В Раде разворачивается малозаметная для сторонних наблюдателей борьба за контроль над депутатскими группами дружбы с парламентами иностранных государств.

Почему это важно и какие могут быть последствия, разбиралась "Страна".

Дележ портфелей

Во время создания групп по межпарламентским связям с другими странами возникли трения между "Слугой народа" и фракцией экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС).

Член фракции ЕС Алексей Гончаренко обвинил СН в желании "узурпировать" руководство престижной по нынешним временам группы дружбы с Конгрессом США.

Ее председателем стал лидер фракции СН Давид Арахамия, и от этой фракции также один из его заместителей Марьян Заблоцкий, а также секретарь Святослав Юраш.

Другим заместителем Арахамии выбрали экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, избранного в Раду по спискам партии "Батькивщина".

"Заместитель от Батькивщины, как фиговый листочек, прикрывает срам абсолютной узурпации даже таких институтов как группы дружбы. В прошлом созыве я имел честь быть сопредседателем группы дружбы с Францией. А вторым сопредседателем была Алена Шкрум ("Батькивщина"). Хотя наша фракция была 140 депутатов, а [фракция] "Батькивщина" - 20. И мы легко могли поставить только меня. Но у нас даже мысли такой не было. Замом был Николай Княжицкий от "Народного Фронта". И это нормально. Слуги народа превратились в хозяев жизни", - написал Гончаренко на своей странице в Фейсбуке.

Оказывается, ЕС предложила и для украинско-американской группы дружбы сопредседателей, разделив руководящий пост между Арахамией и бывшим вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, избранной в Раду по спискам ЕС. Однако СН была согласна только поделиться должностью одного из заместителей, которых должно было быть три.

"Но госпожа Климпуш от этого предложения отказалась, настаивая именно на высшей руководящей должности. Демократия не состоит в том, чтобы одна из наименьших фракций обязательно занимала именно самый главный пост в группе", - написал в комментариях депутат Заблоцкий (СН), отметив, что в сопредседатели хотел также и депутат Наливайченко ("Батькивщина"), однако ему отказали по той же причине, что и Климпуш-Цинцадзе.

Он также допустил, что должность третьего зама Арахамии в группе в итоге окажется у представителя фракции "Голоса", которая опоздала со своей кандидатурой.

Правда, глава ответственного парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко (СН) в комментарии "Стране" уточнил, что украинско-американская группа таки обзавелась двумя сопредседателями в лице Арахамии и Наливайченко.

"Карьерный дипломат Валентин Наливайченко работал в Штатах и часто там бывает. Чем он хуже Климпуш в этой роли я не представляю. Тем более она возглавляет комитет (по вопросам интеграции Украины с ЕС — Ред.), и,как я сужу по себе, у нее вряд ли будет время полноценно заниматься группой", - говорит депутат Яременко (СН).

Он, в свою очередь, обвиняет ЕС в желании бросить тень на свою партию.

"Обвинение в узурпации не выдерживает никакой критики. Скажем, в наших постоянных парламентских делегациях (в ОБСЕ, ПАСЕ, парламентской ассамблеи НАТО и т. д — Ред.) "Слуга народа" отдала десять своих мест беспартийным депутатам и фракции "Голоса". Да, в одних делегациях мы поступили согласно требованиям Совета Европы, но в отношении других делегаций это было жестом доброй воли, чтобы максимально полно представить парламент. А ЕС безуспешно играет на создание определенного имиджа для "Слуги народа", - отмечает депутат Яременко (СН).

Дружба дружбе рознь

В Верховной Раде официально зарегистрированы 110 групп дружбы с парламентами других стран.

"В прошлой Раде самыми популярными были группы по парламентским связям с Китаем и США", - говорит народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

В начале работы парламента восьмого созыва украинско-китайскую группу составляли 237 народных избранников, правда, потом ее численность упала до 213-ти. В группе дружбы с США было 145 депутатов (к слову, в нынешнем парламенте речь идет о более 180 членах) , с Израилем — 135 человек, с Канадой — 121 парламентарий, с Польшей — 103 депутата.

