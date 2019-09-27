На продаже земли, которую у Зе обещают уже со следующего года, может вырасти сверхдоходная схема.

Не исключено, что на украинских черноземах бюджет не только не заработает 2 млрд долларов, как обещали у президента, но еще и доплатит.

На днях Кабмин одобрил и передал в парламент законопроект об обороте земли сельхозназначения. Причем скорость, с которой продвигается этот документ, аномальна даже для "зеленого принтера" (так злые языки называют монобольшинство "Слуги народа" в Раде). Минэкономики только на прошлой неделе обнародовало его на своем сайте.

Главная "изюминка" нового земельного плана от Зе - фактическое "добро" на скупку земли иностранцами.

Этим предложением могут воспользоваться не столько зарубежные лендлорды, сколько спекулянты, которые сейчас активно зарабатывают на украинских облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Скупать наши угодья они смогут, по-сути, за проценты, которые им заплатит по ценным бумагам Украина. Собственно, "акция" актуальна не только для нерезидентов - на этой волне закупаться гектарами смогут и наши граждане - держатели ОВГЗ. Как бонус - возможность легализировать капитал.

"В таком случае, государство в конце следующего года рискует остаться и без денег, и без земли (во всяком случае, без миллионов гектаров, находящихся в государственной собственности). Вот вам и "новые лица" - "червонец нарисуют - ни один опер от настоящего не отличит". И запомните: "Реформ нет, они просто п..ят нашу землю", - написал в Facebook экономист Алексей Кущ.

"Страна" разбиралась, рискует ли Украина остаться без земли и без денег.

Купят землю на проценты

О "пирамиде ОВГЗ" которую активно строит Минфин, "Страна" уже не раз писала. Спекулянты со всего мира сейчас кинулись скупать наши облигации, рассчитывая на рекордную доходность.

Это факт стал одной из главных причин укрепления гривны, но его же эксперты считают и главным риском - если держатели ОВГЗ начнут массово выводить прибыль, курс доллара может улететь далеко за 40 со всеми вытекающими последствиями для экономики.

Но министерство финансов размещает все новые и новые бумаги. Последний аукцион прошел 25 сентября - было привлечено 13,2 млрд гривен под 14,75%-15,89% годовых. Предыдущий аукцион прошел 17 сентября, правда, там "выторг" скромнее - 2,8 млрд.

Всего же с начала этого года портфель ОВГЗ вырос с 6 млрд до порядка 100 млрд гривен, что по нынешнему курсу - 4 млрд долларов.

Есть подозрения, что эту "пирамиду ОВГЗ" могут использовать как схему при скупке земли.

"В последнее время, начали ширится слухи о том, что нерезиденты создали "паркинг" инвестиций на рынке ОВГЗ, и главная цель этих вложений - скупка земли в конце следующего года. Вначале эта информация вызвала у меня сомнение: зачем "парковаться" у нас в гривне, если это можно сделать в долларе на BVI. Но, как оказалось, все так и есть. С учетом ревальвации гривны и реинвестиций дохода от коротких бумаг (3-6 месяцев), минимальная доходность в долларовом эквиваленте гривневых ОВГЗ составит 25-40%. Если антиутопия с курсом продлится и в следующем году, то на миллиард долларов портфельных инвестиций придется столько же прибыли. И она не облагается налогами. "Они вам не ФОП-ы..". Если эти деньги "распаркуют" на рынке земли - получится, что 50% земельного банка так называемые "нерезы" купят на шару. Точнее - за счет бюджетных средств, предусмотренных на погашение ОВГЗ. В таком случае, государство в конце следующего года рискует остаться и без денег, и без земли", - утверждает экономист Алексей Кущ

Как пояснил Кущ "Стране", подобная схема в Украине уже работала до кризиса 1998 года и тогда позволила спекулянтам скупить за бесценок многие украинские активы.

Упрощенно схема выглядит так: покупаются ОВГЗ (обычно "короткие" бумаги на 3-6 месяцев) затем полученная прибыль не выводится, а по новой перевкладывается в ценные бумаги, то есть, деньги попросту гоняют по кругу.

"В течение 1-2 лет нарастает неплохое "финансовое мясо" на первоначальные вложения", - говорит Кущ.

По его словам, реально уже сейчас получать до 40% прибыли, а если покрутить деньги еще год, то можно выйти и на 50%. То есть, нынешние 4 млрд долларов к открытию рынка земли превратятся уже в 8 млрд.

"Понятно, что вложиться в нашу землю захотят далеко не все, но, думаю, половина этих денег может быть направлена на покупку угодий. За них реально купить 2 млн гектар. То есть, фактически купят землю "бонусом" - на проценты от вкладов в ОВГЗ", - говорит эксперт.

