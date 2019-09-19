Пропрезидентская партия запускает реформу государственной службы, которая коснется 260 тысяч украинских чиновников.

В четверг, 20 сентября, парламент проголосовал в целом за соответствующий проект. Согласно этому документу, государственную службу хотят сделать контрактной и упростить процесс увольнения недобросовестных чиновников.

В то же время, принятая наспех реформа расширяет полномочия правительства по найму госслужащих на самые высокие посты. Как перекроили госслужбу "Слуги народа", анализирует "Страна".

Реформа за 3 недели

Ровно три недели понадобилось пропрезидентскому монобольшинству для того, чтобы провести масштабную реформу государственной службы. При чем новая реформа пройдет всего через четыре года после того, как новации в госслужбу были внесены предыдущей властью.

Реформа прямо коснется 19 министерств, 24 службы, 24 госагенства, 4 инспекции, 7 центральных органов исполнительной власти с особым статусом, в которых работает 240 тысяч госслужащих. В нынешнем году на их оплату труда было выделено 26 миллиардов гривен из госбюджета.

В общих чертах после того, как закон вступит в силу, госслужбу ждут следующие изменения:

на госслужбу начнут набирать контрактников

если раньше минимальный срок прохождения испытательного срока не был установлен, теперь он составит не менее трех месяцев

создается единый портал вакансий в системе госслужбы

будут ликвидированы ранги, а также доплаты за дополнительную нагрузку

урежутся полномочия Комиссии, ответственной за конкурсы на госслужбу.

Вступление в силу новаций произойдет не одновременно. Например, дополнительные стимулирующие надбавки госслужащим будут выплачивать до конца 2021 года. А принимать на работу контрактников начнут гораздо раньше - уже с 1 января 2020.

Контрактная госслужба - это одна из самых ярких новаций закона. Заключение контракта станет возможно на три года (в первоначальном проекте предполагалось, что максимальный срок контракта составит 5 лет). Для тех, кого будут набирать по контракту, пропишут конкретные ожидания от их работы. Интересно, что в проекте содержится и норма о том, что условия работы госслужащих-контрактников должны быть конфиденциальными, а это дает немалые лазейки для коррупции. В таком случае по контракту можно было бы набирать людей на заоблачные зарплаты, не опасаясь огласки этих сумм. Но в "Слуге народа" "Страну" заверили, что это положение из финального текста будет исключено.

Нардеп Александр Корниенко во время выступления в парламенте заявил, что 7% от общего количества госслужащих смогут быть на контракте для работы на какими-то проектами. Речь идет о 14 тысячах госслужащих.

"Мы будем использовать контракт там, где нужны специалисты, которые не будут работать 10-20 лет, а нужны для каких-то проектных историй. Например, говоря о реформе в сфере цифровых трансформаций, которую мы сейчас будем внедрять, то такие специалисты не будут 20 лет работать. Они сделают проект, запустят и пойдут работать дальше", - пояснил Корниенко.

Зарплаты на усмотрение Кабмина

По новому закону изменится и порядок начисления зарплаты госслужащим.

В последний раз оклады госслужащим повышали в с 25 июня нынешнего года. Для некоторых должностей повышение произошло в 1,5 раза. Например, оклады глав сельсоветов с минимальных 7500 выросли до 9500, а максимальный оклад с 12200 вырос до 15100 гривен. Но это только оклад. Надбавки, в том числе за сверхурочную работу, и премии значительно увеличивали сумму выплаты госслужащим.

Кроме того, в июне нынешнего года примерно в 4-5 раз возросли и надбавки за ранг. Например, максимальная надбавка за 1 ранг составила 1000 гривен (до 24 июня 2019 года она была 200 гривен).

Так, в августе нынешнего года специалисты Центра экономической стратегии провели исследование и выяснили, что в украинских реалиях доплаты госслужащим зависят от лояльности руководства и финансовых ресурсов у государственного органа, но никак не от результатов деятельности работника. В среднем премии и доплаты госслужащих на руководящих должностях составляют до 48%, а среди всех госслужащих - 40% от оклада. Например, за 2018 год на стимулирующие надбавки и премии выделили 32% совокупного фонда оплаты труда государственных служащих (примерно 9 млрд грн).

