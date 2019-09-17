Вокруг "Приватбанка" назревает очередной скандал. Во вторник, 17 сентября, в британском деловом издании Financial Times вышла статья под громким названием "Киев обсуждает договор по "Приватбанку" с Коломойским, несмотря на скандал на 5,5 млрд долларов". В ней британские журналисты цитируют украинского премьер-министра Алексея Гончарука, который, дал понять: компромисс по "Приватбанку" с бывшим собственником - вполне возможен.

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивно отношусь к любой риторике, направленной на поиск компромисса", - приводит FT слова Гончарука.

При этом премьер уточнил, что "какое бы решение мы не нашли, мы должны его найти вместе с МВФ".

Но эта ремарка уже не сыграла особой роли.

"Любой компромисс государства с бизнесменом Игорем Коломойским по делу "Приватбанка" может спровоцировать остановку сотрудничества Украины с западными кредиторами, - пишет Financial Times.

Стоит отметить, что статья оказалась достаточно резонансной - ее активно обсуждают как в Украине, так и за ее пределами. Более того, как написал в Facebook аналитик Concord Capital Александр Паращий, "сегодня желающих продать евробонды Украины стало больше, чем покупателей".

Впрочем, сам Гончарук спустя несколько часов после выхода FT дал дополнительные пояснения на своей странице в Facebook, заявив, что журналисты все "неправильно поняли". И, якобы, никаких переговоров никто ни с кем не ведет.

Но в этой истории не все так просто.

С одной стороны, сам Коломойский не раз заявлял, что будет настаивать на выплате ему компенсации за национализацию "Приватбанка" в размере 2 млрд долларов, но в общем -то не исключал и "мировую". С другой, эксперты из окружения президента Зеленского еще летом предположили, что решить вопрос можно, к примеру, взаимозачетом: проблемные кредиты компаний группы "Приват" (а это как раз порядка 2 млрд) в обмен на компенсацию. И - никто никому не должен.

"Скорее всего, запуская такие сценарии, у Зеленского "тестировали общественное мнение" - как отреагируют украинцы на возможность компромисса с олигархом. Особого негатива тогда не последовало. Поэтому в этот раз "пробный шар" решили запустить уже в международное медиа-пространство. А, увидев реакцию, дали задний ход", - считает экономист Алексей Кущ.

В Офисе президента уже стало традицией "проверять общественное мнение". Идут постоянные информационные вбросы и проверяется реакция на них. И, если она негативная, всегда можно сказать, что "журналисты неправильно поняли". Не исключаю, что так произошло и в этот раз", - отметил глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Поэтому компромисс по "Приватбанку" полностью исключать нельзя, - уверены эксперты.

И если правительство пойдет на такой шаг, то это может действительно привести к крупному скандалу с западными партнерами. Последние уже давно настаивают на том, чтобы Коломойского заставили отдать миллиарды долларов, которые его структуры не вернули "Приватбанку". Сам Коломойский говорил, что он таких денег не должен. Но на Западе считали иначе.

И отказ украинских властей от взыскания долгов с Коломойского может привести к международному коррупционному скандалу, прочно связав Зеленского с олигархом в глазах западных партнеров.

"Страна" выясняла как власти могут договориться по "Приватбанку" с Коломойским, и что это будет значит для рядовых клиентов банка и украинской экономики.

"Поговорить за Приватбанк"

Выводы Financial Times об отказе Запада от помощи Украине в случае "компромисса по "Приватбанку" базируются на известной позиции МВФ.

Международный валютный фонд настаивает, чтобы за "Приватбанк", национализация которого в 2016 году обошлась государственному бюджету в 5,5 млрд долларов (до 150 млрд гривен), "ответили". То есть, Украина должна добиваться возврата этих средств у бывших собственников, на что, собственно, направлены иски к Коломойскому в Украине и Лондоне.

