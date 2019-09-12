Евробляхеры получили обещанное президентом Зеленским "покращення". На своем заседании 12 сентября парламент принял законопроект №1030, который прописывает отсрочку по штрафам для авто на иностранной регистрации еще на 90 дней.

То есть, бляхеры могут спокойно ездить до ноября. Правда, только после того, как закон подпишет президент, и документ официально опубликуют. А до этого времени все так же есть риск нарваться на штраф в 8,5 тысяч гривен. Их с момента подачи в Раду законопроекта об отсрочке выписали уже более 300. И платить, судя по всему, придется.

Напомним: это уже далеко не первая отсрочка, а если суммировать, то "льготный период" затянется в общей сложности на 360 дней, то есть, почти на год. Если к тому времени он снова не будет продлен.

Впрочем, в "Слуге народа" утверждают, что нынешняя отсрочка по штрафам - последняя. "Уважаемые, у вас 90 дней привести регистрацию ваших авто в соответствие. Больше переносов не будет!", - написал на своей странице в Facebook нардеп Александр Федиенко.

Активисты же уверены, что новых отсрочек больше и не понадобится. В "АвтоЕвроСиле" утверждают, что они активно работают с Мининфраструктуры над новым законопроектом по "доступной растаможке".

"Страна" разбиралась, как будут растаможивать евробяхи и остальные иномарки по новой формуле.

Последняя отсрочка

Законопроект №1030, которые президент Владимир Зеленский обозначил как "безотлагательный", очень короткий. Там, собственно, всего пара предложений: о том, что льготный период по растаможке составляет не 270, а 360 дней (то есть, продлевается на 90 дней), и что закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Тем не менее, у депутатов руки до него не доходили почти 2 недели (документ был зарегистрирован 29 августа). И это несмотря на то, что бляхаров все это время продолжали штрафовать - было составлено порядка 300 протоколов.

На самом деле, как стало известно "Стране", по этому проекту шли очень горячие дебаты. В парламенте немало противников очередной поблажки для евроблях, причем, они есть как в "Слуге народа", так и в других фракциях. Отказ от любых уступок бляхерам активно лоббировали, в частности, автоимпортеры. Многие депутаты также опасаются не столько самой отсрочки по штрафам, сколько следующего шага - пересмотра формулы растаможки. Ведь снижение стоимости оформления авто чревато немалыми потерями для бюджета.

Тот факт, что продвижение проекта проходило вовсе не гладко, подтвердил и Александр Федиенко. "ЗП 1030 отсрочка штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств. Во фракции спорили, но подержали президента", - написал он в Facebook.

А в обсуждениях к этому посту, в ответ на жалобу одного из подписчиков, что "бешеные евробляхи придется терпеть еще три месяца", Федиенко добавил: "Очень много дебатировали, поверь".

В ходе обсуждения проекта в Раде многие депутаты также не скрывали разочарования. Нардеп от "Европейской солидарности" и экс-глава профильного комитета по вопросам налогообложения в парламенте прошлого созыва (ее комитет разрабатывал прежние проекты о льготной растаможке) Нина Южанина заявила, что закон №2612 решил все проблемы евроблях, и кто хотел, тот уже растаможил. Ярослав Железняк из "Голоса" добавил, что бесконечные отсрочки только показывают, что закон можно нарушать. В итоге ни "Европейская солидарность", ни "Голос", ни ОПЗЖ не дали ни одного голоса "за".

Тем не менее, проект был принят не только в первом чтении и за основу, но и буквально сразу же - во втором чтении и в целом. Как пояснил глава профильного комитета Данил Гетманцев, за все время нахождения проекта в Раде не поступило ни одной правки и вряд ли они появятся в дальнейшем. Между тем, если ждать, украинцев будут штрафовать еще 1-2 недели.

К слову, пока Зеленский не подпишет принятый закон и его официально не опубликуют, риск нарваться на штраф в 8,5 тысяч гривен у бляхеров все равно остается.

Какая она - "доступная растаможка"

Главная интрига - как будет решаться вопрос с евробляхами дальше. Подавая проект об очередной отсрочке, у Зе заявили, что он нужен только на время, пока идет работа над новым законопроектом о "доступной растаможке".

