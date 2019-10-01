Украинцы будут получать субсидии по новому. С 1 октября, в аккурат к началу нового отопительного сезона, вступает в силу постановление Кабмина №807, которое правительство утвердило в середине августа этого года.

Нововведений несколько.

Во-первых, обещают немного упростить процедуру оформления субсидии. Так, подать документы можно будет лично, по почте или в электронном кабинете. То есть, в теории, человеку, чтобы получить компенсацию по коммуналке, вообще не нужно никуда ходить.

Неработающим пенсионерам субсидии станут начислять автоматически. Плюс - "простят" отдельные долги (скажем, по коэффициентам на газ, которые считаются спорными).

Собственно, именно этот блок нововведений позволил властям анонсировать новое постановление как "упрощение получения субсидий".

Во-вторых, максимально расширяют программу монетизации субсидий, которую "обкатали" нынешней весной, на этапе предвыборной кампании. Но получать живые деньги смогут только те, у кого долги по коммуналке не превышают 340 гривен.

В-третьих, заметно ужесточат проверки субсидиантов, которые не смогут пойти по упрошенной схеме (то есть, не входят в категорию пенсионеров и льготников). "Всю информацию о претендентах будут тщательно изучать. Армия социальных инспекторов станет лично ходить по домам и проверять не сделал ли человек новый ремонт и не появилась ли у него новая бытовая техника. Многие попросту вылетят из субсидиальной программы", - прогнозирует экономист Алексей Кущ.

Армию субсидиантов хотят уменьшить радикально - минимум, на 500-600 тысяч.

Поэтому заложенных в бюджете на следующий год 48 млрд гривен (против 55 млрд на этот год) может оказаться даже много, хотя прогнозируется рост коммунальных тарифов на 10-20%.

"Но стоит готовится к резкому росту долгов по коммуналке, что может окончательно добить наше коммунальное хозяйство", - предупреждает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Страна" разбиралась кто сможет получить субсидию по новым правилам.

Непросто даже для бедных

Формально процедура оформления субсидии становится максимально простой: вам просто нужно подать пару документов (заявление о назначении субсидии, декларацию или справку о доходах всех членов семьи, а также договор аренды жилья, для тех, кто живет в съемной квартире) лично, по почте или в электронном кабинете.

Причем, если вы уже получаете субсидию, и за это время никаких изменений в ваших доходах нет, то в соцслужбу можно вообще не ходить - субсидию должны переназначить автоматически. Это касается, прежде всего, пенсионеров, малообеспеченных семей, льготников, то есть, самых бедных украинцев.

Для пенсионеров - дополнительный бонус. Им, вместо совокупного дохода за предыдущий год при расчете субсидии будут учитывать доход только за предыдущий месяц, то есть, станет меньше бумажной волокиты.

Но тут есть исключения. Скажем, могут быть проблемы у тех, кто официально не работает или же работодатель не платит за него ЕСВ. В этом случае им засчитают в общем доходе семьи сразу три прожиточных минимума, что фактически сводит шансы получить субсидию к нулю. Как вариант - придется платить налог со своего кармана.

"Но если есть задолженность по зарплате, и, соответственно, по ЕСВ, - это будет смягчающим обстоятельством", - говорит исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики, эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук. Впрочем, неизвестно будут ли его брать во внимание все социальные службы на местах. Между тем число претендентов на субсидии "без справки о ЕСВ" будет только увеличиваться, ведь задолженность по зарплатам в Украине снова пошла в рост.

Интересно по ФОПам. Судя по всему, к ним станут больше придираться по поводу уплаты налогов и доходов. Можно сколько угодно скрывать реальную прибыль, но упрощенцам первой группы в любом случае насчитают доход на уровне минимальной зарплат, второй - двух минималок, третей - трех.

Также в постановлении указано, что при расчете субсидии учитываются доходы всех членов семьи, даже тех, кто не проживает в квартире или доме, на которые, собственно, просят компенсации за коммуналку. При этом социальные нормы потребления на них насчитываться не будут, если, впрочем, факт "не проживания" подтвердит специальная инспекция.

Это ставит под вопрос субсидии даже для пенсионеров, дети которых живут в других городах, но неплохо зарабатывают.