"Государство потратило на спасение "Приватбанка" 5,8 млрд долларов. Государство договаривается с МВФ о программе финансирования в размере 5-6 млрд долларов. У МВФ возникает логичный вопрос: почему государство не пытается компенсировать затраты за счет бывших собственников и при этом просит деньги у Фонда. Думаю, что вариант, который строит МВФ, должен предусматривать какую-то компенсацию со стороны бывших владельцев", - пояснил "Стране" глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

При этом он добавил: "самое главное в этой новости, что Гончарук обещает искать решение по "Приватбанку" вместе с МВФ. То есть, никакой "зради" нет. Другой вопрос - возможен ли компромисс между МВФ и Коломойским".

Но британские журналисты "зраду" все же увидели. Издание пишет, что уже сам факт, что президент Зеленский в компании с главой ОП Андреем Богданом (который ранее представлял интересы Коломойского в судах по "Приватбанку") встречался с Коломойским (имеется в виду та самая знаменитая встреча, фото с которой облетели украинские и мировые СМИ), является "тревожным". Особенно с учетом того, что как раз накануне в офисе "Приватбанка" и у экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, курировавшей национализацию, прошли обыски.

Сама Гонтарева также дала комментарий FT, заявив, что ее и нынешнее руководство "Приватбанка", якобы, запугивают из-за обвинений по выводу Коломойским из банка 5,5 млрд долларов. "У нас с Коломойским был договор о докапитализации банка. Он его не выполнил", - цитирует Гонтареву британское издание. По странному стечению обстоятельств изобличения бывшей главы НБУ совпали с поджогом ее дома под Киевом.

Премьер-министр Алексей Гончарук поспешил отреагировал на скандальную публикацию в соцсетях.

"С утра вышла статья в Financial Times, в которой я комментирую дело Приватбанка и, якобы, заявляю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу же перепечатали украинские СМИ, которые от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу. Чтобы избежать дальнейших манипуляций, хочу расставить все точки над "і": никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг "Приватбанка" (в том числе и переговоры с бывшими собственниками, которые проводились предыдущим независимым набсоветом банка). Более того, журналистам FT я настаивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы комментировать его по сути, Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересны Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - написал Гончарук.

По суду или миром?

Напомним: дела о национализации "Приватбанка" по искам госбанка и НБУ рассматривались в Окружном суде Киева и Высоком суде Лондона. Последний в прошлом году решил, что это дело - не в его юрисдикции, сняв арест в активов Коломойского. Этой осенью ожидается решение по апелляции истцов. "Одной из причин фактического отказа Лондонского суда рассматривать это дело стал тот факт, что на тот момент в Украине не было ни одного судебного решение, которое был вынесло вердикт по "Приватбанку", назвало виновных и т.д", - пояснил Кущ.

Окружной суд Киева в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов признал, что национализация "Приватбанка" была незаконной. Но окончательного вердикта по этому делу тоже нет - оно сейчас находится в апелляционном суде. Тем не менее, эксперты уверены, что именно промежуточная победа Коломойского уже стоила Украине майского транша МВФ.

"Сейчас ни о каких компромиссах не может быть и речи, по крайне мере, пока не будет окончательного решения о законности ли незаконности национализации "Приватбанка", - говорит Ростислав Кравец.

Но есть еще одно дело по "Приватбанку" - 21 мая национализированный банк подал иск против Коломойского в Канцелярский суд штата Делавэр (США). Фактически суду было передано уже готовое расследование, подтверждающие схемы на рекордную сумму в 470 млрд долларов, в том числе с участием связанных фирм, приобретением за выведенные средства недвижимости в США и пр. "Это дело может стать самым "болезненным" для Коломойского, так как предусматривает не только конфискации или денежные взыскания, но и реальные тюремные сроки. И единственный шанс его как-то уладить - вынудить "Приватбанк" отозвать иск. Скорее всего, для этого придется поменять руководство и набсовет, для чего сейчас и организовывают "маски-шоу" в финучреждении", - считает Кущ. В самом "Приватбанке" ситуацию пока не комментируют.

Параллельно с судебной линией прорабатывается так называемый "мировой" сценарий.

