозки, которые сегодня достигаются за счет грузового направления. Или мы будем платить за билет на поезд по цене авиаперелета", - отмечает Кущ.

Такие нюансы есть по большинству государственных объектов.

Скажем, Ощадбанк сейчас выполняет роль некоего "социального казначейства" - через него идут платежи населению плюс государство дает стопроцентную гарантию по вкладам. "Но останется ли эта гарантия после того, как там появится частный инвестор. И захочет ли последний тянуть убыточное "социальное направление", - говорит Кущ. У той же "Укрпочты" большое количество помещений в интересных для потенциальных инвесторов местах и т.д.

То есть, эти активы могут быть или выкуплены или же работать на определенные бизнес-структуры под эгидой "государственного партнерства".

"Скажем, то же "Центрэнерго" Игорю Коломойскому (его называют новым негласным куратором предприятия) в собственность не особо нужно. Компанию выгоднее использовать для получения дешевой электроэнергии для ферросплавных заводов, что, собственно, сейчас и делается. А если в уже существующим на предприятии схемам присоединить еще и госпрограмму поддержки углерода, которая позволит поставлять на "Центрэнерго" дешевый уголь, можно получить "дисконт" в 10-15 млрд гривен в год", - подсчитал Кущ. То есть, готовится банальное перераспределение активов пользу ФПГ. В итоге государство может потерять контре над наиболее ценными своими активами, но фактически ничего за это не получит, - считает Кущ.

"Обидно будет, когда и государственную собственность потеряем, и деньги проедим или потратим на уплату рекордных процентов по кредитам, под которыми подписывается власть", - говорит добавил Ростислав Кравец.

Alibaba и Илон Маск или Коломойский и Ко

Продать государственные предприятия по их реальной цене стратегическим иностранным инвесторам сейчас практически невозможно, - говорят эксперты. Во-первых, стоимость самих активов за последние годы заметно снизилась. Во-вторых, зарубежный бизнес, несмотря на приглашение Зеленского инвестировать в Украину, относится к нашей стране с опаской. И, как минимум, будет ждать как станут развиваться события дальше. Пока же тенденции в отечественной экономике и политическая составляющая не вселяют особого оптимизма.

"Ждать к нам ведущие мировые компании - это просто смешно. Это как история с перепиской прежнего Кабмина с Илоном Маском по поводу постройки гиперлупа", - иронизирует Алексей Кущ.

По его словам, несложно посчитать, какую сумму иностранцы готовы вложить в наши гособъекты.

"В государственный сектор всегда идет меньше денег инвесторов, чем в частный, так как последний более эффективен. У нас годовые прямые иностранные инвестиции составляют примерно 2,2 млрд долларов, и половина из них явно фиктивные (завод денег через офшоры украинских собственников - Ред.). То есть, остается немногим больше миллиарда. Из них на госактивы может пойти несколько сотен миллионов долларов. Чтобы продавать госкомпании по миллиарду долларов, как в свое время "Криворожсталь", нужно, чтобы прямые иностранные инвестиции вышли на показатель хотя бы в 10 млрд в год. А до этого пока далеко", - подытожил эксперт.

Так что скупать самые лакомые государственные активы будут украинские бизнесмены, а с учетом уровня коррупции во власти, который пока особо снизить не удалось, не исключено, что все самое ценное поделят между "своими" и с большим скидками.

Ранее "Страна" разбиралась, кто взял контроль в госкомпаниях и сбивает цену на предприятия.