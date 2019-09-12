Президент Владимир Зеленский и его монобольшинство в Раде готовится взять под контроль Центральную избирательную комиссию.

Таким образом он наносит удар по одному из последних форпостов команды Петра Порошенко и "Народного фронта".

Как и зачем Зе будет менять ЦИК, анализирует "Страна".

"Шаг к севернокорейской диктатуре"

На текущей пленарной неделе президент Владимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

Основанием для роспуска ЦИК он назвал то, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость".

В доказательство этому в представлении приводится решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

Отдельным примером "необъективности и политической ангажированности" президент приводит позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где ЦИК первоначально сняла с выборов кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого, победивший впоследствии на округе с большим отрывом.

В среду профильный комитет Верховной Рады по вопросам госстроительства поддержал представление Зеленского. Таким образом комитет дал возможность парламенту уже 12 сентября рассмотреть представление Зеленского в сессионном зале.

"Возможно, уже в четверг Рада рассмотрит вопрос увольнение всего состава ЦВК", - сообщил "Стране" глава профильного комитета Александр Качура ("Слуга народа").

Согласно Закону о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава (то есть в 300 депутатов). Закон предписывает, что фракции не позднее следующего дня должны будут подать президенту свои кандидатуры на должности новых членов ЦИК. А потом президенту дается еще 3 дня на внесение кандидатур в Раду.

Замглавы фракции "СН" Александр Корниенко уже спрогнозировал временные рамки ротации в ЦИК. По его мнению, новые кандидатуры будут внесены в Раду до 18 сентября. Таким образом, уже до конца сентября будет новая комиссия.

В принципе, изначально, для того, чтобы в этом процессе "что-то" пошло не так, не было оснований. В ротации в ЦИК на самом деле заинтересованы все политические силы в Раде, кроме одной - фракции партии "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко.

В нынешнем ее составе Центральная избирательная комиссия была избрана 21 сентября прошлого года. В состав комиссии из 17 человек было реально назначено 16 (одно место оставалось вакантным), и 9 из них входили в орбиту влияния бывшего президента, в том числе председатель ЦИК Татьяна Слипачук, близкая подруга экс-нардепа от БПП Александра Грановского.

При существующих нормах формирования ЦИК в составе 17 членов, как пояснял "Стране" накануне заседания комитета собеседник от "Слуги народа", каждая фракция и группа в парламенте получила бы минимум по одному своему представителю в ЦИК (на двоих могла бы рассчитывать "Оппоплатформа" и даже "Батькивщина"), а монобольшинство "Слуги народа" - 10-11 членов.

Но в преддверии голосования за ротацию в ЦИК правила игры изменились.

Настолько, что к моменту выхода статьи ни в одной фракции не могли уверенно сказать, будет ли вообще этот вопрос рассматриваться 12 сентября, или по нему продолжиться дискуссия.

Разделить и властвовать

Дело в том, что теперь в "Слуге народа" хотят вернуть старые нормы закона о Центральной избирательной комиссии, предусматривающие, что в комиссию входят не 17, а 15 членов.

"Места будут распределены пропорционально поддержке избирателей, однако "Слуга народа" получит меньше десяти мест. Мы приведем нормы в соответствии с законом и вернем составу ЦИК 15 членов, а не 17, как это было сделано во времена Порошенко в угоду олигархическим группам", - рассказал "Стране" глава комитета по госстроительству Александр Качура, "Слуга народа".

Уменьшение количества членов комиссии менее выгодно остальным политсилам парламента. В частности, это снижает шансы "Оппоплатформы" завести в ЦИК двух своих кандидатов, особенно, если монобольшинство даст право внефракционным депутатам-мажоритарщикам также предложить своего представителя.

Впрочем, искать поддержку и недостающие голоса в Раде "Слуга народа" (254 депутата) будет у своих сателлитов. Например, фракция ВО "Батькивщина" (24 депутата) уже пообещала голосовать за ротации в ЦИК. "Батькивщина" будет голосовать за смену состава ЦИК и мы делегируем туда своего представителя", - сказал "Стране" депутат Михаил Волынец.

Отметим, что в нынешнем составе от "Батькивщины" в ЦИК также есть только один представитель - Андрей Евстигнеев, юрист, который много лет сотрудничал с партией.

В новый состав ЦИК они также могут внести одного кандидата. Но теперь в "Батькивщине" хотят получить должность секретаря комиссии или замглавы.