Коломойский заявил СМИ, что считает достойной компенсацию за национализацию "Приватбанка" в 2 млрд долларов.

Тогда же экс-корпоративный секретарь "Приватбанка" и член команды Зе Виктория Страхова предположила, что может быть "мировое соглашение, какой-то консенсус или соглашение с правительством: “Приватбанк” остается государственным, Игорь Валерьевич получает свои 2 млрд долларов, но они ему фактически в руки не даются. Они идут в погашение кредитов для связанных с ним компаний".

Летом то же FT, ссылаясь на свои источники, писало, что Коломойский, якобы, ведет переговоры с властями о "мировой", предлагая уступить государству свою долю в "Укрнафте" (ему и Геннадию Боголюбову принадлежит 42%) в обмен на "неработающие кредиты в "Приватбанке". Но у Зеленского от такого компромисса тогда, якобы, отказались.

"По-сути, наиболее активно раскручивался вариант со взаимозачетом. Компании из орбиты влияния Коломойского имеют проблемных кредитов как раз примерно на те же 2 млрд долларов, которые он хочет получить в качестве компенсации за "Приватбанк", - писало издание.

Что будет с Приватбанком и его клиентами

По мнению Алексея Куща, сам "Приватбанк" Коломойскому не нужен.

"В "Приватбанке" примерно на 200 млрд гривен депозитов, а это реальная ответственность перед вкладчиками. В то же время кредитный портфель ужался за последние годы до 50 млрд гривен. Накануне национализации дыра в 140 млрд гривен была перекрыта докапитализацией со стороны государства пакетом ОВГЗ на 144 млрд. Но, если будет окончательное решение о признании незаконной национализации "Приватбанка", это пакет придется вернуть. Между тем, именно он дает банку финансовую устойчивость и прибыль. И является источником монетизации - в случае чего ОВГЗ у "Приватбанка" могут выкупить другие госбанки, влив в финучреждение дополнительные средства. Если Коломойский получит "Приватбанк" обратно в собственность, ему самому придется тратить на него миллиарды. А это вряд ли в интересах олигарха. Идеальный для него вариант - добиться прощения своих долгов. Но при этом - не платить государству никаких компенсаций, как того требует МВФ", - считает Кущ.

Но, по его мнению, такой компромисс со стороны властей может иметь серьезные последствия. Во-первых, о своей жесткой позиции по вопросу "Приватбанка" заявил МВФ. Во-вторых, возможен широкий общественный резонанс, ведь Коломойскму и так приписывают влияние на президента Зеленского.

"Думаю, идею со взаимозачетами запускали ранее именно для того, чтобы проверить реакцию общества. Но в Украине тогда эта информация прошла почти незамеченной", - добавил Кущ.

Пассаж Гончарука о "компромиссе", как считают эксперты, может быть, своего рода, "проверкой второго уровня" - посмотреть как на такой сценарий отреагируют международные деловые круги и кредиторы. Поэтому, увидев негативную реакцию, власти тут же включили задний ход.

Алексей Кущ считает, что если тема с "компромиссом" будет раскручиваться и дальше, Украина действительно рискует остаться без кредитных денег.

"С учетом средств Мирового банка, грантовых организаций и др. это примерно 10 млрд евро в год", - подсчитал Кущ. Плюс - под большим вопросом новая программа с МВФ. "Пока все хорошо - наши ОВГЗ пользуются спросом, курс укрепляется, а зерно продается, особой катастрофы не будет. Но как только ситуация на мировых рынках ухудшиться, этот фактор может подтолкнуть кризис и в Украине", - предположил эксперт.

Есть вопросы и по самому "Приватбанку". 2 млрд долларов, которые требует Коломойский простить или отдать ему кэшем, вполне могут "уложить" банк. Особенно если на волне разборок с олигархом случится паника среди клиентов (а услугами "Приватбанка пользуется более 20 млн украинцев).

"Тогда гасить пожар придется разве что включением печатного станка, что чревато раскручиваем инфляции и обвалом гривны", - подытожил Кущ.