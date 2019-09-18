Главная газовая интрига - что будет с транзитом российского газа через украинскую ГТС - может решиться уже в ближайшие дни.

В четверг, 19 сентября, стартует очередной раунд переговоров по этому вопросу. А как раз накануне - 18 сентября - Кабмин анонсировал долгожданный анбандлинг "Нафтогаза".

Напомним, что согласно энергетическим обязательствам Украины перед ЕС, добыча, транспортировка и продажа газа должны быть разделены. Но в течение последних трех лет "Нафтогаз" реформировали только на бумаге. Новая власть обещает ускорить этот процесс. Хотя пока речь идет исключительно о выделении из структуры НАКа газотранспортной системы.

Это как раз то условие, которое необходимо для подписания нового транзитного договора с "Газпромом"- заключать его должен уже новый независимый оператор, сертифицированный по европейским стандартам.

"Очень важно, что нам удалось сдвинуть ситуацию перед трехсторонними переговорами между Украиной, ЕС и РФ. Надежная и бесперебойная работа украинской газотранспортной системы очень нужна для поставщиков и потребителей Европы. Деполитизация ему управления ГТС позволит нам занять сильную позицию в будущих переговорах", - заявил на сегодняшнем брифинге после Кабмина министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Впрочем, даже новый козырь в рукаве еще не значит, что Украине удастся выторговать выгодные условия по газовому транзиту.

Эксперты говорят о трех возможных сценариях: транзита не будет вообще, Украина подпишет краткосрочный газовый пакет на год или же будет заключен транзитный договор на десять лет.

"Страна" разбиралась, чем могут закончиться переговоры по газу.

"Нафтогаз" без трубы?

Анбандлингу "Нафтогаза" дали официальный старт. На своем заседании в среду, 18 сентября, Кабмин принял решение о выделении из структуры НАКа газотранспортной системы и ее передаче компании "Магистральные газопроводы Украины". Та в свою очередь будет выведена из под контроля министерства энергетики и передана под крыло Минфина.

"Чтобы исключить любое давление и влияние на компанию", - пояснил на брифинге после Кабмина министр энергетики Алексей Оржель.

При этом он заявил, что ранее "был конфликт по модели анбандлинга с "Нафтогазом", но на протяжении двух недель работали и сделали компромиссное решение".

Оржель также уточнил, что есть подробный план по анбандлингу, и "мы получим нового сертифитированного оператора к 1 января 2020 года".

Напомним, что "конфликту по анбандлингу", о котором сказал Оржель, уже не один год. Прошлый Кабмин не мог договориться с НАКом по модели разделения.

Правительство настаивало на передаче ГТС на баланс новому оператору. Специально под эти цели в 2016 году была создана компания "Магистральные газопроводы Украины". То есть, по этой теме ведомство Коболева автоматически лишаться "трубы".

Понятно, что НАКу такой вариант не нравился. Он склонялся к другой схеме: ГТС остается на его балансе, но передается в управление независимому оператору.

Из комментариев Кабмина пока неясно в чем именно состоит "компромисс с "Нафтогазом". Итогового документа правительство не обнародовало.

По словам Оржеля, ГТС будет передана "Магистральным газопроводам Украины" (МГУ) "по нулевой стоимости, из одной государственной собственности - в другую".

При этом НАКу тарифицируют некие "расходные материалы", "новые фонды", стоимость технического газа в ГТС. Также МГУ получит средства на закупку газа на первый квартал следующего года - на случай "потенциально возможной остановки транзита", - сказал Оржель. Конкретных сумм, которые могут понадобиться на все эти мероприятия он не озвучил.

Между тем, источники "Страны" рассказывают, что на самом деле с НАКом согласовали немного другую модель. ГТС будет передана Фондом госимущества в пользование "Оператору ГТС Украины", созданному НАКом. Именно эта структура будет проходить сертификацию и подписывать договор с "Газпромом". А чтобы обеспечить "независимость" газотранспортной системы, ее передадут в управление "Магистральных газопроводов Украины".

Последняя должна будет выкупить компанию "Оператор ГТС" у НАКа - с рассрочкой на 15 лет при условии, что ежемесячные платежи будут зависеть от объемов транзита.

