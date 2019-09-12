В президентской фракции партии “Слуга народа” (СН) произошел первый серьезный раздор, во всяком случае, вышедший наружу.

Часть членов фракции из числа победителей выборов на мажоритарных округах возмутились, что их политическая сила намерена распространить на них императивный мандат.

Развития конфликт не получил, однако стал еще одним доказательством, что фракция не монолитна и во всем подчиняться своему руководству не собирается.

Мажоритарный бунт

Известный журналист Александр Дубинский, избранный в Раду по одному из мажоритарных округу в Киевской области и вошедший во фракцию СН, выложил в среду видеоблог, рассказав, что политическая сила намерена прописать в законодательстве возможность лишения мандата мажоритарщиков партией, которая выдвинула их на выборах (императивный мандат), если те не вошли в состав фракции или прекратили в ней членство. Сейчас эта норма распространяется только депутатов, избранных по партийным спискам.

В Раде восьмого созыва ее применили в отношении депутатов-списочников Егора Фирсова и Николая Томенко, покинувших фракцию "Блока Петра Порошенко".

Предложение о мажоритарщиках содержится в законопроекте №1038 “О внесении изменений в закон Украины “О статусе народного депутата Украины (относительно приведения закона Украины “О статусе народного депутата Украины” в соответствие с Конституцией Украины”, внесенном товарищами Дубинского по фракции во главе с представителем президента в Конституционном суде Федором Вениславским.

Там говорится, что в случае невхождения народного депутата во фракции партии, по спискам которой он был избран по многомандатном округу или которая была субъектом его выдвижения в мажоритарном округе, или прекращения его членства в такой фракции, его полномочия прекращаются с момента принятия решения высшим руководящим органом политсилы.

“Если списочников сейчас можно покарать только за их самостоятельный выход из фракции, то введение нормы для всех о прекращении полномочий означает, что это может сделать и сама фракция - читай ее руководство - по каким-то своим соображениям”, - объясняет разницу народный депутат восьмого созыва Игорь Попов “Стране”.

Как утверждает Дубинский, против законопроекта выступили мажоритарщики.

Однако к их удивлению идея перекочевала в законопроект №1045-1 “О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины”, который якобы хотели вынести на рассмотрение уже на следующее пленарное заседание (то есть в четверг утром).

Примечательно, что авторами проекта являются членым все той же фракции СН Оксана Гринчук и Людмила Марченко.

"Я это рассматриваю как глупую попытку втихаря протянуть норму, которая взорвет фракцию изнутри. Но с другой стороны я считаю это довольно позитивным моментом. Нас стимулировали читать все законопроекты", - заявил Дубинский.

Раскритиковал публично инициативу еще один мажоритарщик Макс Бужанский, избранный по одному из мажоритарных округов в Днепропетровской области. “Третья за 2 дня попытка на...бать мажоритарщиков собственной фракции. Мы не будем голосовать за этот закон. Мы не будем голосовать за повестку дня с ним. Нет лучшего способа развалить фракцию, чем вот это все. Не пробуйте”, - написал Бужанский на своей странице в Фейсбуке.

Как утверждает один из собеседников “Страны” среди мажоритарщиков, возмущение указанных депутатов разделяют примерно 100 депутатов, избранных в одномандатных округах. Даже несмотря на то, что они представляют разные группы влияния.

“Просто не все готовы публично демонстрировать недовольство. Но в случае голосования сказали, что покинут сессионный зал”, - сообщил источник, попросивший об анонимности. Всего во фракции СН 130 мажоритарщиков из 251 члена.

Зеленский надавит на газ

Впрочем, конфликту не дали разойтись. Придя на пленарное заседание, Дубинский назвал переход нормы об ужесточенном императивном мандате из законопроект №1038 в проект №1045-1 “технической ошибкой”. “Когда ее установили, отменили сегодняшнее голосование за этот законопроект, и на данный момент продолжаем дискуссию внутри партии”, - заявил Дубинский журналистам в кулуарах.

Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что законопроект №1038 отозвали, потому что он был разработан “немного в спешке”. “Раскола во фракции по его поводу нет”, - подчеркнул он в комментарии “Стране”.

Но важно, что противники и сторонники идеи остались при своем мнении, хотя комментируют уже осторожно. Так, Дубинский говорит, что императивный мандат в этой форме может стать инструментом давления на депутатов.

В свою очередь, его коллега Вениславский считает неправильным, что можно прекратить полномочия только списочников.

“Если партия поддерживала депутатов на мажоритарных округах, это фактически и есть избрание этих депутатов при помощи политической партии. Поэтому главная цель этого закона, чтобы те депутаты, которые были избраны по мажоритарным округам и получили поддержку партии, тоже обязаны были войти в состав ее фракции в Верховной Раде… Внутрипартийная дискуссия - это один из принципов деятельности нашей фракции, мы внутри партии подискутируем и примем взвешенное решение”, - сказал “Стране” Вениславский (СН).

Политолог Руслан Бортник говорит, что мажоритарщики показали норов, чтобы с ними считались. “Они понимают, что в случае принятия новых требований к императивному мандату они не будут играть никакой роли. Вес их депутатства, возможности критически упадут, а сами они будут простыми кнопкодавами - в смысле просто инструментами для голосования без свободы воли”, - утверждает эксперт в комментарии “Стране”.

Как бы то ни было, опасность для них не миновала. Во-первых, законопроект №1038 и 1041-1 не отозваны. Во-вторых, норма о мажоритарщиках нужна Офису президента. "Они (в ОП-Ред.) видят, что уже на первой полноценной пленарной неделе на корабле если не бунт, то брожение среди матросов. Неприкосновенность у них забрали - раз, в законе прописали возможность обысков и прослушки депутатов без согласия Рады - два, но этого недостаточно для полного послушания. А на подходе весьма непопулярные решения типа открытия рынка земли, по поводу которых может быть бунт уже по-настоящему” - говорит народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

Это мнение разделяет один из мажоритарщиков от СН. “Сейчас они попытаются протащить идею через собрание представителей внутрипартийных групп. Но мы будем ветировать любой вариант, предусматривающий императивный мандат для “мажоров”, - говорит собеседник издания.

А еще один из нардепов так описал мотивы введения императивного мандата: "Во фракция есть несколько десятков депутатов, которые ориентируются на Игоря Коломойского и Арсена Авакова. И далеко не всегда у них может быть взаимопонимание с Зеленским. И если им поступит команда не голосовать за тот или иной закон, то голосов может и не хватить. Сейчас, например, идет дискуссия вокруг законопроекта о переподчинении Нацгвардии - от МВД к Зеленскому. Аваков, как говорят, этим недоволен. И если его люди и люди Коломойского не станут голосовать - будет проблема с его принятием. Потому и появилась идея по императивному мандату. Чтоб каждый понимал последствия, если он пойдет против линии партии. Хотя, естестественно, эта норма коснется не только людей Коломойского и Авакова, но и любых стропотивых нардепов или тех, кто захочет найти себе патрона на стороне".

С другой стороны, на руку противникам императивного мандата играет мнение Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы), которая говорит о несоответствие императивного мандата принципам европейского демократического конституционализма.

Правда, остановит ли этот и другие аргументы лоббистов усиления императивного мандата - вопрос.

“Уверен, что закон в конце концов примут. Бунтовщиков в “Слуга народа” приведут в сознание или просто вычистят. И в их защиту, вероятно, никто и не выскажется, дабы не навлекать на себя гнев руководства. У Офиса президента нет другого выхода, иначе фракция будет сегментироваться и рассыпаться”, - предполагает политолог Вадим Карасев.

Отметим, что даже если несколько десятков депутатов от "Слуги народа" не проголосуют за введение императивного мандата, то недостающие голоса теоретически могут дать другие фракции, для руководства которых проблема контроля за поведением своих депутатов стоит также остро.

А станет еще острее после того как с 1 января отменят депутатскую неприкосновенность и на каждого нардепа появится возможность оказывать давление через возбуждение уголовных дел.