В следующем году украинцы, которые трудятся в бюджетной сфере, могут остаться без надбавок к зарплатам. Самая скандальная история сейчас разворачивается с педагогами.

Еще в июле, накануне выборов, Кабмин Гройсмана принял постановление с беспрецедентным ростом окладов - от 20% до 70%. Причем, доплаты полагаются не только школьным учителям, но воспитательницам детсадов, тренерам детских спортшкол, то есть, тем, о ком традиционно "забывали", верстая зарплатные бюджеты.

Согласно этому постановлению, даже молодой учитель будет получать не меньше 7 тысяч гривен, а педагоги со стажем - 10 тысяч и больше.

Но, как оказалось, в проекте бюджета на следующий год, который уже взял в работу новый парламент, денег на повышение учительских зарплат нет.

"Дыра" - порядка 45 млрд гривен. Как власти будут выкручиваться из ситуации - непонятно. Постановление прежнего Кабмина никто не отменял, и отменить его сейчас - значит растерять рейтинги, тем более, что на волне своей предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал педагогам зарплаты еще больше - по 4 тысячи долларов.

Но зарплатные интриги сейчас плетутся не только в детсадах и школах. В ожидании также медики. Прежние власти отчитывались о резком росте доходов докторов, и это, якобы, было заслугой медреформы Ульяны Супрун.

Зарплаты по 20 тысяч у семейных врачей действительно были, хотя и не у всех. Но после того, как предвыборные страсти поутихли, и за окладами медперсонала никто "сверху" уже не следит, многие главврачи попросту поснимали рекордные доплаты.

Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью "Стране" обещала "подумать" как повысить зарплаты медикам. Такие обещание она дала и на встрече с профсоюзами, - рассказал нам заведующий отделом по правовым вопросам Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Впрочем, опять таки, в бюджете денег на доплаты врачам тоже пока нет. А речь, как и в случае с учителями, идет о дополнительных десятках миллиардов, которые непонятно где взять.

Да и в целом по бюджетной сфере больших индексаций на следующий год не предвидится. Минимальная зарплата, согласно проекту бюджета, вырастет на 12,2% (или 550 гривен), до 4,7 тысяч.

Тарифные разряды (а труд работников бюджетной сферы монетизируют по специальной тарифной сетке с 25 разрядами) проиндексируют и того меньше - всего на 9,4%. То есть, бюджетник 15 разряда, а это квалифицированный учитель или врач, получит прибавку к окладу примерно в 470 гривен. А представители самого высокого 25 разряда (как правило, руководители) - 816 гривен.То есть, похоже, что обещанное Зеленским окончание "эпохи бедности" для бюджетников переносится до лучших времен.

"Страна" разбиралась как будут доплачивать работникам бюджетной сферы в следующем году.

Зарплатная подстава Гройсмана

Учителям рост окладов на 20-70% уже с 1 сентября этого года анонсировали в разгар летних каникул. В июле Кабин утвердил постановление, в котором не просто пересмотрел оклады, но и фактически поменял систему оплаты труда педагогов.

В Министерстве образования, которое разрабатывало проект постановления, отошли от традиционной для всех бюджетников тарифной сетки в рамках которой распределяются оклады (сумма зависит от тарифного разряда).

"Мы считаем, что нужно отойти от единой тарифной сетки и для образовательной сферы создать отдельные условия оплаты труда, которые будут отражать потребности системы образования. Мы решили сделать привязку к прожиточному минимуму, который меняется и отражает экономическую ситуацию в стране", – поясняла теперь уже экс-министр образования Лилия Гриневич.

По этой схеме определили минимальный должностной оклад - 1,75 прожиточного минимума. Причем, есть целая шкала его повышения - аж до 3,5-4 прожиточных минимумов к 2023 году. При таком раскладе зарплата молодого воспитателя детсада должна вырасти с нынешней минималки в 4,2 тысячи гривен до 6,4 тысяч, а учителя без опыта работы - до 7,6 тысяч гривен без надбавок и до 8,7 тысяч - с надбавками (за престижность учительского труда, проверку тетрадей, продленку и пр.). Учителям высшей категории обещано по 10,5 тысяч гривен.

На все запланированные нововведения нужно 45 млрд гривен, - подсчитало уже новое руководство Минобразования. Лилия Гриневич в своей время запрашивала в бюджете на 2020 год от 19 млрд до 25 млрд "лишнего" финансирования.

Но ни 19 млрд ни тем более 45 млрд на учительские зарплаты в бюджете так и не предусмотрели. В проекте на 2020 год, который верстался, по-сути, на базе наработок прежнего Кабмина, на образование заложено 136,4 млрд гривен, что всего на 7,7 млрд больше, чем в этом году.

К слову, Минфин еще на этапе принятия постановления по учительским зарплатам предупреждал, что такие надбавки возможны лишь в том случае, если "оптимизировать" штатное расписание, то есть, попросту уволить часть учителей, а их оклады распределить между оставшимися.

В новом правительстве полагают, что экс-премьер Гройсман пообещал учителям золотые горы специально, чтобы насолить Зе-команде.

"Возможно, здесь должен был премьер немного по-другому управлять этой ситуацией и, например, не подписывать само постановление в последний вечер перед назначением нового правительства, а подписать его хотя бы немного раньше. Сложность в том, что сейчас нам нужно объяснять, почему постановление не учтено в проекте бюджета. Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдут", - прокомментировала ситуацию министр образования Анна Новосад.

Кстати, учительский вопрос вызвал скандал в Раде, где глава Минфина Оксана Макарова в прошлую пятницу презентовала проект бюджета. Депутаты прямо спросили - где деньги на зарплаты педагогам и, если их нет, то почему тогда правительство не отменяет постановление о надбавках. "Если нет денег - отменяйте, а не отменяете - так выполняйте", - заявили депутаты.

