Обнародованная стенограмма телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа, состоявшегося 25 июля, преподнесла неприятный сюрприз не только соперникам нынешней американской администрации - демократам, но и партнерам Киева Германии и Франции.

Нет оснований безоговорочно, как надеялись в Демпартии, утверждать, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы добыть компромат на своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Зато выяснилось, что Зеленский считает: Берлин и Париж недостаточно делают в вопросе помощи Украине, прежде всего не усиливая санкции против России. А вот старания США, по его словам, видны лучше.

И эти откровения не остались без внимания в Европе.

Как они повлияют на дальнейшие отношения Киева с Германией и Францией, разбиралась “Страна”.

Искренность наказуема

Из текста беседы Трампа и Зеленского стало понятно, что в Офисе президента Украины считают недостаточной нынешнюю поддержку двух ведущих европейских государств, входящих вместе с Киевом и Москвой в “нормандскую четверку”. Во всяком случае такой вывод можно сделать из слов Зеленского, сказанных по телефону Трампу.

Когда американский президент принялся критиковать Германию и других европейских союзников, говоря, что США помогают Киеву “гораздо больше” в отличие от Берлина, который “почти ничего… не делает”.

“Когда я говорил с Ангелой Меркель (немецкий канцлер - Ред.), то она обсуждает Украину, но ничего для нее не делает. И много европейских стран поступают так же”, - заявил Трамп.

А Зеленский с ним соглашался: “Да, вы абсолютно правы, даже не на 100, а на 1000 процентов. И могу сказать следующее. Я также общался с Ангелой Меркель и тоже с ней встречался. Говорил и виделся с Макроном (президент Франции - Ред.). И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Не работают для Украины так, как они должны. Выходит так, хотя по логике ЕС и должен быть нашим самым большим партнером, но технически США куда больший партнер, чем Евросоюз. Особенно когда мы говорим о санкциях против Российской Федерации”.

По форме это похоже на обычное дипломатичное подыгрывание собеседеника. Когда одна сторона переговоров, стремясь понравиться другой стороне, во всем ей поддакивает. Тем более, что затем в разговоре эту методику Зе использовал многократно, последовательно соглашаясь с Трампом, что нужно расследовать дело против Байдена и с тем, что бывшая посол США в Украине Йованович - "плохой человек".

А вот политолог Анатолий Октисюк уверен, что жалобы украинского президента были искренними. “Думаю, здесь наложилась старая обида Зеленского на Меркель, что та не захотела с ним встречаться перед вторым туром президентских выборов, хотя с Порошенко встреча была. У Зе были переговоры с Макроном, который, впрочем, переговорил и с его соперником”, - напомнил эксперт “Стране”.

Европейцы не оценили

Так или иначе, но в Европе "антиевропейский" пассаж Зеленского из его разговора с Трампом не остался незамеченным и вызвал весьма острую реакцию.

Пикантности этой ситуации добавлял тот факт, что накануне у Зеленского была встреча с Меркель на полях Генассамблеи, на которой обсуждался ход подготовки к переговорам лидеров “нормандской четверки” в контексте урегулирования конфликта на востоке Украины.

Официально главы Германии и Франции признания Зеленского на момент публикации никак не комментировали. Зато отреагировали в аппарате ЕС. Спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Майа Коциянчич в своем заявлении назвала поддержку Киева со стороны ЕС “беспрецедентной”.

"Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, ЕС вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ”, - констатировала Коциянчич. Большая часть этой суммы поступила из бюджета ЕС, наибольшие вложения в который делают Берлин и Париж.

Сам Зеленский, еще находясь в Нью-Йорке на 74-й сессии Генассамблеи ООН, попытался смягчить свой тон в беседе с журналистами уже после обнародования стенограммы. Дескать, он благодарит всех, кто помогает Украине и разговор с Трампом случился в момент, когда делегация России вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Тем временем, в европейской прессе уже зазвучали предположения, что жалобы Зеленского еще ему аукнутся. Так, агентство “Рейтер” пишет, что публикация стенограммы повлечет “далеко идущее дипломатическое бедствие”.

“Комментарии Зеленского сказанного республиканцем Трампом, раскрытые в стенограмме, вероятно, раздразнят демократов США, поставив под угрозу двухпартийную поддержку Киева, в которой он нуждается, и одновременно рассердят Францию и Германию, которых Зеленский раскритиковал в ответ”, - говорится в статье с говорящим названием “Для украинского лидера расшифровка Трампом их разговора равняется дипломатическому ДТП”.

Статья в EUObserver озаглавлена еще более красноречиво: “Украинский президент сжигает мосты в Европу”. В ней сказано, что санкции, которые критикует Зеленский, дорого обходятся Евросоюзу, страны-участницы которого широко торгуют с Россией, чем США, и который подписал договор об ассоциации с Киевом. И именно во многом благодаря твердой позиции Меркель антироссийские санкции продлеваются каждый год, вопреки протестам таким российским друзьям в Евросоюзе как Будапешту, Никосии и Риму.

А строящиеся газопроводы не подпадают под санкции ни ЕС, ни США, поэтому претензии излишни.

“Откровения (Зеленского - Ред.) в среду вполне могут навредить его связям с властями ЕС, подыгрывая российским интересам. Кроме того это (инцидент - Ред.) может ударить по его авторитету дома, где 41-летний бывший ТВ-комик сталкивается с критикой, что он-де не достаточно подготовлен для этого поста”, - говорится в статье.

Обоюдоострая ситуация

Мнения украинских экспертов относительно последствий для Украины скандала с обнародованием стенограммы разошлись.

Так, Октисюк, ссылаясь на свои источники среди европейских дипломатов в Украине, говорит, что сохраняющейся заинтересованности Запада в Зеленском ничего не грозит.

“У европейцев очень высокий интерес к Зеленскому. Они закрывают глаза на многие вещи в Киеве, скажем, на ситуацию с креслом столичного мэра, несмотря на все усилия Кличко (городской голова Киева Виталий Кличко - Ред.), внеплановую “перезагрузку” ЦИК, переподчинение президенту НАБУ и ГБР (Нацантикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований - Ред.) и т.д. Если бы Порошенко нечто подобное сделал, были бы уже заявления послов большой Семерки. По частным разговорам с дипломатами могу сказать, что их больше раздражает, что он не информирует заранее о неких своих действиях, а только по факту”, - комментирует Октисюк.

В тоже время, народный депутат восьмого созыва Виктория Войцицкая (“Самопомощь”), которая входила в группу по межпарламентским связям с Францией, допускает, что откровенность Зеленского может сыграть против Украины.

“Вряд ли такие заявления, которые, конечно, были не для публичного обсуждения, добавят уверенности нашим партнерам, что мы как страна адекватно оцениваем их помощь. У них могут возникнуть вопросы. Украине нужно быть готовым прикладывать еще больше усилий теперь в коммуникации, чтобы убеждать наших европейских партнеров помогать Киеву. Потребуются дополнительные аргументы в переговорах, что мы ценим помощь, которую уже предоставляют, и надеемся на ее расширение”, - сказала Войцицкая в комментарии “Стране”.