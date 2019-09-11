На своем заседании в среду, 11 сентября, Кабмин назначил заместителей нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Всего утверждено четыре кандидатуры. Первым замом стал Андрей Семиволос. Еще три заместителя - Михаил Загрийчук, Владлена Качурец и Елена Симоненко.

Как рассказал источник "Страны", назначения должны были согласовать еще неделю назад, но в борьбу за министерские кресла включилось сразу несколько групп влияния. Поэтому окончательный список претендентов появился только сейчас.

При этом одна вакансия заминистра пока не занята. На нее претендует два кандидата: Александр Чумак, глава торгового дома "Кемфарм" (ранее работал на одесский "Интерхим"), и известный врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская.

По меньшей мере двоих заместителей Зоряны Скалецкой эксперты, с которыми пообщалась "Страна", связывают с главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаилом Радуцким.

Его креатурой, в частности, считается Андрей Семиволос. Он работал гендиректором медицинской компании "Мой доктор", а до этого - главврачом Киевского городского детского диагностического центра. Последнюю должность он занимал как раз в то время, когда Радуцкий был заместителем главы КГГА. Источники "Страны" рассказывают, что Семиволоса и Радуцкого связывает не только личная дружба. Якобы, тот активно помогал бизнесу клиники Радуцкого "Борис", перенаправляя туда детей из государственного медучреждения на платные дообследования.

На должности первого замминистра Семиволос получит, помимо прочего, про подписи и финансовой подписи, что дает доступ к гривневым и валютным спецсчетам Госказначейства, - пояснил глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко

Еще одни человеком Михаила Радуцкого в Минздраве считается Михаил Загрийчук. "Это молодой хирург из института Шалимова. У него нет опыта управленческой работы. Его, скорее всего, рекомендовал в МОЗ глава этого медучреждения Александр Усенко. Самому ему, насколько я знаю, предлагали должность министра, но он отказался", - рассказал Кравченко. Усенко в медицинском сообществе называют другом Михаила Радуцкого.

Эти назначения только подтверждают догадки экспертного сообщества, что у Зе формируют "ручной" Минздрав, который будет полностью подконтролен профильному парламентскому комитету.

В новом статусе в Минздрав зашли и люди Ульяны Супрун.

Самой скандальной кандидатурой оказалась Владлена Качурец. В свое время она была советником Уляны Супрун и помощницей ее зама Александра Линческого, также являлась членом офиса эффективного регулирования BRDO, который ранее возглавлял нынешний премьер-министр Алексей Гончарук. В Минздраве Качурец лоббировала введение аттестации врачей и ряд образовательных экспериментов, в частности, проведение в украинских профильных университетах аналогов американских квалификационных экзаменов (в частности, ІFOM). Также она продвигала внедрение в Украине международных протоколов лечения, и, как поговаривают, была в центре громких скандалов в ведущих украинских медвузах — Национальном университете имени Богомольца и Одесском национальном медуниверситете (там велась борьба за ректорские кресла, в том числе, с вовлечением студентов).

В новом статусе Качурец продолжит курировать образовательные темы. "Главная борьба сейчас пойдет за Одесский медуниверситет, на спецсчетах которого накоплено несколько сотен миллионов гривен, которые вуз заработал на иностранных студентах. Само учебное заведение считается очень непростым, но весьма денежным", - пояснил Кравченко.

Елена Симоненко менее известна в медицинском сообществе. Но она также считается "из соросовской тусовки".

Ранее Симоненко трудилась на должности старшего проектного менеджера офиса реформ при Кабмине. Управляла проектами в самых различных секторах (реформы государственного и муниципального секторов, телекоммуникации, строительство, девелоперские и культурологические проекты). В Минздраве она займется вопросами евроинтеграции.



Открытым пока остается вопрос по назначению еще одного зама. Наиболее вероятным кандидатом считается Чумак, которого связывают с "украинской фарм мафией". В свое врем он возглавлял ТД "Интерхим", "дочку" одноименной одесской фармкомпании.

Но, якобы, пока его утверждение поставили на стоп-лист. По слухам, вовсе не из-за связей с фармацевтическими баронами, а по причине резкой критики в прошлом реформ Ульяны Супрун. При этом Ольга Голубовская, которая сейчас является внештатным советником нового министра, по мнению Кравченко, "может не пройти, так как слишком неудобна в министерстве, хотя и имеет большой авторитет в медицинском сообществе".

Ранее "Страна" сообщала, что счетная палата проведет аудит Минздрава времен Супрун.

Кроме того, мы рассказывали, что Супрун объяснила Скалецкой, как надо легализовать в Украине марихуану и раскритиковала преемницу.