"Одновремено с переходом ОГТСУ ("Оператора ГТС Украины - Ред.) в собственость МГУ государство передаст газотранспортную систему в управление нового опеатора", - говорится в официальном сообщении Каьбмина.

Эту модель как окончательную подтвердил также соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. В самом "Нафтогазе" пообещали прокомментировать условия анбандлинга "в ближайшее время". Но понятно, что НАКу удалось "остаться в игре" и пока говорить о том, что он не контролирует "трубу" явно преждевременно.

На 10 лет или на год?

В правительстве не скрывают - спешат с отделением ГТС из-за переговоров по газу, который начнутся уже 19 сентября в Брюсселе.

Накануне на сайте Еврокомиссии появилась информация о старте переговоров. Говорится также, что перед трехсторонней встречей вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Марш Шефчович проведет отдельные двухсторонние переговоры с делегацией от Украины во главе с министром энергетики Оржелем и РФ (ее возглавит российский министр энергетики Александр Новак). На встрече будут также руководители "Нафтогаза" и "Газпрома".

При этом Алексей Оржель, комментируя журналистам позицию от Украины на этих газовых переговорах, заявил, что она полностью совпадает с позицией Шефчовича - контракт на 10 лет с условием поставки обязательных 60 млрд кубов в год плюс возможность дополнительных 30 млрд кубов.

Такой контракт по принципу "бери или плати" (то есть, деньги за транзит 60 млрд кубов мы получим в любом случае), по мнению Дмитрия Марунича, позволит Украине не только сохранить ГТС в рабочем состоянии, но и зарабатывать на транзите до 1 млрд долларов в год.

"Это при сохранении нынешних тарифов на транзит, а если их пересмотрят, то, возможно, и немного больше", - пояснил он "Стране".

Плюс - такой формат делает украинскую ГТС потенциально интересной для инвесторов, что позволит провести ее модернизацию.

Формально такой долгосрочный договор мог бы устроить и Россию.

"Если у "Газпрома" будет 10-летний договор на транзит, то он сможет заключать длительные контракты и со своими европейскими потребителями", - говорит эксперт энергорынка Александр Скубченко.

"По хорошему для "Газпрома" идеальным был бы вариант, который продавливал "Нафтогаз", когда ГТС или ее часть сдается в концессию некоему независимому оператору. В этом случаем сразу бы появились "операторы" с европейскими корнями, которые бы взялись управлять отрезком трубы на Закарпатье и дальше - на Австрию, Италию, Венгрию, Чехию, Словакию. Дело в том, что именно этот участок остается для "Газпрома" уязвимым. Северную Европу покроют два "Северных потока". Юг и Балканы - "Голубой поток" и "Турецкий поток", плюс есть трубопровод через Беларусь. Но центральная часть, где находятся традиционно самые лояльные к России страны ЕС, и которая потребует 40-50 млрд кубов российского газа в год, может быть обеспечена только посредством нашей трубы", - пояснил Алексей Кущ.

Впрочем, все может измениться уже в ближайшее время. Буквально на днях суд Болгарии разрешил строительство газопровода "Турецкий поток" на своей территории (ранее проект остановили по жалобе консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии", но эксперты подозревают, что в дело мешались США). Это магистраль, по которой российский газ сможет попадать через границу Турции в Сербию, то есть, непокрытые "Газпромом" территории постепенно сужаются.

Поэтому эксперты не исключают, что спешить с подписанием десятилетнего контракта не будут. "Вполне возможно, что нам предложат подписать краткосрочный энергетический пакет", - сказал Дмитрий Марунич.

Напомним, что стартовые требования "Газпрома" к Украине, которые озвучивались ранее, - отмена претензий по Стокгольмскому арбитражу, долгосрочный контракт на транзит и договор на покупку газа для нашего внутреннего потребления. Но украинские переговорщики тогда сразу отмели любой компромисс по арбитражу и закупки газа у "страны-агрессора".

Не исключено, что именно эти "неразрешимые противоречия" станут поводом для России отклонить долгосрочный контракт (и подписывать краткосрочный или вообще ничего не подписывать) и в этот раз.

Не сможем отказать Европе

Вариант - не подписывать вообще ничего - также рассматривается. И, похоже, ему уже даже придумали красивую упаковку.

