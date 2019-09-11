Рада сделала первый шаг к восстановлению уголовной ответственности за незаконное обогащение.

11 сентября парламент принял в первом чтении и за основу соответствующий законопроект №1310.

"За" проголосовали 316 нардепов. При этом полностью отказалась поддержать проект только "Европейская солидарность" - она не дала ни одного голоса "за". Остальные парламентские фракции, хоть и критиковали проект, заявили, что проголосуют за его принятие в первом чтении с тем, чтобы доработать ко второму.

К слову, подготовка ко второму чтению будет идти по ускоренной процедуре, что тоже одобрила Верховная Рада. То есть, проект имеет все шансы обрести законный статус уже в ближайшее время.

Напомним, что уголовая ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году под давлением западных партнеров Украины. Это была мера, которая шла в комплексе с другими действиями - созданием антикоррупционных органов (НАБУ, САП) и введением подробного электронного декларирования всех чиновников, судей и депутатов.

Декларанты должны были указывать все свои активы, включая суммы наличными и ценные вещи. При этом, большинство из них автоматически рисковали попасть под уголовную ответственность по статье о незаконном обогащении. Ведь эта статья была уникальна тем, что вводила презумпцию виновности - то есть сами чиновники и депутаты должны были доказывать (если к ним возникнет интерес НАБУ), что их активы приобретены на официально указанные в их прошлых налоговых декларациях доходы.

А если они этого не могли доказать (а большинство не могло, так как получало в прошлом значительную часть своих доходов "черным налом"), то они вполне могли стать подозреваемыми по статье.

Собственно, сославшись на нарушение принципа презумпции невиновности Констиуционный суд и признал неконституционным этот закон.

Петр Порошенко тогда же оперативно внес свой вариант, но его забраковали активисты-антикоррупционеры.

Теперь же Рада принимает вариант Зеленского, который восстанавливает положения прежнего закона. Хотя и с некоторыми "покращеннями". Например, в новом варианте тюремный срок чиновнику грозит, если он незаконно обогатился на сумму более 14 млн гривен, что потенциально спасает от тюрьмы мелких чиновников, для которых такие масштабы коррупции существуют только в мечтах.

Но в остальном, основной посыл восстаналивается и вводится презумпция виновности.

Таким образом, как только этот закон будет окончательно проголосован и вступит в силу, все люди, которые обязаны подавать электронные декларации (включая нардепов) превращаются в потенциальных преступников.

Как это будет работать на практике, выясняла "Страна".

Путь законопроекта

Стоит отметить, что с актикоррупционным законопроектом получилась почти детективная история. Первый вариант президент Зеленский подал на рассмотрение парламента прежнего созыва еще 17 июля. Ожидалось, что его срочно рассмотрят на внеочередном заседании Рады. Но тогда народные избранники так и не собрались.

Зато проект тщательно изучили юристы и экспертное сообщество, и он им откровенно не понравился.

"Страна" уже детально описывала все нюансы первого антикоррупционного проекта Зеленского под номером 10461.

"Он усиливает криминализацию вместо декриминализации. И позволяет лишить имущества буквально любого человека. Презумпцию невиновности вообще убрали", - отмечал тогда глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Андрей Кравец.

29 августа законопроект №10461 был отозван. И в тот же день в парламенте зарегистрировали проект №1031 под таким же названием - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных к исполнению функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов".

"Он стал еще жестче. Плюс - появились более четко выписанные детали. Такое впечатление, что их специально подгоняли под конкретных коррупционеров, у которых нужно отобрать активы", - говорит Кравец.

Параллельно с продвижением последнего документа в стенах Рады, появилось еще два альтернативных законопроекта - №1031-1 и №1031-2. Оба подала парламентская фракция "Голос".

Они отличаются от президентского варианта только в планке коррупции, за которой следует тюремный срок. Если у Зе ее определили в 15 тысяч необлагаемых налогом минимальных доходов порядка 14,4 млн гривен, то в "Голосе" попытались "сбить" эту сумму до 3 млн гривен.

