Вопрос с транзитом российского газа снова подвис в воздухе. Напомним: действующий транзитный договор с Россией истекает уже через несколько месяцев - с 1 января 2020 года. До этого попытки договориться о новом контракте так и закончились ничем.

19 сентября в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров с участием министров энергетики Украины и РФ Алексея Оржеля и Александра Новака, руководителей "Нафтогаза" Андрея Кобелева и "Газпрома" Алексея Миллера, а также заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчович.

Сами переговоры оказались на удивление короткими - они продлились всего 40 минут.

Особого результата, на который рассчитывали эксперты, тоже нет - договорились лишь о новых переговорах в октябре.

При этом в официальных релизах все стороны заявили о том, что переговоры были "конструктивными". В "Нафтогазе", в частности, заявили, что Россия продемонстрировала "заинтересованность в проведении конструктивных переговоров и новый уровень готовности к принятию современных условий транспортировки газа".

Более интересна неофициальная реакция. "Очередной раунд трехсторонних "разговоров", или, как их сегодня назвал господин Миллер (глава "Газпрома" - Ред.), "консультаций" закончился. Как и ожидалось, до переговоров так и не дошли - российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, что отказ от исполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть условием начала переговоров по новому контракт на транзит. Из позитивов могу отметить, что стороны готовы продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применение в новом транзитном контракте. Но время истечения контракта приближается, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжить готовиться к остановке транзита с 1 января. Ну и не дать использовать эти трехсторонние "консультации" как оправдание строительства "Северного потока-2", - написал на своей странице в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, который также был на переговорах в Брюсселе в составе украинской делегации.

"Страна" разбиралась, почему провалились переговоры по газу и что в итоге будет с транзитом.

С трубой, но без мандата

Еще до начала переговоров эксперты озвучивали три возможных сценария по газу. Первый - долгосрочный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки через украинскую ГТС 60 млрд кубов в год плюс еще 30 млрд кубов "по ситуации". В таком контракте заинтересованы Европа и Украина. Для нас подобные условия хотя и означают резкое снижение поступлений от транзита, но дают шанс обеспечить окупаемость ГТС и поддержать нужное давление в "трубе", что необходимо для обеспечения газом внутренних потребителей.

Второй вариант - краткосрочный "газовый пакет" на 2019-2020 год, который, якобы, хотела навязать нам российская сторона. Европейская конфигурация газотранспортной инфраструктуры уже вскоре может измениться. К примеру, в Болгарии начинают строить магистраль для поставок российского газа в Сербию. Это позволит России снизить зависимость от украинской ГТС. Поэтому, якобы, "Газпром" по максимуму тянет время и не хочет ввязываться в долгосрочные контракты.

Третий вариант - вообще без договора. Накануне переговоров в РФ озвучили свой аргумент. Якобы, Украина должна выполнять европейскую энергетическую хартию, по которой не может отказаться от транзита газа в Европу, даже если не будет транзитного договора. Другими словами, РФ может продавать по аукциону газ европейским трейдерам, а Украина будет обязана его прокачивать.

Стоит отметить, что Украина, готовясь к переговорам, приняла окончательное решение по анбандлингу "Нафтогаза". ГТС будет выделена из структуры НАКа и передана новому Оператору, у которого трубу затем выкупят "Магистральные газопроводы Украины", переданные под контроль Минфина. Новый оператор будет сертифицирован по европейским нормам и именно ему поручат завизировать договор с "Газпромом".

При этом, как стало известно "Стране" из своих источников, снабдив украинскую делегацию пачками бумаг по анбандлингу, власти не дали ей главного - мандата на полноценные переговоры. Якобы, министр энергетики Алексей Оржель был уполномочен исключительно на обсуждение нового транзитного договора, а вопросы по прямым поставкам газа в Украину и по "мировой" по Стокгольмскому арбитражу оказались "вне его компетенции". Хотя изначально было понятно, что российская сторона будет эти вопросы поднимать. Поэтому "Оржеля просто попросили передать условия", - рассказал наш источник.

Будет ли Украина покупать российский газ?

Между тем именно вопросы мировой по Стокгольмскому арбитражу и прямой поставки газа оказались для России ключевыми. Особенный акцент идет на прямые поставки. "Мы сегодня обсудили, предложили нашим коллегам, партнерам, чтобы тот импорт, который осуществляет Украина сегодня от европейцев, мы готовы поставлять напрямую и это действительно в том числе может быть эффективно и выгодно европейским партнерам с точки зрения обеспечения загрузки газотранспортной системы и объемов транзита", - цитирует ТАСС главу Минэнерго РФ Александра Новака.

