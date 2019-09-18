Сегодня Кабмин уволил с должности главы Института национальной памяти Владимира Вятровича. Он занимал эту должность с 2014 года, и за это время запомнился декоммунизацией, призывами отменить праздники 8 марта и 9 мая, националистическими и жесткими антисоветскими высказываниями.

Вятрович отметил, что получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы.

Чем именно прославился Владимир Вятрович - "Страна" разбиралась в материале "Черная пора" Вятровича. Что известно о скандальном историке Порошенко, которого уволил Кабмин.

Мы спросили экспертов, что будет дальше с Институтом национальной памяти, и нужен ли он вообще.

Константин Бондаренко, политолог:

"Увольнение Вятровича – это абсолютно естественно и закономерно. Новая власть формирует новую команду, и Вятрович, как представитель старой власти, рано или поздно должен был уйти.

Я считаю, что Институт нацпамяти вообще не нужен, и Украина могли бы спокойно сэкономить 130 млн грн. Он не выполняет задачи, для которых был создан – сохранение т.н. живой истории. Чтобы люди, которые были свидетелями исторических событий, могли свои впечатления, свою память передать следующим поколениям. Но у нас под предводительством Вятровича он превратился в Институт переписывания истории. Фактически стал Министерством истории.

Кроме того, у нас уже есть несколько гуманитарных институтов – Институт истории НАН Украины, Институт украинской археографии и источниковедения имени М. С. Грушевского, Институт политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса. И все они в целом могли бы выполнять ту же роль, что призван выполнять Институт нацпамяти.

Если же все-таки Институт нацпамяти у нас решат сохранить (хотя в большинстве стран мира его нет, и вообще это большая роскошь для бюджета – иметь такой институт). То я думаю, его должен возглавить кто-то с масштабностью мышления, настоящий историк, без идеологических перегибов в ту или иную сторону. Такого человека я вижу только одного – профессор Георгий Касьянов. Но сам он несколько раз уже отрекся от Института и сказал, что не собирается его возглавлять.

Как вариант – нужно поменять концепцию Института, чтобы он не дублировал функции других исторических институтов. Но я лично считаю, что проще его закрыть".

Макс Бужанский, депутат "Слуги народа":

"Я считаю, что Институт национальной памяти необходим нашей стране. Но он должен работать на укрепление нашей государственности. А вот деятельность Вятровича была абсолютно антигосударственной.

Сейчас нам нужно инициировать проверку, которая выяснит, каким образом финансирование на деятельность Института нацпамяти распределялось между Вятровичем лично, его женой Яриной Ясиневич и ее братом-фотографом. Они просто пилили бюджет Института нацпамяти внутри семьи. Как это происходило – правоохранительные органы должны выяснить и дать этому юридическую оценку – есть ли там основания для возбуждения уголовных дел о коррупции и хищениях бюджетных средств. Я не выношу приговоры, я не Порошенко. Просто неравнодушные граждане, в том числе сотрудники Института нацпамяти постоянно со мной делятся информацией. И если я увижу, что правоохранительные органы тормозят, я им помогу.

У меня есть на примете кандидатура на пост нового главы Института нацпамяти. Но я не буду пока его называть, чтобы не лоббировать и не дискредитировать этого человека. Решение будет принимать Кабмин. Скажу только, что это должен быть не политик, а историк, который понимает свою ответственность перед гражданами за то, что он делает. И осознает, какое влияние Институт нацпамяти оказывает на политическую повестку дня.

Чтобы Институт нацпамяти действительно стал приносить пользу обществу, прежде всего, нужно перестать врать. И тогда мы сможем спокойно говорить об исторических процессах, о том, какое место мы сейчас занимаем в мире и какие выводы можем сделать из уроков истории".

Вадим Карасев, политолог:

"В контексте недавнего визита Зеленского в Варшаву новая команда публично заявила о необходимости снизить напряженность в отношениях с Польшей. Это явно расходилось с линией Вятровича. Тем более, что он проявил свою политическую инициативу и согласился участвовать в выборах в парламент по спискам "Европейской солидарности" Порошенко. То есть он уже изначально давал понять, что держаться за должность главы Института нацпамяти не будет. Он сделал выбор в пользу актуальной политики, а не исторической.

