19 сентября Верховная Рада 259 голосами (из которых 230 дала провластная партия "Слуга народа") приняла в целом президентский законопроект №1032, дав ключ на старт кардинальным преобразованиям в системе органов прокуратуры. Они предусматривают целую массу широко растиражированных в СМИ новаций - начиная от уже второго за последние два года переименования ведомства, внедрения в его работу системы КРІ, ликвидацию "военки" и заканчивая сокращением персонала на треть.

Главная же суть одобренной инициативы - в восстановлении подзабытой с конца 90-х системы единоначалия в функционирование органов прокуратуры. Ветераны прокурорского цеха вспоминают, что подобные рычаги последним в истории Украины концентрировал в своих руках еще Михаил Потебенько двадцать лет назад.

Факт такого "исторического камбэка", к слову, признают даже те, кто сегодня нажали на зеленые кнопки при рассмотрении соответствующего законопроекта. Они объясняют существенное расширение полномочий генпрокурора фактическим провалом всех предыдущих попыток преобразований в ведомстве и тотальной коррупцией.

"За долгие годы в стране создали мощную правоохранительную структуру, у которой один недостаток - она имеет в себе все признаки организованной преступной группировки. Это нужно менять, но возникает другая опасность - в чрезмерных полномочиях, которые мы предоставляем генеральному прокурору", - заявил накануне на заседании профильного парламентского комитета нардеп Андрей Осадчук.

В ответ глава ГПУ Руслан Рябошапка назвал это временной мерой, отмеряв себе полтора-два года "монархии", за которые он и намерен кардинально изменить работу надзорного ведомства.

Руслан Рябошапка, источник фото: bbc.com

Ранее на страницах нашего издания мы детально останавливались на тех основных новациях законопроекта №1032.

К моменту итогового голосования его текст практически не претерпел существенных изменений, за исключением двух нюансов.

Во-первых, поблажки были сделаны для студентов Национальной академии прокуратуры, которые ранее выходили на митинги, требуя от властей не допустить их дискриминации.

Во-вторых, на шесть месяцев "ужали" срок приостановления полномочий органов прокурорского самоуправления.

Если изначально планировалось, что Квалификационно-дисциплинарная комиссия будет расформирована на два года, то в конечном счете срок ее "дисквалификации" составил полтора. На все это время ее полномочия в части привлечения прокуроров к дисциплинарной ответственности, а также назначения прокуроров на себя переберет глава Офиса Генпрокуратуры.

Впрочем, эти правки кардинально не сменили общую тональность законопроекта. Наоборот, красной нитью через него проходит фактическая концентрация всей власти в органах прокуратуры в руках генпрокурора.

Основных изменений, которые несет законопроект, три.

1. Глава офиса с расширенными полномочиями

На месте ГПУ возникнет Офис генпрокурора, а региональные и местные прокуратуры заменят на областные и окружные соответственно. При этом их территориальная и профильная юрисдикции законом никак не конкретизированы.

В переводе с "юридической каузистики" на понятный большинству украинцев язык, это значит следующее. Рябошапке предоставлены полномочия самостоятельно создавать/упразднять новые специализированные прокуратуры в главке, и даже подразделения на местах простыми приказами.

"Это в корне неправильная позиция", - говорит стране бывший первый замглавы ГПУ Юрий Севрук.

И приводит конкретный пример: отныне если какой-то принципиальный прокурор не согласится выполнять сомнительные задания руководства, то чтобы расправиться с ним, руководителю Офиса ГПУ будет достаточно одного росчерка пера.

"Любую прокуратуру можно ликвидировать, а рядом создать какую-то новую с другим названием, уверяя что в этом есть необходимость. То есть, закон приведет к полному нивелированию независимости прокуроров. Они становятся зависимыми и ручными", - считает Севрук.

Заметим, что сам генпрокурор уже анонсировал, что до конца года намерен воспользоваться расширенными полномочиями.

По его словам, в части созидания. Так, Рябошапка заявил: в Офисе ГПУ будет создано с нуля новое подразделение, которое будет заниматься военными преступлениями, правонарушениями в сере национальной безопасности и обороны. А дополнительно - отдельные Департаменты, которые займутся экономическими и экологическими преступлениями: злоупотреблениями в банковской сфере, схемы в деятельности госпредприятий и по линии добычи полезных ископаемых - янтаря, углеводородов и т.д.

Добавим, что ранее в структуре ГПУ существовали, по сути аналогичные структурные подразделения. Это упраздненная "военка", а также Главное следственное управление и два профильных управления: спецрасследований Сергея Горбатюка (вело "майдановские дела") и "огрызок" так называемого "Департамента Кононенко-Грановского", ведавший экономическими злоупотреблениями.

Но если ранее их руководители находились во многом, в автономном плавании, отныне все подразделения будут ориентироваться сугубо на Рябошапку.

Это прослеживается хотя бы в том, что случае необходимости он отстоял за собой право не только отменять вынесенные нижестоящими прокурорами решения, но и "право вето" на постановления, подписанные заместителем генпрокурора - главой САП.

Фактически это означает, что влияние руководителя Офиса ГПУ будет распространяться не только на непосредственных подчиненных и областных прокуроров, а доходить до самой "земли".

2. Выведение за штат прокуроров с последующей их аттестацией

Эта фундаментальная новация Генпрокуратуры вытекает из первой. Так, с учетом переименования прокуратур практически 15 тысяч человек из системы ведомства сразу выводятся за штат.