При этом необходимость "урегулировать судебные споры с Украиной по газу в рамках мирового соглашения", Россия, по словам Новака, просто "обозначила".

То есть, РФ настаивает на возврате к модели, которая работала до 2014 года - отдельно транзитный договор на прокачку газа в Европу, и отдельно - договор с Украиной на прямые поставки газа.

"Мы не обсуждали конкретные объемы, так как посчитали необходимым договориться первоначально о нормативно-правой базе. Что касается конкретных объемов - это предмет коммерческих переговоров. Они будут зависеть от объемов поставок газа непосредственно украинским потребителям", - сказал Новак.

При этом Россия готова работать с новым оператором ГТС и, если тот не успеет пройти сертификацию по европейским правилам до 1 января 2020 года (а, скорее всего, так и случится, так как на сертификацию нужно до 6 месяцев), - подключит "план Б".

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, речь идет о краткосрочном продлении действующего контракта по транзиту, пока сертификация нового оператора не будет завершена.

Согласится ли Украина на прямые закупки российского газа - большой вопрос. Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что для нашей власти этот вариант вряд ли окажется приемлемым. "Газпром" готов к компромиссу, но вопрос в том, нужно ли это нам. Помимо политической составляющей (напомним, в свое время Украина остановила закупки российского газа, и начала покупать более дорогой газ в Европе под лозунгом "освобождения от энергетической зависимости от страны-агрессора" - Ред.), а она очень веская, есть еще и коммерческая. На реверсе газа из Европы хорошо зарабатывает и сам "Нафтогаз" и трейдеры, которые уже влились в эту схему, "снимают" миллионы каждый месяц. Так что договориться будет очень непросто", - считает Марунич.

"Хотя по логике закупка 10 млрд кубов российского газа полностью решает вопросы по ГТС. Даже если транзит составит всего 40 млрд кубов в год, на самоокупаемость газотранспортная система выйдет", - добавил эксперт энергорынка Александр Скубченко.

По его мнению, судьба транзита сейчас полностью зависит именно от решения по прямым поставкам. "Для нас это, бесспорно, выгодно по цене. "Газпром" подтвердил минус 25% от импортного тарифа. Но в вопрос, скорее всего, вмешается политика, снова начнут говорить о сдаче интересов Украины. Хотя непонятно почему транзит российского газа - это не "договоренности со страной-агрессором", а прямые закупки, которые позволят снизит цены для украинских потребителей - "договоренности", - говорит Скубченко.

Транзит "по формуле", но без денег

"Россия увязала все три вопроса - транзит, прямые закупки и решение по Стокгольмскому арбитражу - в единое целое. И решить отдельно по транзиту без других составляющих, скорее всего, не получится. Это - главный вывод переговоров", - отметил Скубченко.

Договориться по прямым закупкам и арбитражу через месяц - почти нереально. Поэтому получается, что переговоры, несмотря на оптимистические заявления об их "конструктивности", снова зашли в глухой тупик.

Поэтому советуя "готовиться к полной остановке транзита с 1 января" Витренко вовсе не сгущает краски.

Экономист Алексей Кущ предположил, что пострадает, в первую очередь, промышленность. 20 млрд кубов газа, которые накопил "Нафтогаз", для нужд населения и бюджетников хватит, а вот предприятиям газ могут поставлять по остаточному принципу.

Такой сценарий подтвердил и Дмитрий Марунич. Понятно, что в этом случае ни о каком росте промышленного производства не может быть и речи, показатели промышленности, скорее всего, уйдут в минус.

"По предварительным рассчетам, газа у нас хватит до марта. Но они очень условные и сколько мы продержимся - пока неясно. Можно лишь говорить, что есть некий запас прочности на первое время без транзита", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

При этом Марунич считает, что до полной остановки транзита, скорее всего, не дойдет. "Вряд ли пойдут на полную остановку. Думаю, транзит будет, но без договора и без оплаты", - резюмирует он.

"Европа, несмотря на накопленные в хранилищах запасы газа, не готова к остановке транзита. Плюс - это еще и вопрос денег, которые зарабатывают европейские страны на реэкспорте. Поэтому, если не будет договора, станут искать новую формулу. Вопрос в том - насколько она будет выгодной для нас", - подытожил Андрей Забловский.