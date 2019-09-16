Стало известно на какие деньги украинцы будут жить в следующем году. Кабмин Гончарука, пообещавший стране рекордный рост ВВП (на 40% за пять лет) и кардинальные реформы, в том числе, налоговую и земельную, представил свою первый бюджет.

Проект презентовали на выходных. Тогда же законопроект под номером 2000 был зарегистрирован в Верховной Раде. Правда, сам текст, пояснительная записка и многочисленные дополнения появились уже в понедельник, 16 сентября.

Впрочем, назвать проект бюджета-2020 совсем уж новым, и тем более приписать его правительству Гончарука язык не поворачивается.

"Проект практически полностью "списан" с майской бюджетной декларации, которую готовил еще Кабмин Гройсмана. По всем ключевым показателям - просто один в один", - отмечает экономист Виктор Скаршевский.

Еще один нюанс: в документе почему-то не нашли отражения последние налоговые инициативы новой власти. А их немало. Парламент буквально пачками принимает законопроекты по налогам (о РРО для мелких предпринимателей, о резком повышении ренты для горно-металлургического комплекса, о легализации добычи янтаря и игорного бизнеса и др.), причем большинство норм должно вступить в силу либо уже с 1 января, либо с 1 июля 2020 года.

Но в доходной части бюджета этих увеличенных платежей пока не видно.

"К примеру, в этом году от добычи янтаря заложены поступления на уровне 1 млрд гривен, а на следующий год, уже после легализации, 1,1 млрд. То есть, эффект от легализации этого промысла - всего 100 млн гривен в год?", - недоумевает Скаршевский.

Не учтены в проекте и дополнительные поступления от рынка земли, который тоже обещают открыть уже в следующем году, или, к примеру реформы на таможне. А ведь успешная "Контрабанда -стоп" - это плюс 80-90 млрд гривен поступлений в год.

В итоге доходная часть проекта бюджета- 2020 не намного превышает показатели этого года: планируется получить около 1,08 трлн гривен против порядка 1,03 трлн в 2019 году. Нет доходов - нет и расходов.

"Этот бюджет явно не социальный", - пояснил заместитель председателя Федерации профсоюзов Александр Шубин. По некоторым статьям не только не обещают прибавки, но и даже урезают расходы, к примеру, меньше денег выделят на субсидии.

Конечно, можно предположить, что проект подавали в спешке (нужно было уложиться до 15 сентября), потому и воспользовались наработками "попередникив". А корректировки внесут уже при подготовке ко второму чтению. Но тогда законопроект придется почти полностью переписывать. Как и когда это будут делать, и, главное, не случится ли так, что проект примут по быстрому и без особых согласований, - вопрос.

"Страна" разбиралась как в этом году верстается бюджет, и можно ли будет по нему жить.

Пол-бюджета на долги

Общие бюджетные показатели, собственно, были известны еще до презентации Кабмина. В майской бюджетной резолюции фигурируют те же цифры, что и в проекте бюджета -2020. Так, общие доходы запланированы на уровне около 1,08 трлн гривен. Это больше чем в 2019 году, но не кардинально (сейчас - порядка 1,03 трлн). Расходная часть тоже вырастет примерно в этих пропорциях - с 1,11 трлн в этом году до 1,17 в следующем.

ВВП должен вырасти на 4,1%. Это больше, чем в 2019 году (ожидается плюс 3,8%), но явно мало, чтобы, согласно заявлениям премьер-министра Алексей Гончарука, вырасти на 40% за 5 лет.

Цены производителей вырастут примерно на 6,1%, а средняя зарплата - на 1,7 тысяч гривен (до 15224 гривен). Минималку повысят на 550 гривен (до 4,7 тысяч).

При этом в деньгах вырастет и бюджетный дефицит - с 90 млрд до 95,1 млрд гривен. Впрочем, в относительных показателях правительство обещает сокращение дефицита - с 2,28% до 2,09% ВВП.

Также должна уменьшится долговая нагрузка на бюджет. В этом году общий долг составил 62% от ВВП, в следующем будет 54,1%. По планам Минфина, в следующем году Украина заплатит по долгам 438,1 млрд гривен (а это почти 15 млрд долларов), что почти на 21 млрд гривен превышает показатели 2019 года. И больше 145 млрд гривен из этой суммы уйдет на обслуживание долга.

Самые большие выплаты - по ОВГЗ, "пирамиду" из которых Минфин строит в течение последнего года. В общей структуре долга выплаты по гривневым ОВГЗ займут больше 38%, в валюте - 19,5%.

Как отметили в Кабмине, цель долговой политики - постепенно уменьшить соотношение долга к ВВП. К концу 2020 года планируется снизить этот показатель к 46,7%. А "одним из способов достижения этой амбициозной цели является постепенное уменьшение дефицита госбюджета (до 2,09% в 2020 году), - заявляют в правительстве. То есть, формально основные требования международных кредиторов, и, прежде всего МВФ, миссия которого сейчас находится в Киеве, будут соблюдены. Собственно, на такие же цели ориентировался и Кабмин Гройсмана.

