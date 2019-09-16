Прошлая власть Петра Порошенко усиленно делила журналистов на "своих" и "чужих". С "чужими" она общалась при помощи фабрикации уголовных дел, натравливания радикалов и заказных волн дискредитации в сосетях, приклеивая всем ярлык "рука Москвы".

Несмотря на прямое требование закона Администрация президента Порошенко не отвечала на любые запросы "Страны".

А некоторые чиновники прямо говорили, что общаться с нами не будут.

Новый президент Владимир Зеленский и члены его команды заявляют, что отличаются от предыдущей власти, прежде всего, своей открытостью и прозрачностью.

"Страна" проверила на практике верность Зе-команды этим принципам.

Мы на протяжении последних месяцев регулярно отправляли официальные запросы на доступ к публичной информации в Офис президента. И вот что из этого получилось.

"Все потом узнаете"

По закону Офис президента (ОП) располагает пятью рабочими днями на ответ журналистам. Лишь в тех случаях, когда нужно обработать большой объем информации, закон предоставляет на ответ до 20 дней.

В общей сложности "Страна" отправила 20 запросов, однако ответили нам лишь на два из них. И как в первом, так и во втором случае ответы ОП не были информативными.

Так, в одном из этих запросов, который мы отправили в ОП накануне первого заседания Верховной Рады (ВР) 9-го созыва, речь шла о послании президента новым парламентариям. Мы хотели узнать, кто готовит текст послания и какие основные месседжи огласит президент. Ответ пресс-службы Офиса президента звучал так: "Все узнаете в день первого заседания".

В итоге в тот день в ВР послания президента вообще не прозвучало. На следующий запрос, где мы поинтересовались, а существует ли вообще этот документ, ОП вовсе не ответил.

В ответе же на второй запрос о переезде Офиса президента (который "заморозили", о чем "Страна" ранее подробно писала) пресс-служба уверила, что бюджет, дата и место пока ещё определяются, а сам проект остается в силе.

Но позже глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что переезжать ОП никуда не будет, потому что на это уйдет много времени и денег. Фактически подтвердив информацию "Страны".

То есть, по факту, в пресс-службе Офиса президента предоставили в ответ на этот журналистский запрос неправдивую информацию. А на все остальные запросы нам попросту не ответили.

Было ли это намерено или нет, мы не знаем. Но как выяснилось, проблемы с ответами на запросы существуют и у наших коллег из других изданий.

Например, Денис Иванеско, директор информационного агентства “Українські Новини” сообщил, что на один из запросов ждал ответ от ОП почти месяц. Хотя суть запроса не подразумевала работу с большим объемом информации.

К тому же, ответ Офиса полностью противоречил словам Владимира Зеленского о том, что ключевые члены его команды уже написали заявления на увольнение.

“Мы месяц назад составили запрос о получении копий заявлений на увольнение команды президента, о которых говорил Зеленский. В прошлую среду мы получили ответ от Офиса президента и оказалось, что никакие заявления не зарегистрированы. Выходит, что Зеленский сказал неправду, и заявлений нет. Либо он забрал их себе и не зарегистрировал, тогда это нарушение документооборота и служебная халатность”, – говорит Иванеско.

Моральный ущерб в 1 грн

По словам медиаэкспертов, которых опросила "Страна", в случае, если органы власти игнорируют журналистский запросы, у СМИ есть несколько рычагов влияния, которые предусмотрены законодательством Украины.

1. Письменная жалоба на имя главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Ответа придется ждать 30 дней.

2. Жалоба на имя омбудсмена, который имеет полномочия контроля над доступом к публичной информацией. Жалобу нужно отправлять профильному заместителю, который занимается обработкой обращений от журналистов. Ждать ответа придется до шести месяцев.

3. Иск в суд.

Из всех этих инструментов самым действенным, по мнению секретаря Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Валерия Макеева, является суд.

Отсутствие ответа на запрос, говорит Макеев, ограничивает право журналиста на доступ к публичной информации, а значит, игнорируя запросы, ОП нарушает Закон "Про доступ к публичной информации". И, в соответствии с украинским законодательством, ОП должен нести за это ответственность.

“У журналистов есть все основания привлечь конкретного сотрудника аппарата Офиса президента к административной ответственности за неподачу в надлежащий строк ответа на запрос. Журналист-автор запроса или издание может подать иск в Административный суд и потребовать признать бездеятельность чиновника беспочвенной и неправомерной. Когда такая бездеятельность признана неправомерной судом, то есть все основания для привлечения виновных и возмещения убытков”, – сообщает Макеев.

Правда, как правило, речь идёт о символическом возмещении морального ущерба в минимальном размере 1 грн. Поэтому если подобные иски и подаются, это не ради такой смехотворной суммы, а "из принципа".

"Важна не сумма возмещения морального ущерба, а сам факт установления судом наличия ущерба от бездеятельности чиновника", – объясняет секретарь НСЖУ.

