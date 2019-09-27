"Страна" продолжает публиковать неизвестные факты биографий министров нового правительства. Теперь наше внимание привлек Владислав Криклий – новый министр инфраструктуры, который пришел на смену представителю "Народного фронта" Владимиру Омеляну.

Предыдущий министр Владимир Омелян запомнился рождением детей в США, резкими националистическими высказываниями и разными прожектами, вроде постройки в Украине "гиперлупа".

Новый министр транспорта молод, ему 32 года. И за несколько недель уже успел сделать резонансные заявления. Например, вполне в духе Омеляна он сказал, что нельзя восстанавливать авиасообщение с Россией.

"Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда вопрос: зачем мы по каким-то дополнительным санкциям в отношении них обращаемся", - заявил Криклий. Правда еще одну идею своего предшественника - полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией - он не одобрил.

Кто такой Криклий, какие у него связи - читайте в материале "Страны".

Старт карьере дал папа-банкир

Отец молодого министра – Артур Криклий, доктор экономических наук, профессор экономического университета. Начиная с 90-годов он был топ-менеджером ряда крупных банков. В частности, с 1993 по 1996 годы банка "Ажио", с 1996 по 1998 годы – банка "Киев-Приват" (позже был переименован в "ТАС Коммерцбанк". Дольше всего отец министра проработал в "Интербанке" (1998-2009 годы), где был председателем правления.

Карьера нового министра инфраструктуры началась именно в "Интербанке", которым руководил его отец . Владислав Криклий до 2008 года там руководил отделом по работе с ценными бумагами. Затем до 2010 года числился сотрудником департамента корпоративных финансов в инвесткомпании "Аструм".

После этого Владислав Криклий начал заниматься семейным бизнесом. В 2011-2013 годах он руководил компанией "Кино-театр", которая занималась предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Еще в сфере его интересов был сервис Tickets.ua, занимающийся автоматизацией процессов платежей.

Под крылом Авакова

"Страна" рассказывала, что 32-летний Криклий был близок к Арсену Авакову: в 2014 году он стал советником министра внутренних дел.

С марта 2015 года Владислав Криклий участвовал в ликвидационных процедурах упраздненного департамента ГАИ. Тогда советник Авакова Антон Геращенко представил Криклия в своем фейсбуке как нового замначальника ГАИ, которого поддерживает Арсен Аваков:



Источник: facebook.com/anton.gerashchenko.7

А с ноября 2015 года и вплоть до избрания депутатом в 2019 году Владислав Криклий исполнял обязанности начальника сервисного центра МВД, который занимается регистрацией автомобилей и другими задачами, связанными с дорожным движением.

Как фирмы Криклия зарабатывали на рекламе в лифтах

До июня 2019 года Владислав Криклий был совладельцем рекламной фирмы "Интер финанс Украина". Ему принадлежала доля 30% в этой фирме.

Данная фирма засветилась в марте 2013 года, когда заключила договор с киевским коммунальным предприятием "Киевжилспецэксплуатация" о размещения рекламы в лифтах жилых домов. По нему фирма должна была ежемесячно платить городу почти 345 тысяч гривен.

Однако после заключения договора фирма заплатила городу только один раз – 166,8 тысяч в мае 2013 года. Больше платежей не было. В результате в ноябре 2013 года договор с фирмой "Интер финанс Украина" был разорван.

Коммунальщики летом 2014 года были вынуждены обратиться в суд. По решению хозяйственного суда с фирмы Владислава Криклия была взыскана сумма 2,3 млн грн - долг с мая по ноябрь 2013 года, плюс пеня и проценты:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Летом 2015 года исполнительная служба арестовала все имущество фирмы. Об этом свидетельствуют данные реестра недвижимости, которые получила "Страна". Поскольку арест до сих пор еще не снят, погасить свой долг фирма, видимо, не смогла:



Источник: online.minjust.gov.ua

Директором фирмы "Интер финанс Украина" с июня 2010 по июнь 2014 года был Владислав Криклий. Он же был там учредителем с долей 30%.

Именно под руководством Владислава Криклия данная фирма заключила с киевскими коммунальщиками договор на размещение рекламы в лифтах, а затем перестала платить, задолжав городу больше 2 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц, выписка из которого оказалась в распоряжении "Страны":



Источник: usr.minjust.gov.ua

Зато другая фирма, где соучредителем с долей 40% был Владислав Криклий, наоборот, получила доходы от размещения рекламы в лифтах жилых домов Киева. Речь идет о фирме "Вебикс", которая успешно заключала договоры на размещение рекламы и получала по ним деньги.

