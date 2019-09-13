Мэр Киева Виталий Кличко решил сыграть на опережение офиса президента Владимира Зеленского, где зреют планы о досрочных местных выборах по всей Украине, и особенно в Киеве, но не знают, как эти планы реализовать.

Накануне Кличко заявил о том, что начинает консультации о досрочном прекращении полномочий Киеврады.

А закон предписывает, чтобы Верховная Рада назначила такие выборы в течение 90 дней после обращения мэра к парламенту.

Между тем, пропрезидентская политсила "Слуга народа" уже сделала свой первый шаг к проведению досрочных местных выборов - распустила нынешний состав Центризбиркома, ориентирующийся на предыдущего президента Петра Порошенко.

Как у Зе хотят взять власть на местах, анализирует "Страна".

Контрнаступление Кличко

Во вторник, 17 сентября в 17:00, мэр Киева Виталия Кличко встретится с лидерами фракций и депутатских групп Киеврады для проведения консультаций о досрочных выборах. Мотивом для роспуска Киеврады Кличко называет отсутствие кворума.

Последний раз горсовет собирался на заседание почти 4 месяца назад, 16 мая.

С тех пор никаких стратегических решений для столицы Киеврада не приняла. Закон о местном самоуправлении обязывает горсоветы проводить сессии не реже, чем раз в квартал (3 месяца).

Таким образом, юридически уже наступило основание для роспуска Киеврады.

"Кворума, к сожалению, нет. Почему? Потому, что работают с многими депутатами, это не тайна, потому, что подрывают и дестабилизируют работу столичной власти. И это перед началом отопительного сезона и перед началом бюджетного процесса, когда нужно решать множество вопросов обеспечения жизнедеятельности нашего города. Мне не интересны все эти "договорняки", которые существуют, и манипуляции. За это депутаты, я обращаюсь к каждому из Вас и тем которых, к сожалению, в зале нет, депутаты будут нести ответственность перед киевлянами исключительно и судя по этому очень скоро. Я инициирую консультации с главами фракций и групп касательно досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва", – сообщил мэр Киева.

Затея Кличко с анонсированием досрочных выборов - это его ответ на ту череду неприятностей, которые свалились на мэра с приходом новой власти.

Теперь, когда есть решение Кабинета министров об одобрении представления по увольнению Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации, от того, что он будет лишен этого поста, его отделяет только решение самого президента.

Такой указ мог бы с легкостью выйти из-под пера Зеленского, если бы была надежная кандидатура.

Ранее в качестве таковой рассматривался гендиректор телекомпании 1+1 Александр Ткаченко, ныне - нардеп от "Слуги народа". Но, по данным сточников "Страны" во фракции, он отказался становится главой КГГА, но сказал, что готов учкаствовать в выборах мэра.

Среди других претендентов на эту должность называют целый ворох разных политиков.

Это и депутат Андрей Холодов, являющийся кумом Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука, и, по слухам, связанный с крупным застройщиком Микитасем. Это и застройщик Андрей Вавриш, приятельствующий с главой ОП Андреем Богданом, и бывший замглавы КГГА Илья Сагайдак и даже ресторатор и депутат Киеврады Сергей Гусовский, активно включившийся в борьбу против мэра.

А на днях в столичных кулуарах пошли слухи, что на это место собеседовался основатель клиники "Евролаб" Андрей Пальчевский - украинский бизнесмен и телеведущий.

Но такое обилие кандидатов на пост главы КГГА говорит о том, что окончательного решения, кто пойдет на эту должность, у Зеленского нет.

Кроме того, как говорят "Стране" собеседники в "Слуге народа", технологи не рекомендуют президенту сейчас назначать нового главу КГГА - ведь у Кличко тогда развернут целую агиткампанию против этого человека, свалив на него все проблемы, которые будут в столице. А учитывая, что на носу отопительный сезон, таких проблем может возникнуть немало.

"Вот представьте, человек заступает сейчас, в сентябре, к руководству городом. И именно становится ответственным за то, что произойдет с Киевом зимой. А зимой, как известно, ничего хорошего не происходит - проблемы с отопительным сезоном, с уборкой мусора, с очисткой тротуаров от льда - все это обрушится на нового главу КГГА. И именно он, а также назначивший его Зеленский, в глазах киевлян станет главным виновником коммунальных проблем. Если же этот глава будет и кандидатом на выборы мэра - тогда ему точно не позавидуешь. Поэтому есть мнение, что до выборов нового главу КГГА лучше пока не назначать. Но есть и другое мнение, что назначать нужно в любом случае, чтоб поставить городское хозяйство и все процессы в Киеве под контроль", - говорит источник "Страны" в "Слуге народа".

Эта логика также подталкивает власти к назначению досрочных выборах, о которых говорит и Кличко.

"Говорят, Офис президента хорошо поработал с депутатами Киеврады, потому что центральная власть ищет любой повод поменять власть в Киеве. И не для того, чтобы сделать город лучше, а для того чтобы получить доступ к 2 млрд евро - а это годовой бюджет Киева. В такой ситуации, я считаю, других вариантов, кроме перевыборов, нет", - рассказал журналистам глава фракции "Свободы" Юрий Сиротюк.

Но шатающееся под Кличко кресло главы КГГА - это не единственная его проблема. Еще летом Кличко начал терять контроль над Киеврадой. После решения Кабмина о снятии Кличко с должности главы КГГА, было обнародовано обращение глав фракций Киеврады к Зеленскому, в котором они просили оставить Кличко на этой должности. Примечательно, что в этом обращении не оказалось подписи главы фракции "Еднисть" Александра Омельченко, бывшего мэра Киева. А накануне заседания Киеврады Сан Саныч вместе с Сергеем Гусовским и Ильей Сагайдаком провели брифинг у КГГА, где обвинили Кличко в узурпации власти в Киеве. Поэтому отсутствие кворума на сессии было вполне ожидаемым. И вот тогда мэр решил действовать на опережение.