Мы видим, что в проекте бюджета увеличилось финансирование Института нацпамяти. Но есть вопросы: что с ним дальше делать? Как развивать исторические исследования, которые могут лечь в основу эффективной исторической политики страны?

Пока у нас слишком ангажирована историческая наука. Если назначал кого-то из обоймы историков, которые на слуху, Институт нацпамяти опять может стать однобоким, и будет только мешать дипломатии Украины. И кого тогда назначать? Какого-то функционера? Но ведь остается коллектив. Вятрович уходит, но его команда остается. Он же подбирал этих людей.

Я думаю, что власти нужно хорошо задуматься, нужен ли нам вообще Институт нацпамяти. Зачем еще держать на бюджетном финансировании еще один институт с непонятными функциями, который только вредит внешней политике Украины, а не помогает ей?"

Андрей Золотарев, политолог:

"Вятрович не вписывался в формат команды Зеленского. Его воинствующий интегральный национализм в современной обертке не стыкуется с идеологией большинства представителей команды президента. Хотя есть тот же Святослав Юраш, который близок по своим взглядам к Вятровичу. Но сам Вятрович был востребован в 2014-м году, а сегодня он превратился в чемодан без ручки. Знаю, что заявление на увольнение Вятровича давно лежало на столе, но дошли до него только сейчас, в новой команде Кабмина.

По сути, Вятрович сделал только сильнее все то, против чего боролся. Если он боролся с советскими историческими нарративами, то наоборот провоцировал к ним интерес. Достаточно посмотреть, насколько больше людей стали выходить на празднование 9 мая. То есть Институт работал от обратного: чем больше Вятрович и Ко прилагали усилий, чтобы что-то запретить, тем больший интерес к этому вызывали.

Команда Зеленского умело работает с общественными настроениями. Та часть избирателей Зеленского на юго-востоке Украины, для которого Вятрович был как красная тряпка, получила позитивный сигнал, который поставят в заслугу не так новому премьеру Алексею Гончаруку, как лично Зеленскому. Это знаковое увольнение. Понятно, что сторонники "Армії, мови, віри" будут кричать о "зраде" – патриотов увольняют! Но они-то не голосовали за Зеленского.

Интересно, что увольнение Вятровича произошло в изощренно-сценической форме. Только вчера появилась информация, что бюджет Института нацпамяти радикально увеличен – правда, готовила этот бюджет старая команда Гройсмана. Возможно, что теперь бюджет немного урежут. Закрывать Институт нацпамяти в этой ситуации был бы перебор.

Думаю, в команде Зеленского хватает молодых людей со светлыми лицами, которые могут возглавить Институт нацпамяти. Вполне возможно, что назначат Юраша. Это и есть политика гиперпопулизма один шаг вперед, два шага назад. И свой электорат задобрить, и чужой, 25%-процентный – чтобы сильно не протестовали".

Денис Гаевский, политолог:

"По моему мнению, оптимальный вариант – упразднить Институт нацпамяти, учитывая его деструктивную роль в предыдущем политическом цикле.

Эта структура, помимо того, что создавал дополнительные конфликтные линии в обществе и осложнял двусторонние отношения Украины с соседними государствами, фактически стала ещё одной бюджетной "кормушкой", такой себе синекурой для профильных чиновников. Бюрократия Института нацпамяти, завершив декоммунизацию, начала плодить симулякры, в частности, поставив задачу проведения "деколонизации" (что бы это ни значило). Не думаю, что налогоплательщики хотят платить за такое.

Фигура главы Института нацпамяти второстепенна. Ключевой вопрос - будет ли высшее политическое руководство государства пересматривать гуманитарную политику и продолжать/отказываться от практик активного вмешательства государства в вопросы истории, религии и т.д.".