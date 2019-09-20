Рассмотрение законопроекта №1009 во втором чтении закончилось скандалом, который может иметь далеко идущие последствия.

Речь идет о документе, которым вносятся правки в Уголовный процессуальный кодекс (подробнее о нем можно прочитать здесь). Помимо всего прочего законопроект вносит поправки в ст.27 закона Украины о статусе народного депутата, где прописаны гарантии неприкосновенности.

Если документ будет принят, то уже не нужно будет согласия Рады на обыск народного депутата, досмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также прослушивание телефонных разговоров и чтение корреспонденции.

В общем, "прикасаемость" слуг народа из всех фракций станет полной и бесповоротной. Во время голосования за этот проект на табло появилась цифра в 196 голосов при минимально необходимых 226, и в эти же секунды спикер Рады Дмитрий Разумков остановил голосование.

Что же это было, случайность или демарш "Слуг народа", почему на-гора во фракции все чаще выходят внутренние прения и противоречия, и станет ли это тенденцией, анализирует "Страна".

Демарш или случайность

Отмена в Конституции неприкосновенности народных избранников все равно пока не сделала их прикасаемыми.

И не только потому, что эта норма заработает с 1 января 2020 года. Еще и по той причине, что требуется привести в соответствие остальное законодательство. В частности, закон о статусе народного депутата. На данный момент в этом законе прописано, что обыск нардепов, доступ к их жилью, прослушка их телефонов требуют позволения Верховной Рады.

И отменить эту норму третью неделю пытается монобольшинство "Слуг народа".

10 сентября Рада в 297 голосов внесла изменения в этот закон в первом чтении. А вот голосование 19 сентября в целом сорвалось и по сути закончилось скандалом. Был ли проект провален или это досадная случайность, депутаты сперва выясняли в сессионном зале, а затем баталии перетекли и в кулуары парламента. Дело в том, что пока автоматизированная система Рады "считала" голоса, спикер остановил голосование. Но буквально доля секунды оказалась решающей - на табло уже высветилось 196 голосов.

Старожил Рады Михаил Папиев ("Оппозиционная платформа - За жизнь") пояснил "Стране", что если в системе Рада уже зафиксированы результаты голосования (а тот факт, что они зафиксированы, подтвержден появлением на табло цифры в 196 голосов), это означает, что закон не принят.

Но спикер Дмитрий Разумков настаивал на своей правоте, мол, он остановил голосование ДО того, как принятие закона провалилось. В итоге документ все же отправили на повторное второе чтение.

А в кулуарах поползли слухи, что депутатам "Слуги народа" на заседании фракции устроили порку за провал этого законопроекта, и пригрозили, что больше таких демаршей не потерпят.

Но сами депутаты это отрицают.

"Я бы не назвал это поркой, но Стефанчук и Разумков дали понять, что законопроект нужно будет принимать, когда в следующий раз его вынесут на голосование. Разумков сказал, что его на Банковой сделали крайним за провал голосования. Давил на дисциплину, чтобы не прогуливали, не выходили из зала во время голосования", - сказал "Стране" один из киевских мажоритарщиков от "СН".

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в разговоре со "Страной" отмечает, что никакого бунта в политсиле нет.

"Вчера произошло следующее: спикер остановил по техническим причинам голосования в зале за нарушения дисциплины и процесса голосования (громкие крики фракции "ЕС", требовали дать им слово), однако технические возможности системы Рада не обеспечили остановку голосования вовремя, и результат были на табло. Однако, думаю, что это не только технический сбой, во фракции могли быть депутаты, которые не до конца разобрались с содержанием законопроекта и это стало основанием для них воздержаться от голосования. В общем, во фракции здоровая атмосфера, которая и должна быть в демократических коллективах. Это атмосфера дискуссии, состязательности сторон, поиска консенсуса", - уверяет "Страну" депутат Ирина Верещук.

Впрочем, так считают не все депутаты фракции.

Александр Дубинский, например, в комментарии "Стране" сказал следующее: "Я не голосовал, так как считаю, что этот законопроект нужно дорабатывать. Этот документ очень сильно расширяет права правоохранительных органов, дает возможность держать человека "на крючке" уголовным делом, бесконечно не ограничивая сроками прекращения уголовного дела из-за недорасследования. Не знаю, почему законопроект вынесли в зал, если он недоработан и так считает много депутатов" (полностью опрос можно прочитать здесь).

Политические же эксперты смотрят в будущее не с таким энтузиазмом.