О том, что вопрос уже решается заявил также глава "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич. По его словам, активисты плотно работают с Мининфраструктуры над новым законопроектом. Последний раз рабочая группа собиралась как раз накануне голосования отсрочки по штрафам.

По информации Ярошевича, по евробляхам есть план на три пункта. Первый, собственно, продление льготного периода (что было сделано сегодня). Второй имеет условное название "конец евроблях". Он предусматривает "максимально эффективную растаможку" тех авто на иностранной регистрации, которые уже есть в Украине. Бляхерам обещают упрощенную оценку машин (сейчас таможенную стоимость нередко завышают, а поэтому вырастает и общая сумма ратаможки) и пересмотр формулы начисления налогов. "Сейчас действует такая формула: на стоимость авто насчитывают ввозную пошлину 10%, потом - акциз, а уже на полученную сумму - НДС. К примеру, если авто стоит тысячу долларов, то с пошлиной это будет 1,1 тысяча, с акцизом 1,9 тысяч, а 20% НДС берут с последней суммы, и получается еще 380 долларов. Получается, что мы платим налог на налог. И это будет изменено", - заявил Ярошевич.

Проблема в том, что многие еврбляхи, которые остались нерастаможенными, в принципе нельзя поставить на украинские номера, так как у них проблемы с документами. И как будут решать этот вопрос - пока никто не знает.

Глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко описывает одну из схем по бляхам: "При ввозе бляхи на немецких номерах в Украину бляха действительно стоит на немецкой регистрации, и ГФС это фиксирует. Вот только через 5 минут после ввоза немецких блях, госномер Германии снимают с авто, вешают на его место копию-подделку, а оригинальный номер возвращают в Германию и Фриц или Ибрагим снимают это авто с регистрации, при этом сдав госномера Германии. Ведь это обязательное условие для снятия авто с учета и обязательное условие Фрица с Ибрагимом для евробляхобизнесменов (ввез авто в Украину, сделай подделку номера, а сам номер верни). Вот и получается, что это авто вовсе не "авто на иностранной регистрации", так как там в Германии их сняли с учета, сдав и номерные знаки и брифы , и этих авто уже по документам не существует. Они - мираж.. А как можно растаможить мираж или фантом без брифов (с копией брифов) и копией номерных знаков, даже отменив все налоги?", - написал Назаренко в Facebook.

Плюс сами бляхеры, услышав о том, что всего навсего уберут "налог с налога" и обеспечат "честную оценку", остались крайне разочарованными. Они рассчитывают заплатить максимум 300-500 долларов с авто, а по возможности и меньше.

Третий пункт готовящегося плана по евробляхам - "идеальная" система растаможки для всех иномарок. Ярошевич анонсировал снижение акцизов (бляхеры добиваются отмены коэффициента возраста авто) и введение дополнительных скидок. "Будет утилизационный сбор. Если человек сдаст свой старый автомобиль в утилизацию, он получит скидку 10% по НДС на следующий автомобиль", - говорит Олег Ярошевич.

"Пока что всего лишь слова. Но непонятно, почему государство Украина должно стимулировать сдачу в утиль старого европейского хлама на своей территории ради привоза такого же следующего хлама", - удивляется глава Autoconsulting Олег Омельницкий.

Если эту норму действительно введут, получается, что в невыгодной ситуации окажутся уже покупатели своего первого авто, ведь им сдать в утиль нечего.

Также Минсоцполитики и Минобороны нарабатывают свои предложение по льготам по растаможке для участников боевых действий, малообеспеченных, инвалидов и др.

Впрочем, что будет написано в итоговом проекте - пока неясно. Ведь к работе над ним уже активно подключаются нардепы и лоббисты. Так, депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко предлагает "заодно" отменить и повышенные экологические требования к новым авто (с 1 января 2020 года у нас должна быть норма Евро-6). По его словам, новые стандарты сделают иномарки дороже на 3-4 тысячи долларов. Так что одной рукой ратовать за доступность авто, а другой - повышать на них цены, было бы, как минимум, странно.

Нардепы Тарас Батенко и Роберт Горват уже зарегистрировали в парламенте законопроект №2078, который предусматривает отсрочку введения Евро-6 до 2025 года. И даже после этого ее хотят применять только для новых иномарок, разрешая ввозить старые авто более низкого уровня. Тарас Батенко также анонсировал проект об изменении акцизов на иномарки.