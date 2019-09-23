Власти открыли масштабное наступление на малый бизнес, который работает по упрощенной системе. Наступление будет идти сразу по двум фронтам - с одной стороны, собираются наказывать продавцов за торговлю без чеков, с другой - поощрять покупателей, которые согласятся "сдавать" нарушителей.

В конце прошлой недели парламент принял законопроекты №1053-1 и №1073, в которых прописаны нюансы использования кассовых аппаратов и "кэшбек" для бдительных покупателей.

Эти проекты вызвали бурю возмущения в среде бизнесменов еще на этапе первого чтения. Предприниматели даже устраивали акции протеста под Радой и Офисом президента, и грозили властям новым "налоговым Майданом". Правда, тогда "Майдан" оказался немногочисленным. Бизнес рассчитывал решить вопрос миром, и переписать проекты ко второму чтению. Но в итоге добиться существенных послаблений так и не удалось. Теперь предприниматели протестуют, требуя президентского "вето".

"Прописанные в законах инициативы фактически нивелируют упрощенную систему налогообложения. РРО, отчетность, первичную документацию, повышение штрафов… Урезая упрощенную систему, которая позволяет кому-угодно, без специальных знаний начать и вести свой микробизнес, вы убиваете бизнес-инициативу, основу предпринимательства. Подписав эти законы, вы уничтожаете созданные предпринимателями рабочие места для себя и своих семей. Остановите убийство упрощенки!", - говорится в обращении Союза защиты предпринимательства к Владимиру Зеленскому.

Предприниматели прогнозируют массовое закрытие ФОП и подорожание многих товаров и услуг.

Впрочем, эксперты очень сомневаются в реальности "вето", ведь новые законы приняты в основном, за счет голосов президентской фракции "Слуга народа".

При этом отдельные лазейки в новой системе борьбы с упрощенкой все же остались, что, по словам экспертов, наталкивает на мысль о лобби для отдельных компаний.

"Страна" разбиралась как будут работать новые правила, и как это отразится на мелком бизнесе и рядовых покупателях.

Жизнь по чекам

Кассовые аппараты, по новому закону, стали обязательными для всего малого бизнеса, "сидящего" на едином налоге, с оборотом более 1 млн гривен в год.

Для некоторых категорий бизнеса планку о доходах вообще убрали, то есть, им придется выдавать чеки вне зависимости от оборота. Это так называемая "группа риска". В нее вошли, в частности, интернет-магазины, курьерские службы, продавцы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия, торговцы ювелирными изделиями, подержанными товарами, запчастями, а также рестораны и кафе, турагентства, отели, сервисы по бронированию.

Единственное послабление - можно использовать не специальное оборудование, а программное обеспечение, которое позволит выдавать чеки с любого гаджета, скажем, смартфона. Плюс - упростили процедуру регистрации РРО - ее можно будет проводить через электронный кабинет. Кроме того, не нужно будет платить за эквайринговые услуги. Это позволило авторам проекта (инициатива входит в так называемый пакет Гетманцева, главы профильного парламентского комитета по вопросам налогообложения) представить его как "упрощение для бизнеса".

В Раде пошли еще на несколько уступок бизнесу. В частности, по сравнению с вариантом после первого чтения, отодвинули сроки вступления закона в силу. Ранее было указано, что он начинает работать уже через полгода после публикации, то есть, фактически с марта 2020 года. В новом варианте этот срок оставили, но прописали некий "переходной период". Для "группы риска" он продлится до 1 октября следующего года, а для остальных - до 1 января 2021 года.

Штрафы за нарушения в переходной период составят от 10% стоимости товара, за который не выдан чек (если поймают впервые) до 50%. В последующем придется платить 100-150%.

Кроме того, ко второму чтению увеличили лимиты для ФОП второй группы - с 1,5 млн до 2,5 млн гривен в год.

