Крепкая гривня закончилась. В Украине уже второй день подряд растет курс доллара. Во вторник, 1 октября американская валюта подорожала в среднем на 45 копеек, а ценник в обменниках вплотную приблизился к психологической отметке в 25 гривен.

В среду валютные качели продолжились.

Курс на межбанке с утра подскочил на 20 копеек (до 24,83/24,86 гривен), и это при том, что Нацбанк вышел спасать гривню, и продал с аукциона порядка 30 млн долларов. В обменниках и на черном рынке скачек был еще больше - почти на 70 копеек (до 25,16/25,53 гривен).

Под конец дня доллар прибавил еще 7 копеек на межбанке, а во многих обменниках выставили ценник в 26 гривен за доллар.

То есть, всего за пару дней доллар подорожал больше чем на гривну. И, судя по всему, это далеко не последний ценник. Если так пойдет дальше, то уже за считанные дни американская валюта отвоюет утраченные позиции (гривна за несколько месяцев укрепилась на 13%).

Украинцы уже паникуют, и начали скупать доллары. Банкиры говорят, что повышенный спрос со стороны населения еще больше толкает курс вверх.

Страхи людей подогревают прогнозы экспертов о некой "дате "Ч", после которой доллар улетит в пропасть, а его курс перешагнет за 40 гривен. Это, якобы, должно случиться, как только рухнет выстроенная Минфином пирамида ОВГЗ.

"Похоже, подпитка гривны зарубежными спекулянтами прекратилась, и мы наблюдаем отложенную сезонную девальвацию. Международные фонды уже "затарились" гривневыми активами, и теперь с опаской следят за новостями из Украины, которые их вовсе не радуют. При этом украинские экспортеры начинают придерживать доллары, ожидая их продать завтра подороже, что еще больше толкает гривну вниз", — пояснил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"Страна" разбиралась, почему взлетел курс доллара, и что с ним будет дальше.

Доллар без ОВГЗ

Эксперты называют сразу несколько причин резкого курсового скачка.

Первая связана с той самой пирамидой ОВГЗ, которая, по прогнозам экспертов, может "похоронить" гривну".

На вчерашнем аукционе, 1 октября, Минфин продал непривычно мало облигаций - всего на 77,2 млн гривен, тогда как, к примеру, на предыдущем - на 13,62 млрд. Всего же с начала года портфель ОВГЗ, выкупленный нерезидентами, приблизился к рекордной отметке в 100 млрд гривен. И именно этот факт поддерживал крепкую гривну: ведь, чтобы приобрести гривневые ОВГЗ, иностранцы активно заводили в Украину и меняли доллары.

Более того, Минфин заявил, что будет "закрывать лавочку" ОВГЗ. Замминистра финансов Юрий Буша, выступая на Украинском финансовом форуме, сказал что министерство ограничит предложение ОВГЗ, так как план по заимствованиям уже выполнен на 90%.

Впрочем, экономист Алексей Куц не исключает, что заявление Минфина - это некий "маркетинговый ход" - увидев, что желающих вложиться в ОВГЗ стало меньше, пытаются "взбодрить" покупателей.

По словам старшего аналитика ГК FOREX CLUB Андрея Шевчишина, предложение валюты снизилось именно из-за нерезидентов - они приостановили заведение доллара.

"Последний аукцион ОВГЗ показал низкий спрос", - говорит эксперт.

"Спекулятивная валюта от нерезидентов (в отличие от прямых иностранных инвестиций) как зашла в Украину, так в любой момент из нее может и выйти. Ведь почему нерезиденты так охотно покупают украинские ОВГЗ? Да потому что они зарабатывают до 30% годовых в валюте – 15-19% доходность самих ОВГЗ плюс 10-15% на укреплении гривны (например, в январе нерезиденты продали доллары по 27-28 гривен за доллар, а в сентябре купили по 24-25 гривен)", - отмечает экономист Виктор Скаршевский.

Что напугало спекулянтов

Сейчас, похоже, иностранцы решили взять паузу. И не просто так.

"Многие разочаровались в новой власти и, следовательно, в экономических перспективах Украины. Тут целый список причин - МВФ уехал без ответа по траншу, непонятная ситуация с Приватбанком, "смешная" программа Кабмина, которая показала, что правительство не знает, что и как делать, чтобы за 5 лет ВВП вырос на обещанные 40%", - отмечает эксперт.

"В свою очередь экспортеры получили возмещение НДС и не испытывают жесткой потребности в гривне, поэтому придерживают валюту. В итоге предложение доллара сократилось, а спрос остался прежним и потянул курс вверх. Тем более, что ралли укрепления гривны уже начало сильно угнетать экспортеров", - добавил Шевчишин.

Впрочем, пока говорить о том, что пирамида ОВГЗ начинает рушиться, - рано. Иностранные покупатели ждут, как будут развиваться события в Украине дальше. В частности, как будет решаться вопрос по Донбассу. Подписание Зе формулы Штайнмайера внесло дополнительную интригу и на валютный рынок. "Спекулянты выжидают не спровоцирует ли это ухудшения политической ситуации и какой будет общественный резонанс", - говорит Кущ.

Тем не менее, с пирамидой высотой в 100 млрд гривен в любом случае придется что-то решать.

