В четверг, 3 октября, Верховная Рада начнет принимать законопроект "О столице Украины", который полностью перекроит местное самоуправление в Киеве.

Всего таких проектов было 4, но только одному из них дал "зеленый свет" профильный комитет Рады по вопросам местного самоуправления - документу, который инициировал медиаменеджер Александр Ткаченко, чье имя чаще всего называется в качестве потенциального нового председателя Киевской городской государственной администрации.

Что немаловажно, в этом проекте отсутствует дата досрочных перевыборов киевской власти. Если изначально были планы провести их 8 декабря 2019 года, то сейчас ситуация изменилась, а в профильном комитете говорят, что такие выборы скорее всего пройдут одновременно со всеми городами весной 2020 года.

Детали анализирует "Страна".

Магистрат, ратуши и выборы весной

Блицкриг новой власти по захвату Киева, похоже, отменяется. Досрочные выборы Киеврады и мэра столицы, которые планировались на 8 декабря 2019 года, могут не состояться.

По крайней мере, именно эта дата была прописана в первом законопроекте о столице №2143, который депутаты внезапно принимать передумали. Так, двумя днями ранее, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам местного самоуправления во время рассмотрения этого законопроекта большинство присутствующих поддержали идею принять за основу альтернативный проект, в котором даты досрочных выборов в Киеве вообще нет.

Речь идет о законопроекте о столице, который написала группа депутатов от "Слуги народа" во главе с медиаменеджером Александром Ткаченко.

В его документе вообще не прописаны сроки избрания новой столичной власти.

В других пунктах текст также сильно отличается.

Согласно тексту этого проекта, в Киеве появится 10 райсоветов по 20 депутатов со своими администрациями, количество депутатов Киевсовета сократится со 120 до 80 депутатов (это кандидаты-"списочники" тех партий, списки которых поддержали не менее 5% избирателей).

Проект предполагает, что депутаты Киевсовета будут избираться по партийным спискам, а депутаты райсоветов – по мажоритарке, но выдвигать их смогут только партии.

Но главное изменение в другом: согласно закону Киеврада создаст своий исполнительный орган - магистрат, к которому и перейдет большинство функций нынешней Киевской горгосадминистрации (КГГА). Руководителей магистрата будет назначать мэр Киева. Который, таким образом, замкнет на себя всю исполнительную власть в столице.

При этом сама КГГА превратится в префектуру. Полномочия у нее будут широкими. В частности, префектуре и ее главе дается права надзирать за соблюдением Конституции и законов органами местного самоуправления, за выполнением бюджета, обращаться в органы местного самоуправления с предписаниями об отмене решений органов самоуправления, а также через суд обжаловать акты органов местного самоуправления.

Также префект сможет выдавать специальные протесты, которыми будет останавливать действие акта органа местного самоуправления.

Но главное - превратившись в префектуру, КГГА потеряет функции исполнительной власти, а станет лишь надзирающим органом. Все же решения будет принимать магистрат, формируемый Киеврадой.

Из других нововведений - предлагается упростить получение горожанами социальных и административных услуг. Для этого в районах будут создаваться некие аналоги нынешних "ЦНАПов" (Центров предоставления административных услуг). Они будут называться "ратушами". В них где не реже одного раза в неделю будут вести личные приемы депутаты райсовета.

Спорный момент в законопроекте - это изменения к "Земельному кодексу Украины". По новым правилам изменение целевого назначения земельного участка происходит путем предоставления административной услуги Киевским магистратом. Дополнительное решение Киевского городского совета в таком случае не потребуется.

Эту идею раскритиковали в главном юруправлении Рады, напомнив, что изменение целевого назначения земельных участков должно осуществляться по проектам относительно их отведения. Такую норму назвали коррупционной и в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры.

Что касается сроков вступления в силу закона, то большинство его норм начинает действовать после выборов Киеврады и городского головы.

Вопрос - когда эти выборы?

Битву за Киев отложили до весны

Основное отличие от всех остальных документов по изменениям к закону о столице, повторимся, это то, что проектом переносятся сроки избрания новой столичной власти.

