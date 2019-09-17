Начало нового политического сезона в Одессе в этом году было, мягко говоря, необычным - хотя бы потому, что он начался тогда, когда ещё не успел толком закончится предыдущий.

Сразу две бурные избирательные кампании, завершившиеся к тому же довольно неожиданным результатом – многовато даже для привыкших к кипению политических страстей украинских граждан, а уж для традиционно не слишком политизированных одесситов – тем более.

В этих условиях куда как желательной была бы, пожалуй, некоторая передышка. Однако ничего подобного, судя по всему, не ожидается.

"Страна" разбиралась в одесских политических раскладах.

Призрак досрочных выборов

Одессу (наравне с Киевом, Днепропетровском и Харьковом) принято включать в список городов, в которых команда Владимира Зеленского планирует провести досрочные выборы. Правда, прямо об этом у президента пока не заявляли, да и в целом тезис о том, что "Труханова вот-вот снимут и назначат перевыборы" с 2015 года в Одессе звучит пару раз в год. Однако на этот раз, утверждают сторонники этой версии, "всё серьёзно", и, дескать, Труханов уже разве что не пакует чемоданы.

Источники автора этих строк в Одесской мэрии от столь категорических выводов воздерживаются, однако и не пытаются скрывать: в сторону Киева и его возможных инициатив смотрят с откровенным опасением.

Если же рассуждать логически, то у проекта досрочной перезагрузки власти в Одессе есть несколько серьёзных сложностей.

Во-первых, не вполне понятно, нужна ли такая перезагрузка вообще, а если нужна, то кому. У мэра Одессы Труханова – давняя история ровных отношений с группой "Приват" Игоря Коломойского, а в 2015-2016 годах он достиг понимания с Арсеном Аваковым: тогда министр МВД и его тогдашнее близкое окружение (например, Илья Кива) прямо поддержали одесского мэра в его конфликте с активистами так называемого "антитрухановского майдана".

В целом же Труханов уже не раз демонстрировал высокую степень договороспособности с любыми столичными элитами, и нет причин сомневаться, что в этот раз будет как-то иначе.

Во-вторых, неясно, как именно проводить досрочные выборы. Самого Труханова – в теории – можно было бы убедить написать заявление об уходе в отставку по собственному желанию (как в своё время отставили ставшего неудобным мэра Одессы Алексея Костусева при Януковиче), либо в крайнем случае организовать его импичмент решением горсовета. То, что большинство горсовета – депутаты от трухановской же "Доверяй делам", не стало бы здесь большим препятствием: пообещай тем же депутатам взамен статус кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах – и дело в шляпе.

Но как досрочно распустить сам горсовет? Для этого нужно, чтобы тот либо принял неконституционное решение, либо не проводил заседаний в положенные сроки (раз в три месяца). Ни того, ни другого на горизонте пока не видно.

Можно, конечно, внести в законодательство соответствующие изменения (с монобольшинством в Верховной Радой это вопрос чисто технический), предусмотрев какие-то новые основания. Однако и в этом случае новоизбранный совет (и мэр) проработают лишь до очередных выборов осенью 2020 года, и становится неясно, стоит ли овчинка выделки.

В-третьих, даже назначив досрочные выборы, их ещё надо выиграть. А это может быть не так уж просто. Опросы еще до выборов давали Труханову около 60% поддержки. Можно, конечно, возразить, что на выборах в Верховную Раду все без исключения кандидаты, выступавшие при поддержке мэрии, проиграли, однако выборы в парламент и местные выборы – это всё-таки немного разные вещи. Хотя, безусловно, опираясь на рейтинг Зеленского практически любой кандидат от его политсилы становится фаворитом местных выборов (если они, конечно, пройдут в обозримом будущем, пока популярность Зе не пошла на спад).

Правда, пока определенности с кандидатом на пост мэра у окружения Зеленского, похоже, нет: наиболее часто в числе потенциальных соперников Труханова называют нардепа Алексея Леонова, выигравшего выборы в Приморском районе Одессы, однако пока вообще неясно, на чём базируются такие гипотезы.

Вообще же кандидатов на пост мэра Одессы хватает (и это тоже может сыграть добрую службу действующему городскому голове).