"У Кличко уже нет стабильного большинства в Киевраде, под ним шатается кресло главы КГГА. И он понял, если он и будет и дальше пассивно реагировать на происходящее, его ждет бесславный конец. Поэтому единственный шанс выжить в таких условиях - это опережать. Более того, он может остаться в игре, если сохранит лицо. И даже если проиграет достойно на очередных или внеочередных выборах", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Смысл досрочных выборов для Кличко понятен.

Во-первых, последние рейтинги показывают, что пока Кличко остается самым популярным политиком в Киеве. И пока нет раскрученного кандидата от Зе, он имеет определенную фору.

Во-вторых, если выборы уже точно будут досрочными, то для Зеленского отпадет необходимость прямо сейчас назначать своего главу КГГА. А значит пока за мэром сохранится и этот пост.

Сработает ли такая логика или нет - вопрос открытый.

Уже сейчас можно сказать, что противостояние с любым кандидатом от Зеленского, будет для Кличко непростым.

"Ну и что, что мы пока не знаем имя фактического соперника Кличко. У Кличко в любом случае есть соперник - это Зеленский с его огромным рейтингом", - говорит "Стране" Карасев.

Хотя, другие политологи полагают, что у мэра все-таки определенные шансы на победу есть.

"По всем рейтингам сегодня Кличко первый. По той социологии, которую я видел, рейтинги у него не очень высокие, порядка 25%. Но вокруг него уже группируются те, кто противятся новой власти. Кроме того, Киев - не самый лучший регион для Зеленского. И в его окружении также присутствуют разные точки зрения. Одни говорят, что проводить выборы в отопительном сезоне - не выгодно. Другие о том, что нет смысла перезагружать власть, если в октябре 2020 года все равно должны будут пройти очередные выборы. Другая часть окружения, ориентированная на Коломойского, настаивает на срочной перезагрузке. Если выборы пройдут, то это покажет, что группа олигарха доминирует. А это не самый хороший показатель для самого Зеленского", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"В чем риски для нынешней власти, если они ставят главу КГГА. Многие могут прийти на новые выборы мэра с чувством, что нас, киевлян, обижают, наше мнение не спрашивают, и поддержать Виталия Владимировича. Кроме того, не всем понравится, что кандидат от Коломойского может стать мэром столицы. Что касается Кличко - это его естественная реакция на происходящее. Он будет бороться за то, чтобы опять стать мэром города и чем дальше будет откладывать, тем больше шансов, что через СМИ, через силовые структуры будет расшатываться его позиция и его авторитет. Ему выгодно провести такие выборы побыстрее, чтобы в третий раз избраться. История закручивается очень интересно, сценарии пишутся походу, а финал никто не знает", - говорит бывший глава Киевской горадминистрации Александр Попов.

Атака на места

Сама же ситуация вокруг местных выборов в целом по стране по-прежнему покрыта мраком тайны. В "Слуге народа" публично заявляют о том, что местные выборы не могут состояться раньше чем в апреле. Представитель президента в Кабмине Ирина Верещук говорит "Стране", что до проведения местных выборов нужно принять закон о столице и провести изменения в Конституцию по децентрализации власти.

"Они не будут проведены, пока новый закон о столице не будет принят, и не будут проголосованы изменения в части децентрализации. До этих пор я не вижу возможности проводить выборы. Будет разработан закон и после этого мы будем говорить о выборах. Самый быстрый период для местных выборов - апрель", - говорит Верещук.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Александр Качура уточнил, что всеукраинские местные выборы, скорее всего, будут проведены следующей весной после завершения процесса децентрализации, но в некоторых регионах возможны досрочные выборы уже в этом году: "Есть много регионов, которые следует перезагрузить сейчас".

А Александр Ткаченко и вовсе написал на своей странице в Facebook, что "учитывая результаты парламентских выборов и запрос людей на полную перезагрузку власти в столице – идея проведения досрочных местных выборов в Киеве, на мой взгляд, имеет все основания для осуществления". При этом он добавил, что досрочные выборы должны пройти уже по новому закону о столице, который сейчас как раз разрабатывается в Раде.

Как сообщил "Стране" один из нардепов, работающих над этим проектом закона, в Киеве хотят закрепить избрание депутатов горсовета на чисто пропорциональной основе и внедрить жесткий императивный мандат, который пока не получилось протянуть для депутатов Верховной Рады.

Еще одной новацией собеседники "Страны" называют создание в Киеве новых административных единиц - префектур, функционал которых будет аналогичен районным администрациям. Город планируют нарезать на части (сейчас обсуждают цифру 30), в каждой из них создать свой райсовет, на который будут направлять деньги для решения проблем этого микрорайона.

Глава КГГА, который будет называться префектом, получит право блокировать решения Киеврады и мэра.

Закон о столице могут принять уже в ближайшее время, что откроет дорогу к досрочным выборам в Киеве. Однако относительно них на Банковой, по нашим данным, еще нет четкого плана.

Рассматривается три варианта. Первый - досрочные выборы еще до нового года. Второй - досрочные выборы в апреле после изменений в Конституцию вместе с местными выборами по всей Украине. Третий - назначить своего главу КГГА и дальше смотреть по ситуации - проводить ли досрочные выборы и когда.