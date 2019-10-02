10 сентября на официальном сайте Офиса президента появилось знаменитое фото с Игорем Коломойским.

На историческом кадре запечатлено как президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир, а также министр энергетики Алексей Оржель, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, а также заместитель главы НАК "Нефтегаз" Юрий Витренко беседуют с олигархом, которому приписывают большое влияние на Зе.

Официальная подпись гласила: обсуждали "вопросы ведения бизнеса в Украине. Также шла речь об энергетической сфере".

Фото быстро разлетелось по соцсетям и вызвало широкий резонанс как в Украине, так и за ее пределами.

Но версии о чем именно там шла речь разнятся.

"Страна" уже писала что на этой встрече Коломойский мог обсуждать ситуацию с назначением руководителя "Центрэнерго".

Глава же Офиса президента Андрей Богдан заявил, что речь шла о тарифах для предприятий Коломойского по поводу чего митинговали рабочие этих заводов (Коломойскому принадежат энергоемкие ферросплавные производства).

Сам Зеленский подтвердил обе версии - говорили и о тарифах, и о "Центрэнерго".

"Страна" же решила вспомнить, что изменилось в судьбе олигарха после того памятного дня.

1. Гончарук заявил о возможности компромисса по "Приватбанку"

Примерно через неделю после публикации фото премьер-министр Гончарук заявил в комментарии газете Financial Times, что по Приватбанку можно договориться с прежними собственниками.

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивно воспринимаю любую риторику, направленную на поиск компромисса", - сказал Гончарук.

Это сразу же было воспринято как подтверждение того, что у Зеленского "решают за ПриватБанк" с Коломойским, и в итоге последний либо может вообще забрать банк, либо как минимум не будет платить компенсаций за миллиарды кредитов, которые близкие к нему компании вывели их банка.

И хотя сам премьер тут же их опроверг, заявив, что это журналисты все не так поняли, факт возможного "компромисса" по ПриватБанку мировая общественность и кредиторы зафиксировали.

В частности, в "прощальном" пресс-релизе миссии МВФ, которая уехала из Киева без решения о новой программе сотрудничества, прямо говорится, что Украине стоит позаботится об "уменьшении роли государства и олигархов" в экономике.

Также, было сказано о "минимизации стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков", а это - прямой намек на дело Приватбанка. Напомним: МВФ настаивает, чтобы прежние собственники выплатили государству компенсацию.

Речь идет о 5,5 млрд долларов, которые были выведены из ПриватБанка через компании, которые, по данным Нацбанка, были связаны с Коломойским.

"Эти деньги выводились как раз в то время, когда Украина брала кредит у МВФ почти на такую же сумму. И Фонд никогда не согласится, чтобы этот долг Коломойскому "простили", – говорит экономист Алексей Кущ.

Кстати, положительное решение суда о признании незаконной национализацию Приватбанка у Коломойского уже есть. Осталось дождаться решения по апелляции Нацбанка.

Если апелляцию НБУ в этот раз не удовлетворят, признав, что национализация ПриватБанка была незаконной, следующей инстанцией будет кассационный суд.

"А потом будут решать вопрос о компенсации Коломойскому. Не исключаю, что украинцы заплатят за ПриватБанка трижды - сначала, когда из него выводились огромные деньги, потом, когда в него вливали государственные средства, а теперь, получается, и на компенсации бывшим собственникам", - отметил адвокат Ростислав Кравец.

Сам Коломойский оценивал ущерб за ПриватБанк в 2 млрд долларов.

Эксперты не исключают, что он согласится на "взаимозачет" - погасить эту сумму за счет отказа государства от требований к самому Коломойскому по возврату кредитов.

Именно это и может быть предметом обсужденяи власти и олигарха. И именно этого опасаюся западные кредиторы.

К слову, сейчас в апелляционном суде Днепропетровской области находится 15 исков по тяжбам вокруг Коломойского и Приватбанка. И также будет очень интересно проследить каким будет вердикт по ним.