И чтобы получить шанс найти себя в новой структуре Офиса, которая на выходе должна "ужаться" до 10 тысяч сотрудников, юристы обязаны пройти переаттестацию (подать декларации добропорядочности, сдать тесты и "допрос с пристрастием" на собеседовании).

Причем на одинаковых основаниях с так называемыми "внешними кандидатами" извне системы. То есть, по сути речь идет об уже второй попытке за последние четыре года пропустить прокурорских сквозь "люстрационное сито".

"Читаю законопроект об анонсированной аттестации прокуроров. Лично я этих аттестаций-тестов-собеседований уже столько пережила, что наверное должен уже сформироваться иммунитет. Но честно говоря, уже немного надоело постоянно себя чувствовать студентом на полставки, особенно - когда у тебя постоянные заседания-ходатайства-жалобы и т.д. Естественно, есть уйма времени, - с самоиронией сетовала на своей странице в Facebook прокурор отдела ГПУ Юлия Малашич, один из представителей гособвинения в громком деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. - Почему бы в надцатый раз не побегать по конкурсам? Особенно на фоне того, когда требования по зарплате в соответствии с профильным законом не выполняются, а требования по аттестации - аж бегом. Реформы наше все".

Рябошапка уже отметил, что для очередного конкурса в ГПУ намерены воспользоваться опытом привлечения международных экспертов и отечественных общественников - по аналогии с отбором судей Верховного суда. И, что немаловажно, в нем будет отсутствовать возможность для соискателя оспаривать выводы аттестационной комиссии.

Юристы полагают, что такую уловку умышленно внедрили в тело прокурорской реформы по аналогии с тем трюком, который ранее пытались провернуть в системе МВД при создании Нацполиции.

Тогда конкурсантов также лишили права на апелляцию вердиктов аттестационных комиссий. Но в дальнейшем немалая толика "забаненных" претендентов сумела восстановиться через суды.

"Авторы законопроекта №1032 прекрасно видели конкурсы в Нацполицию, но решили действовать по такому же сценарию. Это попрание Конституции и базовых принципов Европейской конвенции по правам человека. Думаю, что результат будет таким же, как и в истории с конкурсами в Нацполицию - проигравшие массово пойдут в суды с исками, и выиграют их", - прогнозирует финал переаттестации прокуроров экс-первый зам генпрокурора Юрий Севрук.

В качестве "пряника" прокурорам обещано повышение зарплат. Как заявил Рябошапка, уровень оплаты труда повысят до уровня зарплат районных судей.

3. Генпрокурор назначает и увольняет

Наконец, самый важный аспект новой реформы ГПУ касается изменения роли и функционала органов прокурорского самоуправления - Квалификационно-дисциплинарной комиссии и Совета прокуроров.

Так Совет, состав которого в прокурорских кругах в эпоху "Юрского периода" (когда главой ГПУ был Юрий Луценко) считался полностью лояльным к руководству надзорного ведомства, по замыслу новых реформаторов Генпрокуратуры, продолжит свою работу.

"Совет прокуроров продолжит работать, более того, он получит новую функцию. Эта функция очень важна, она связана с урегулированием конфликта интересов среди прокуроров. Совет прокуроров и в дальнейшем будет осуществлять защиту прокуроров от давления – внешнего или внутреннего", - пояснял Руслан Рябошапка.

Гораздо более печальная участь ожидает дисциплинарную комиссию. Это важный орган прокурорского самоуправления, к компетенции которого относятся вопросы согласования назначений/увольнений, а также наложения взысканий на прокуроров. Он будет распущен. Де-юре это оформлено законопроектом №1032 как приостановление работы КДКП на полтора года.

Это значит, что отныне не Квалифкомиссия, а уже сам генеральный прокурор будет сам проводить назначения и увольнения прокуроров.

После вступления в силу закона №1032 Рябошапке не придется заручаться позитивными выводами Комиссии для назначения того или иного претендента. Приказы о назначении он сможет подписывать по представлениям кадровых комиссий, им же и созданных.

Руслан Рябошапка уверен: инициированные новшества в конечном счете позволят за два года изменить ситуацию в ГПУ до неузнаваемости в позитивном русле.

Среди прокуроров мнения разнятся.

"Новый закон достаточно дискриминационный в отношении прокуроров, - комментирует инициативу реформаторов Юрий Севрук. Все они должны будут идти на аттестацию, а в это время генеральный прокурор может назначить кого-угодно на все административные должности, даже людей с улицы. Пока прокурор пройдет все этапы, должностей может не остаться. То есть, если в 2016 году приняли изменения в закон "О прокуратуре" под конкретного человека, то сейчас утвердили закон "под нужных людей". Это безграничное поле деятельности для так называемых "решал".

"Этот закон объективно увеличивает власть генпрокурора и наделяет его обширными полномочиями. Но какой иной выход из ситуации, если есть задача очистить Генпрокуратуру от коррумпированных кадров, которые расставили на все должности Луценко и Порошенко? Если все это проводить через органы прокурорского самоуправления, сформированные при Луценко, то ближайшие годы генпрокурор будет только то и делать, что воевать с этими органами за каждое назначение. А ситуация в ГПУ останется прежней и на своих прежних местах остануся люди, которые ответственны за фабрикацию дел во времена Порошенко. Поэтому данный закон позволит вычистить прокуратуру от таких кадров и покончить с юрским периодом в ее истории", - сказал "Стране" один из соратников Рябошапки.