Впрочем, в итоге утвердили именно вариант от Зеленского.

В нем, в сравнение с "летним" вариантом появилось несколько существенных корректировок.

Во-первых, "обратную силу" закона предлагается расширить не на три, а на четыре года. То есть, если документ примут, НАБУ и ГБР будут проверять все активы, нажитые госслужащими еще с 2015 года. На первый взгляд, непонятно зачем понадобился этот дополнительный год в "сроке давности".

Но, по мнению Ростислава Кравца, смысл в такой коррективке имеется.

"Такое впечатление, что проект писался под определенные активы, которые собираются конфисковать, и под конкретных коррупционеров, которых нужно посадить. А за этот "лишний" год таких сомнительных активов может насобирать немало", - говорит Кравец.

Во-вторых, в обновленной версии проекта появился пункт о "горячей линии" ГБР, куда граждане могут анонимно сообщать о чиновниках-коррупционерах. "То есть, по сути, легализируется анонимное стукачество. Уже завтра мы получим десятки "сигналов" от граждан, за достоверность которых никто не будет нести отвественности", - отмечает Кравец.

В-третьих, в рамках расследования коррупционных дел можно будет накладывать арест на имущество не только самих чиновников и членов их семей, но и "связанных лиц", даже без их уведомления. Имущество будет передаваться АРМА.

"О том, как эта структура распоряжается имуществом, ходят легенды. Такое впечатление, что готовится масштабный передел собственности", - говорит Кравец.

Квартира в Киеве или 14 миллионов

При этом тюремные сроки для коррупционеров оставили прежними - 5-10 лет. Но подняли планку, с которой начинается уголовная ответственность.

В предыдущем проекте №10461 она была установлена на уровне примерно 11,5 млн гривен (если стоимость имущества превышает законные доходы чиновника более чем на 12 тысяч необлагаемых налогом минимумов).

В законопроекте 1031 речь идет уже о превышении стоимости активов законные доходы на 15 тысяч необлагаемых налогом минимумов, а это порядка 14,4 млн. То есть, у Зе дали понять, что мелкие взяточники за решеткой - не их цель. Они открывают охоту на более крупную "рыбу".

Именно ценовой порог, за которым для коррупционера наступает уголовная ответственность, стал камнем преткновения в парламенте.

Так, в альтернативных проектах 1031-1 и 1031-2 от "Голоса" эту планку предлагается снизить до 1 тысячи и 3 тысяч необлагаемых минимумов, то есть, сажать уже за незаконно нажитое имущество на 1-3 млн гривен.

"Это хорошая машина или квартира в Киеве", - прокомментировала народный депутат Александра Устинова ("Голос").

Она пояснила, что многие дела, в том числе те, которые уже сейчас ведет НАБУ, не дотягивают до 14,5 млн.

"Я могу назвать двоих депутатов в этом зале, которые благодаря такому повышенному порогу могут избежать ответственности", - заявила Устинова, выступая в Раде.

По ее словам, в НАБУ из более сотни дел под 14,5 млн попадает всего 15, а для остальных коррупционеров новый закон станет, по-сути, амнистией.

Ее коллега по фракции нардеп Ярослав Юрчишин добавил, что коррупционер с такой суммой (14,4 млн) сможет попросту откупиться.

Есть лазейка и в самом проекте. "Там есть важное уточнение: активы должны все еще находиться в собственности фигуранта. Таким образом, поскольку законопроект был принят только в первом чтении, у потенциальных нарушителей есть время переписать активы, которые могут быть признаны незаконными, на родственников или знакомых", - пояснил "Стране" управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой" Юрий Радзиевский.

Впрочем, глава парламентского комитета по антикоррупционной политике Анастасия Красносильская парировала: задача государства - не пересажать всех, а вернуть украденное в бюджет.

И рекомендовала принять за основу президентский проект 1031, что, собственно, и было сделано.

Схема "Коррупция"

Многие недоработки и откровенные ляпы, на которые указывали критики первого антикоррупционного проекта от Зе, перекочевали во второй, который теперь уже принят за основу.