Хотя при желании журналист может рассчитывать и на более внушительную компенсацию.

"Не попавший на страницы материал не приносит повышения рейтинга изданию, что, в свою очередь, уменьшает интерес рекламодателей к нему. Так что размер ущерба сегодня вполне можно посчитать, привлекая соответствующих экспертов", – сообщает Макеев.

Но, как показала практика, даже суд не всегда помогает журналистам добиться главной цели – все-таки получить запрошенную информацию.

Информагентство “Українські Новини” уже воспользовалось всеми возможными формами влияния на органы власти. Ответа от чиноников в издании ждали девять месяцев, а судебные разбирательства тянутся с 2016-го года. И в итоге информацию по сути запросов им так и не предоставили.

“Расскажу вам одну интересную историю. В 2016 году мы отправили запрос на главу МВД Арсена Авакова, чтобы он предоставил список людей, награжденных огнестрельным оружием за время, пока он был министром. Он не предоставил список, мы начали судиться и выиграли суды всех инстанций. В итоге он "слил" эту информацию “Украинской правде” ровно за тот период, за который мы его спросили в своем запросе. Жалко, что не нам, но хоть так мы добились результата”, – рассказывает Иванеско.

По его словам, "Українські новини" подали иск в Европейский суд по правам человека на исполнительную службу за то, что она не добилась от МВД исполнения решения суда. Это дело еще рассматривается.

Диалога нет

Судебные разбирательства в Украине могут длиться годами и так и не принести желаемого результата. Да и за то время, пока будут идти суды, уже и власть может поменяться, и чиновники, игнорировавшие журналистские запросы, давно сменят место работы. И сама информация, которую хотели узнать журналисты, потеряет свою актуальность.

Так что же делать?

Медиаэксперт Лариса Дроздова считает, что в украинских реалиях на ситуацию может повлиять огласка в обществе. Чтобы люди увидели, что журналисты коммуницируют с Офисом президента, но власть не предоставляет СМИ доступ к публичной информации.

“Для Офиса президента, как и для самого Владимира Зеленского, общественное мнение очень важно. За него проголосовало много людей в надежде на перемены. Мы видим, что первые изменения есть, но доступа к публичной информации по-прежнему нет. Ярким примером является закрытые от журналистов заседания Кабмина”, – говорит Лариса Дроздова.

Закрыть заседания Кабмина для прессы – это было чуть ли не первое решение нового премьер-министра Алексея Гончарука, о чем "Страна" уже подробно писала.

Выходит, общение с прессой в Офисе президента ограничили постами в Facebook, а в Кабмине – короткими брифингами. Вопреки обещаниям новой власти быть открытыми к СМИ Офис президента системно игнорирует журналистские запросы. А даже когда отвечает, не всегда предоставляет правдивую информацию.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко рекомендует журналистам использовать все способы: и забрасывать Офис президента запросами на доступ к публичной информации, и расширять круг чиновников, к которым можно обращаться за информацией, и задействовать омбудсмена.

"Сложно оценивать диалог Офиса Президента с медиа, поскольку на сегодня мы не наблюдаем, собственно, именно диалога", – анализирует Сергей Томиленко.

"В то же время критика, которая звучит в СМИ, или призыв к дискуссиям резонансных решений сегодня игнорируются. Конечно, для граждан было интересно смотреть разговор Президента Владимира Зеленского с актером Станиславом Бокланом, но готовность любого политика отвечать на неудобные вопросы проверяется, прежде всего, общением с журналистами", – считает Томиленко.

Ниже мы приводим далеко не полный перечень вопросов, на которые "Стране" в Офисе президента по состоянию на сегодняшний день так и не ответили. Приводим те из них, которые еще не потеряли актуальность на данный момент.

“Страна" готова опубликовать ответы Офиса президента в любой момент.

1. Когда появится послание Владимира Зеленского в парламент, в котором президент излагает свою позицию по основным ориентиров внутренней и внешней политики?

2. Кто будет возглавлять Совет по вопросам свободы слова в Офисе президента? Журналисты каких СМИ подали заявление на вступление в Совет по вопросам свободы слова? Какие задачи Совета по вопросам свободы слова от Офиса президента? Что входит в сферу ее компетенции?

3. Как вы оцениваете решение Нацсовета подать ходатайство в суд о лишении лицензии телеканал "NewsOne"? Будет ли официальное заявление президента Украины Владимира Зеленского о решении Нацсовета по телеканалу "NewsOne"?

4. На каком этапе создание государственного русскоязычного телеканала, которые было анонсировано представителями Офиса президента Украины Владимира Зеленского?

5. Какое количество людей получили работу благодаря проекту "LIFT"? Назовите, пожалуйста, конкретные фамилии людей в органах власти, которые получили работу благодаря "LIFT"?