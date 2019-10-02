Вторник, 1 октября 2019 года, может оказаться переломным моментом для Украины. В этот день официальный Киев подписал "формулу Штайнмайера", которая может стать основой для прочного мира на Донбассе. Впрочем, пока непонятно насколько Владимир Зеленский готов идти до конца по пути мира, а не просто пиариться на этой теме без каких-либо практических последствий.

"Страна" отвечает на самые главные вопросы, которые касаются этого мирного процесса.

1. Что такое формула Штайнмайера?

Во вторник, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание Украиной "формулы Штайнмайера".

Ее еще в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии, а ныне - президент этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер. По его задумке, урегулирование конфликта на Донбассе было возможно при одновременном выполнении двух частей Минских соглашений - политической и по безопасности. Конкретный текст формулы никогда до сих пор не был сформулирован письменно.

Но исходя из заявлений, которые делал сам Штайнмайер в 2016 году, предполагалось проведение местных выборов на неподконтрольных территориях Донбасса. После того, как ОБСЕ признает выборы легитимными, должны были быть внесены изменения в Конституцию Украины в части закрепления особого статуса Донбасса. Параллельно должен был произойти вывод войск с украинской территории. Но ни в 2016 году, ни позже эта формула так и не была реализована. А в марте 2017 года сам Штайнмайер выиграл президентские выборы в Германии, уйдя из нормандского формата.

Примечательно, что предшественник нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Петр Порошенко сначала с этой формулой согласились (но об этом подробнее чуть ниже), но затем, по мере приближения президентских выборов, резко поменяли точку зрения и объявили этот план предательством национальных интересов Украины. Порошенко начал настаивать, что сначала должна быть выполнена та часть Минских соглашений, которая касается безопасности, а затем - политическая. То есть, ровно наоборот, чем предлагал Штайнмайер, - по задумке Порошенко сперва должен был произойти вывод войск и передача Украине контроль над границей, а затем дискуссия по выборам и особом статусе.

Опубликованная в СМИ "формула Штайнмайера", на которую 1 октября 2019 года публично согласилась Украина, и подписание которой подтвердил Зеленский, содержит всего два пункта.

Первый - закон об особом статусе вступает в силу на временной основе в 20.00 после окончания выборов на неподконтрольных территориях, проведенных согласно украинскому закону.

Второе - закон об особом статусе вступает в силу на постоянной основе после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли демократично.

Таким образом, за скобки мирного процесса по сценарию нынешнего немецкого президента, по всей логике, вынесены и вывод войск и момент передачи контроля над границей. Но комментируя подписание этой формулы, сам Зеленский заявил, что Украина не станет проводить выборы, если "там будут военные". "Если там кто-то будет, выборов не будет. Мы никогда не пойдем, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет", - заверил президент.

В тоже время, как видим, никакого "вывода войск" и передачи контроля над границей эта формула в том виде, в котором ее подписал Кучма, не предусматривает.

Поэтому если Зеленский будет выдвигать эти условия, то мирный процесс снова затормозится.

2. Как и когда будут проходить выборы?

Согласно заявлению Зеленского, выборы на Донбассе должны пройти по украинскому законодательству и под присмотром ОБСЕ, которая должна будет подтвердить, состоялись они демократично или нет.

Но, похоже, сам президент не понимает, что для проведения выборов на Донбассе должен быть отдельный, особенный закон, хотя это, опять же, прямо прописано в подписанной Кучмой "формуле Штайнмайера".

Как пояснил "Стране" политолог Михаил Погребинский, общее законодательство о выборах может быть трудно выполнимо на Донбассе.

"Если по украинскому законодательству, то выборы освещать должны украинские СМИ, должны там агитировать любые партии. А как они себе представляют, чтобы условная партия вроде "Свободы" агитировала на улице? То есть в любом случае, этот закон придется, хотят они того или нет, согласовывать с "ЛНР/ДНР". Договариваться, что все партии получают квоту на телевидении в той же Горловке или Донецке. Или может они там захотят, чтобы выборы были не по партийным спискам, а по какой-то другой системе", - отметил Погребинский.

Очевидно, что на разработку такого спецзакона понадобится время. Политолог Руслан Бортник в разговоре со "Страной" отмечает, что в лучшем случае выборы пройдут с марта по декабрь следующего года. "Зависит от принятия закона. Но его примут, судя по всему, в срок от 3 до 12 месяцев", - говорит "Стране" Бортник.

Некоторые собеседники "Страны" в пропрезидентской партии "Слуга народа" в свою очередь предполагают, что выборы на Донбассе можно было бы совместить с местными выборами, которые, очевиднее всего, пройдут в апреле 2020 года.

Но все эти детали станут ясны не раньше, чем состоится встреча глав стран "нормандского формата".

Согласование формулы Штайнмайера, а также даты начала отвода войск на двух участках фронта на Донбассе было главным условием России для организации встречи. И представители помощника президента России Суркова уже заявили, что эти условия выполнены и препятствий для встречи нет.

3. Что такое особый статус, который должен быть введён после выборов?

По словам Зеленского, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет".

На самом деле закон есть. Он носит название "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей" и был принят еще в 2014 году, а затем трижды продлевался парламентом. В нынешней его редакции он действует до 31 декабря 2019 года.

В нем прописано, что вступить в силу он должен после проведения местных выборов на неподконтрольных территориях (то же самое прописано и в формуле Штайнмайера).