К слову, должность секретаря ЦИК по рангу ниже, чем заместитель главы комиссии, но по факту имеет огромное значение для всех протокольных решений, поскольку без подписи секретаря комиссии ни одно решение ЦИК не может вступить в силу.

Идут переговоры и с группой "За будущее" (22 депутата), которая собрала людей из орбиты бизнесмена Игоря Коломойского и главы МВД Арсена Авакова. Примечательно, что один из представителей группы Игорь Гузь на заседании профильного комитета оппонировал "Слугам народа" в этом вопросе, заявляя о том, что менять ЦИК вообще нет оснований.

Источники "Страны" в "Слуге народа" в связи с этим отмечают, что группа пытается выторговать для себя кресло в ЦИК, в то время, как закон вообще не предполагает обязательств групп выдвигать своих назначенцев в комиссию, мол такое право железно дается только фракциям. Но в "Слуге народа" готовы отдать эту квоту депутатской группе. Разумеется, в обмен на голоса.

Правда, непонятно, зачем депутатам, близким к Авакову, менять состав ЦИК, если сейчас в нем есть немало представителей "Народного фронта", на которых имеет влияние экс-глава МВД.



Точно не будут голосовать за смену ЦИК фракции "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы". Сопредседатель "ОП" Юрий Бойко отметил в разговоре со "Страной", что считает попытку Зеленского заменить состав комиссии узурпацией власти.

"Зеленский хочет сделать ЦИК ручным, "своим", а это очередной шаг в направлении узурпации власти", - говорит Бойко.

Во фракции "Голос" определиться с голосованием хотят после того, как услышат мотивированность представления президента. Аргументы, представленные на комитете их не убедили.

Но суммарно "Слуга народа", "Батькивщина" и "За будущее" составляют ровно 300 голосов. Но это при условии, что "За будущее" будет голосовать.

Политолог Руслан Бортник, в свою очередь, не исключает, что "Слуга народа" может пойти и другим путем - если не соберет 300 голосов за полное обновление комиссии, то может точечно уволить каждого члена комиссии 226 голосами.

По информации "Страны", в качестве главы обновленной ЦИК у Зеленского видят его нынешнего представителя в Центральной избирательной комиссии Сергея Кальченко. Качура подтвердил "Стране", что кандидатура Кальченко будет в числе тех, кого в ЦИК предложит "Слуга народа", но отметил, что пока рано говорить о распределении должностей и формировании президии ЦИК.

"Кто войдёт в состав - рано говорить. Мы будем отбирать людей по профессионализму, а не по партийной принадлежности. Есть огромное количество профессионалов - юристов, учёных, активистов, которые могли бы занять места в ЦВК. Сейчас ведутся консультации и в течении двух недель, вероятно, вопрос с увольнением старого и назначением нового состава ЦВК будет решён. Должности замглавы и секретаря будут выбраны уже сами членами на их первом заседании", - сказал Качура.

Местные выборы с новой комиссией

Эксперты полагают, что у Зеленского торопятся поменять ЦИК, чтоб успеть провести уже с новым составом досрочные местные выборы, если их все-таки объявят.

Основным мотивом местных выборов называют желание новой власти взять под контроль города-миллионники, пока рейтинги Зе еще на высоте.

"В политических кругах все сильнее муссируются слухи, что досрочные выборы пройдут в первой половине декабря. А не говорят о них прямо, чтобы конкуренты не успели подготовиться. Тут и пригодится новая комиссия, которая резво развернет свою работу, возьмет под козырек и будет принимать решение в пользу "слуг народа" на местах", - говорит "Стране" политолог Владимир Золотарев.

"Я не исключаю, что замена ЦИК нужна Зеленскому не только для проведения досрочных или очередных местных выборов. В команде Зеленского считают высокой вероятность досрочных парламентских выборов, которые уже прошли бы по новому закону - 300 нардепов и пропорциональные списки. Уменьшение количества депутатов высоко поддерживается народом. Для этого необходимо иметь свой лояльный состав ЦИК, - сказал "Стране" Бортник. - Кроме того, не следует забывать, что ЦИК - важный элемент для проведения референдумов. А референдумы - это будет еще один системный шаг команды Зеленского по переформатированию системы власти. И на них могут выноситься важные для общества вопросы... В том числе по предоставлению особого статуса Донбасса".