В Министерстве здравоохранения Украины разразился кадровый скандал.

Руководители двух директоратов – стратегического планирования и евроинтеграции (который возглавляет Ирина Литовченко), а также директората медицинских услуг (директор – Оксана Сухорукова) заявили о том, что новое руководство пытается вынудить их уйти. Они работают в МОЗ с 2018 года – тогда его возглавляла Ульяна Супрун.

"Уйти по-хорошему", по словам руководителей директоратов, им предложил заместитель нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой – Михаил Загрийчук. Кроме того, Загрийчук заявил о планах управлять министерством "по понятиям, а не по вашим правилам".

Аудио этой беседы сегодня передали в СМИ.

"Давление на руководство директоратов – пример политических репрессий. То есть, для того, чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу защищать закон и изменения, которые должны стать ощутимыми для всех украинцев как можно скорее. Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", – заявила Оксана Сухорукова на своей странице в Фейсбук.

Оксана Сухорукова

Кроме того, Сухорукова утверждает, что работа Минздрава фактически парализована последние 3,5 недели. По ее словам, не подписываются документы по закупкам и поставкам лекарств для тяжелобольных пациентов,блокируются закупки машин экстренной медицинской помощи в пилотных регионах, блокируются все нормативные документы и решения для нормальной работы Национальной службы здоровья, и т.д.

В связи со сложившейся ситуацией государственные служащие Минздрава написали открытое письмо к премьер-министру Украины, в котором предъявляются претензии к Загрийчуку. Премьер-министра просят вмешаться в ситуацию и "прекратить политическое давление на команду министерства".

Открытое письмо госслужащих МОЗ премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. facebook.com/Оксана Сухорукова

Правда, с точки зрения советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова ситуация выглядит иначе.

"Вчера Министерство приняло решение провести аудит работы всех сотрудников в МОЗ", – сообщил "Стране" Раимов, уточнив, что у нового руководства Минздрава есть вопросы к работе нескольких директоратов. Прежде всего, к двоим из них: директорату стратегического планирования и евроинтеграции (который возглавляет Ирина Литовченко), а также директорату медицинских услуг (гендиректор – Оксана Сухорукова).

"Есть подозрение, что многие сотрудники директоратов последние несколько лет занимались только тем, что составляли красивые презентации, а большая часть слайдов за собой никакой конкретной работы не несет. Это сообщают нам общественники и эксперты. Информация о том, что будет аудит, дошла до работников этих двух директоратов – медицинских услуг и стратегического планирования, к которым больше всего вопросов. Вчера они поссорились с замом министра Михаилом Загрийчуком, который якобы предложил им написать заявления по собственному желанию. И вчера вечером вроде "департаменты" дружно планировали увольняться. Об этом даже были новости в ряде СМИ. Но сегодня утром все они, как ни в чем не бывало, вышли на работу", – рассказывает "Стране" Дмитрий Раимов.

Но, по его словам, когда сегодня госсекретарь подписал приказ об аудите, сотрудники слили аудио разговора с Загорийчуком "Украинской правде", где он якобы собирается их всех увольнять, и обратились к премьер-министру.

"Реально же они знали еще вчера, что будет аудит, который может вскрыть, что они несколько лет ничего не делали, кроме слайдов, и поэтому решили уйти со скандалом. А может, решили пойти в политику, партию свою создать", – считает Раимов.

Он утверждает, что ни Литовченко, ни Сухорукова заявления на увольнение не подавали.

"Они теперь будут хотеть, чтобы их из министерства вытравливали. Но они также боятся. Аудит все покажет. Он будет проведен согласно закону. Приказ об аудите подписывает не министр, а госсекретарь. Я думаю, они постараются уйти раньше, чем закончится аудит. Я удивлён их поведением. Если нечего боятся, почему такая реакция на аудит?", – размышляет советник министра.

Он также обратил внимание на то, что скандал в МОЗ возник в то время, когда министра здравоохранения нет в Украине. Сейчас Зоряна Скалецкая находится в США на заседании Генассамблеи ООН.

Ранее новая глава МОЗ Зоряна Скалецкая в интервью "Стране" рассказывала о планах на должности и о том, что будет с реформой здравоохранения.