Интересно, что курс доллара в проекте бюджета заложили на уровне 28,2 гривны, а на конец 2020 года - 29,4 гривны за доллар. Это заметно выше, чем сейчас. Если реальный курс окажется ниже заявленного, бюджет снова будет хронически не выполняться, как это происходит в нынешнем году. По итогам 8 месяцев реальные поступления ниже запланированных на 31 млрд гривен (минус 4,5%), а расходная часть недофинансирована на рекордные 60 млрд гривен.

Без налоговой революции и рынка земли

В пояснительной записке к проекту №2000 прямо говорится, что документ сверстан на базе старых расчетов.

"Прогнозы доходов госбюджета учитывают макропоказатели экономического и социального развития по сценарию 1, утвержденные постановлением КМУ от 15 мая 2019 года", - указано в пояснительной записке. Понятно, что все расчеты основаны на действующих на тот момент нормах налогового и бюджетного законодательства

Это, в частности:

- продолжения взыскания военного сбора

- поквартальное начисление налога на доходы. Всего планируется получить порядка 114,6 млрд гривен. Это при том, что бизнес с нетерпением ждет обещанного президентом налога на выведенный капитал и отмены налога на прибыль.

- сохранение действующих ставок рентной платы на газ, нефть и газовый конденсат

- не применение с 1 января 2020 года повышающего коэффициент 1,1 к ставке рентной платы на добычу железной руды (8%). О резком повышении ренты для ГОКов, прописанном в законопроекте №1210, который уже принят в первом чтении, в проекте бюджета нет даже намека.

- перечисление с 2020 года 100% поступлений акцизного налога с топлива и транспортных средств, ввозной пошлины на нефтепродукты и авто к специальный дорожный фонд. Опять таки: о том, как могут измениться поступления от растаможки авто (а сейчас разрабатывается новая формула) ничего не сказано.

Интересно, что в проекте предусмотрено снижение поступлений от приватизации. Вместо 17 млрд гривен, которые уже несколько лет кряду кочевали из одного бюджета в другой, хотя ни разу не выполнялись, на следующий год заложили всего 5 млрд гривен. В пояснительной записке указано, что эта сумма будет обеспечена за счет продажи объектов большой приватизации, которые не были проданы в 2019 году и объектов малой приватизации.

Что явно противоречит планам Зеленского, который поручил правительству готовить масштабную распродажу государственных активов. Ведь по - сути 5 млрд гривен - это она удачная приватизация. К примеру, в прошлом году "Центрэнерго" выставляли на продажу за 6 млрд гривен.

В проекте бюджета не предусмотрены и масштабные налоговые новации, скажем, нулевая декларация, РРО для мелкого бизнеса, повышение акцизов на табак и алкоголь, легализация игорного бизнеса и добычи янтаря, то есть, все те проекты, которые сейчас активно обсуждаются в парламенте (а некоторые уже приняты в первом чтении).

"Только борьба с контрабандой должна дать до 90 млрд гривен дополнительных поступлений, если, правда, она будет удачной", - говорит Виктор Скаршевский.

"Без учета всех этих дополнительных нюансов верстать бюджет на следующий год - все равно, что строить дом даже не имея проекта. Все равно все придется переписывать - или сразу или по ходу, на коленках", - добавил Шубин.

"Потерялось" 7 миллионов украинцев

Соответственно планировались и расходы - на основании старой базы, доставшейся в наследство от Кабмина Гройсмана. Только если по традиционной схеме в проект всегда закладывались более низкие цифры, а потом министерства и ведомства за них "торговались", то в этот раз всем выдали по минимуму.

"Этот бюджет однозначно нельзя назвать социальным. Минимальная зарплата увеличена всего на 550 гривен (до 4,7 тысяч гривен). Это при том, что зарплатная динамика в прошлые годы у нас отставала. В итоге минималка оказалась ниже реального прожиточного минимума, который, по нашим расчетам, сейчас составляет 4,8 тысяч гривен, а в следующем году вырастет до 5,1 тысячи", - говорит Шубин.

В проекте бюджета прожиточный минимум заложен на уровне 2102 гривны. Правда, в пояснительной записке есть приписка, что Кабмин должен принять "решительные меры", чтобы повысить эту цифру до 4251 гривен - именно таким, по расчетам Минфина, является реальный прожиточный минимум в стране.

Александр Шубин обращает внимание на еще одну странность проекта.

