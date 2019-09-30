Правительство Алексея Гончарука одобрило свою программу деятельности на внеочередном заседании в воскресенье. Как и прогнозировал сам премьер-министр, главной целью работы нового Кабмина стал рост экономики на 40% в течение пяти лет.

Акцент сделан также на запуске рынка сельскохозяйственных земель, решении демографической проблемы, увеличении количества рабочих мест, улучшении инфраструктуры страны и скачка в цифровизации услуг.

Правда, эксперты “Страны” не увидели в документе, чем будет обеспечен экономический скачок - зато там прописан курс на отказ государства от социальной опеки.

В любом случае программу еще должен утвердить парламент, а он может создать проблемы.

Денег не на пенсии

Озвученное ранее обещание Гончарука достигнуть за пять лет роста ВВП 40% стало краеугольным в программе его правительства.

По мнению премьера, украинская экономика должна расти по 5-7% в год, чтобы обеспечить стране развитие и выполнять серьезные долговые обязательства.

По оценкам самого Кабмина, в течение нескольких следующих лет на возвращение и обслуживание долгов уйдет треть госбюджета. Однако Гончарук все равно считает, что в течение следующих пяти лет “реально прийти к такой ситуации, когда экономика вырастет на 40% и удастся привлечь 50 млрд дол инвестиций”.

Предпосылки - “расширение экономической свободы и создание равных правил для всех”, но без детализации.

“Каким конкретно образом будут достигнуты эти показатели, непонятно. Хотя ставя такую амбициозную задачу, хорошо бы показывать экономическую модель. Где правительство найдет 15-20 драйверов, чтобы заставить расти в таком темпе нашу сегодняшнюю сырьевую экономику, рост которых в ближайшие годы, исходя из мировых тенденций, будет гораздо ниже?” - задает вопрос экономист Алексей Кущ в комментарии “Стране”.

В погоне за экономическим подъемом правительство обещает не забывать о гражданах. В пояснительной записке к проекту программы вообще сказано, что в ее основу положен человекоцентричный подход.

“Предложенные правительственные цели направлены преимущественно не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в разных социальных ролях и жизненных ситуациях”, - подчеркивается в документе.

Ситуация в стране действительно угрожающая: по оценкам самого правительства, почти четверть населения страны живет за чертой бедности.

Команда Гончарука обещает изменить такое положение вещей. В течение пяти лет правительство обещает создать 1 млн новых рабочих мест. Каждый украинец якобы будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума. Но нужно еще потерпеть.

“Все проблемы не удастся решить сразу, и нам необходимо начать со стимулирования экономического развития, чтобы у государства появились необходимые ресурсы для развязывания социальных проблем. Поэтому новые поступления в бюджет мы будем разделять по принципу 70/30, где 70% должно инвестироваться в развитие экономики, а 30% будет потрачено на социальное обеспечение”, - говорят в правительстве.

Насколько нужно стране еще больше рабочих мест - вопрос дискуссионный.

“В Украине не проблема найти работу - в отличие от достойной зарплаты. Можно легко найти себе место за 6-7 тыс грн в месяц, на которые будет сложно прожить. Это в Америке, если ты не работаешь - ты бедный, а у нас, наоборот - работаешь, но зарплата мизерная, налоги высокие и субсидию на оплату дорогих коммунальных услуг уже не получить. Программа борьбы с рабочей бедностью должна стать фундаментом политики государства по минимизации рисков трудовой эмиграции, но ничего этого и близко нет”, - говорит экономист Кущ.

Правительство, тем временем, продолжит курс, заложенный предшественниками, на перевод пенсионной системы на накопительную, когда пенсия - забота не государства, а самого работающего гражданина.

“Учитывая старение нации, негативные демографические тенденции, требует изменений и упрощения солидарная система пенсионного обеспечения, требуют пересмотра стимулы к оплате единого социального взноса в его существующем виде. Важно создать условия для повышения и выведения из “тени” доходов, стимулировать ответственное отношение к финансам и их накоплению на собственную старость на протяжении активной экономической жизни. Государство создает условия для обеспечения сбережения пенсионных накоплений (превенция махинаций с пенсионных накоплениями), однако накопление должно быть ответственностью, прежде всего, самого человека. Будущие пенсионеры должны знать, что нужно делать, чтобы обеспечить собственную старость, а государство должно обеспечить достаточное информирование”, - сказано в документе.

Собирается Кабмин также продолжать так называемую медицинскую реформу Ульяны Супрун.

В плане социальных обязательств это правительство ничем не отличается от предыдущих Кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, говорит экономист, народный депутат нескольких созывов Алексей Плотников.

“Хотя это ожидаемо. Когда эта власть пришла, то сообщила, что они приверженцы либертарианства, которое радикальнее даже, чем неолиберализм. Согласно либертарианским взглядам, государство должно самоустраниться из жизни общества и максимально не вмешиваться. Дескать, пусть выживет сильнейший. Давайте смотреть, к чему это приведет”, - комментирует Плотников “Стране”.

Скептически он относится к планам команды Гончарука серьезно обновить инфраструктуру Украины. В программе сказано, что все основные дороги (24 000 км) будут приведены в хорошее состояние, активно будет развиваться железная дорога, построено 5 глубоководных портов и 15 аэропортов, что повлечет рост пассажиропотока и перевозки грузов. ”Правительство не понимает, что в стране царят инфляция, рост тарифов и бедность, но обещает прожекты. Подобные идеи - за гранью оригинальности”, - полагает Плотников.

Подробнее о программе "Конец бесплатных вузов, продолжение реформ Супрун и борьба с российскими СМИ. Что на самом деле написано в программе Кабмина Гончарука"

Голоса несогласных

Следующий шаг для правительства - представление программы в Верховной Раде, которая тоже должна одобрить ее. Согласно законодательству, в случае положительного голосования Кабмин получит годовой иммунитет против отставки.

Примечательно, что давать такую привилегию команде Гончарука хотят не все в Раде и за ее пределами. По информации "Страны", внутри фракции “Слуга народа” (СН), которая составляет монобольшинство в Раде, идет дискуссия на этот счет. Единого мнения нет.

"Идет настоящая холодная война между Коломойским и ориентированным на западные структуры большинством Кабмина. Коломойский хочет почистить правительство, чтоб усилить там свое влияние и пытается заручится в этом поддержку у команды президента США Дональда Трампа. Потому что оппоненты олигарха в правительстве это, как правило, люди связанные со средой Сороса, Пинчука и Демпартии США. Естественно, что у Коломойского не заинтересованы давать правительству иммунитет. С другой стороны, если в Раде провалится голосование по программе правительства, то тогда кризис внутри фракции "Слуги народа" уже нельзя будет скрыть. Он станет слишком явным. Чего у Зеленского постараются избежать и все-таки протянуть Программу. В конце концов точечно потом министров в любой момент можно будет поменять", - говорит источник во фракции.

Тем не менее, представитель правительства в парламенте член Ирина Верещук спрогнозировала “Стране”, что Рада таки проголосует за программу. Соответствующее постановление должно набрать 226 голосов.

Если голосование провалится, Кабмин продолжит работу, однако над ним дамокловым мечом будет висеть угроза отставки.

Поэтому сюрпризы исключать нельзя.