2. Назначение и.о. директора "Центрэнерго"

"Страна" уже писала, что как раз в день встречи Коломойского с Зеленским на Банковой Кабмин не согласовал назначение на должность председателя правления "Центрэнерго" Виталия Потапенко, бывшего топ-менеджера Львовского обогатительного комбината, которого, по слухам, Коломойский завел в компанию, чтобы установить над ней свой контроль.

И именно это якобы и стало непосредственным поводом для встречи.

После этой встречи Потапенко все-таки остался в "Центрэнерго", правда, в статусе и.о.

"С тех пор на предприятии все так же процветают схемы. В частности, на ферросплавные заводы Коломойского идет электроэнергия по 1,56 грн за киловатт при ее себестоимости 2,1-2,43 грн, то есть, госкомпании наносится ущерб. Отстранить руководство "Центрэнерго" для Фонда госимущества и правительства - это дело одного дня, но почему-то они этого не делают", - рассказал "Стране" источник, близкий к "Центрэнерго".

Непонятная история и с судами по "Центрэнерго". "Страна" уже писала, что Северный апелляционный хозяйственный суд Киева по заявлению "Баланс групп" приостановил прежнее решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве госкомпании - до детального изучения всех подробностей этого дела. Таким образом, комитет кредиторов вновь получил право утверждать все крупные договора предприятия.

Но тут вдруг в работе суда возникла неожиданная сложность. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, который в своей экспертизе признал ущерб со стороны "Центрэнерго" кредиторам в размере порядка 400 млн гривен, внезапно отозвал прежнее заключение.

В письме, подписанном руководителем института Рувиным от 18 сентября (его копия есть в распоряжении "Страны") указано, что старая экспертиза - неправильная.

"Просим вас считать заключение экспертов по результатам проведения комиссионной экономической экспертизы и экспертных исследований №12367/12368/19-71 от 30.08.2-19 года недействительным и вернуть вышеназванное заключение, а также материалы судебного дела в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины на доработку", - говорится в письме.

Глава комитета кредиторов "Центрэнерго" и руководитель компании "Баланс групп", которая подала иск, Дмитрий Крючков уверен, что это письмо появилось не просто так. Его, по мнению Крючкова, "организовал" Коломойский - чтобы затянуть дело.

Новое заключение могут готовить и два дня, и два месяца. А для олигарха статус-кво выгодно, так как позволяет и дальше безраздельно хозяйствовать на "Центрэнерго" и получать дешевую электроэнергию.

При этом, как рассказал нам источник, появилась новая схема для обхода требования о согласовании с кредиторами всех сделок дороже 70 млн (а процедура банкротства на сегодняшний день в силе) - их попросту дробят на более мелкие.

3. Поставки дешевой электроэнергии из РФ на предприятия Коломойского

Еще один бонус, который получил Коломойский после памятной фотосессии - изменения в схемах поставки электроэнергии в Украину. Их внесла в закон о рынке электроэнергии Верховная Рада 18 сентября.

В частности, в статье 66 появилась норма о том, что разрешается импорт электричества из стран, которые не входят в европейское энергетическое сообщество (а это, прежде всего, РФ и Беларусь) по двухсторонним договорам, а прописанный ранее запрет - убрали.

Теоретически поставки по двухсторонним договорам - это прямой путь для снижения тарифов для отечественных предприятий, которые жалуются, что не выдерживают "нового рынка" и заоблачных цен на электричество, которые с июля выросли на 20-30%.

"Более широкий выбор в покупке электроэнергии получит каждый потребитель: "Киевводоканал", химзавод, металлургический комбинат или хлебопекарня. Сейчас уже есть трейдеры, которые покупают электроэнергию в Беларуси, в частности, НАК "Нафтогаз Украины". Теперь они смогут продавать ее не только на рынок на сутки вперед, но и по двухсторонним договорам своим клиентам. Это улучшает функциональность и ликвидность рынка", - написал в Facebook глава профильного парламентского комитета Андрей Герус.

