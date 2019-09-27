Украина рискует остаться без денег МВФ. Миссия Фонда уехала из Киева, а никакой конкретики по новой кредитной программы так и не появилось.

Причем, "прощальное послание" МВФ, скорее, расстраивает, чем вселяет оптимизм. Как отметили в Фонде, Украине "необходим более мощный рост", а также стабильность фискальной и банковской системы.

"Если перевести с дипломатического языка на обычный - МВФ пока не уверен не будут ли власти "договариваться" по Приватбанку с Коломойским и не попытаются ли поменять руководство Нацбанка (нынешнего главу НБУ Якова Смолия обвинили и в неправильном заполнении деклараций, сейчас идет расследование, что может стать поводом для его отставки). Для Фонда это принципиальные пункты. Плюс - бюджет. Уже сейчас понятно, что "списанный" у Гройсмана вариант будут серьезно корректировать и непонятно, что там в итоге может появиться", - пояснил "Стране" экономист Виктор Скаршевский.

Премьер-министр Алексей Гончарук поспешил успокоить украинцев.

"Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась по украинских СМИ (еще до появления официального пресс-релиза МВФ начали появляться сообщения, что Украина может остаться без денег - Ред.) - переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой трехлетней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Впрочем, по мнению экономиста Алексея Куща, вероятность того, что Украину все же оставят без кредита, весьма высока. То есть, чтобы расплачиваться с долгами, которых в следующем году нам нужно погасить более 6 млрд долларов, придется брать другие, более дорогие, чем у МВФ займы.

"Это значит, что Минфин продолжит строить "пирамиду ОВГЗ. Но если она вдруг рухнет, мы рискуем не просто курсом доллара - речь будет идти о дефолте", - считает Кущ.

"Страна" разбиралась, что на самом деле значат намеки МВФ, дадут ли нам в итоге денег и что будет, если Украина все же останется без транша.

О чем сказал и подумал МВФ

В официальном пресс-релизе Фонда говорится, что Украина нуждается в более сильном экономическом росте. Успехи в реформе в последние годы, хоть и достигнуты, но их недостаточно для повышения уровня жизни. Также существуют проблемы с бизнес-климатом, которые не позволяют активизировать приток инвестиций. Следовательно, нет предпосылок для создания новых рабочих мест, увеличиваются темпы трудовой миграции.

"Сравнительный анализ в региональном контексте показывает, что наибольшая разница в поступательных реформах между Украиной и соседними странами заключается в качестве правовой институциональной системы. Хотя был достигнут прогресс в создании новых институтов по борьбе с коррупцией, ощутимых результатов еще нет", - говорится в заявлении МВФ.

Также в Фонде считают, что "необходим более мощный, устойчивый и всеобъемлющий (инклюзивный) рост для того, чтобы Украина смогла догнать по уровню доходов своих соседей по региону. В решающей степени это будет зависеть от реализации амбициозных реформ в поддержку перехода Украины к полноценной рыночной экономике".

"Чтобы достичь всего перечисленного, Украине нужно проводить более рассудительную фискальную политику для обеспечения приемлемого уровнял долга с одновременным повышением эффективности государственных расходов, в том числе, в отраслях здравоохранения и образования, а также в сфере поддержке уязвимых групп населения с помощью четко направленной адресной системы социальной защиты. Это также означает проведение осторожной денежно-кредитной политики, нацеленной на дальнейшее сокращение инфляции и накопления резервов у условиях режима гибкого обменного курса. В конце-концов, критически важным является защита финансовой стабильности с одновременным усилением финансового посредничества и минимизацией стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков", - заявил руководитель миссии Рон ван Роден. Он также отметил, что большое значение имеет независимость центробанка.

В Фонде еще раз напомнили о важных реформах для достижения верховенства права (судебная), усиления конкуренции в энергетическом и сельскохозяйственном секторах (завершение реформирования рынком электроэнергии и газа, открытия рынка земли), а также о борьбе с коррупцией и "уменьшения роли государства и олигархов".

То есть, МВФ расставил несколько акцентов.

Первое - это бюджет.

Вариант, который представил Кабмин и уже взял в работу парламент, как уже писала "Страна", сверстан без учета реформ, объявленных командой Зе. Там пока не нашли отражения ни легализация игорного бизнеса и добычи янтаря, ни налоговые изменения, ни открытие рынка земли. Неясно сколько примерно на этом Украина может заработать. Зато уже начали всплывать дополнительные расходы, к примеру, где-то придется искать 45 млрд гривен на повышение зарплат учителям, которое прописано в постановлении Кабмина еще времен Гройсмана и фактически должно начаться уже с этого месяца. Пересмотра окладов требуют также врачи, и в Минздраве уже предложили над этим "подумать".

"Подписаться" под бюджетом, если в нем будет предусмотрено увеличение расходов на зарплаты и социалку, Фонд вряд ли сможет. Так что, скорее всего, в финальной версии сметы на следующий год особых "бонусов" для рядовых граждан тоже не будет", - считает Скаршевский.

Второй посыл от МВФ - банковская система.

"Защита финансовой стабильности с одновременным усилением финансового посредничества и минимизацией стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков" - это, конечно же о Приватбанке.

Как известно, сейчас бывший собственник банка Игорь Коломойский оспаривает его национализацию в судах, и положительное решение у него уже есть, осталось лишь дождаться апелляции, которую подал Нацбанк.

Масла в огонь подлил премьер-министр Гончарук, заявив в комментариях Financial Times, что "по Приватбанку можно договориться". Это сразу же было воспринято как подтверждение того, что у Зеленского "решают за Приватбанк" с Коломойским и в итоге последний либо может вообще забрать банк, либо, как минимум, не будет платить компенсаций.

