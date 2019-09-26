Мэр Киева и пока еще председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко пытается устроить большую чистку в КГГА, окружая себя надежными людьми, с которыми он пойдет на выборы мэра и Киеврады (а такие могут, хоть пока это и не гарантированно, пройти досрочно, уже 8 декабря).

Из своих 8 заместителей он попытался уволить двоих, которые вошли с ним клинч. Но те заявили, что писать заявления на отставку не собираются. Перестановку кадров в КГГА Виталию Кличко будет сделать непросто и потому, что его замы должны назначаться по согласию Кабмина, а в новом правительстве у градоначальника нет поддержки.

Но кадровые проблемы в КГГА для Кличко не единственные на данный момент. Мэр до сих пор не определился, какую партию ему вести на местные выборы. Как Кличко пытается удержать контроль над столицей, анализирует "Страна".

Кто в Киеве хозяин

На ближайшей парламентской неделе Верховная Рада вынесет на обсуждение в сессионный зал новый законопроект о столице.

Его рассмотрение уже анонсируют отдельные депутаты от "Слуги народа". Так, о том, что проект будет рассмотрен в первом чтении в Верховной Раде до 3 октября, на днях рассказал журналистам глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Если этот проект будет принят в целом (что пока еще не факт), им заодно будут назначены на 8 декабря досрочные выборы как мэра Киева, так и депутатов Киеврады.

Несмотря на то, что народные избранники подали целых три альтернативных проекта к основному законопроекту о столице, шансы на принятие остаются за теми документами, которые предложены монобольшинством "Слуг народа".

Это проект, который ранее уже анализировала "Страна", лишающий будущего градоначальника большинства его полномочий. И еще один проект, поданный в Раду потенциальным претендентом на пост мэра от "Слуги народа" нардепом-медиаменеджером Александром Ткаченко.

Этот документ лишь уточняет некоторые нормы основных изменений.

Например, если по основному законопроекту количество депутатов Киеврады предлагается снизить со 120 до 84, то в проекте Ткаченко еще и дополняется, что выборы должны пройти на пропорциональной основе, с проходным барьером в Киевраду в 3%. Таким образом, партии, которые преодолеют этот барьер, разделят между собой 84 депутатских мандата в горсовете.

Правда при этом, полномочия Киеврады, как и мэрские, также будут урезаны. Часть из них отойдет райсоветам, количество и границы ведения которых в будущем будет определять Кабмин (на данный момент идут разговоры о создании от 15 до 30 районов). Повышен будет только статус администрации Киева и главы КГГА. Формально у него будет право заблокировать (хоть и через суд) любое решение местного самоуправления. Он же будет руководить и представительствами КГГА в районах (по своей сути это будут префектуры, созданные вместо нынешних районных в городе Киеве администраций).

"Это же надо было так постараться, чтобы из хорошей идеи - городской голова, исполком и префект (ККГА) только для контроля, - создать черти что, как в поданном проекте. Слабый городской голова, который и шага не может ступить без суперглавы КГГА, гипертрофированный надзор за якобы законностью, а по сути, исходя из целесообразности, кастрированная Киеврада, триумвират в районах и сверхполномочия райсоветов", - говорит первый мэр Киева Леонид Косаковский.



Но планы Банковой по переделу полномочий в Киеве вполне объяснимы не очень уверенными позициями новой власти в столице.

"Победы мажоритарщиков "Слуги народа" на парламентских выборах не должны вводить в заблуждение. Они обусловлены низкой явкой, летним сезоном и высокой протестной активностью. Но для местных выборов таких условий не будет. По разным рейтингам сделать монобольшинство в Киеве у Зе не получается. Команда Зе будет обречена на создание коалиции. В Киевраду зайдет в той или иной мере партия Кличко, "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа", очевидно "Батькивщина", возможно, какие-то новые проекты, наспех созданные под выборы. Но это минимум от 4 до 6 политических групп, с которыми Банковой придется договариваться", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

А чтобы избежать провала на столичном уровне, новая власть и решила отдать большинство полномочий в КГГА, главу которой назначает и увольняет президент по представлению Кабмина. То есть, Киеву централизованно спустят "хозяина".

