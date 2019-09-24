Между Украиной и Парламентской ассамблеей Совета Европы пробежала очередная черная кошка. Сперва летом официальный Киев выразил недовольство возвращением права голоса российской делегации.

А теперь уже новый парламент устами представителей фракции "Слуга народа" объявил демарш и заявил, что не станет отправлять на грядущую сессию в Страсбург новую делегацию от Украины.

Что, в общем-то, не мешает туда отправиться бывшим делегатам, часть из которых получили депутатские мандаты и в нынешнем созыве. Но в ПАСЕ уже пожимают плечами от позиции украинского парламента, а российские СМИ вовсю цитируют одного из евродепутатов, напомнившего Украине, что Совет Европы - это не кафе, где можно выбрать все, что нравится.

Что означает отказ Украины от присутствия новой делегации на сессии ассамблеи Совета Европы, анализирует "Страна".

Здравствуй и прощай

30 сентября в Страсбурге стартует осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это будет первое заседание ПАСЕ под председательством новоизбранного Президента – Лилиан Мори Паскье. И первое заседание за последние пять лет, где Россия вернет свое право голоса, утерянное еще в 2014 году после аннексии Крымского полуострова и конфликта на Донбассе.

Примечательно, что именно Москва является крупнейшим спонсором организации, но в ответ на невозможность принимать участие в работе ПАСЕ, в 2017 году она заморозила уплату членского взноса. Именно это стало спусковым крючком для смены настроений в Ассамблее, которая потеряла большую долю своего бюджета. Крупные европейские страны открыто заговорили о необходимости вернуть Россию.

В итоге, в июне нынешнего года большинством голосов евродепутатов (118 против 62) была принята резолюция ПАСЕ, которая внесла поправки в регламент ассамблеи и исключила возможность лишать любую делегацию права голоса. Таким образом, в Страсбурге вновь окажется делегация России.

Реагируя на принятие этой резолюции, еще в июне украинский парламент заявил, что теперь усложняется процесс применения санкций в отношении РФ. И тогда же члены украинской делегации в ПАСЕ заявили, что могут покинуть сессию из-за решения по России. Украинская делегация и до этого не раз откровенно "жгла" на заседании ассамблеи.

То бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко откровенно называла европарламентариев "лицемерами", то нардеп Алексей Гончаренко приходил на заседание в перчатках сантехника, показывая, что Россия виновна в отравлении Скрипалей, которым яд нанесли на ручку двери.

Но все это пикирование Украины с европейскими институциями происходило в условиях, когда дорабатывал свои последние пленарные недели парламент предыдущего созыва, где большинство членов делегации представляли политсилы предыдущей власти - БПП и НФ. Отношения с Ассамблеей накалились до той степени, что Верховная Рада 8 созыва даже отменила аккредитацию членов Европарламента, которые хотели посетить Украину с целью контроля проведения досрочных парламентских выборов.

С избранием новой Верховной Рады была сформирована новая делегация Украины в ПАСЕ.

В ее состав вошли 12 постоянных членов: народные депутаты Елизавета Ясько (она также стала главой делегации), Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранна, Сергей Кальченко, Юлия Овчинникова (все из "Слуги народа"), Леся Василенко ("Голос"), Дмитрий Лубинец (группа "За будущее), а также трое депутатов, которые были членами делегации в предыдущем созыве - Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Сергей Соболев ("Батькивщина") и Юлия Левочкина ("Оппозиционный платформа – За жизнь"). Также было избрано 12 заместителей постоянных членов.

В связи с обновлением состава делегации и с тем, что теперь большая ее часть представляла "Слугу народа", были надежды, что изменится и сам подход к работе в ПАСЕ.

Но этого не произошло. Как видим, "слуги народа" продолжили прежнюю линию и отказались ехать в Страсбург.

Богдан Яременко, нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, на своей странице в Facebook написал, что Украина воздерживается от участия своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, не имея другой возможности реагирования на "нарушение этой организацией собственных принципов".

"Неявка на матч засчитывается как поражение"

Но это решение было раскритиковано частью делегатов. А те депутаты, которые входили в старую делегацию, уже запланировали поездку в Совет Европы, планируя принять участие в рассмотрении ряда вопросов, в числе которых - ситуация с правами крымских татар в Крыму.

