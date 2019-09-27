"Данилюк закончил?", - этот вопрос, который неоднократно задавал Игорь Коломойский во время своей переплки с Савиком Шустером в прошлую пятницу, неделю спустя преобрел новое звучание.

Сегодня стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк написал заявление об отставке и теперь ждет решения президента Владимира Зеленского.

В Офисе президента (ОП) сообщили, что глава государства рассмотрит просьбу Данилюка по возвращению из США, где он участвует в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Подпишет ли заявление Зеленский - интрига, как и то, что подвигло Данилюка его подать. Сам он на этот счет молчит, как и ОП.

“Страна” проверила главные версии, обсуждаемые в политических кругах.

Не посол

Как уточнили в ОП, заявление президенту Данилюк подал еще перед визитом Зеленского в Америку. Судя по всему, он сделал это по собственной инициативе.

Слухи о том, что он покинет свой пост ходили и ранее. Правда, тогда это связывали с его назначением послом в США (это должность вакантна после увольнения Валерия Чалого).

Однако то, что сейчас происходит вокруг его отставки, показывает, что Данилюк уходит не по согласию с президентом.

Сам факт подачи им заявления - своего рода провокация, опасность которой для своего будущего чиновник со стажем Данилюк хорошо представляет.

“Если бы (Данилюк - Ред.) шел послом в США, то не через процедуру “отставки”. Отставка - форма демарша”, - прокомментировал на своей странице в Фейсбуке его коллега по Кабинету министров Владимира Гройсмана, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.

Надо сказать, появление Данилюка в команде Зеленского в разгар президентской кампании произвело сенсацию.

Поддержка Зе крупным бизнесменом Игорем Коломойским была очевидной. А ведь в 2016 году Данилюк, будучи министром финансов, сопровождал операцию по национализации крупнейшего в стране Приватбанка, владельцем которого было именно Коломойский, до сих пор считающий, что его детище пало жертвой произвола регулятора - Национального банка Украины. Олигарх до сих пор не смирился с потерей банка и продолжает судиться за него.

Данилюк же по-прежнему остается его оппонентом, о чем открыто говорит. “А известно, что Коломойский долго помнит обиды”, - констатирует политолог Петр Олещук.

По информации источников в ОП, не сложились у Данилюка и отношения с главой офиса Андреем Богданом, который близок к Коломойскому и, к слову, представлял его интересы, будучи адвокатом, в судах по делу о национализации Приватбанка.

О том, что противоречия с Коломойским стали спусковым крючком для отставки пишут и другие СМИ. Действительно, сейчас ситуация накалилась серьезно, потому что на подходе принципиальные решения относительно возможности (или невозможности) компромисса с Коломойским по Приватбанку, переговоры с МВФ и другие моменты, по которым у Данилюка и олигарха представления диаметрально противоположные.

Собеседник издания, знакомый с Данилюком, говорит, что сработаться с группой Коломойского-Богдана секретарь СНБО никак не мог, так как в отличие от них лоялен к наднациональным политическим кругам, типа структур американского миллиардера Джорджа Сороса, которые активно ведут свою политику на постсоветском пространстве и связаны с Демпартией США.

“Конфликт Данилюка с Богданом и Коломойским был предрешен. Образно говоря, те считают, что Техас должны грабить только техасцы, а Данилюк - что транснациональные компании, возможно, руками “своих” техасцев. Зеленский, наверное, хотел бы найти золотую середину, однако Богдан считает, что “друзей” Данилюка нельзя даже на порог пускать”, - говорит собеседник.

Кстати, по этой причине сомнительно, что Данилюку предложили бы пост посла в США, ведь лицо, связанное с Соросом, не получило бы от команды Трампа агреман (согласие государства принять определенное лицо в качестве дипломатического представителя другого государства).

Народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский (который ранее работал на канале 1+1 Игоря Коломойского) вообще обвинил Данилюка в том, что он, будучи "агентом влияния" Демпартии США, мог быть причастен к сливу информации демократам о разговоре Трампа с Зеленским.

Отметим, что информацию о причастности окружения Зе к "сливу" информации первой опубликовала "Страна" еще несколько дней назад со ссылкой на источники близкие к Банковой. Правда, сейчас они говорят, что утечка произошла скорее из Генпрокуратуры, а не из СНБО.

"Данилюк в последнее время вообще мало на что влиял и мало что знал. У его была слабая коммуникация с Зеленским. Президент его даже в Штаты с собой не взял. Сам Данилюк в СНБО никак не проявил. КПД - ноль. Но отношения с Коломойским у него действительно были напряженные. И теперь у олигарха на него пытаются повесить всех собак - мол, это он портил отношения с Трампом. Хотя на самом деле расследование по Байдену блокируют в Генпрокуратуре", - говорит источник.

Декларация с секретом

Люди, общающиеся с Данилюком, подтвердили "Стране", что секретарь СНБО в последнее время находился в тяжелом психологическом состоянии. Изначально у него были большие политические амбиции.

Вероятно, Данилюк рассчитывал, что его помощь Зеленскому в период президентской кампании и первое время после победы, когда брал на себя функции министра иностранных дел из-за саботажа тогдашнего главы МИД Павла Климкина, ему зачтется в новой команде. Даже после назначения в мае секретарем СНБО он давал понять, что не против занять премьерское кресло, но его ставка не сыграла.

“СНБО не его профиль. Он явно надеялся на большее, а получил должность, похожую на почетную ссылку”, - говорит политолог Олещук.

Причем и в этой "ссылке" Коломойский и его люди во власти не давали Данилюку шансы на спокойную жизнь.

Последней каплей, по словам знакомых секретаря СНБО, стала информация о том, что Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) заинтересовалось его декларациями за 2015 и 2016 год и нашшло там нарушения.

И как раз сегодня состоялось заседание НАПК, на котором было принято решение передать информацию о коррупционном правонарушении Данилюка в НАБУ. Что может стать основой для возбуждения против него уголовного дела.

Понятно, что учитывая статус Данилюка, НАПК не пошло бы на это без указаний кого-то по рангу выше, чем секретарь СНБО. Обычно о подобных решениях высокопоставленным чиновникам известно заранее, поэтому Данилюк вполне мог сыграть на опережение, пойдя ва-банк.

"Он человек эмоциональный. И просто мог выйти из себя, когда узнал об этой истории с НАПК. Мол, раз вы со мной так, то вот вам заявление об отставке", - говорит знакомый секретаря СНБО.

В таком случае это выглядит как шантаж, на который вряд ли Зеленский поведется. И Данилюк может стать первым высокопоставленным "ушельцем" из Зе-команды. Да еще и с уголовным делом в придачу.