Как и действующий закон, новый предполагает, что зарплата для госслужащих не может быть меньше, чем 2 прожиточных минимума. Но это тоже "голый" оклад. По факту зарплата госслужащего будет состоять из должностного оклада, надбавки за выслугу лет и премии. Прочие доплаты будут устанавливаться Кабинетом министров. Изменится и сама схема должностных окладов госслужащих - если ранее они зависели от группы по должностям, то теперь размер оклада будет зависеть от уровня государственного органа (с учетом социально-экономических, демографических, климатических, экологических и прочих особенностей места нахождения органа власти).

Решения о назначениях примут без конкурса

Новый закон отменил часть полномочий Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Такая комиссия была создана летом 2016 года, в нее вошли представители Верховной Рады, президента, правительства, Федераций работодателей и профсоюзов, Государственной судебной администрации, руководители Нацагентства госслужбы и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (теперь вместо руководителей в Комиссию войдут представители этих органов).

По своему функционалу она отвечала за организацию и проведение конкурсов на занятие должностей госслужбы категории "А" (то есть, руководителей центральных органов исполнительной власти и их заместителей, государственного секретаря, руководителей аппарата Конституционного суда, Верховного суда, Судебной администрации). Теперь в категорию "А" внесут еще руководителя аппарата Верховной Рады и его заместителей, а также руководителей аппарата вспомогательных органов, которые будет создавать президент.

А непосредственно полномочия Комиссии будут перекроены. Во-первых, у Комиссии отбирают права увольнять и переводить госслужащих категории "А" на другие должности. Во-вторых, если раньше Комиссия после конкурса вносила предложения по победителю конкурса и тому, кто занял второе место, то теперь можно будет подавать 5 кандидатур. А уже из них субъект назначения или руководитель государственной службы сам выберет победителя конкурса.

Принятие решений Комиссией упрощается. Ранее для кворума нужно было две трети присутствующих (то есть 8 человек из 12 членов), теперь - только половина.

"Этот законопроект развязывает руки и создает очень простые условия для премьер-министра, Кабмина увольнять или назначать тех или иных госслужащих. С одной стороны, это может дать положительный результат - так как будет просто уволить саботажников и набрать новых людей, но с другой стороны, он может обеспечить политические преследования, увольнения за нелояльность к руководству", - отметил "Стране" нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

О том, что этот закон "закрепощает госслужбу под политические хотелки" заявила в Раде и нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, "мы получим министров, которые формируют под себя команды и будут такими удельными княжествами управлять", - отметила она.



"Мы хотим, чтобы было полное доверие к Кабмину и министрам, чтобы было понимание, что если ты сегодня получаешь полномочия, то завтра ты несешь ответственность за них", - парирует "Стране" на эти обвинения депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.

О том, что отныне не будет критериев, по которым Кабмином будет определяться победитель конкурса, и упрощаются возможности для увольнения чиновников, а это дает основания для злоупотребления, говорится и в экспертном выводе Главного юруправления Рады. Оно рекомендовало парламенту отправить закон на повторное второе чтение, проработав это замечание и ряд других.

Например, юристы критикуют норму о том, что срок предупреждения об изменении условий труда сокращается с нынешних 60 дней до 30. "Такие изменения... снижают уровень защищенности госслужащих при осуществлении их профессиональной деятельности в интересах государства", - отметили в юруправлении.

Но не смотря на эти рекомендации, "Слуги народа" в 228 голосов поддержали этот проект (всего на 2 голоса больше, чем минимально необходимое число голосов). При численности фракции в 254 штыка.

Кстати, довольно показательно, что депутаты из политсилы президента все более вяло голосуют за проекта, где речь идёт об увеличении полномочий власти. Так, сегодня не хватило голосов за поправки в уголовно-процессуальный кодекс, по которому силовикам давалось право проводить следственные действия в отношении нардепов без санкции Рады. Спикеру Разумкова даже пришлось пойти на беспрецедентный шаг - остановить голосование.