Так, недавно российское информагентство ТАСС сообщило, ссылаясь на свои источники в европейском энергетическом секторе, что Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году не нужен новый газовый контракт. Если Киев, конечно, будет выполнять обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство.

Далее приводятся пояснения "эксперта по энергетике". "Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. И даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС".

Не исключено, что именно этот аргумент "Газпром" будет использовать в нынешнем раунде переговоров.

Газовые аукционы, о которых говорит таинственный "европейский эксперт", на самом деле далеко не новость.

"Газпром" уже работал по такой схеме. В частности, с 1 января по 12 марта 2019 года он поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без транзитного контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему.

"Таким образом, даже если трехсторонние консультации по газу не приведут к результату, нынешний десятилетний контракт между Москвой и Киевом истечет в конце 2019 года и не будет ни продлен, ни обновлен, для сохранения транзита в 2020 году все равно будет существовать достаточная легальная база", - цитирует ТАСС своего эксперта.

"Прецедент действительно был. Но там ситуация была немного иной. Для Армении российский газ тогда был единственным из доступных, у Азербайджана по понятным причинам они покупать не хотели. А Грузия в этом вопросе пошла Армении на уступки. В случае с Европой все по другому, так как для нее Россия - далеко не единственный источник газа. Украина не имела бы права отказать в транзите только если бы это наносило безоговорочный вред ЕС, что достаточно спорно", - говорит Кущ.

Впрочем, тот факт, что аргумент о "безальтернативности транзита" появился как раз накануне переговоров уже о многом говорит. Александр Скубченко считает, что Украину вполне могут заставить продолжить транзит даже без договора, тем более, что это и в интересах Европы.

Газовое давление

Алексей Кущ считает: для нас вариант с аукционами был бы выгоден. Но только случае запуска модели газового хаба. "Нужно перенести точку коммерческого учета с западной границы - на восточную. Тогда не потребуется в процесс торговли газом привносить политику. Европейские трейдеры сами бы договаривались с Россией, газ закачивался бы в наши газовые хранилища, а украинская ГТС стала бы частью европейской газотранспортной системы", - пояснил эксперт.

Но если Украина газовым хабом так и не станет (а для этого нужно, прежде всего, решение власти), то может сложиться вообще парадоксальная ситуация.

"Получается, что у нас не будет реверса газа. Придется еще отдельно договариваться с той же Словакией, у которой мы покупаем газ, о реверсе. То есть, сначала Словакия купит газ у России, мы обеспечим транзит этого газа, а потом - будем снова закачивать часть этих объемов в обратном направлении. Цена будет просто заоблачной. Тогда нужно отдельно договариваться с Россией о закупках газа для собственных потребностей", - считает Скубченко.

"Чтобы с минимальными потерями выйти из этой ситуации, нам придется или создавать газовый хаб, или идти на политические договоренности с Россией. Иначе вообще останемся с пустой трубой. И мы потеряем не только 3 млрд долларов на транзите, но и не сможем поддерживать наши региональные сети. Ведь сейчас в газовом тарифе заложена стоимость транспортировки в размере 15-20%, а в реальности она может достигать 50%. Эта разница компенсируется как раз за счет транзита ", - добавил Кущ.

Впрочем, если переговоры сорвутся, и до января 2020 года вопрос с транзитом так и останется нерешенным, Россия вполне может применить уже проверенный метод - попросту перекрыть кран.

"Россия вполне может устроить нам блэк-аут. Конечно, "Нафтогаз" накопил порядка 20 млрд кубов газа и говорит, что этого хватит. Но риски все же есть. Так как у нас наблюдаются проблемы еще и с углем - его запасы на треть ниже прошлогодних, то ожидается увеличение потребление газа. Населению газ, конечно, найдут, а вот промышленность может "выключиться" на всю зиму. И это будет реальная катастрофа для экономики", - считает Алексей Кущ.

Напомним также, что "Нафтогаз" будет требовать с "Газпрома" $14 миллиардов компенсации, если тот прекратит транзит газа через Украину.

Кроме того, Коболев вел в США переговоры о поставках американского газа и о сдаче в концессию украинской "трубы".