Еще одно нововведение - жесткое требование к учету товара. В частности, мелкий бизнес на упрощенной системе (на который в общем-то не распространяются правила бухучета) должен будет вести учет техники, лекарств, ювелирных изделий. Что связано, якобы, с необходимостью предварительного программирования РРО. За нарушения норм учета бизнесу грозит штраф до 200% от стоимости продукции. Но главное - предпринимателям станет намного сложнее скрывать реальные обороты. И - торговать "серым" и контрабандным товаром, в частности, техникой, в чем сейчас обвиняют интернет-магазины.

Именно на это в общем-то и направлен новый закон, который, как рассчитывают у Зеленского, поможет вывести малый бизнес из тени и прикрыть схемы "налоговых оптимизаций", позволяющие сидеть на "упрощенке" даже средним и крупным предприятиям.

"Изменения коснутся прежде всего большого бизнеса, который выдает себя за малый", - заверил глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев. Одобрили новые законы и в Европейской бизнес-ассоциации, которая объединяет крупные западные компании, работающие в Украине.

"Бизнес приветствует это решение (принятие законов - Ред.) и благодарит за государственную позицию в направлении выведения экономики Украины из тени и очередного шага в направлении создания равных правил игры", - заявили в ЕБА.

"Премии" для покупателей

В законе №1073 (о кэшбеке) прописано введение системы "проверки чеков" (каждый покупатель сможет по номеру чека проверить его в специальной базе данных), а также право украинцев пожаловаться на покупку без чека и получить возврат средств (на покупки от 850 гривен, хотя изначально было - от 500 гривен).

При этом, как написала на своей странице в Facebook экс-глава налогового комитета в Раде прошлого созыва и депутат нынешнего парламента Нина Южанина, многие правки парламент отклонил. Это, в частности, предложения о неприменении РРО для 2-4 групп ФОП до 2024 года, предварительную сертификацию и тестирование программного обеспечения, экономическое обоснование штрафов.

Депутаты "зарубили" также предложение об отмене кэшбека, который, по мнению бизнеса, позволит мошенникам неплохо зарабатывать на магазинах.

"Особенно удивительно призыв массово стучать на мелкий бизнес выглядит на фоне того, что все другие у нас по-прежнему живут в тени. То есть, человек, который получает зарплату в конверте, будет жаловаться на парикмахера, который не выдал ему чек", - иронизирует экономист Алексей Кущ.

"Мы до последнего рассчитывали, что парламент прислушается к малому бизнесу. Но этого не случилось, причем, исключительно из-за голосов фракции монобольшинства. Тотальная фискализация стала неотвратимой", - констатировала Нина Южанина.

"Остается кэшбек. Правда, увеличен порог покупки - до 850 гривен. То есть, охотники за компенсацией из бюджета могут начинать подавать жалобы при стоимости товаров по чеку свыше 850 грн. Немного снижены штрафы за отсутствие чека и другие штрафы, но зато количество видов штрафов не только не уменьшилось, но и наоборот, увеличилось (за контрольные ленты, отсутствие программирования товара и прочее). Расширяется норма относительно учета товаров и штраф за реализацию товаров, которые не учтены в установленном порядке - 200% от стоимости товара по ценам реализации на тех, кто занимается реализацией лекарственных средств, изделий медназначения, изделий из драгметаллов, технически сложных бытовых товаров", - отметила вице-президент, председатель комиссии по вопросам экономической политики Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

Наложенный платеж и другие схемы

Впрочем, похоже, отдельные лазейки в новых законах все же остались. Журналист Евгений Плинский, специализирующийся на теме таможни, обращает внимание, что в профильном комитете, обсуждая проект 1053-1, отклонили правку о покупках наложенным платежом. На сегодняшний день по такому принципу массово оплачиваются покупки в интернет-магазинах - человек платит за товар, уже получая его в курьерской службе доставки. То есть, фактически продавец не может вместе с товаром выписать чек, ведь не факт, что получатель вообще оплатит покупку.

"В чем суть: когда я покупаю товар наложенным платежом через "Новую почту", то продавец не может выдать мне фискальный чек заранее. Он мне отправляет товар, а я ему наложенным платежом отправляю деньги через ФК "Пост Финанс" "Новой Почты".