Об этом сообщается в одном из решений окружного административного суда Киева.

В решении суда сказано, что договор на размещение рекламы в Лифтах фирма Вебикс" заключила в декабре 2015 года – то есть после того, как договор с другим рекламным агентством Владислава Криклия "Интер финанс Украина" был разорван. По этому договору только от одного рекламодателя фирма "Вебикс" получила больше 30 тыс грн:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Как новый министр был подставным лицом – решение суда

Но дальше еще интересней. Оказывается, согласно информации налоговой службы, фирма "Вебикс" где Владислав Криклий был соучредителем, фигурирует в уголовных делах, как "предприятие с признаками фиктивности":

Источник: reyestr.court.gov.ua

Фабула одного из таких уголовных дел, где фигурирует фирма Криклия "Вебикс", изложена во многих определениях судов. Пока Владислав Криклий работал в ГАИ и сервисном центре МВД, следователи управления финансовых расследований ГУ ДФС в Киевской области заподозрили ООО "Вебикс", в котором чиновник был бенефициаром, в незаконной деятельности в качестве "конвертационного центра". 28 июля 2015 фискалы открыли уголовное производство №32015110130000019 по факту фиктивного предпринимательства и содействие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В определении Соломенского райсуда Киева по этому уголовному делу говорится, что организованная преступная группа из пяти человек, которая при посредничестве, вероятно, фиктивных компаний (среди которых была и фирма Криклия ООО "Вебикс") реализовывала схемы незаконного формирования налогового кредита. Такая деятельность имела признаки "конвертационного центра":



Источник: reyestr.court.gov.ua

Всю отчетность этих фирм присылали с одного IP-адреса, а сами перечисленные компании, в том числе ООО "Вебикс", не имели ни работников, ни каких-либо активов.

Еще одно уголовное производство с аналогичными обвинениями, где проходит фирма "Вебикс", было зарегистрировано 5 апреля 2016 года под № 32016100100000038. По нему в реестре судебных решений имеется определение Шевченковского районного суда Киева, где фирма "Вебикс" названа "зарегистрированной на подставных лиц" и имеющей признаки "фиктивности".

По версии следствия, группа лиц в течение 2014-2016 годов внедрила схему минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики, путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывают услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, используя подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности:



Источник: reyestr.court.gov.ua

В итоге получается, что Шевченковский райсуд Киева фактически признал нового министра инфраструктуры Владислава Криклия "подставным лицом", на которое была зарегистрирована фиктивная фирма, входящая в состав конвертационного центра.

Как решался "квартирный вопрос"

Благодаря работе чиновником, Криклий несколько лет подавал декларации. Поэтому о его имуществе и доходах хорошо известно.

Поначалу, после начала работы в МВД, Владислав Криклий оскандалился из-за "квартирного вопроса". Журналисты выявили, что он не внес в декларацию шикарную квартиру, в которой он жил.

В декларации за 2014 год Владислав Криклий сообщил, что живет с родителями и сестрой. Однако все объекты недвижимости была зарегистрированы не на него, а на членов семьи:





Источник: declarations.com.ua

Журналисты выявили, что Владислав Криклий не сообщил о шикарной 4-комнатной квартире площадью в 119,6 "квадратов" в самом центре Киева. Квартира расположена в элитной новостройки на улице Богдана Хмельницкого, 58 А.

В итоге, в декларации за 2015 год Владислав Криклий был вынужден показать наличие этой квартиры. Она была оформлена в его собственность в августе 2015 года, стоимость жилья была показана в сумме почти 769 тысяч грн.

Источник: public.nazk.gov.ua

Проблема в том, что на самом деле цена такой квартиры в разы больше. На одном из сайтов недвижимости квартира в этом доме даже с меньшей площадью продается за 4,3 млн грн, это эквивалент 175 тыс дол:

Источник: 100realty.ua

Возможно, несоответствие задекларированный ирреальной стоимости квартиры связано с тем, что права собственности на квартиру Владислав Криклий оформлял через суд. Согласно решению Шевченковского райсуда Киева.

Жилой комплекс построен на землях киевского велотрека. Застройщиком была крымская строительная компания "Консоль". Ее владелец – бизнесмен Владимир Константинов, который в 2014 году возглавлял парламент Автономной республики Крым и поддержал аннексию полуострова Россией.

Еще одну квартиру (100,6 кв. м) новый министр записал в декларации на сестру Валерию Шукюрову. На нее же зарегистрирована фирма "Флауер сити", которая занимается ландшафтным дизайном.

Как предприниматель, она торгует алкогольными напитками, а ее супруг Руфат Шукюров держит кондитерскую в центре Киева.