Накажут попутавших берега "Слуг народа"

"Это вопрос времени, когда конфликты обострятся. Слишком неоднородное у них монобольшинство. Там есть и правоверные зеленовцы, и прикупленные коломойцы, и аваковцы, и грантоедское сообщество, которые просто не могут быть заодно всегда и во всем. Рано или поздно амбиции крупных игроков приведут к более серьезным конфликтам", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Он напомнил, как в одном из последних интервью глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что пока депутаты жалуются на руководство, но остаются во фракции, - они являются частью команды, "если же они покинут команду - то будут расценены как враги".

"Команда Зеленского сегодня стоит перед выбором. Поступить как в свое время поступил Порошенко, когда он попросту "обилетил" своих попередников, дав возможность большинству разъехаться за границу, и оставить в заложниках одного главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, а все остальные отделались легким испугом. Или понять, что очень велик запрос общества на посадки. И если не хочется сажать тех, кто это заслужил своими действиями за последние 5 лет, то неизбежно придется наказывать попутавших берега представителей своей команды. Депутаты чувствуют, что может произойти такой поворот их судьбы и они пока мягко пытаются этому сопротивляться. Дальше будет больше проблем", - отмечает Золотарев.

А внутри самой фракции говорят о том, что у них еще идут дискуссии как поднять уровень коллективной дисциплины.

"Дисциплина - это вопрос индивидуальный, хотя и коллективная дисциплина должна быть также. По коллективной дисциплине - да, есть вопросы, но они не критичны, мы еще в процессе разработки действенных механизмов", - говорит "Стране" депутат Ирина Верещук.

Какие это могут быть механизмы, депутат не пояснила. Но еще летом на одной из первых встреч с новоизбранными "Слугами народа" глава СБУ Иван Баканов принес целую охапку папок с биографиями и справками на каждого народного избранника.

"Сегодня нам напомнили об этих папках, - говорит "Стране" один из депутатов политисилы, - может, это фотографу или тамаде не нужно волноваться, что лежит в тех папках, а многим эта тема нервы пощекотала, думаю, выводы они сделали".

Между тем, полная отмена неприкосновенности народных избранников - это не первая проблема, на которой споткнулись "Слуги народа". Во фракции уже был внутренний бунт против принятия закона, которым устанавливается очень жесткий императивный мандат. Речь идет о законопроекте №1038, предусматривающем лишения депутатов (в том числе мажоритарщиков) мандата, если его исключает фракция (сейчас депутаты-списочники могут лишиться мандата только если они сами выйдут из своей фракции, а на мажоритарщиков эта норма вообще не распространяется).

Обоснованием введения жесткого оперативного мандата являются опасения лидеров Зе-команды, что некие силы могут перекупить их депутатов и те начнут голосовать не так как хочет фракция (тем более, что часть депутатов изначально заходила во фракцию как представители той или иной группы влияния).

Противники же этой нормы говорят о диктатуре.

По информации "Страны", порядка полусотни депутатов требовали от главы фракции Давида Арахамии, чтобы этот проект был снят с повестки дня и его нормы не всплыли ни в каких других проектах, как это уже получилось с другим законопроектом №1045-1.

"Депутаты "Слуги народа" прозревают и чем больше прозревают, тем больше назревает бунт. Да, они неопытные, но они не хотят быть пешками кукловодов. Думаю, что на время заглушат конфликт, но если будет нарастание строгого режима, будут бунты и участвовать в них будет все больше депутатов, - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев. - Попытки власти посадить депутатов в золотые клетки только вглубь загонят проблему неоднородности во фракции, но не решат ее. Это же не идеологическая партия, это временный проект. О верности партии и вере в партию не может быть и речи. А раз так, то и нет уверенности по дальнейшему внесению изменений в Конституцию. А это уже дело чести для Зеленского, который все эти изменения наобещал. Он рискует собой и своим рейтингом".

Один из депутатов "Слуги народа" говорит, что фракция не является единым целым.

"У нас есть люди Авакова и Коломойского, Пинчука и те, к кому благоволят западные посольства. Есть люди региональных групп – например одесской группы Ангерта-Галантерника. Они сидят на очень хорошей зарплате и понимают, кто их настоящий начальник. Поэтому у них у всех две задачи. Первая – сохранить неприкосновенность. Вторая – не допустить введение императивного мандата. Кстати, также думают и многие депутаты из фракции, которые не сидят ни у кого на зарплате. Они понимают, что в любой момент их могут сделать жертвами, если начнут качать права и откажутся голосовать за какие-то совсем уж стремные законы. Просто у каждого из нас есть еще и своя репутация и нам после окончания работы в Раде нужно продолжать как-то жить среди людей", - сказал "Стране" нардеп.