Получатель денег, как правило, не сам магазин или даже ФОП, а некое физлицо.

По факту - это не продажа товара, которая попадает под налогообложение, а просто пересылка денег и доказать факт покупки - нереально. Вы у магазина ничего не купили. Нет факта оплаты. Чтобы интернет магазин не манипулировал этой схемой и не прятал продажи, на заседании с места предложили внести правку и обязать интернет-магазин в течении трех дней выбивать электронный чек. Решение суперовое, а в контексте кэшбека дает покупателю инструмент не "забить" на чек, а проверить его в базе. Эта правка позволят вывести из тени огромный пласт нелегального сбыта товара через интернет пересылкой "НП". Но почему-то глава комитета ее отверг", - написал Плинский на своей странице в Facebook.

Он также предположил, что лазейки для себя лоббируют "Новая почта" и "Розетка".

"Карты физлиц используют не только НП и "Розетка", а миллионы людей, оплачивая за товар на карту Приватбанка, открытую просто на физлицо. Отмена банковской тайны (надеюсь, еще в 2019 году), а также надлежащий контроль со стороны налоговой закроют эту лавочку", - прокомментирована экс-заместитель министра финансов Елена Макеева.

Владелец "Розетки" Владислав Чечеткин эти обвинения нам не прокомментировал.

Но, как считает экономист Алексей Кущ, описанная выше схема - это первое, что бросается в глаза. На самом деле, по его словам, будут придуманы и другие схемы "оптимизации". "Если у нас прекрасно работают схемы для крупного бизнеса, когда помидоры превращаются в цемент, и за них еще и получают возмещение НДС, то что мешает через многочисленные прокладки выдавать, к примеру, чеки с заниженной стоимостью. Будет лишь еще больший уход бизнеса в тень, а не его детенизация", - считает Кущ.

То же самое с контрабандой, которую власти пытаются побороть чеками. С одной стороны, продавать "левые" телефоны по новым правилам интернет-магазинам действительно должно стать сложнее, чем сейчас. С другой, те же интернет-магазины торгуют в основном не столько контрабандой, сколько серой техникой, которая по документам вполне легальная, просто завезена в страну по заниженной в разы стоимости.

"Отследить в такой ситуации цепочку от чека до нечестного таможенника практически нереально", - считает Алексей Кущ.

Впрочем, выбор техники в интернет-магазинах действительно может уменьшиться, - не исключают эксперты.

"Следующие несколько месяцев все новые iPhone в Украине будут нелегальными или полулегальными. И не потому что таможня пропускает контрабанду, просто спрос есть, а Эпл забил на Украину. Казалось, в чем проблема? Если есть спрос - предприниматели спрос спешат удовлетворить. Но не у нас. В Украину нельзя ввезти легально этот iPhone, да и многое, многое другое. Государство с 2011 заставляет предпринимателей везти контрабанду или другим способом нарушать закон. Потому что в Украине существует таможенный реестр. Который лоббировали те же самые ассоциации и объединения "честного бизнеса" которые сейчас кричат, что фискализация и кешбек все исправит, главное хорошо все контролировать", - написал в Facebook владелец интернет-магазина "Розетка" Владислав Чечеткин.

Перепишут ценники и закроют бизнес

Предприниматели утверждают - их пугают вовсе не налоги, а дополнительные затраты на внедрение новых правил.

По подсчетам Государственной регулярной службы (ГРС), затраты ФОП на администрирование РРО составят в случае использования традиционных кассовых аппаратов 22,35 млрд гривен (или больше 20 тысяч на каждого предпринимателя). Если полностью применять не кассовые аппараты, а программное обеспечение - то всего нужно будет потратить дополнительно около 8,5 млрд гривен (или около 8 тысяч на каждого).

В то же время, по данным общественной организации "Институт социально-экономической трансформации", бюджет из-за занижения оборотов ФОП недополучает 2-2,5 млрд, то есть, в десять раз меньше. "Есть ли смысл в таких инициативах", - говорят в госрегуляторной службе.

