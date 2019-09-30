Уже которую неделю доллар продолжает падение. Сегодня, 30 сентября, НБУ снизил курс доллара на 10 копеек – до 24,08 грн. Межбанк открылся с 10:00 и в обед показал такие котировки: 24,17 грн - покупка и 24,20 грн - продажа. В банках в обед доллар покупают от 23,80 до 24,17 грн, продают - от 24,17 до 24,70 грн.

"Страна" разобралась, что повлияло на укрепление нацвалюты, и как долго это продлится.

По мнению исполнительного директора центра социально-экономических исследований CASE Україна Дмитрия Боярчука, причин, повлиявших на укрепление нацвалюты, несколько. Среди них – приток спекулятивных инвестиций, рост цен на зерно на внешних рынках и хороший урожай зерновых. А также - падение цен на энергоресурсы на мировых рынках.

"Я вижу позитивную тенденцию для Украины по ценам на нефть и газ - они низкие. Поскольку это наш импорт, то это только добавляет позитива национальной валюте. Однако рано или поздно цены на энергоресурсы вырастут, и мы начнем платить больше", - говорит Боярчук.

Но основной фактор резкого укрепления гривны, по мнению Дмитрия Боярчука, — заход нерезидентов в украинские гривневые облигации госзайма.

"Нерезиденты заводят сюда валюту, продают ее, и уже за гривны покупают украинские гособлигации. Безумный как для Украины объем - до 4 миллиардов долларов спекулятивных инвестиций - капитал, который заходит, но ненадолго", - отмечает эксперт.

Он прогнозирует, что средства инвесторов не превратятся в новое производство, рабочие места и экспорт. "В какой-то момент инвесторы решат фиксировать прибыль, и начнется поток денег в другую сторону", - считает Боярчук.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко подчеркивает, что в структуре инвесторов, которые вложили средства в украинские ОВГЗ, большое количество украинцев.

"Может произойти большая девальвация, если в какой-то момент держатели облигаций захотят забрать валюту обратно. И повторится ситуация 2008-го года, когда курс гривны по соотношению к доллару был 5,05 грн/доллар, затем случилась ревальвация, а потом произошла резкая девальвация до 8 грн/доллар. Сложность в том, что такие риски очень сложно просчитать", — говорит Охрименко.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что нынешнее укрепление гривны нельзя связать с объективными экономическими факторами. "Сильная валюта - проекция сильной экономики. Если экономика находится в слабом тонусе, она не проецирует сильную валюту", - говорит он, и подчеркивает, что Нацбанк вместе с Минфином работает в интересах группы людей, эксплуатирующих госдолг Украины.

Кущ описывает схему, как это происходит.

По его словам, с одной стороны, Нацбанк проводит политику высоких процентных ставок. "Сейчас процент, под который рахмещаются гособлигации, составляет около 15% годовых при уровне потребительской инфляции 8% годовых. То есть ставка размещения в два раза больше общего уровня инфляции", - говорит эксперт, уточняя: политика высоких ставок нужна, чтобы постоянно проводить изъятие ликвидности из банковской системы — т.н. стерилизацию денежной массы.

"Нацбанк выпускает депозитные сертификаты и продает их коммерческим банкам, - объясняет Алексей Кущ. - Таким образом НБУ постоянно осушает их корреспондентские счета, что в результате приводит к искусственному дефициту гривны на внутреннем рынке капитала. При такой политике деньги не перетекают в реальный сектор экономики в форме кредитов. Портфель кредитов на субъектов хозяйствования, наоборот, постоянно сокращается".

С другой стороны, Министерство финансов отталкивается от политики Нацбанка и использует ситуацию с высокими учетными ставками: "Минфин выстраивает внутреннюю пирамиду госдолга, выпуская ОВГЗ сроком на 3-6 месяцев с космической доходностью от 15% годовых. Такой доходности нет ни в одной стране мира. Скажем, в Румынии или в Польше гособлагиации торгуются по ставке 1,5-2% годовых", —рассказывает Алексей Кущ.

С помощью высокой доходности ОВГЗ для инвесторов Минфин обеспечивает на межбанковском рынке спекулятивную валюту, так называемые "горячие инвестиции нерезидентов", за которыми зачастую стоят украинские бизнес-группы. Такая политика приводит к двум результатам.

"Дефицит гривны, который создает Нацбанк. А с другой стороны - переизбыток иностранной валюты, который создает Минфин. Таким образом два финансовых института искусственно укрепляют курс гривны", - считает Алексей Кущ.

Дмитрий Боярчук уверен, что рано или поздно курс вернется на уровень 27-28 грн/доллар. "Обвал к курсу 27-28 грн/доллар произойдет в течение полугода, поэтому я бы не советовал рядовым украинцам играть в спекулятивные операции купли-продажи. Валютные тенденции очень волнительные", — отмечает он.

На вопрос, как избежать рисков, Алексей Кущ говорит, что Минфину стоит снизить ставки до экономически обоснованного уровня - 10-11% годовых. "Министерство финансов должно убрать все искусственные факторы, но сделать это плавно. Тогда мы получим экономически обоснованный курс, который на сегодняшний день составляет порядка 28 грн за один доллар", — уверен Кущ.