Последнего считают одним из главных лоббистов нововведения, а правки закон профильное сообщество тут же окрестило "пакетом Геруса".

Правда, злые языки сразу же стали говорить и об еще одном лоббисте - Игоре Коломойском, который заинтересован в поставках дешевой российской электроэнергии на свои предприятия.

И, как стало известно "Стране" из своих источников, уже 1 октября компания "Юнайтед Энерджи" поставила из РФ первый 100 МВт электроэнергии. "Поставку подтвердил диспетчер", -- сказал нам источник.

Эту фирму связывают с Игорем Коломойским. С начала нынешнего года она поставляла газ на "ДнероАзот" Игоря Коломойского и выкупала его у другой компании олигарха -- "Укрнафты". "Юнайтед Энерджи" зарегистрирована в прошлом году. Ее основателем числится Андрей Короткевич-Лещенко. Он также является партнером в газовой компании ООО "Укр-Альянс Групп", которая участвует в торгах на поставку газа в ProZorrо, используя справки, выданные "Укрнефтебурение" (еще один актив Коломойского).

4. "Дельфин" на крючке

Еще одна "приятная неожиданность" для Коломойского, которая случилась после встречи 10 сентября, нейтрализация конкурентов за месторождение "Дельфин" на черноморском шельфе Украины.

В июле этого года конкурс по разработке этого месторождения выиграла компания Trident Black Sea, официальным бенифициаром которой был указан экс-депутат Государственной думы России Илья Пономарев (в последнее время живет в Украине и жестко критикует Путина).

За право добывать нефть и газ на самом крупном украинском месторождении на шельфе Черного моря претендовали четыре компании: американская Frontera Resources, азербайджанская Caspian Drilling Company LTD, Trident Black Sea и компания Игоря Коломойского "Укрнефтебурение".

При этом Илья Пономарев заявил, что в случае победы готов вложить в добычу миллиард долларов. Обсуждалось, что компания Пономарева сможет добывать нефть и газ из украинского шельфа в течение 50 лет.

Но уже 12 сентября (то есть через 2 дня после встречи на Банковой) появилась информация, что Кабмин аннулировал прежнее решение по конкурсу.

"Мы признали постановление № 271 о запуске СРП по "Дельфину" нереализованным, то есть мы отменили постановление", - сказал министр энергетики Оржель.

Теперь должны провести новый конкурс, и, как подозревают эксперты, его условия могут выписать под компанию Коломойского "Укрнефтебурение".

И это далеко не едиственный успех Коломойского на нефтегазовом рынке.

Ранее Окружной административный суд Киева по иску "Укрнефтебурения" заблокировал конкурс по Зиньковской нефтегазовой площадке, который выиграли компании, входящие в состав группы ДТЭК Рината Ахметова.

Также "дочки" подконтрольной олигарху "Укртатнафты" сумели вернуться на рынок поставок топлива для госкомпаний, выиграв впервые с 2016 года несколько крупных тендеров.

5. Компенсации для МАУ

В разработке правительства есть еще одно резонансное решение, которое может существенно поправить материальное положение еще одной бизнес-структуры Коломойского - компании МАУ.

Мининфраструктуры уже завило, что не исключает компенсаций для авиакомпаний, пострадавших от закрытия воздушного сообщения с Россией.

"Их две - SkyUp и МАУ. Действительно мы будем предлагать какие-то вещи - должна быть компенсация за облет территории России. Это необязательно должна быть прямая компенсация. На это можно смотреть через аэропортовые сборы или другую модель. Понятно, они становятся неконкурентными потому что у нас есть "бан" на зону Российской Федерации. Они вынуждены делать этот облет. Естественно из-за этого логистического плеча теряют существенные деньги", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также сказал, что решение о компенсациях должно базироваться на экономических расчетах, и сейчас этот вопрос прорабатывается.

Совладелец МАУ Арон Майберг заявлял, что за 5 лет авиакомпания переплатила 216 млн долларов из-за необходимость облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и России.