Так, недавно о намерении снова баллотироваться в мэры заявил бывший городской голова Эдуард Гурвиц. Заявление это вызвало плохо скрываемую радость у окружения Геннадия Труханова. Многократно битый, да к тому же уже откровенно пожилой Гурвиц является для Труханова буквально идеальным оппонентом хоть на срочных, хоть на досрочных выборах. Не способный победить (по опросу января 2019 года, Гурвиц отстаёт от Труханова по рейтингу примерно вчетверо), Гурвиц зато вполне сможет оттянуть на себя часть "антитрухановского" электората, осложнив жизнь другим претендентам на мэрское кресло, буде те объявятся.

А они, скорее всего, объявятся.

Многие полагают, что попробовать свои силы может экс-губернатор Михаил Саакашвили, который явно не просто так зачастил в последнее время в Одессу.

Однако шансы Саакашвили на победу также следует считать весьма скромными – разве что ему удастся заручиться поддержкой президента, став кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа". Однако, прежде всего, непонятно - зачем подобное нужно самому Владимиру Зеленскому и/или хоть кому-либо из людей, влияющих на ситуации в государстве.

Ещё одним потенциальным претендентом на пост мэра считается депутат Одесского горсовета Анна Позднякова. Избранная в горсовет от "Самопомичи", на парламентских выборах Позднякова баллотировалась по списку "Украинской стратегии Гройсмана", а сегодня её называют одним из вероятных претендентов на пост губернатора области.

А еще среди потенциальных претендентов на мэрское кресло называют совладельца частного порта ТИС Алексея Ставницера.

Мэрские амбиции у Ставницера имеются достаточно давно, а сегодня их, по курсирующим в городе слухам, подогревает Виктор Пинчук, которого наряду с Игорем Коломойским называют одним из главных "акционеров" политпроекта "Владимир Зеленский". Ставницер, имеющий (а точнее, много лет создававший для себя) репутацию "бизнесмена западного образца", психологически неплохо стыкуется с командой Зеленского, но хватит ли у него сил одолеть Труханова, даже имея за собой президентскую поддержку?

Не факт, что в это всерьёз верит даже он сам.

Тем не менее, возможно у Зеленского всё-таки попытаются произвести "досрочную перезагрузку" власти в Одессе – просто по той причине, что к очередным выборам позиции Труханова могут укрепиться.

В мэрии Одессы запланировали на судьбоносный 2020-й год завершение сразу нескольких стартегических проектов, включая реставрацию легендарного дома Руссова, лежавшего в руинах все годы независимости, завершение сплошной велосипедно-пешеходной прогулочной набережной от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана, завершение реконструкции улицы Софиевской, запуск "первой очереди" скоростного трамвая и многое другое.

Кроме того, не исключено, что очарование украинского (и, в особенности, одесского) общества Зеленским к тому моменту понемногу пойдет на спад, и претенденту на мэрский пост уже недостаточно будет просто надеть футболку с логотипом "Слуги народа", чтобы всерьёз претендовать на победу.

Судя по всему, на Банковой нет пока готового решения ни по Одессе, ни по досрочным выборам в других регионах. Об этом, в частности, на днях заявил в интервью и глава ОП Андрей Богдан. По его словам, сейчас рассматривается три варианта проведения местных выборов и пока команда президента не выбрала по какому из них идти.

Наиболее часто в "Слуге народа" сейчас говорят о местных выборах весной - после внесения неких изменений в Конституцию относительно децентрализации.

Губернаторский клинч

Весьма показательным с точки зрения отношения команды Владимира Зеленского к Одессе является история с назначением губернатора области, которая затянулось уже сверх всяких рамок приличия.

Изначально наиболее вероятным претендентом на пост председателя Одесской ОГА называли Максима Болдина. В СМИ Болдина предпочитали называть "адвокатом Гурвица", и такая страничка в биографии Болдина действительно была. Однако сегодня это – уже дела давно минувших дней, а у Болдина есть и другая важная должность: он возглавляет общественный совет при Госбюро расследований, причём, как считается, данный пост организовал ему чуть ли не лично Пётр Порошенко.

Впрочем, понять, что в новейшей биографии Болдина правда, а что – слухи, сказать сложно: после того, как его фамилию стали называть в качестве вероятного претендента на пост главы ОГА, на Болдина обрушился буквально шквал компромата. Среди прочего, поставили ему в вину и то, что он был адвокатом одного из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

Не избежал той же участи и другой претендент на пост одесского губернатора: Андрей Андрейчиков. Андрейчиков - личность непубличная: он владеет несколькими предприятиями, занимающимися сбором вторсырья.

Зеленский, кажется, вполне всерьёз планировал его назначение: кандидатуру Андрейчикова даже провели через положенное в таких случаях согласование в Кабмине. Причем еще до выборов в Раду.