Такие обстоятельства вынуждают нынешнего градоначальника искать себе союзников и проводить чистки в своем окружении.

Перебежчики

Так, Кличко подписал распоряжение о лишении полномочий двух заместителей главы КГГА, которые, по словам мэра, не особо справлялись со своими обязанностями.

Речь идет о Дмитрие Давтяне (отвечал в Киеве за транспорт, информацию, промышленность и развитие предпринимательства, координировал работу Дарницкой РГА) и Александре Спасибко (отвечал в Киеве за землю, строительство, архитектуру, координировал работу Оболонской РГА).

Особенно интересна ситуация с Давтяном, ведь этот чиновник является сыном близкого к мэру Харькова Геннадию Кернесу бизнесмена Александра Давтяна. В свое время его поставили на самые "денежные" транспортные направления.

Кличко отметил, что недоволен темпами работы своих заместителей, поставив им в вину промедление со строительством метро на Виноградарь, проблемы с возведением Шулявского путепровода, и коллапс с парковкой в городе.

Но ни один ни другой в отставку не засобирались. Оба чиновника на своих страницах в Facebook изложили свои точки зрения на происходящее в городе, заявив, что заявление на увольнение не писали и писать не собираются.



При этом Кличко решил назначить своим советником известного... юмориста, Максима Бахматова, резидента "Камеди клаб", известного под прозвищем "Ледокол". Причем должность советника у Кличко номинальная - ведь если бы он захотел назначить Бахматова официальным заместителем, это назначение пришлось бы проводить через Кабмин.

Собеседники "Страны" в партии Кличко УДАРе говорят о попытках мэра в преддверии выборов хоть как-то сформировать свою команду из доверенных ему людей.

"Спасибко и Давтян сейчас активно наводят мосты с Зе-командой в предверие смены власти в столице. Вот Кличко и решил от них избавиться", - говорит источник.

Интересно, что сам мэр заявил, что пойдет на выборы с новой политсилой, не упоминая свою былую партию УДАР.

На парламентских выборах Кличко провалил все попытки договориться с политическими тяжеловесами о совместном штурме парламента - ни с Юлией Тимошенко, ни с Петром Порошенко, ни с Михаилом Саакашвили, ни с Владимиром Гройсманом он не смог найти общие точки соприкосновения. Но в Киеве у него ситуация еще хуже.

"Сейчас у Кличко не осталось ни структуры, ни людей. Большинство людей разбежалось, как только стало понятно, что его самого сливают", - говорит "Стране" один из бывших парламентариев от УДАРа.

Двое бывших соратников Кличко получили высокие портфели уже от новой власти. Так, авторитетный адвокат Алексей Резников (у которого ранее работал глава Офиса президента Андрей Богдан) вошел в группу переговорщиков по Минску. А бывший первый зам Кличко Геннадий Плис получил место замминистра финансов.



"У Виталия Кличко, как оказалось еще до конца первого тура выборов президента, банально не работала вертикаль власти. Все, на чем держалась его власть, - это смотрящие Порошенко и крыша со стороны его кума - генпрокурора. Все это исчезло вмиг и остался просто Кличко, который сам без Кабинета министров, оказывается, не может назначить себе заместителя, а при Порошенко мог назначать заместителем Плиса, который имел БППшное большинство в городском совете и теперь не может собрать своих экс-колег. Именно сейчас Кличко является настоящим, беспомощным руководителем без свиты, который уже привык к мэрскому креслу без какой-либо политической и юридической ответственности, а теперь мы все видим, что все это было не более, чем пузырь Порошенко", - считает киевский адвокат и общественный деятель Дмитрий Калько.

Но в окружении Кличко "Страну" заверили, что мэр сдаваться не собирается.

"Он потихоньку реанимирует партийные структуры, и рассчитывает, что до выборов политическая ситуация еще поменяется. Будет принята налоговая реформа, которая уже не нравится многим, в конце концов, передел полномочий в столице и прочие непопулярные шаги власти, могут снизить поддержку Зеленского в Киеве. А кроме того, мы до сих пор не услышали, а кого городу хочет предложить президент", - говорит "Стране" бывший парламентарий от УДАРа.

