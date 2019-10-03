Официальное согласие Украины на так называемую формулу Штайнмайера снова поставило перед властью и обществом вопрос, на что они готовы, чтобы закончить конфликт на Донбассе. Если радикальные силы сразу заявили протест против любых попыток компромисса, то власть в лице Офиса президента Владимира Зеленского и пропрезидентской партии “Слуга народа” (СН) повела себя противоречиво.

Дав согласие на применение формулы Штайнмайера для минских соглашений и разблокировав таким образом процесс урегулирования, глава государства, а следом и представители СН заговорили о неких дополнительных условиях, что рискует опять все застопорить.

Почему избрана такая тактика и к чему она может привести, разбиралась “Страна”.

Президент оговорился

Как писала "Страна", во вторник на брифинге президент Зеленский подтвердил, что представитель Украины экс-глава государства Леонид Кучма подписал 1 октября письмо на имя спецпредставителя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, в котором украинская сторона согласилась на использование формулы Штайнмайера в процессе выполнения минских соглашений, а ее саму пропишут в отечественное законодательство.

Согласно идее на тот момент министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО, более известный под названием об особом статусе Донбасса), принятый Верховной Радой еще в 2014 году, начнет действовать на постоянной основе только после того, как в неподконтрольной Киеву территории состоятся внеочередные местные выборы, признанные демократическими и соответствующими Конституции Украины.

Для их проведения еще нужен отдельный закон. До оценки выборов спецстатус будет считаться временным.

Передав суть формулы, Зеленский добавил, что для Киева важно выполнение и других требований - вывод войск (считай, что российских), передача контроля над границей и новая редакция закона об особом статусе, который исключит, как выразился президент, капитуляцию. Правда, всего этого не оговаривает формула Штайнмайера, и непонятно, что в связи с этими Зеленский будет предпринимать.

Уже на следующий день стало понятно, что на оговорках президента будет основываться линия защиты его команды, на которую пошли нападки радикалов, в том числе в парламентских стенах. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах, первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, который, по информации “Страны”, должен вскоре занять пост главы партии, заявил, что “сначала нужно демилитаризовать, вывести войска, получить контроль над границей, потом говорить о выборах (в ОРДЛО - Ред.)”.

В свою очередь, народный депутат Богдан Яременко (СН) детализировал позицию своей партии в отношении закона об особенностях местного самоуправления в неподконтрольных районах. Он подтвердил намерения переделать этот законодательный акт, который его “лично не устраивает”.

При этом он особо остановился на положениях о безусловной амнистии участников конфликта со стороны сепаратистов и народной милиции. “Все то, что я не хочу, чтобы было на моей земле. И этого не хочет наша фракция. Этого не хочет президент Зеленский… Россия может навязывать нам свою волю, но она никогда не заставит нас переступить через красные линии, о которых я сказал”, - подчеркнул народный депутат Яременко (СН).

Однако отметим, что эти пункты заложены в Минских соглашениях. И, понятно, что Россия и сепаратисты не согласятся на их исключения из нового закона. А значит - мирный процесс снова застопорится.

Также, что любопытно, из слов Яременко выходило, что Украине пришлось согласится на формулу Штайнмайера только ради проведения саммита в “нормандском формате”.

“Это их условие для диалога президентов - диалога, который должен принести мир. А мир - это цель президента Зеленского и нашей партии”, - отметил представитель провластной партии.

При этом Яременко тоже сделал важную оговорку: до новой встречи “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция и Россия) переписывать закон не будут, дескать это станет неправильным сигналом, “даже если наши солдаты будут гибнуть”.

Напомним, что срок действия закона заканчивается 31 декабря 2019 года. К этому времени Рада должна определиться, намерена ли она его продлевать, как это делал парламент минувшего - восьмого - созыва.

Время вышло

Таким образом, ОП Зеленского оказывается на распутье.

“Зеленский очутился под давлением части своего окружения, фракции и западных партнеров, а также радикалов, которые требуют не идти на уступки в переговорном процессе и прописать в законе о спецстатусе тех самых “красных линий”, о которых президент и его соратники уже завели речь. Высока опасность, что закон в итоге перепишут на манер закона о реинтеграции Донбасса (закон про особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях - Ред.) который имеет мало отношения к реальной интеграции неподконтрольной части Донбасса. Но если Украина будет настаивать на этих или других условиях, с которыми не согласится Россия, то работа над формулой Штайнмайера окажется холостым выстрелом, а все усилия провести встречу “нормандской четверки” - банальной игрой на теме войны и мира в стиле Порошенко, который тоже встречался с Путиным, но ни к каким реальным подвижкам эти встречи не приводили”, - объясняет политолог Руслан Бортник “Стране”.

В свою очередь политолог Андрей Золотарев полагает, что ОП Зеленского во многом сам виноват в нынешнем развитии событий.

“Общественно мнение надо готовить к такого рода заявлениям. У нас же в стране, когда говорят о мире, вкладывают разные смыслы. Реакция была прогнозированной”, - комментирует он изданию.

Впрочем, даже отказ от кардинальных поправок в закон о спецстатусе не повлечет разрядку, ведь ОП Зеленского все равно останутся задачи, которые вызовут не меньший (если не больший) ажиотаж в обществе.

Прежде всего, это закон о выборах на неподконтрольных территориях, без которого там невозможно запустить избирательный процесс.

О нем "слуги народа" в разговоре со "Страной" отзывались как об отдаленной задаче. Хотя, как раз принятие именно этого закона требует "формула Штайнмайера".

“В принципе наработки относительно этого закона есть. Ранее говорилось о минимум четырех вариантах законопроекта в зависимости от типа избирательной системы, роли переселенцев и так далее. И новый написать не составит особого труда. Но диалог в обществе будет крайне сложный с учетом разброса мнений”, - комментирует Бортник.

Действительно, в прошлые годы основная дискуссия в контактной группе в Минске вокруг закона шла по нескольким пунктам: тип избирательной системы (мажоритарная или пропорциональная), допуск или не допуск всех украинских партий, возможности для их агитации, включение украинских телеканалов в кабельных сетях, возможность голосовать переселенцам, которые покинули неподконтрольные районы после войны, а также, кто именно помимо ОБСЕ должен там быть наблюдателем (то есть, могут ли там быть наблюдателями представители украинских партий и организаций).

Дискуссия тогда шла по этим пунктам непросто.

Вместе с тем, политолог Золотарев, исходя из положительной реакции, прежде всего, ЕС и Германии плюс отстраненно-позитивной позиции Администрации президента СШа Дональда Трампа, уверен, что команде Зеленского будет сложно свернуть с пути урегулирования, в котором заинтересованы ведущие страны Европы.

“Время на долгие дискуссии вышло”, - резюмирует эксперт.

Правда, в такой ситуации главным сдерживающим фактором является активность националистов и сторонников Порошенко против мирного урегулирования на Донбассе. И тут Зеленский может либо "дать заднюю", либо пойти дальше по пути выполнения Минских соглашений, но понимая, что с протестами рано или поздно нужно будет что-то делать.