В ГРС также отметили, что предложенные способы использования РРО (программное обеспечение на смартфонах, регистрация в электронном кабинете) являются рисковыми, так как не могут обеспечить сохранность информации. Поэтому бизнес, скорее всего, будет вынужден пользоваться классическими кассовыми аппаратами, то есть, потратить на внедрение 20 тысяч вместо 8 тысяч. Но это только вершина айсберга.

"Большинство мелких бизнесменов не смогут сами сдавать кассу, делать отчеты, особенно, если у них несколько точек. Поэтому будут вынуждены нанимать бухгалтера, платить за техническое сопровождение", - считает экономист Алексей Кущ.

По рассчетам ГРС, это может вылиться в дополнительные затраты порядка 10 тысяч гривен в год на каждое РРО. То есть, к примеру, сети мелких кофеен, которые могут насчитывать до 20 передвижных кофемашин или, заплатят дополнительно до 200 тысяч гривен в год или около 17 тысяч гривен в месяц.

"У меня личный ежемесячный доход - примерно 25 тысяч гривен. Остальное трачу на бизнес. Это значит, теперь останется на семью 8 тысяч или придется повышать цены", - рассказал "Стране" один из столичных предпринимателей.

При этом даже повышенные расходы вряд ли спасут бизнес от штрафов. По прогнозам ГРС, в 2020 году предприниматели могут заплатить по штрафам порядка 2,6 млрд гривен. И ничем хорошим это не закончится, - уверены эксперты.

Во-первых, вырастут цены. Бизнес еще не оценил размаха потерь, но ориентировочно предприниматели, с которыми пообщалась "Страна" прикинули, что ценники вырастут, как минимум, на 10%.

Во-вторых, многие попросту "закроют лавочку" и попросту уйдут из бизнеса. Особенно на тех рынках, где повышение цен попросту невозможно из-за высокой конкуренции или отсутствия платежеспособного спроса.

"Предусматривается увеличение и удорожание процедур администрирования малого и микро-предпринимательства, что может привести к бизнес-эмиграции предпринимателей, особенно тех, что не имеют значительных капиталовложений, в страны с более привлекательной налоговой системой, или может вынудить предпринимателей приостанавливать и сокращать свою деятельность или вообще искать новые способы заработка в том числе в других странах. Такие инициативы могут стать толчком для поиска субъектами хозяйствования способов оптимизации затрат на администрирование своего бизнеса, к примеру, за счет обращений за услугами к так называемым "конвертационным центрам", - говорится в анализе законопроектов ГРС.

К слову, предприниматели уже шутят в соцсетях, предлагая массово выезжать в Казахстан, где недавно, наоборот, упростили условия ведения мелкого бизнеса.

"В нашей ситуации особенно пугает даже не повышение цен на товары, а именно массовое разочарование людей в предпринимательстве, затухание предпринимательской активности. Человек получает свои 1,5 тысячи долларов в месяц и готов заниматься мелким бизнесом, потому что это больше, чем он заработает наемным трудом в Украине или за границей. Как только расходы вырастут и это будет уже не "больше, чем в офисе", на бизнесе будет поставлен крест", - говорит Кущ.

То есть, в таких условиях обещанный властями экономический рост в 40% за пять лет переложат исключительно на плечи большого бизнеса, а он, мягко говоря, сейчас тоже не на подъеме.

Впрочем, есть и другая точка зрения. "Работать нужно, чтобы зарабатывать, жить достойно и при этом честно платить налоги. Я в бизнесе 15 лет, и у меня всегда суббота рабочая, рабочий день - 12 часов и отпуск 7 дней. Те, кто не может работать в таком режиме, могут пойти в найм, там сегодня неплохо платят, никакой ответственности и спокойная жизнь без РРО", - написала в одном из комментариев в соцсетях Елена Макеева.

Собственно, формирование в обществе негативного образа "жадных и ленивых ФОПов" также может стать для власти одним из способов внедрения в жизнь новых законов без рисков растерять свои рейтинги.