Кастинг Зе-кандидатов



"У Кличко еще не паническое бегство, но очевидное отступление. Понятно, он ищет политическую поддержку, говорят, что даже дошло до того, что обратился за помощью к "Свободе", но везде его ждут провалы. Серьезного политического ресурса поддержки у Кличко нет. И козырей против команды президента не много. Даже если он выиграет на 1 туре, то во втором проиграет любой креатуре Зеленского. Собственно, с этими выборами на Банковой есть только одна задача - найти такого кандидата, чтобы он не оказался на третьем месте и вышел бы во второй тур", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Конечно, после принятия нового закона о столице, команде Зеленского вообще будет не принципиально, кто станет мэром с ограниченными полномочиями. Однако, поражение кандидата от Зе будет по нему сильным политическим ударом, а потому кастинг продолжается.

Помимо Александра Ткаченко (рейтинг которого по всем замерам уступает Кличко и не превышает 20%) рассматривается также и другие кандидатуры, включая главу Офиса президента Андрея Богдана (хотя и у него с рейтингом в Киеве все не очень хорошо).



"Если говорить о персоналиях, то у Ткаченко личного рейтинга нет, я бы даже сказал, что он минусует рейтинг Зеленского. Звучат имена Кошевого, Притулы. Говорят, что очень неплохой рейтинг у телеведущего Пальчевского. Но сам президент еще не принял решение. Поэтому в таких условиях они отдают большинство полномочий через главу КГАА под прямой контроль Зеленского, и имена уже не имеют значения", - считает Бортник.

Как сообщили "Стране" ряд депутатов от "Слуги народа", пока наиболее вероятная кандидатура на пост мэра от партии - актер из "Квартала" Евгений Кошевой (он же Лысый, который пародировал Виталия Кличко).

То, что финальный результат перезагрузки власти в Киеве пока сложно прогнозировать, является серьезным вызовом для всей президентской команды. Именно поэтому до сих пор не понятно, готово ли пропрезидентское большинство идти до конца со своим проектом о столице, назначающим местные выборы на 8 декабря.

Помни о Лене-Космосе!

Многие в "Слуге народа" убеждены, что выборы в этом году все же не состоятся.

"Зеленскому очень нужен Киев. Именно здесь зарождаются майданы, именно здесь ходят главные финансовые потоки. Ошибиться с Киевом - это спровоцировать падение культа Зеленского в остальных городах-миллионниках. Сейчас, когда у Зеленского возникло некоторое головокружение от успехов, уже допускаются фатальные ошибки. Это и договорняки с назначениями одиозных представителей бывшей команды, и лоббистские законопроекты, и расставление на должности кумовей и родственников. Как бы Киев не стал поворотной точкой в этом процессе, на которой они сломают зубы, - считает Золотарев. - Ведь пока многие верят в магию Зеленского, все может пойти по сценарию Пелевина. Когда думали, что миром, читай Украиной, правила тайная ложа, а поймут, что на троне явная лажа".

Как пример можно вспомнить ситуацию 2008 года. Когда Юлия Тимошенко накануне победила на парламентских выборах в Киеве с результатом почти 50% (по партийным спискам). И на этой волне решила провести досрочные выборы в столице, где правил тогда странный мэр Черновецкий по прозвищу Леня-Космос. Против него она выставила своего ближайшего соратника Александра Турчинова. Но он проиграл Лене-Космосу. Как оказалось, высокий рейтинг Тимошенко не передается автоматически ее кандидатам в мэры.

Тогда, впрочем, ситуация была несколько иная. Во-первых, выборы проводились в один тур, и Черновецкий победил, не набрав 50%. Во-вторых, на стороне мэра был тогдашний президент Виктор Ющенко, враждовавший с Тимошенко и блокировавший через генпрокуратуру ее попытки открыть уголовные дела против Черновецкого.

Однако, сама по себе ситуация - когда большой рейтинг общенациональной политсилы может и не конвертироваться в рейтинг кандидата в мэра от нее - угроза для Зеленского вполне реальная.

А потому над стратегией по Киеву на Банковой все еще усиленно думают.