В остальных группах было менее 100 членов.

Впрочем, правила создания таких групп позволяют одному депутату состоять сразу в нескольких группах (но не более семи) и быть руководителем не больше двух групп (руководителем и сопредседателем). Группы могут иметь максимум два сопредседателя.

В Раде восьмого созыва, кстати, украинско-американскую группу тоже возглавляли двое — народный депутат Виктор Галасюк (Радикальная партия) и его внефракционный коллега Виктор Чумак, который сегодня — заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор.

Как сообщил "Стране" глава "иностранного" комитета Яременко (СН), процесс заполнения депутатами групп дружбы пока идет медленно, так как с начала работы этой Рады в приоритете были постоянные парламентские делегации, тем более что некоторые из них уже приступили к работе, например, в ПАСЕ и ОБСЕ.

А группы дружбы, как отмечает Яременко, это "фактически неформальные объединения депутатов", который создаются по желанию самих народных избранников. Заявлений в комитете собрано на заполнение групп дружбы с 50 странами. Однако в силу загруженности на прошлой пленарной неделе были созданы только группы по связям с парламентами США, Канады, Литвы, Эстонии и Японии. По техническим причинам перенесен перезапуск украинско-польской группы.

"Хотя организационные заседания групп проходят и в внепленарный период, быстрее воссоздавать их не получается. Процедура требует времени", - говорит глава "иностранного" комитета.

Кот в мешке

Как инструмент влияния, участие в группе дружбы — даже на руководящем посту — оценивается неоднозначно. Опытные люди говорят, что залогом успеха будет не столько должность в группе, сколько наличие связей в высших эшелонах власти и группах влияния.

"Руководство в "американской" группе еще не значит, что позовут на закрытую встречу, например, с Волкером (спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер — Ред.) в Раде. Но если у тебя хорошие отношения с президентом, то можешь поехать, скажем, в составе официальной делегации на Генассамблею ООН. Впрочем, за границей уровень и успех встреч тоже зависит от личных связей. Без них можешь рассчитывать разве на приглашения в Украине на официальные приемы в посольства маленьких стран, где будет сложно вести беседу из-за незнания языка", - объясняет "Стране" народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, который входил с состав парламентскую группу дружбы с США.

"Связи, личное общение работают там, где нет или мало других ресурсов. Когда я сопредседательствовала в группе дружбы с Францией, мы могли противопоставить российскому лобби в этой стране с его огромными деньгами только личные встречи с французскими парламентариями", - говоррит народный депутат Алена Шкрум ("Батькивщина") в комментарии "Стране".

На отношения влияют и другие факторы, например, ситуация внутри самой страны-партнера Украины. События могут развиваться так, что даже неформальная группа межпарламентской дружбы, попади она туда в сложный момент, окажется в несвойственной ей роли.

По мнению экс-спикера МИД, а ныне замглавы "евроинтеграционного" комитета Рады Олега Волошина ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), так может сложиться как раз в делах с США, несмотря на специфику отношений с Киевом. В этом связи он допускает, что СН допустила ошибку, пожелав занять руководящий пост в группе дружбы с Конгрессом. Президентская сила рискует быть втянута в нарастающее противостояние администрации президента Дональда Трампа и соперничающей с ней Демократической партии.

"Поехать сегодня в Конгресс и надеяться говорить только об украинско-американских отношениях значит себя обманывать. Арахамия не понимает куда он ввязался. С ним не будут говорить вокруг да около, а станут задавать конкретные вопросы с учетом его политического веса как главы фракции. Если он попытается отшутиться, посчитают, что украинская власть (а он будет олицетворять именно ее) несерьезная, и с ней вряд ли можно иметь дело. Или же придется ему что-то отвечать,что усугубит отношения либо с республиканцами, либо с демократами минимум до 2020 года, когда состоятся очередные выборы президента США. В этой ситуации эту группу дружбы лучше было бы перекинуть на политика второго ряда, который бы на вопросы разводил руками, мол, это все не ко мне. Теперь же "слугам" расхлебывать", - прогнозирует депутат Волошин.