Как рассказали "Стране" сами учителя, в школах сейчас все на взводе - ждут обещанных зарплат по 10 тысяч, на которые у людей уже "есть планы". Как будут выкручиваться власти из этой ситуации - пока неясно.

Врачи хотят тарифицировать каждого пациента

Зреет зарплатный скандал и в медицинской среде. В прошлом году Кабин отчитался - по итогам медреформы удалось сильно повысить доходы семейных врачей, терапевтов и педиатров. Зарплаты, якобы, доходят до 20-25 тысяч гривен. И такие оклады действительно были, хотя и далеко не у всех.

"Все зависело от главврачей - некоторые пускали полученные от Наслужбы здоровья деньги за подписанные декларации на увеличение зарплат, некоторые - закупали оборудование, делали ремонты", - пояснял "Стране" заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый.

"Показательных зарплат" для отчетности требовали также в городских управлениях здравоохранения.

Но как только выборы закончились, власти потеряли всякий интерес к зарплате врачей, и во многих клиниках доплаты начали снимать.

"Дело в том, что эти зарплаты были "на усмотрение руководства", то есть, распределялись в ручном режиме. Зарплаты медиков, как и всех бюджетников, зависят от тарифной сетки. В здравоохранении, к примеру, 9 разряд имеют врачи-интерны и стажеры, 14- врач высшей категории, 18 - руководство. Ничего не сделано, чтобы повысить эти разряды, их тарификацию или поменять саму систему оплаты труда. Все, чт доплачивали, это за счет экономии из зарплатного фонда или других доходов", - пояснил глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

По словам Сергея Кубанского, в законе о медийинских гарантиях (а это факически база медреформы) прописано, что зарплаты медиков при новой системе финансирования должны быть на 250% выше среднего оклада по отрасли. "То есть, не меньше 8 тысяч гривен", - подсчитал Кубанский. Но эта нопма, по его словам, так и не чала полноценно работать. Более того, сейчас зарплаты в клиниках уже зависят аде не от тарифного разряда, а, скорее, он настроения главврача.

"В Киеве 28 центров первичной медпомощи и везде уровень оплаты для врачей с одинаковой нагрузкой (до 2 тысяч деклараций на каждого) отличается. Все зависит от того, только денег платит НСЗУ (там могут быть разные суммы из-за разного состава пациентов: в одних районах больше детей, за которых государство платит больше, в других - пенсионеров и т.д), какие у клиники есть поточные проблемы и планы по модернизации", - рассказал "Стране" Кубанский. "К примеру, мой семейный врач при полной загрузке получает 11 тысяч гривен, но никак не обещанные 25 тысяч", - добавил он.

Новая министр здравоохранения Зорина Скалецкая в интервью "Стране" обещала, что "будет думать" как пересмотреть зарплаты врачам. Это же она обещала и профсоюзам медиков. Наиболее вероятный вариант, что законодательно пропишут часть ставки по декларации, которая гарантировано должна идти на зарплату. "Ориентировочно, это 20-30% (от 110 гривен за пациента в год)", - говори Кубанский.

"Мы также будем настаивать, чтобы минимальные оклады для медиков были прописаны в отдельном законодательном акте. Это должно быть ориентировочно от 6-7 тысяч гривен, а не 4,1 тысячи, как сейчас. Получается, что на данный момент санитарке и медсестре платят одинаково, хотя профессиональный уровень у них разный", - говорит Кубанский.

Но найдутся ли на это деньги в бюджете - тоже вопрос. Ведь в проекте на следующих год заложено всего 108 млрд гривен, на 10 млрд больше, чем в этом году. Но на новую схему финансирования "деньги идут за пациентом" будет претендовать уже не только первичка, но и вторичное звено.

Доплатят от 400 гривен

В ожидании пока и все остальные бюджетники. То, на что они могут рассчитывать, - это повышение минималки, которое уже прописано в проекте бюджета, и небольшие индексации зарплат. В этом году должностной оклад работника первого тарифного разряда составляет 1921 гривну, а в проекте бюджета на следующий год его предлагается повысить до 2102 гривен, то есть, на 180 гривен или на 9,4%. То есть, специалисты с самым высоким 25-м тарифным разрядом (а это, как правило, руководители), которые сейчас получают 8664 гривны оклада, могут рассчитывать на 9480 гривен, то есть, на 816 гривен больше.

Но это максимум. Скажем, работник 15 разряда (а это специалист уровня опытного врача или инженера) будет получать чуть больше 5,4 тысяч гривен, что на 470 гривен больше, чем сейчас. Для сравнения: минималка вырастет на 13,2% или 550 гривен, до 4,7 тысяч.

"Получается, что доля тарифного разряда в структуре минимальной зарплаты сокращается. В этом году она составляла 46%, а в следующем будет 44%. Это значит, что растет разрыв между минимальной зарплатой и тарифными разрядами", - говорит Кубанский.

То есть, по-сути, уравниловка в зарплатах бюджетников продолжается - больше всего доплачивают неквалифицированным рабочим, в итоге уборщица и медсестра получают одинаково.

"С зарплатами по тарифной сетке вообще пора уже прощаться - это давно устаревшая схема оплаты труда. Логичнее было бы прописать свои, цеховые сетки для каждой отрасли, предусмотрев условия работы, уровни квалификации и пр", - считает глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Понятно, что на голой ставке сидят далеко не все бюджетники. Есть целая система премий, различных доплат и бонусов, которые в итоге могут оказаться выше, чем сам оклад. "Но эти деньги распределяются в ручном режиме и могут содержать немалые коррупционные риски, скажем, не редкость случаи, когда руководство выписывает себе космические премии за несуществующие достижения", - добавил Забловский.