Согласно официальной позиции "Слуг народа", 8 декабря выборы в Киеве попросту не смогут состояться.

Как пояснил замглавы партии Александр Корниенко журналистам, мол, процесс забуксовал потому что до сих пор не утвержден новый состав Центральной избирательной комиссии, а во-вторых, на избирательную гонку по закону необходимо 2 месяца. Таким образом, назначить перевыборы нужно было бы не позже, чем 8 октября. А это уже практически невозможно.

"Если говорить про 8 декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем", - сказал Корниенко в интервью "Интерфаксу".

Часть депутатов, впрочем, отстаивают позицию, что сперва должна завершиться реформа децентрализации.

"Нужно сначала завершить процесс децентрализации. И потом проводить местные выборы одновременно по всей территории Украины", - говорит замглавы комитета по вопросам местного самоуправления Александр Качура ("Слуга народа").

Ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук также говорила "Стране", что досрочные выборы в Киеве пройдут не раньше, чем в апреле, после окончания процесса децентрализации.

Но эксперты говорят о других проблемах на Банковой, которые отодвигают досрочные выборы на неопределенный срок.

Так, у Зеленского до сих пор не определились с кандидатами в мэрское кресло и в кресло главы КГГА. Причем, по новому закону, как видим, КГГА вообще будет расформирована и превратится в префектуру с совсем другими, не такими "вкусными" полномочиями.

А вся власть перейдет к мэру и к формируемому им магистрату. Причем вся эта новая структура власти заработает только после выборов.

Таким образом вообще возникает вопрос - нужно ли что-то менять и назначать нового главу КГГА до выборов или нет?

Во-многом эти метания связаны с кадровой неопределенностью.

Например, на пост главы КГГА изначально планировался Ткаченко. Но нужен ли ему будет этот пост после принятия нового закона о столице (который сам же Ткаченко и разработал), по которому после выборов горадминистрация как таковая ликвидируется?

Возможно и нужен, как трамплин для участия в выборах мэра.

Другой вопрос, что его рейтинг пока не очень высок. Слишком сильный его негативный шлейф от связей с Коломойским. И, теоретически, Ткаченко может даже не выйти и во второй тур. Если будут и иные сильные кандидаты.

Поэтому, на мэрское кресло прочат от "Слуги народа" и других кандидатов. Например, актера студии "Квартал-95" Евгения Кошевого.

Большую активность развил телеведущий Андрей Пальчевский (по данным некоторых опросов он даже выходит на второе место после Кличко). Не отбрасывает своих мэрских абмиций и бизнесмен Гарик Корогодский.

"Думаю, ключевая причина в том, что у команды президента нет хорошего кандидата на мэрские выборы. Кандидат Ткаченко не особо устраивает президента. Все же сам Зеленский не очень хочет, чтобы группа Приват контролировала столицу, то есть они контролируют столицу, контролируют МВД, а это значит, что они контролируют самого Зеленского. Не думаю, что Зеленский хочет, чтобы его контролировали", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Выборы мэра и Киевсовета могут состояться как весной 2020 года, так и в октябре 2020-го, когда они и были запланированы изначально. "Зелененцы" вообще действуют в духе политической целесообразности. За два месяца кампании им было бы сложно кого-то раскрутить настолько, чтобы он выиграл выборы у Кличко, кроме того, у них там свои конфликты, кандидат от Привата не устраивает другую часть", - считает политолог Андрей Золотарев.

Но в последние дни у Зеленского появилась еще одна причина не форсировать кадровую революцию в Киеве. После утверждения "формулы Штайнмайера" о мирном процессе на Донбассе, в Киеве начали стихийно собираться мини-майданы из националистов и порохоботов, в ночь на четверг противники "формулы Штайнмайера" даже установили первую палатку.

"Частично причина и в том, что сейчас опасно начинать в Киеве предвыборную кампанию, что создаст удобную почву для различных протестов. Поэтому команда Зеленского саботирует вопрос по выборам в столице и не выражает особой заинтересованности в том, чтобы они прошли немедленно. Думаю, что дату назначат позже отдельным решением", - считает Бортник.