В пояснительной записке указано, что все расчеты велись 35,5 млн населения. "Но по Госстату у нас проживает 42, 153 млн человек, то есть, на 7 млн больше. Численность населения - это база для расчета финансирования медицины, образования, социальных выплат, субсидий. Получается, что их автоматически урезали на 15%", - говорит Шубин.

Без книг и зарплат, но с президентским фондом и кино

Собственно, результаты таких расчетов уже налицо.

"С учетом бюджета на образование, ремни таки нужно затянуть. Повышения зарплаты педагогов не будет. Оптимизируемся, потому что дефицит образовательной субсидии неминуем", - написала в Facebook аналитик Ассоциации городов Украины по вопросам образования Людмила Мозговая.

Образовательная субвенция местным бюджетам должна составить 77, 5 млрд гривен против 69,6 млрд в этом году. То есть, увеличение есть, но оно не настолько большое, чтобы покрыть обещанный рост зарплат. Напомним: одним из последних решений Кабмина Гройсмана стало повышение зарплат педагогам на 20-70%.

"На повышение зарплат нужно было от 19 до 25 млрд гривен, а таких денег в проекте бюджета нет, поэтому и значительного повышения зарплат ожидать пока не стоит", - пояснил эксперт в сфере образования Андрей Черных.

Правда при этом вдвое больше - 1 млрд вместо 500 млн - дадут на модернизацию материально-технической базы ПТУ. На 200 млн гривен увеличат также финансирование "Новой украинской школы" (НУШ).

Интересно с фондом президента. Речь идет о том самом фонде по поддержке талантливой молодежи в сфере образования и науки, который создали накануне предвыборной кампании в ноябре прошлого года и в который экс-президент Порошенко влил миллиард гривен. Зеленский, судя по всему, от фонда имени себя тоже отказываться не намерен. В проект бюджета на следующий год в него направят 500 млн гривен.

"На сегодняшний день не реализован ни один проект по этому фонду. Так что весь прошлогодний миллиард перейдет в бюджет следующего года. Плюс добавят еще 500 млн, итого в фонде будет 1,5 млрд и ожидается также поддержка на спортивные проекты", - отмечает Черных.

На медицину хотят выделить более 108 млрд гривен.

"В этом году медицинский бюджет составляет на бумаге 113 млрд. Но весь год по поступлениям - дефицитный. Поэтому, очевидно, в качестве базы для расчета взяли не заявленную сумму в 113 млрд, а прогнозируемую на конец 2019 года - 98 млрд. Именно на нее "накинули" прибавку в 9,8 млрд, и вышли на минимальный уровень рекомендованный ВОЗ - 3,5% ВВП. При этом статьи расходов расписаны на 94 млрд, а 14 млрд - с неизвестным назначением. Исходя из этого можно предположить, что медицина в 2020 году получит только 80 млрд реальных денег", - подсчитал глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Если учесть, что на следующий год запланирована реформа вторички, то есть, больницам будут платить за каждый пролеченный случай, денег может и не хватить. Как их не хватило, скажем, в этом году на запуск программы бесплатной диагностики.

"Судя по цифрам в проекте бюджета, не стоит также ожидать большого увеличения пенсий. На 2019 год бюджет ПФ верстался с дефицитом 167 млрд грн, а в реальности, после всех пенсионных индексаций он составил 182 млрд. На следующий год закладывается "дыра" в 172 млрд, то есть, особых перерасчетов по пенсиям не предвидится", - добавил Скаршевский.

Правительство расшивает сэкономить и на субсидиях - в следующем году на них потратят порядка 48 млрд гривен, что почти на 10 млрд меньше, чем в этом году. "Формально около 10 млрд сэкономят уже этом году - за счет сокращения количества получателей. Поэтому эту уменьшена базу решили заложить и в проект бюджета-2020. Но при этом не учитывается, что со следующего года у нас будет полностью рыночной ценообразование на газ и электроэнергию, а это значит, что платежки у украинцев могут заметно вырасти", - отметил Скаршевский. Правда, власти уже готовят план масштабной верификации льготников, по которому отсеивать претендентов на государственные компенсации будет еще проще, чем сейчас.

На самом деле "мелочей", которые пустят под нож в новом бюджете - масса. Так, на поддержку книгоиздания предусмотрели вдвое меньшую сумму, чем в этом году - всего 100 млн гривен. При этом государственное финансирование кинопроизводства составит 1,3 млрд гривен.

Понятно, что данный вариант бюджета - далеко не окончательный. Но неясно как и когда он будет дорабатываться. Эксперты опасаются, что документ могут по быстрому принять в парламенте, а с учетом монобольшинства СН это вполне вероятно. "А так как проект не учитывает новых реалий, жить по нему вряд ли возможно. Будут постоянные корректировки и и связанная с ними неопределенность в финансировании", - подытожил Шубин.

Ранее "Страна" писала, что премьер обещает с 2021 года готовить госбюджет сразу на трехлетний период.