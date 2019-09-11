В политических кругах появляется все больше информации о возвращении в Украину экс-первого вице-премьер-министра и бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Хорошковского, последние годы жившего в Монако.

Разные источники говорят об одном и том же: Хорошковский восстановил тесные связи с Зеленским и сейчас пытается играть роль некоего "серого кардинала" при новом президенте.

Однако, эта роль дается ему не так уж просто из-за большего числа недоброжелателей.

Подробности читайте в материале “Страны”.

Старый друг

Когда-то Хорошковский был очень дружен с Владимиром Зеленским. Вплоть до 2012 года "Квартал" выступал на "Интере" (совладельцем которого тогда был Хорошковский). Причем дружба была настолько крепка, что в 2010 году Хорошковский назначил Зеленского генпродюсером канала.

"То были золотые времена, - вспоминает в разгвооре со "Страной" один из бывших топ-менеджеров "Интера". - Хорошковский был главой СБУ, а потом стал и первым вице-премьером. В канал вкладывались сотни миллионов долларов. И Зеленский ни в чем не знал отказа. Но начиная с 2012 года отношения начали ухудшаться. Хорошковский был недоволен показателями "Интера", были, как говорят, и финансовые вопросы. И, по итогу, Зеленский с канала вместе со всей своей командой уволился и перешел к прямому конкуренту "Интера" - на канал 1+1 Игоря Коломойского. Это был довольно болезненный удар для Хорошковского и некоторое время они с Зеленским друг с другом не общались. Но потом, как говорят, отношения начали восстанавливаться".

Сам Хорошковский в конце 2012 года со скандалом ушел из правительства Азарова, а затем продал свою долю на телеканале "Интер" и ушел из политики. В 2014 году на досрочных выборах в Раду он попытался вернуться, став вторым номером в списке партии Сергея Тигипко. Но партия 5% барьер не набрала.

С тех пор о Хорошковском мало кто слышал.

Но буквально месяц назад по Киеву прошли слухи, что он вернулся в Украину, полностью восстановил отношения с Зеленским и приобрел немалое влияние в его окружени.

Слухи о его возвращении подтвердил, в частности, народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко, сославшись на некие источники, заслуживающие доверия. “Он (Хорошковский - Ред.) проводит встречи в Киеве, представляясь неформальным переговорщиком от новых властей”, - написал Лещенко в своем Телеграм-канале.

По версии Лещенко, Хорошковский сейчас разыгрывает карту давнего знакомства с командой компании Зеленского “Квартал 95” и с самим президентом. “Как говорят, он предлагает новой власти быть коммуникатором по российскому и американскому направлению”, - утверждает Лещенко.

Также, по его версии, Хорошковский хочет вернуть хотя бы частично былое влияние на СБУ. “Одной из креатур Хорошковского называют возможного нового зама главы СБУ (с Бакановым они знакомы по “Интеру”) Ивана Деревянко”, - утверждает Лещенко.

Ряд СМИ даже утверждали, что в ОП хотели выделить Хорошковскому кабинет, но тот не согласился. “Скорее, они (ОП - Ред.) сами запустили слух, чтобы проверить, как политически озабоченное общество отреагирует на подобную информацию. Вышло, что особо никак. Они и успокоились”, - говорит собеседник издания, со связями на Банковой.

Он тоже говорит, что у Хорошковского нет рабочего места в ОП. Однако подтверждает, что экс-глава СБУ имеет немалое влияние во власти.

Правда, на каком направлении это влияние проявится, ходят разные версии.

Одни считают, что он может стать коммуникатором Зеленского с Москвой.

“У Хорошковского очень хорошие связи в Москве. В свое время он помогал решать некоторые вопросы по части газа, в частности в рамках договоренностей о “Росукрэнерго” (скандально известное совместное российско-украинское предприятие по поставкам газа из России в Украину, работавшее при президенте Викторе Ющенко - Ред.) Но российское направление закреплено за Ермаком (помощник президента Украины Андрей Ермак - Ред.). Хорошковский может его разве что усилить”, - рассуждает собеседник издания в политических кругах, близко знакомый с Хорошковским.

Другой источник, близкий к Банковой, полагает, что у Хорошковского будут более приземленные задачи.

"Главая тема для Хорошковского - это таможня. В конце 2000-х он уже был главой таможни. Потом присматривал за таможней в качестве главы СБУ. То есть вопрос для него близкий. Однако, на этой теме есть и другие игроки. С одной стороны - это друг Зеленского Илья Павлюк. Авторитетный человек на таможне из Черновцов. С другой стороны - Игорь Коломойский. Между Павлюком и Коломойским уже начался конфликт из-за борьбы за потоки. И появление третьего персонажа в лице Хорошковского обоими, особенно Коломойским, было воспринято в штыки. Потому Хорошковскому еще придется выдержать борьбу за место под солнцем. Хотя Зеленский к нему действительно хорошо настроен и намерен использовать его как советника по ряду вопросов. Например, в плане перевода Нацгвардии из подчинения Авакова в подчинение Зеленскому".

При этом источник не исключает, что у Хорошковского появится и некая официальная должность. "Например, советника. Или даже представителя по переговорам с Россией. Но это будет номинальное назначение, чтоб как-то красиво объяснить, чем Хорошковский вообще занимается в Киеве", - полагает наш собеседник.

Партийные перспективы

Эксперты не исключают, что со временем Хорошковский попробует вернуться и в публичную политику.

“Он официально всплывет через год работы парламента и правительства, когда будут серьезно оцениваться результаты их работы, и может начаться трансформация системы даже через досрочные выборы, на что намекал сам Зеленский. Если в ОП решатся на еще одну досрочную избирательную кампанию, им будут нужны дружественные политические игроки. Хорошковский может стать лидером некоей партии и пойти на выборы”, - прогнозирует политолог Руслан Бортник.

Впрочем, источник, близкой знающий Хорошковского, сомневается, что тот вернется к идее собственной партии и участию в выборах. “Публичность его тяготит. Даже когда он занимал посты в правительстве, старался не светиться. А тут придется жить под присмотром прессы. Да и опыт предыдущих кампаний его предостерегает. Сомневаюсь, что он изменит себе”, - резюмирует источник.