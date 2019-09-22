Интрига вокруг новой конфигурации местной и областной власти в Одессе, о которой "Страна" уже подробно писала, продолжает набирать обороты.

В городе обсуждают нарастающий конфликт мэра Геннадия Труханова с его бизнес-партнером Владимиром Галантерником (его также иногда называли "теневым мэром"). Обоих в СМИ связывают с еще одним влиятельным одесситом - Александром Ангертом.

О том, как это может повлиять на борьбу за пост мэра, разбиралась "Страна".

Ссора на Французском бульваре

В окруженим мэра рассказывают целую историю как Труханов и Галантерник поссорились в последних числах августа в ресторане на Французском бульваре во время одного из так называемых "малых приемов" Галантерника – мероприятии, предназначенном для обсуждения различных городских проектов в узком кругу местной элиты.

"Причиной стало то, что Труханов настаивал на том, что бы в свете новой политической ситуации Галантерник умерил аппетиты в расширении своей бизнес-империи. Разговор шел предметный о новых территориях под застройку, на которые уже претендуют друзья нового президента. Скорее всего, речь шла о застройщике Андрее Ваврише, который связан с компаниями, строящими в Одессе элитный комплекс "Kandinsky Odessa Residence". В свою очередь, Галантерник уверен, что уже договорился с новой командой – дескать, он уже общался с главой офиса президента Андреем Богданом на нашумевшей недавней свадьбе юриста Андрея Довбенко. И даже получил некие гарантии для бизнеса, и может теперь общаться напрямую с новой командой Зеленского. Галантерник высказался в духе, мол, Труханов с его репутацией "ставленника Порошенко" (Труханов на выборах презизента открыто поддерживал Порошенко - Ред.) теперь стал своеобразным "тормозом" для бизнеса" - пояснил источник "Страны".

О нарастании напряженности в отношениях между двумя близкими партнерами, косвенно свидетельствует и то, что на день города – 2 сентября, ни одна фирма Владимира Галантерника впервые за долгие годы не получила подрядов на проведение праздника.

А Труханов на днях решил озаботиться незаконными стройками.

Отметим, что сомнительная застройка в Одессе в СМИ зачастую связывалась как раз с именем Галантерника (через него, якобы и решались подобные вопросы).

"Я запретил выдавать разрешительные документы до момента, пока застройщик не предоставит проект объекта который планируется на участке.

В ближайшее время, будет создана комиссия по инвентаризации имеющихся строек на предмет соответствия действующим документам, а также соответствия инженерной, социальной и транспортной инфраструктур соответствующих требованиям и запросам города.

Будут подняты все документы с начала 2000-х годов по продаже земельных участков и проведена проверка соответствия их целевого назначения. В первую очередь это касается застройки склонов в прибрежной зоне и парка Юбилейного", - гласит пост на странице мэра.

Слухи о размолвке Галантерника и Труханова уже породили у многочисленных врагов мэра надежды на то, что его политические и экономические позиции сильно пошатнутся. А значит - и уменьшатся шансы и на его переизбрание на новый срок.

В последнее время уже заявили о своих мэрских амбициях и экс-городской голова города Эдуард Гурвиц, и экс-губернатор области Михаил Саакашвили.

Впрочем, по данным "Страны", главная угроза для Труханова исходит от совсем другого, куда менее известного человека. И эта угроза напрямую связана с конфликтом с Галантерником.

Однофамилец космонавта

Одной из главных сенсаций прошедших выборов в Одессе стала победа на мажоритарном округе в Одессе малоизвестного ресторатора Алексея Леонова.

Этот полный тезка знаменитого советского космонавта и первого человека, вышедшего в открытый космос, победил одного из аксакалов одесской политики Сергея Кивалова.

Судя по официальной биографии – он настоящий self-made-man, из повара ставший владельцем сетей ресторанов Pizza&Grill и Slow Piggy.

Как писала "Страна", Леонов до конца июня 2019 года был соучредителем ООО "Гриллион", в котором ему принадлежала доля в 7%, а 46,5% принадлежали некоей Людмиле Старовойтовой. Фамилия в Одессе известная: семья владеет крупной строительной компанией Megaline. К слову, Леонов раньше работал управляющим в ресторане "7 континентов", который также входил в сферу влияния семьи Старовойтовых.

Судя по всему, в политику Леонов собрался задолго до выборов: ещё в конце 2018 года основал общественную организацию "Я одессит, мне не всё равно", которая занималась уборкой мусора на склонах, посадкой деревьев и прочими позитивными мероприятиями.

Причем, по словам источников "Страны" в одесских бизнес-кругах, главным "двигателем" его похода в Раду был Галантерник.

"Галантерник обеспечил кампанию Леонова", - говорит источник.

По его данным, сейчас именно Леонов рассматривается как основной кандидат на пост мэра от партии президента "Слуга народа". Причем, имея за спиной популярный в Одессе партийный бренд, а также поддержку Галантерника, победа этого молодого человека на выборах выглядит отнюдь не фантастической.

Что касается конфликта Галантерника и Труханова, то источник считает его постановочным.

"Всем выгодно изобразить этот конфликт. Труханову - чтоб эксплуатировать образ мэра, который бросил вызов бизнесмену, с которым связывают скандальные стройки и вообще много всего плохого в городе. А Галантернику - чтоб его перестали связывать с мэром, на котором также висит много дел. И на выборах мэра группа Ангерта разыграет беспроигрышный для себя сценарий - поведет на них двух своих людей - Труханова и Леонова, за которым стоит Галантерник. И Ангрету будет совершенно все равно, кто по итогу победит. Все равно город останется в руках его группы", - говорит источник.

Комментарий самого Леонова нам пока получить не удалось.