Верховная Рада может перезапустить Центральную избирательную комиссию (ЦИК) уже на следующей неделе. Однако полностью список кандидатов на должность членов ЦИК пока не обнародован.

В секрете свои кандидатуры держит пропрезидентская партия “Слуга народа” (СН), которая в силу монобольшинства в парламенте будет иметь наибольшую квоту в новом Центризбиркоме.

Впрочем “Страна” узнала, что в заявке СН могут оказаться минимум четыре членов недавно распущенного ЦИК.

Старое вино в новые меха

Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (“Слуга народа”) в беседе со “Страной” спрогнозировал, что парламент проголосует за новый состав ЦИК на следующей неделе, которая по графику Рады пленарная.

“Голосование может быть на следующей неделе. Однако день (когда состоится голосование - Ред.) зависит от Офиса президента. Как только нам (Верховной Раде - Ред.) направят представление, мы сразу отреагируем, тем более что оно будет внесено, скорее всего, как внеочередное. Ожидаю список кандидатов в течение первых трех пленарных дней”, - сообщил депутат Качура.

При этом сам он считает, что дело не терпит отлагательств.

“После того, как мы (Рада - Ред.) уволили предыдущий состав комиссии, у нас ее нет вообще. А ведь остается проблемный округ (№198 в Черкасской области - Ред.), где до сих пор не установлены результаты выборов народных депутатов. Поэтому тянуть тут нельзя, о чем я говорил и Офису президента”, - отметил Качура. Напомним, старый Центризбирком был распущен Радой 13 сентября.

Однако пока неясно, кого же партия “Слуга народа” хотела бы видеть по своей квоте в новом ЦИК. Качура утверждает, что список СН из 18 кандидатов уже передан Офису президента (ОП), хотя там ответили агентству “Украинские новости”, что ничего не получали.

В любом случае сейчас называть фамилии Качура не хочет.

“По персональному составу я не готов дать информацию. Мы подали больше кандидатов, чем наша квота - так у президента будет лучший выбор. Кого он предпочтет, мы скоро узнаем”, - отметил Качура в комментарии “Стране”.

При этом он делает две важные оговорки.

Во-первых, в заявке СН нет народных депутатов. Это означает, что глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Сергей Кальченко (СН) и первый заместитель главы комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Вадим Галайчук (СН), которых во фракции прочили на руководящие должности в ЦИК, решили сосредоточиться на парламентской работе.

Останется в Раде и Алина Загоруйко (СН), которая во “властном” комитете как раз возглавляет подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии.

“По информации из разных источников, Кальченко и Галайчук отказались, увидев, что в Раде много работы по линии из комитетов. Особенно в случае Кальченко, которому нужно держать фронт в важном регламентном комитете. Он уже показал на примере Ирины Геращенко, что может сочетать волю партии и профессионализм (комитет рекомендовал лишить сопредседателя фракции “Европейская Солидарность” Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях за сравнение депутатов от СН с “зелеными человечками”, захватившими полуостров Крым, однако парламент это не поддержал - Ред.)/ Опять-таки через комитет Кальченко будут проходить решения о лишении полномочий бунтовщиков из “Слуги народа”, если такие будут. А на Загоруйко “повесить” ЦИК не решились, посчитав, что она еще не готова, пусть сначала поруководит профильным подкомитетом, займется поправками к Избирательному кодексу и подобными вещами”, - говорит собеседник издания, знакомый с процессом отбора кандидатов для ЦИК.

Во-вторых, в заявке СН будут некоторые члены Центральной избирательной комиссии предыдущего состава, сформированного 5 октября 2018 года.

“Это те, кто зарекомендовал себя как хорошие специалисты”, - отметил депутат Качура.

По информации “Страны”, речь идет об Андрее Евстигнееве (внесенный в прошлый состав ЦИК “Батькивщиной”), Виталии Плукаре (“Блок Петра Порошенко”), а также Олеге Диденко (попал в ЦИК еще в 2014 году по квоте партии УДАР Виталия Кличко, которая была союзной экс-президенту Порошенко) и Екатерине Махницкой (тоже с 2014 года по квоте партии “Свобода”).

Евстигнеев отказался прокомментировать этот вопрос в ответ на просьбу “Страны”.

“Слуга народа” интересовалась, есть ли у меня желание дальше работать в комиссии. Я ответила утвердительно. Но на вопрос, буду ли я в самом представлении (на назначение новых членов ЦИК - Ред.), которое президент внесет в Верховную Раду, могу сказать, что такого представления я не видела. Я не знаю, есть ли я в нем”, - сказала Махницкая “Стране”.

Бывший заместитель главы ЦИК Евгений Радченко ответил нам, что не владеет информацией о возможном перевнесении кандидатур его бывших коллег в новый Центризбирком.