В частности, пункт о том, что суд, рассматривая антикоррупционные дела, будет принимать во внимания те аргументы и доказательства сторон, которые покажутся "более убедительными". При этом нет ни слова о том, что доказательная база должны быть собрана законно. Кроме того, НАБУ и ГБР получают очень широкие полномочия, в том числе и по сбору доказательной базы. К примеру, им открывается доступ к банковской информации, причем, даже без соответствующего решения суда.

"Защита в свою очередь подобных возможностей для сбора доказательств иметь не будет", - добавил Кравец.

Также вызывает вопросы оценка тех самых незаконных активов. Непонятно, что в них включать. В проекте прописано, что законными доходами можно считать лишь те, которые чиновник получил по месту работы и с которых уплатил налоги. Но при этом ничего не сказано о его сбережениях. Также в законных доходах не учитывают доходы родственников.

А в незаконных активах фигурирует также имущество третьих лиц, которые опосредованно могут быть связаны с "коррупционером".

"Об этом почему-то не говорят, но этот закон - для всех, а не только для коррупционеров. Под ответственность идут третьи лица, которые что-то делали по указаниям чиновника. Идут раскрытие банковской тайны по любому человеку без суда, то есть никакой презумпции невиновности. А с нашими оценщиками любая хата в селе может быть оценена в 14,4 млн, и все сельские депутаты автоматически станут коррупционерами, а все жители этого села - "третьими лицами", - отметил нардеп Сергей Власенко ("Батькивщина").

"Люди ждут посадок, но закон должен быть идеальным", - добавил нардеп Тарас Батенко ("За майбутне"). Данный же вариант, как считают многие депутаты и юристы, можно без труда оспорить в Конституционном суде.

В выводах Главного научно-экспертного управления Верховной Рады рекомендуется отправить проект на доработку. Так, по его оценке, норма о проверке активов, приобретенных за последние четыре года, противоречит 58 статье Конституции, согласно которой законы не имеют обратной силы. А в бюджетном комитете забеспокоились, что внедрение нового закона потребует дополнительных расходов из казны, ведь многочисленную армию арестантов из числа коррупционеров нужно будет за что-то содержать. Правда, конкретных сумм пока не называют.

По словам Юрия Радзиевского, несмотря на показную строгость к коррупционерам, в проекте для них осталось немало лазеек.

"Так как выявлять необоснованные активы должно НАПК, то, соответственно, появляется возможность переквалификация статьи "незаконное обогащение" на "декларирование недостоверной информации". Разница в тюремных сроках существенная, в первом случае до 10 лет, во втором – до 2 лет или штраф. Кроме того, остается возможность провести переоценку активов хотя бы на бумаге. Тонкая грань между "до 14,4 млн грн" (просто конфискация) и свыше "14,4 млн грн" (тюрьма) – хороший повод занизить оценку. Аналогично и со сроками – потенциальные коррупционеры будут пытаться как-то доказать, что "незаконные" активы приобретены раньше, чем за четыре года до вступления закона в силу. Хотя через "нулевую декларацию" и уплату 5% налога все желающие, очевидно, будут пытаться по максимуму легализировать все имущество", - отметил Радзиевский. И добавил: главное опасение – не будет ли механизм наказания за незаконное обогащение, в том числе и гражданская конфискация – распространен на обычных граждан. В связке с общим декларированием и анонсированной налоговой амнистией такое развитие событий нельзя исключать", - подытожил он.

Вместе с тем, коррупция во властной верхушке по-прежнему останется недосягаемой.

"Там расплачиваются руководящими должностями на госпредприятиях, доступами к тендерам, "зелеными коридорами" на таможне и прочим схемам. Это именно та коррупция, которая подрывает украинскую экономику и стоит стране миллиардов долларов. И это то, ради чего в политику идут бизнесмены и миллионеры. А о такой коррупции в законопроекте ничего не сказано", - говорит экономист Алексей Кущ.

Впрочем, пока непонятно в каком варианте проект утвердят в целом, так как еще есть шансы внести в него правки ко второму чтению.