Список "на вылет"

Заново оформлять субсидии нужно:

- внутренне перемещенным лицам (им больше не нужно предъявлять договор аренды жилья, но придется выдержать личную инспекцию представителей соцслужбы, которые составят акт обследования материально-технических условий семьи).

- гражданам, которые хотят получить деньги на закупку твердого топлива или газа (жителям частных домов)

- семьям, в которых изменилось число фактически проживающих в квартире или доходы (скажем, были крупные покупки).

При этом вовсе не факт, что решение будет положительным.

В новом постановлении изложен полный список причин, по которым человеку могут отказать в субсидии. Часть из них была прописана Минфином еще в прошлом году.

Это, к примеру, наличие у вас квартиры больше 120 квадратных метров или дома от 200 квадратов, авто не старше 5 лет или покупки на сумму больше 50 тысяч гривен.

При этом в новых правилах указано, что решение по претендентам из "черного списка" станут принимать специальные комиссии при органах соцзащиты.

"Будут смотреть в каждом случае индивидуально. Скажем, допускается положительное решение, если у человека площадь жилья до 30% превышает предельные нормативы. Ведь ситуации бывают разные: в большом доме может жить небогатый пенсионер", - говорит Никончук.

Но этот же "индивидуальный подход" теоретически позволяет договориться о выделении субсидии и совсем небесному владельцу особняка. То есть, пресловутый "человеческий фактор", который хотят нивелировать власти, все равно остается.

Из новых претендентов на вылет из субсидиального списка можно отметить, к примеру, владельцев сдающегося внаем жилья,(с него должны быть уплачены налоги, а арендная плата - идти в общий доход). Не дадут помощи по коммуналке также тем, у кого несколько машин, и кто сдает их под такси или сам подрабатывает частным извозом. Или, к примеру, тем, что получил в течение последнего года в наследство землю или недвижимость.

"После открытия рынка земли черный список пополнится также владельцами паев, так как их продажа - это в любом случае не меньше 50 тысяч гривен", - добавил Скубченко.

Как будут проверять

Как видно, в списке причин для отказа много таких, о которых соцслужбы, в принципе, могут и не узнать, если вы им об этом сами не сообщите.

Но обольщаться не стоит. Государство планирует существенно ужесточить контроль. Хотя закон о верификации получателей льгот и субсидий пока не принят, все делается с прицелом на него, - говорит Алексей Кущ. Напомним: законопроект о проверке получателей государственных средств уже в парламенте, и он предусматривает три этапа верификации - до назначения помощи, во время ее получения и после этого. То есть запускается некая система тотальной слежки "Большой брат" - будет учитываться максимум персональной информации, вплоть до банковских счетов. А если поймают на обмане - деньги придется вернуть, - отмечает Кущ.

Фактически уже сейчас, до принятия закона, отдельные его нормы постепенно начинают действовать. Особенно в части проверок на этапе получения субсидий. "Указано, что вся информация будет вносится в единый реестр получателей субсидий и анализироваться", - отмечает Андрей Никончук. В постановлении Кабмина отдельно прописано, что соцслужбы смогут получать по запросу информацию о пересечении границы (а это - выявление заробитчан или тех, у кого есть деньги на заграничные туры), о регистрации авто и недвижимости и пр.

По словам Андрея Никончука, особую ставку власти сделают на армию социальных инспекторов, которая будет ходить по домам и лично проверять по средствам ли живет претендент на государственные деньги. В свое время Конституционный суд уже блокировал похожую инициативу Кабмина, но, как видно, власти этот факт не остановил.

В такой ситуации практически нет шансов на субсидию у семей заробитчан, - говорит Олег Попенко. Если работающий за границей украинец перечислит им деньги на банковскую карту, это станет известно соцслужбам в рамках договоренностей об обмене информацией с банками. А если передаст неофициально, скажем, через систему "бусиков", то заподозрить "лишние доходы" могут социальные инспекторы.

Монетизация для всех

Но даже если у вас нет состоятельных родственников, налоговых "хвостов" или "лишнего" имущества, и субсидию вам все же дали, рассчитывать на то, что она покроет 100% коммуналки, не стоит.

Есть обязательный платеж, который обязательно нужно внести. Причем, рассчитывается он на основании социальных норм потребления, которые во многих случаях завышены. На форумах люди жалуются, что, к примеру, за воду им насчитали обязательный платеж в 100 гривен, тогда как по счетчику они потратили только на 50 гривен. Получается, что государство не только не компенсирует тариф, но еще и берет себе "комиссию". Такие переплаты могут быть, в частности, по воде и по газу.