Так, подписи под решением об отказе ехать в Страсбург поставили не все члены делегации. Не согласились с этим решением член делегации, депутат "Оппозиционной платформы" Юлия Левочкина, ее однопартиец, заместитель члена делегации Олег Волошин, а также еще два замчлена делегации от "Батькивщины" Сергей Власенко и от "Европейской солидарности" Андрей Лопушанский.

Более того, согласно правилам ПАСЕ, если Украина не передаст официальный документ с новым списком членов делегации, уполномоченных представлять Украину в ПАСЕ, это означает, что предыдущий состав делегации еще не утратил свои полномочия.

"Старая делегация сохраняет полномочия до момента регистрации новой. То есть минимум до января. А, может, и дольше", - сообщил "Стране" нардеп от "Оппозиционной платформы" Олег Волошин.

По его мнению, Украине не стоило отказываться от поездки на осеннюю сессию ПАСЕ, ведь доносить свою позицию до европарламентариев в Страсбурге было бы более эффективно, чем проигнорировать такую возможность для выступления.

"Не все члены делегации поддержали эту слабую и бесперспективную позицию. В январе все равно все поедут, а к тому времени ведь объективно вообще ничего в позиции России не поменяется. Так что это просто белый шум, не позиция", - отметил Волошин.



"Неявка на матч засчитывается как поражение", - написал на Facebook бывший парламентарий, многолетний глава Комитета избирателей Украины Игорь Попов.

О том, что часть старого состава по личной воле отправится в Страсбург, говорит и нардеп от БПП Алексей Гончаренко. Хотя сам он поддерживает решение новой делегации не ехать в Страсбург.

Он сообщил "Стране", что часть представителей старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая его, собираются ехать на сессию. "Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - отметил Гончаренко.

А еще один член старой делегации Георгий Логвинский, который не прошел в новый созыв парламента, считает, что и бывшие нардепы могут посетить Страсбург, "если для них это не просто работа, а и дело чести".

Другими словами, из-за демарша "слуг народа" Украину в ПАСЕ будут представлять преимущественно прежняя власть - люди от БПП и "Народного фронта".

И, судя по всему, они не упустят возможности устроить там перфоманс в своем духе, поптавшись сделать на этом пиар для той же "Европейской солидарности".

Любопытно, что при прошлом созыве Рады эти же силы заявили о бойкоте ПАСЕ. Но сейчас, как видим, вопросы пиара взяли вверх.

Единственные, кто выступали против бойкота и тогда и сейчас - это представители "Оппоплатформы За жизнь". Но их в нынешней делегации всего два человека - Юлия Левочкина и Олег Волошин.

"Совет Европы - не кафе"

На перипетии с участием Украины в осенней сессии ПАСЕ уже отреагировали в России. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал отказ украинской делегации от участия в предстоящей осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы "демаршем и попытка шантажа".

А российские СМИ накануне усиленно тиражировали заявление главы одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокса, который считает, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией "О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах".

"Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы – это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", – процитировали Кокса РИА "Новости".

Впрочем, несмотря на намерения части украинской делегации ехать в Страсбург, официальная позиция Украины по игнорированию осенней сессии ПАСЕ означает, что прежний курс во внешней политике во-многом сохраняется.

"То, что новая Верховная Рада приняла решение не ехать на осеннюю сессию ПАСЕ, говорит о том, что они идут по тому же пути во внешней политике, на котором уже провалился Порошенко. Более того, кадры, которые занимаются внешней политикой у Зеленского, это те же люди, которые формировали внешнюю политику при предыдущей власти. Я считаю это стратегической ошибкой новой власти. Смена президента позволяла официальному Киеву перевернуть прошлую страницу неконструктивных решений и обид. Можно было сказать, что вот да, мы не согласны с позицией России, но мы считаем необходимым донести свою позицию. Почему-то именно этим инструментом новая власть не может воспользоваться, повторяя ошибки своего предшественника, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - И хоть напрямую ПАСЕ не влияет на мирный процесс на Донбассе, отсутствие украинской делегации на мероприятиях в Страсбурге даст возможность нашим оппонентам говорить - посмотрите, Украина не конструктивна. Вместо того, чтобы договариваться, продолжает курс на эскалацию конфликта по всем направлениям".