Из политики - в рантье?

Впрочем, по словам главы Земельного Союза Андрея Кошиля, иностранным финансовым спекулянтам украинская земля вряд ли покажется привлекательным товаром.

"Логика покупателей ОВГЗ - быстрый и легкий заработок, а не долгосрочные инвестиции. В земле такого нет. В Украине нереально скупить большие массивы угодий - она разрозненны (средний пай - 4,2 гектара), с собственниками сложно договориться, есть проблемы с кадастром. Даже сдать землю в аренду не так просто, как кажется. С госземлей тоже будут проблемы. Для государственного земельного банка в 2010 году инвентаризовали всего 1,7 млн гектар и это в основном буераки, склоны и прочий неликвид. Местные власти тормозят процесс, так как продолжается условно бесплатная раздача земли в рамках приватизации, что стало для многих чиновников источником неплохих доходов. А пока земли нет в кадастре - она не может быть продана. То есть, даже если завтра условно принесут мешок денег, то быстро купить поле за них не получится. Проще и спокойнее и дальше скупать ОВГЗ", - считает Кошиль.

По его словам, иностранцы попросту побоятся вкладывать средства в землю, зная о том, как у нас работают суды и как имущество попросту переписывают на других собственниках в реестрах.

К слову, если исходить из нынешней стоимости аренды земли (100 долларов в год), то для получения сопоставимой с процентами по ОВГЗ доходности от сдачи в аренду купленной земли, она должна продаваться по цене не более 700 долларов за гектар. При том, что сейчас селян уверяют, что она будет стоить не меньше 2-3 тысяч долларов.

При этом, те самые "нерезиденты", скупающие наши ОВГЗ при ближайшем рассмотрении могут оказаться не такими уж иностранцами, как кажется на первый взгляд.

Среди так называемых "нерезидентов", настоящих иностранцев не более 50%. Остальные - фиктивные инвестиции, сформированные структурами, аффилированными с властью и использующими инсайдерскую информацию, - говорит Кущ.

"Есть действительно сильные подозрения, что за формальными "нерезами" прячутся наши. И тогда критика неэффективности действий Минфина и НБУ приобретает совсем другой оттенок. Тогда это как минимум конфликт интересов, как максимум - коррупция. Даже если бы рынок земли не открывался, такой заработок на ОГВЗ ненормален", - говорит экс-советник НАЗК Александр Ярецкий.

Речь идет об опосредованной заинтересованности в построении рынка ОВГЗ главы Минфина Оксаны Маркаровой, муж которой Даниил Волынец является совладельцем "Аккордбанк", а тот регулярно покупает ценные бумаги и для себя и своих клиентов.

"Там могут быть интересы и бывших контролеров НБУ, который держит высокую ставку", - добавил Ярецкий.

Наши же граждане, особенно те, кто имеет доступ к нужной информации и может лоббировать выгодные для себя решения власти, скупать землю вряд ли побоятся.

Единственный риск для них - рост курса доллара, который может сделать бессмысленным перевложения в ОВГЗ в ожидании открытия земельного рынка.

"Если гривна вернется к нормальному своему уровню в 27 гривен, сценарий с высокой доходностью сложно будет представить", - говорит старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Номинально украинские граждане являются держателями ОВГЗ примерно на 10 млрд гривен. Но эта сумма тоже постоянно растет.

Облигации есть у многих политиков и чиновников. К примеру, на начало 2019 года экс-президент Порошенко имел 4 тысячи штук валютных ОВГЗ номинальной стоимостью 106,6 млн гривен, экс-нардеп от БПП Глеб Загорий - почти на 32,9 млн грн, бывший владелец корпорации "Укрбуд Девелопмент" и экс-депутат Максим Микитась - более чем на 12 млн грн и т.д.

Причем, директор ГБР Роман Труба в свое время отмечал, что ущерб от схем с использованием ценных бумаг для отмывания доходов достигает десятков миллионов долларов. По его словам, к этим операциям причастны народные депутаты, и по этому поводу, якобы, даже было начато уголовное производство.

"Такая схема - со скупкой земли на проценты от ОВГЗ - хороший способ окончательно легализировать коррупционные доходы. Думаю, что вероятность ее реализации - 98%. Понятно, что государство на такой распродаже земель ничего или почти ничего не заработает, еще и разбазарим черноземы. Мы уже зарегистрировали на сайте ВР петицию об отставке министра экономики Тимофея Милованова за непрофессиональное решение земельного вопроса - без общественного обсуждения, пилотных проектов это просто преступление", - подытожил глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.