По этому закону Донбасс имеет целый ряд привилегий.

1. Назначение руководителей прокуратуры и судов согласно особому порядку при участии новоизбранных органов власти.

2. Не допускать уголовное преследование участников событий на территории Луганской и Донецкой областей (амнистия).

3. Способствовать использованию русского и других языков во всех сферах жизни

4. Поддерживать эти районы в социально-экономическом развитии: восстановление промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилья. Переориентировать промышленный потенциал, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и кредиты. При этом поддержка отдельных районов Луганской и Донецкой областей должна отличаться от общего экономического режима хозяйственной и инвестиционной деятельности, а ее объемы нельзя сокращать.

5. Помочь отдельным районам Луганской и Донецкой областей развивать трансграничное сотрудничество с Россией.

6. Дать право местным органам власти создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка.

Все эти пункты копируют нормы Минских соглашений.

Теперь же Зеленский обещает, что в сотрудничестве с общественностью будет разработан некий новый проект закона об особом статусе, где "не будет никакой капитуляции". Однако, непонятно, зачем принимать новый закон, если можно продлить действие старого (как это уже делалось неоднократно в пршлые годы).

Если же принимать нвоый закон и вычеркнуть оттуда ключевые пункты о местном самуоправлении, то можно сразу ставить жирный крест на мирном урегулировании - выборы никто тогда проводить не будет и "формула Штайнмайера" останется нереализованной.

4. Почему националисты заявили о зраде?

Против "формуля Штайнмайера" уже выссказались почти все партии "майдановского" толка. Поддержала подписание формулы только "Оппозиционная платформа". "Слуга народа" пока что ограничилась крайне невнятным комментарием главы комитета по иностранным делам Богдана Яременко, который сказал, что якобы вообще никто ничего не подписывал.

На этом фоне усиливаются угрозы националистов организовать новый Майдан под лозунгом "нет капитуляции".

Особенно жестко против формулы выступает Петр Порошенко, который в 2016 году с ней сперва согласился, а затем три года убеждал Запад, что у него нет возможностей провести необходимые законы через парламент.

О том, что Порошенко "согласовал" предложение Штайнмайера в 2016 году, буквально недавно заявил новый глава МИД Украины Вадим Пристайко в кулуарах саммита YES. "Формулу, которую наш глава государства согласовал, мы как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - говорил он.

Всего 3 года назад сам Порошенко рассказывал на брифинге в Берлине, по итогам встречи в "нормандском формате", что он пообещал подготовить концепцию нового избирательного законодательства для имплементации "формулы Штайнмайера". Но теперь он говорит о том, что "никакой формулы Штайнмайера не существует" и "есть только формула Путина". Во вторник Порошенко выступил со специальным видеообращением, в окружении депутатов от своей фракции раскритиковал действия Зеленского.

Но не порохоботами едиными. К митингам против "формулы Штайнмайра" во вторник присоединились "Голос" Вакарчука и "Нацкорпус" Билецкого. После заявления Зеленского они организовали новую акцию протеста - сперва на Банковой, а позже - и на Майдане.

5. Будет ли в реальности реализована формула Штайнмайера?

Ответ на этот вопрос зависит от того, как поведет себя Зеленский, увидев сопротивление националистов и порохоботов.

Если новая власть не станет реагировать на вялые протесты агрессивного меньшинства (а собрать 226 голосов под законы о выборах на Донбассе для Зеленского в нынешней Раде не составит труда), то у неподконтрольных территорий появятся все шансы мирном реинтегрироваться в Украину на особом статусе. Это означает, что война закончится, перестанут умирать люди по обе стороны от линии разграничения, и вся страна получит возможность для стабильного развития.

К слову, один из собеседников "Страны" в дипломатических кругах, говоря о перспективах, которые открываются в связи с подписанием "формулы Штайнмайера", отметил, что одним из аргументов для новой власти может стать крупный транш донорской помощи, который может выделить Украине Германия. "Идут разговоры о том, что Украина может получить несколько миллиардов евро", - говорит собеседник.

Основной аргумент на тему "формула Штайнмайера - это зрада" исходит из того, что выборы будут проводиться еще до передачи контроля над границей. А значит - с большой долей вероятности там победят силы, не лояльные к Майдану, зато лояльные к России.

Причем эти власти в глазах мира станут легитимными представителями региона и получат особые права. В том числе - и на особые отношения с РФ.

С другой стороны - как раз этот фактор и может стать тем фундаментом, на котором регион будет реинтегрироваться в Украину. И люди, и руководство ныне неподконтрольных районов с большим удовольствием воспримут свой легитимный статус в составе Украины, чем непризнанную жизнь "между небом и землей" в "ДНР/ЛНР". И, постепенно, это полностью вернет эти территории в Украину.

Естественно, при условии уважения их прав и особого статуса. Также, это может запустить процесс реальной децентрализации и в целом по стране, когда на местах получат больше прав и возможностей распоряжаться заработанными деньгами. Что только укрепит Украину и уничтожит в зародыше любые разговоры о сепаратизме.

Если же власть не найдет в себе мужества выполнить политическую часть договоренностей, пасуя перед угрозами националистов, то конфликт на Донбассе окончательно перейет в разряд "вечных вялотекущих", что чревато полным забвением со стороны мирового сообщества, а с России постепенно Европа снимет санкции. Более того, пока на востоке страны будет сохраняться очаг напряженности, любые реформы в экономической, политической и социальной сферах будут бесперспективны.