После этой отметки или стартует достройка "второго этажа", либо пирамида начнет рушиться, - уверен Кущ. В зависимости от этого гривна либо немного укрепится, либо обрушится.

"Без фактора ОВГЗ, который гривну укрепил, курс должен быть примерно 28 гривен за доллар, то есть, если нерезиденты начнут выводить прибыль, к такой отметке он и вернется", - добавил эксперт.

Продают на панике по 26

Дополнительно курс раскачивает население, которое уже откровенно паникует.

"На наличном рынке идет более резкое движение, чем на межбанке. Сказывается неопределенность после скачка курса на межбанке, и риск социальной напряженности после новостей о подписании формулы Штайнмайера. Да и в целом, 3% рост гривны на межбанке спровоцировал активизацию покупателей, в то время как продавцы начали придерживать валюту", - рассказывает Шевчишин.

Увидев, что доллар пошел в рост, люди пытаются спасти свои сбережения. Причем, многие уже не бегают по обменникам, а покупают валюту он-лайн в своих банках, благо такую услугу Нацбанк сделал доступной. В обменниках же только разжижают ажиотаж - в некоторых киевских точках появился даже курс продажи по 26 гривен за доллар.

В валютную гонку включились также многие импортеры, которые пытаются запастись долларом, пока тот еще больше не подорожал. В частности, активизировались импортеры энергоресурсов, готовящиеся к крупным поставкам накануне отопительного сезона.

На аукционной площадке "Минфина" много заявок от потенциальных покупателей, которые готовы отдать за доллар по 25,7 -25,73 гривен. На таких условиях потенциальные покупатели хотят приобрести по 20-40 тысяч долларов.

Большинство продавцов выставляет курс на такие объемы по 25,9-26 гривен. По 24,9 гривен можно купить до 10 тысяч долларов, и такие предложения единичные.

Активно экспериментируют с ценником 26 и многие банки. И это при том, что им доллар достался намного дешевле: Нацбанк продавал его по 24,9 гривен. То есть, на волне паники есть возможность заработать больше гривны на каждом долларе.

По 28 или по 42?

Главная интрига - что будет с долларом дальше.

Опрошенные "Страной" эксперты считают, что возможно несколько сценариев.

Первый - если пирамида ОВГЗ "просядет", но резкого оттока спекулятивного капитала не будет. В этом случае доллар вернется к своей реальной стоимости - 28 гривен.

"Как показывает практика, каждый 1 млрд долларов вложений в ОВГЗ давали укрепление курса примерно на 90 копеек. Но падение может быть более резким, потому что включаются панические настроения. Плюс на укрепление гривны работали не только ОВГЗ, но и дешевые энергоносители и благоприятная конъюнктура на внешних рынках - высокие цены на руду и зерно", - пояснил Алексей Кущ.

Для власти такой сценарий наиболее благоприятный. Ведь, с одной стороны, из-за укрепление гривны уже который месяц не выполняется доходная часть бюджета, а к примеру, по таможне недобор привязанных к валюте налогов и сборов уже достиг 30 млрд гривен.

С другой, Нацбанку не нужно будет даже особо спасать гривну. Ведь курс будет практически соответствовать прошлогоднему, то есть, по факту никакой девальвации в разрезе года нет, - отмечает Кущ.

"Считаю, что доллар сейчас действительно занижен. Он должен быть по 27-28 гривен", - сказал "Стране" сооснователь monobank Олег Гороховский.

Второй сценарий - если пирамида ОВГЗ рухнет резко плюс добавится какой-лито другой неблагоприятный фактор, к примеру, ухудшение мировой конъюнктуры 9а такая угроза есть - аналитики уже давно предупреждают о новом кризисе). В этом случае, по мнению экспертов, стоит ждать курса в 30 гривен за доллар.

На такой сценарий сейчас работает и ситуация в отечественной экономике. Промышленное производство, по итогам августа, просело на 1,6%, а дефицит внешнеторгового баланса за 8 месяцев увеличился на 10,6%, до 7,2 млрд долларов.

"При этом курс доллара с начала года упал на 13%. То есть, на лицо так называемые курсовые ножницы - или спекулятивная диспропорция, когда экономически курс доллара должен расти. Но вместо этого он падает. И чем сильнее он падает, тем сильнее сжимается пружина курсового отскока. К примеру, в стресс-тестах госбанков на 2020 год для Оценки потребности в капитале НБУ закладывает курс 42 грн за доллар", - написал на своей странице в Facebook нардеп Александр Дубинский ("Слуга народа").

Третий сценарий - самый пессимистичный. Его эксперты связывают с ПриватБанком. Пока не до конца ясно как именно с ним решиться вопрос. Как известно, бывшие собственники уже имеют на руках положительное решение суда о незаконной национализации банка. 1 октября судебное заседание по апелляции Нацбанка в очередной раз перенесли - теперь на 8 октября.

"Между тем, в ПриватБанка 200 млрд сбережений украинцев. из них 180 млрд - частных лиц и 75 млрд - до востребования. Активы банка - 144 млрд гривен в ОВГЗ. Если начнется паника и люди пойдут забирать свои деньги, то государству придется или монетизировать этот портфель ОВГЗ и включать печатный станок на 100 млрд гривен, и тогда курс вообще улетит, либо вводить мораторий на снятие средств, что чревато социальным взрывом", - подытожил Кущ.