Причем, именно на таких завышенных социальных нормах у нас будет вводиться всеобщая монетизация субсидий. Если весной этого года она работала как эксперимент, то с 1 октября должна стать массовой. Люди будут получать живые деньги через отделения "Укрпочты" или на банковскую карту и рассчитываться ими за услуги.

При этом если обнаружат, что деньги ушли не по назначению, вас переведут обратно - на безналичную субсидию. А при возникновении двух-месячной задолженности и вовсе лишат компенсации по коммуналке.

"Монетизация - это один из способов срезать часть получателей. В любом случае будут люди, которы не устоят перед соблазном пустить полученные деньги не на коммуналку, а на жизнь, скажем, купить лекарства. Возникнет долг, из которого они могут лине выпутаться. Таким образом можно оставить без субсидии до 10% самых бедных украинцев, которых в другой ситуации лишить выплат было бы практически нереально, ведь по критериям отбора они однозначно проходят", - говорит Кущ.

Минус 500 тысяч получателей

Эксперты уверены - армию получателей субсидий будут сокращать. "За этот сезон ее уменьшат на 500-600 тысяч", - прогнозирует Кущ.

Именно поэтому, по его мнению, в бюджет на следующий год заложили на субсидии меньше, чем в этом году - порядка 48 млрд гривен.

При этом реальные потребности людей в субсидиях вырастут, так как ожидается рост тарифов.

"Гозсбыты просят пересмотреть им тариф на транспортировку газа. Требуют повышения в три раза, а это плюс 20% на стоимости газа для населения и 10% на тарифе по топлению и горячей воде. Не дожидаясь решения по поставщикам, теплокомунэнерго уже нечинают лоббировать пересмотр своих тарифов на тепло и горячую воду. К примеру, по Киевской области недавно отопление подорожало почти вдвое - до 2,5 тысяч гривен за Гкал. На подходе и другие регионы", - отмечает глава комитета по вопросам жилищно- комунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Если тарифы повысят, а выдачу субсидии ограничат, станут расти долги. Как было в 2017-2018 годах: когда субсидии получало 6,4 млн семей, задолженность по ЖКУ составляла 29 млрд гривен, а когда получателей осталось 3,2 млн долг взлетел до 60 млрд, - говорит Скубченко,

"Нафтогаз" уже вывесил список теплокоммунэнерго- должников по регионам и предупредил - пока не рассчитаются, газа им не дадут. Это чревато, как минимум, задержками с началом отопительного сезона.

Очередная долговая волна ударит по и без того "убитой" жилищно- коммунальной сфере. Тепловики жалуются, что сети уже и так изношены на 80%, а ремонтировать их не за что. Это чревато ухудшением качества услуг, то есть, на нормальное снабжение теплом, водой и газом не смогут рассчитывать даже те, кто исправно оплачивает космические платежки.

Как оформить субсидию онлайн

На сайте Минсоцполитики есть возможность подачи документов в электронном виде. Для этого нужно получить электронный ключ (на сайте есть перечень порядка 20 аккредитованных ЦСК, в частности, специальный центр ГФС, центры ряда банков — Приватбанка, Ощадбанка, Укрсиббанка и др.).

Получить цифровой ключ можно, к примеру, через приложение Приватбанка "Приват 24", выбрав в меню строку "Электронная цифровая подпись" и скачав соответствующий сертификат. Правда для этого нужно еще скачать специальные плагины для Google Chrome Windows (ссылки тоже указаны).

В некоторых центрах получение электронного ключа может быть платным (от 100 гривен на год) Получив ключ, можно зайти в систему, заполнить стандартные бланки заявления и декларации и подать документы на предварительное рассмотрение.

Если по документам возникнут вопросы, ответить на них можно тоже в онлайн-режиме. Также можно зайти в эту же систему и подать документы через Bank ID (От Приватбанка или НБУ, проведу оформления похожа на получение электронного ключа).

Понятно, что такая "упрощенная схема" подойдет далеко не всем гражданам. Более простой способ — выслать документы по электронной почте. Но там нужно сначала отправить по почте предварительно распечатанные, заполненные и отсканированные копии — на предварительное рассмотрение, а потом все равно понести бумажные варианты документов.