Однако, как и в случае с Болдиным, возник скандал: Андрейчикова обвинили в "связях с сепаратистами": дескать, он является соучредителем охотхозяйства "Мыслывець-2007" наряду с экс-депутатом горсовета Сергеем Кушниром – соратником уехавшего в 2014 году в Россию нардепа Игоря Маркова. Основания, скажем так, слабоватые: подобных охотхозяйств, по сути, частных охотничьих клубов для состоятельных людей, в Украине сотни, и объединяют они самых разных людей, так что речь тут скорее о поводе, нежели о причине.

Третьим вероятным претендентом на пост главы Одесской ОГА был киевский налоговик Александр Стадник. Он даже подал электронную декларацию в качестве претендента на эту должность, однако, к настоящему времени, из губернаторской гонки, похоже, выбыл: его назначили на аналогичную должность в Николаевскую область.

Во времена протестов против Андрейчикова, участники этих протестов требовали назначить губернатором депутата горсовета от "Самопомощи" Ольгу Квасницкую. Злые языки утверждают, что на этот пост её продвигал также упомянутый выше Алексей Ставницер, и он же "мотивировал" активистов продвигать именно её кандидатуру. Автору этих строк данные обвинения кажутся не вполне обоснованными, хотя и исключать данного сценария полностью не приходится.

Также известно, что Квасницкая пользуется поддержкой давнего врага одесского мэра, застройщика Аднана Кивана.

Как бы там ни было, интрига вокруг нового одесского губернатора уже слишком затянулась. Судя по всему, одесский регион оказался в центре пересечения интересов различных групп влияния в окружении Владимира Зеленского, и ни одна из этих групп не хочет уступать в борьбе с ключевой в этом регионе пост.

Сама по себе ситуация с выбором губернатора говорит о том, что принятие решений по многим ключевым вопросам дается Зе-команде очень непросто.

Облсоветские страсти и Ройтбурд преткновения

А пока пост губернатора пустует, в Одесском облсовете – своя атмосфера. Совсем недавно здесь случился громкий скандал вокруг смены председателя депутатского собрания, которую нужно было произвести в связи с уходом бывшего председателя, Анатолия Урбанского, "на повышение" в Верховную Раду.

На данный пост претендовали представители трёх политических сил: во-первых, "Батькивщина", председатель областной организации которой Олег Радковский занимал пост первого зама Урбанского; во-вторых – "Оппозиционный блок" (сейчас ее депутаты ориентирутся на "Оппозиционную платформу За жизнь"), в-третьих – фракция Блока Порошенко "Солидарность".

Тактическое преимущество было именно у Радковского: хотя он мог уверенно рассчитывать лишь на 11 депутатских штыков самой "Батькивщины", в случае, если бы другие кандидаты не набрали большинство голосов, он становился бы председателем как бы автоматически. Этот хитрый план был понятен другим претендентам, и в итоге для его торпедирования возник противоестественный, но обоюдно выгодный союз "Оппоблока" и БПП: первый получал пост председателя (его занял глава фракции БПП и экс-вице-губернатор Паращенко), второй – пост первого заместителя, а "на сдачу" - согласие БПП на увольнение с поста директора Художественного музея Александра Ройтбурда – вопрос, для "оппозиционеров" знаковый и принципиальный.

Надо сказать, что сложившаяся ситуация была в своём роде уникальной: это едва ли не первые выборы председателя Одесского облсовета, проходившие без "отеческого надзора" из кабинета губернаторства.

В итоге произвести запланированную рокировку удалось лишь только со второй попытки – и сразу же созывать третью сессию для выполнения ранее достигнутых договорённостей, в частности, вышеупомянутого увольнения Ройтбурда.

Увольнение Ройтбурда, кстати, вызвало скандал, затмивший в медиа-пространстве сами перипетии вокруг кадровых баталий на областном Олимпе: за Ройтбурда вступились все видные представители одесской интеллигенции "евромайдановского" толка, наиболее рьяные из которых потребовали на этом основании роспуска областного, а некоторые из них (включая упомянутую выше Ольгу Квасницкую) почему-то ещё и городского совета.

7 сентября под зданием облсовета прошёл митинг в поддержку Ройтбурда, к организации которого приложил руку упомянутый выше Андрей Ставницер.

В общем, Одесса потихоньку входит в сезон большой политической борьбы, в результате которой и должно стать формирование новой структуры власти - начиная от губернатора и заканчивая городской властью.