“Но закон этого не запрещает”, - подчеркнул он.

Отметим, что основанием для досрочного роспуска предыдущего состава ЦИК, как говорилось в представление президента, стало то, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость".

И с этим посылом не совсем коррелируется намерение вернуть на свои места прежних членов ЦИК.

Важно также, что кандидатов из старого состава может быть даже больше.

Как утверждает источник в СН, экс-члены комиссии Алла Басалаева (квота депутатской группы “Видродження”) и Ирина Ефремова (квота “Народного фронта”, а точнее ставленница министра внутренних дел Арсена Авакова) могут зайти в новый Центризбирком по квоте депутатской группы “За будущее” (ЗБ).

“Не могу не подтвердить и не опровергнуть. В группе обсуждаются кандидатуры, в том числе и названные вами. Мы ждем официального старта подачи кандидатов. И мы точно будем иметь свою квоту - минимум одного человека”, - прокомментировал “Стране” член ЗБ Дмитрий Лубинец.

В ЦИК входят 17 членов, назначаемых парламентом по представлению президента, составленного с учетом предложений фракций и депутатских групп.

Исходя из нынешней численности парламентских объединений, квота СН (251 депутат) составит 11 человек, следующей по численности фракции “Оппозиционной платформы - За жизнь” (44, ОПЗЖ) - 2 кандидата, “Европейской солидарности” (27, ЕС), “Батькивщины” (24), ЗБ (23), “Голос” (20) - по одному кандидату.

Что интересно: по данным “Украинских новостей”, часть из них уже внесли свои кадровые предложения.

Правда, строго по квоте подала кандидатуры только ОПЗЖ - это заместитель руководителя секретариата ЦИК, экс-член комиссии Сергей Дубовик и народный депутат от этой политсилы Юрий Мирошниченко.

Кандидаты от ЕС - народные депутаты восьмого созыва Александр Черненко и Юрий Буглак, от “Батькивщины” - бывший член ЦИК Жанна Усенко-Черная и главный консультант отдела представительства в судах управления правового обеспечения Секретариата Центризбиркома Виктория Глущенко.

“Правда, ходят слухи, что “слуги народа” поставили блок на Черненко и Усенко-Черную. ЕС вроде пообещала бороться за своего. А вот “Батькивщина”, скорее всего, сопротивляться не будет: ведь ее старый кандидат Евстигнеев будет перевнесен. По факту у нее будет два члена ЦИК, поэтому ее голоса за новый состав уже, считай, есть”, - комментирует источник в профильном комитете Рады.

Добавленный “Голосом” Андрей Гевко - сооснователь гражданской сети ОПОРА, которая занимается мониторингом выборов и бывший замминистра образования и науки.

На последних выборах в Раду он баллотировался по списку “Голоса”.

Кадры ведут в "Минск"

Собеседники издания, знакомые с процессом отбора в новый состав ЦИК, считают, что ОП будет отбирать кандидатов по принципу лояльности и с учетом задач, которые могут встать перед комиссией.

“Для кворума Зеленскому нужно ⅔ комиссии, то есть 12 человек. С этим проблем не будет даже с учетом того, что один из квоты “Слуги народа” будет контролироваться “Батькивщиной”. Но я сомневаюсь, что даже лояльный Центризбирком пойдет на явное нарушение закона, даже если будет задана такая задача. Говорили, что прошлая комиссия контролировалась Порошенко. И что? Да, где-то в мелочах подыгрывали, однако на принципиальные нарушения никто не пошел и кворум не сорвали. Так и здесь будет”, - говорит один из собеседников.

В принципе часть фронта работ будущей комиссии уже понятна: это, прежде всего, обеспечение выборов в Киеве, в том числе городского головы. По проекту закона о столице они должны будут пройти уже 8 декабря.

Правда, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, который раньше возглавлял Комитет избирателей Украины, сомневается, что удастся провести выборы в этот срок. Он считает показательными недомолвки “Слуги народа”.

“Они (в СН - Ред.) не показывают состав квоты в ЦИК, потому что отбор еще идет. Возможно, не решен вопрос будущего главы комиссии. И, предполагаю, дело не столько в столичных выборах, сколько - в других задачах, например, связанных с воплощением Минских соглашений”, - полагает эксперт.

Напомним, по одной из версий Зе-команда уже принципиально согласилась с так называемой "формулой Штайнмайера", по которой на неподконтрольных Украине территориях по специальному пройдут местные выборы и они получат особый статус.

Правда, пока официально делегация Украины в Минской контактной группе во главе с Кучмой отказалась согласовывать "формулу Штайнмайера".

Член фракции СН Качура считает, что в результате совместной работы ОП и Рады будет избран профессиональный состав Центризбиркома.

“Он будет готов заниматься любыми вопросами, предусмотренными украинским законодательством”, - резюмирует он.