Напомним, что речь идет о 5,5 млрд долларов, которые были выведены из Приватбанка через компании, которые, по данным Нацбанка, были связаны с Коломойским.

"Эти деньги выводились как раз в то время, когда Украина брала кредит у МВФ почти на такую же сумму. И Фонд никогда не согласится, чтобы этот долг Коломойскому "простили", - говорит Кущ.

И хотя сам Гончарук свои цитаты в FT сразу же опроверг, заявив, что его "неправильно поняли", МВФ, судя по всему, решил выждать.

"Они ждут решений судов по этому делу", - считает Скаршевский.

Третий акцент - независимость Нацбанка. "А, точнее, его зависимость от Фонда", - шутит Скаршевский. Яков Смолий не так давно попал под прицел антикоррупционных органов, ему вменяют неправильное заполнение деклараций за прошлые годы.

"Это может сть основанием для отставки, так как в законе прописано, что репутационные риски недопустимы для руководителя НБУ", - говорит Виктор Скаршевский.

"В МВФ, по всей видимости, опасаются, что может поменяться политика НБУ, что он даст добро на включение печатного станка", - добавил Кущ.

По его мнению, в "прощальном послании" от МВФ больше настораживающих моментов, чем позитива.

"Чувствуется, что они разочарованы", - предположил он.

Кредит или Коломойский

Единственное из конкретики от МВФ - работа над некой трехлетней программой. Судя по всему, если кредит нам выделят, то речь будет идти примерно о 5-6 млрд долларов. Это как раз почти столько же, сколько нам за ближайшие три года нужно будет вернуть Фонду по старым кредитам. То есть, речь идет о банальном рефинансировании.

Но получим ли мы эти деньги, будет зависеть от того, как власти отреагируют на намеки и пожелания Фонда.

"МВФ улетает, но оставляет домашнюю работу. Всего два простых задания для президента. Убедить кредиторов и инвесторов в том, что никакой компромисс с Коломойским в вопросе Приватбанка невозможен и доказать, что независимость Национальная Банка незыблема. Это такое простое задание для президента Украины и такое сложное для друга Игоря Коломойского. Посмотрим, кто победит. Но если главным окажется друг Игоря Валерьевича, то экономическая реальность в ближайший год нас радовать перестанет", - написал в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Любопытно, что Коломойский уже во второй раз становится причиной раздора между официальным Киевом и МВФ. В первый раз, в мае 2019 года, с Фондом так ни о чем не договорились после скандального интервью олигарха FT, в котором он сказал, что будет советовать Зеленскому не платить по долгам и объявлять дефолт.

К слову, сам Коломойский очень критически оценивает сотрудничество Украины с МВФ и призывает его свернуть.

Алексей Кущ считает: вовсе не факт, что власти выполнят все "хотелки" МВФ. "То, как чудесным образом решаются проблемы Коломойского (тут стоит отметить не только положительные судебные решения по Приватбанку, но и недавний отказ суда забрать у олигарха и вернуть в госсобственность "Днеправиа", низкие тарифы на электроэнергию для ферросплавы заводов Коломойского и прочее - Ред.) заставляет усомниться, что коррупционно-рентную модель у нас сломали и она больше не работает", - говорит эксперт.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что в решении по кредиту от МВФ дело лишь в технических деталях.

"МВФ обычно ждет бюджета на следующий год. Думаю, как только основные параметры бюджета согласуют с МВФ, то сделка будет. То есть, скорее всего, это декабрь 2019 года", - пояснил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Поменяем МВФ на "пирамиду ОВГЗ"

Как видим, вариант приостановки сотрудничества с МВФ полностью исключать нельзя. Что ждет Украину при таком сценарии?

В 2020 году Украина должна погасить часть долга перед Фондом по старым кредитам в размере порядка 1,5 млрд долларов плюс выплатить по внешним долгам 6,1 млрд долларов.

Сделать это можно лишь одним способом - перезанять. "Скорее всего, будут и дальше строить пирамиду ОВГЗ. В проекте бюджета на следующий год предусмотрен выпуск валютных облигаций на 4,3 млрд долларов. Плюс - еще на 4 млрд Минфин разместит евробонды. То есть, мы будем строить долговую пирамиду, но одалживать уже не под 4%, как у МВФ, а под 15% годовых", - говорит Скаршевский.

Такого же мнения и эксперт FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

"Нерезиденты активно заводят валюту в гособлигации Украины. Другое дело, что стоимость долга от Фонда 2-4% в долларе, а привлечения через ОВГЗ - 14% в гривне и 7-8% в долларе. То есть, сотрудничество с Фондом более дешевое, чем привлечение средств на свободном рынке. Важно также понимать, что МВФ это лакмусовая бумажка для инвесторов и для других международных финансовых организаций. Сотрудничество с Фондом - это сигнал о поддержании реформ, согласовании бюджетной политики и низких рисков для инвесторов. В итоге, влияние на курс сейчас скорее психологическое. Рынок эмоционален. Заложенные положительные ожидания от возобновления сотрудничества с Фондом меняются на негативные, что и давит на курс", - говорит Шевчишин.

По мнению Алексея Куща, приток спекулятивных денег через гособлигации гарантирует Украине стабильный курс доллара и без МВФ.

"Но только до той поры, пока пирамида ОВГЗ не начнет рушиться, а когда это может случиться - никто не знает. Любое событие может стать толчком. И тогда не только гривна рухнет, может действительно стоять вопрос о дефолте", - считает эксперт.