В пропрезидентской партии “Слуга народа” планируется рокировка в руководстве. Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который возглавлял список политсилы на досрочных выборах в Раду, на посту председателя партии заменит первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Какие последствия это повлечет для политической силы президента и ее парламентской фракции - с учетом образования в ней внутренней оппозиции - выясняла “Страна”.

Не может совмещать

Спикер Разумков подтвердил слухи, что он намерен покинуть руководящий пост в СН. Причиной он назвал сложности с совмещением партийной работы со спикерством, особенно в ситуации, когда политсила молода и нуждается в развитии и, соответственно, оперативном руководстве.

“Поэтому действительно, я планируй уйти с должности главы политической силы”, – заявил Разумков, уточнив, что может занять некое другое место в партийной иерархии.

При этом он отказался назвать преемника, перепоручив это съезду СН.

Однако уже в СМИ широко обсуждается, что это будет нынешний первый замглавы фракции, 7-й номер партийного списка на внеочередных парламентских выборах Александр Корниенко, возглавлявший предвыборный штаб СН. При этом, согласно госреестру партий, он даже не входит в руководящий орган политсилы - Высший совет, состоящий всего из пяти человек, один из которых Разумков.

Почему Корниенко?

Разговоры о замене Разумкова на Корниенко ходили еще с августа, когда стало понятно, что первый сядет в спикерское кресло. По словам источника в партии, замену решили официально оформить, прежде всего, в связи с местными выборами, которые могут состояться даже раньше срока.

Сам Корниенко уже спрогнозировал, что партсъезд, на котором будет рассмотрено заявление Разумкова о сложении полномочий, состоится в конце октября.

“Конкретной даты еще нет”, - уточнила “Стране” народный депутат Евгения Кравчук, которая до своего избрания возглавляла пресс-службу СН.

Она также подтвердила, что кандидатура Корниенко наиболее вероятна на пост главы партии.

На вопрос, почему не рассматривается в качестве кандидата лидер фракции Давид Арахамия, народный депутат ответила: “Фракция и строительство партийной структуры, участие партии в местных выборах - это несколько разные вещи. Плюс две руководящие должности на одном человеке - слишком большая нагрузка. В любом случае решение - за съездом”.

Правда, сам Арахамия уже заявил, что не является членом СН и на председательский пост не претендует.

"Нужно следить за расходом средств"

Политолог Руслан Бортник полагает, что перед сменщиком Разумкова стоит серьезная задача по переделке партийного проекта.

“Слуге народа” нужен менеджер, который отстроит партию, по-прежнему существующую только на бумаге, горизонтально и вертикально. Впереди местные и, возможно, новые парламентские выборы, которые уже не получится выиграть за счет бренда партии Зеленского. Партия и ее избирательный список собирались на скорую руку, сегодня представляя собой эдакое политическое ополчение, которое нужно превратить в качественно другое объединение. Тут нужен свой Турчинов (бывший секретарь СНБО Александр Турчинов некогда был орговиком в партии “Батькивщина” - Ред.) который будет следить за расходом средств и деятельностью региональных организаций. Разумкову действительно некогда этим заниматься, да и уход снимает с него обвинение в политической ангажированности”, - комментирует Бортник.

Императивный вопрос

Заниматься переустройством партии СН придется с оглядкой на противоречия во фракции, возникшие между ее руководством (а точнее Офисом президента Владимира Зеленского) и лобби депутатов-мажоритарщиков, состоящих во фракции.

“Страна” писала о попытке распространить на последних императивный мандат, сегодня действующий только в отношении депутатов, избранных по списку.

Однако из-за угрозы раскола с этой идеей решили повременить. Более того, как утверждают собеседники издания, дискуссия в рабочей группе, собранной для разработки устраивающего всех варианта, заморожена.

“Им (руководству фракции - Ред.) нужны наши голоса для голосований, поэтому на рожон не лезут”, - говорит источник среди мажоритарщиков, попросивший об анонимности.

Победители выборов в мажоритарных округах понадобятся и в партийных нуждах: без них будет сложно развивать местные ячейки. А это еще один довод для ОП и аффилированного с ним руководства СН отложить ужесточение императивного мандата.