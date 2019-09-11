Национальная полиция Украины - за пять минут до официального объявления о свершившейся кадровой революции.

На фоне масштабного обсуждения преобразований и назначений, которые задумал в Генеральной прокуратуре новый руководитель ведомства Руслан Рябошапка, в медийном пространстве кадровые процессы в полиции, особенно после переназначения в состав правительства "непотопляемого" главы МВД Арсена Авакова отошли на второй план.

Однако это вовсе не значит, что в здании по улице Богомольца, ничего не происходило. Наоборот: почти месяц здесь велась ожесточенная драка "бульдогов под ковром", в которой сошлись различные группировки и центры влияния.

Ее итогом стала фактическая смена руководства Нацполиции. Уже подал в отставку первый заместитель главы НПУ Аброськин. И это еще не самая громкая новость.

Подробности ситуации читайте в расследовании "Страны".

Августовская чистка

Во второй декаде августа одной из главных интриг при формировании нового правительства был вопрос останется там Аваков или нет.

Как писала "Страна", недоброжелатели всячески старались отправить главу МВД на покой. Но в конечном счете он удержался в седле. И, как считали СМИ, вышел из ситуации без явных потерь: свое кресло замминистра потерял выведенный из скандального дела о мошенничестве Вадим Троян, на место которого злые языки прочат теперь уже экс-парламентария от "Народного фронта" Антона Геращенко.

Что за договоренности "забетонировали" Авакова и в новом Кабмине - есть разные версии ("Страна" о них уже писала). Но для "внтуриполицейских" раскладов - это вторичный вопрос. Там шли свои процессы.

23 августа на Богомольца прошла коллегия, посвященная "некоторым аспектам деятельности органов системы МВД".

Главную сенсацию собрания тогда озвучил лично Аваков.

"В государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями - Службы финансовых расследований... Мы должны сделать первые шаги. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции. Это необходимый шаг в направлении дальнейшего развития общегосударственной системы контроля за финансовыми потоками", - сказал подчиненным министр.

Наряду с этим он выразил надежду, что профессиональные сотрудники из ДЗЭ не будут уволены, а найдут себя на службе. О том, в каком именно подразделении предполагалось использовать таланты этих "копов" однозначно дает понять оказавшийся в распоряжении "Страны" вариант новой структуры Департамента стратегических расследований по состоянию на конец августа.

Согласно этому документу, именно в ДСР (созданный в качестве замены ликвидированного в 2015 году УБОПа) и предлагалось зачислить более 3 тысяч "экономистов" Нацполиции. А сам Департамент - фактически вывести в "автономное плавание", втиснув в его структуру все атрибуты как "экономического", так и "криминального" блоков (включая оперативную службу, разведку и т.д.), параллельно наделив руководителя ДСР полномочиями замглавы НПУ.

Как раз за это кресло и развернулась борьба между тремя центрами влияния.

Проигравшие полицейского забега

Изначально считалось: наиболее высокие шансы возглавить ДСР имеет глава ликвидированного ДЗЭ Игорь Купранец. Недруги его часто обвиняли в крышевании нелегальной добычи янтаря и прочих "вкусных темы".

Кроме того, в состав неформальной "группы Купранца", помимо ливидированного решением правителства ДЗЭ, некоторые наблюдатели включали также кадровые, финансовые, снабженческие подразделения Нацполиции.

Ипираясь на такой тыл, Купранец и расчитывал стать руководителем Департамента стратегических разработок.

Но в начале текущей недели стало ясно - фаворит сдал позиции. В 18:01 понедельника, 9 сентября, этот замглавы Нацполиции подал декларацию перед увольнением из системы.

Через четыре часа после этого на сайте НАПК появилось еще одно знаковое обновление. Здесь выложил свою е-декларацию накануне ухода с должности другой заместитель Сергея Князева - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад.

По одной из версий, карьерному росту Невгада способствовал его бывший руководитель на "донецкой земле" в период проведения АТО - Вячеслав Аброськин.

Именно Аброськина, первого замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции НПУ, собеседники "Страны" называли вторым претендентом на руководство ДСР. Ему приписывают контроль над группой, которую условно называют "Угро".

Здесь за спиной Аброськина сплотились выходцы из уголовного розыска, который традиционно негласно конфликтовал с УБОПом. И как раз человек Вячеслава Васильевича - Роман Осуховский сейчас и возглавляет ДСР.

Но и его планам, похоже, не удастся претвориться в жизнь.

Во-первых, сначала над протеже генерала - Осуховским начали ходить тучи. Как рассказывает один из силовиков на правах анонимности, начальник Департамента стратегических расследований "старой версии" "замазался" в истории с задержанием и последующим освобождением вора в законе Виктора Панюшина ("Вити Пана"). И в настоящее время обстоятельствами того, как данный авторитет оказался "упакован", а затем освобожден вплотную (хотя и негласно) занимается Госбюро расследований.

Во-вторых, что более значительно - сам Аброськин утром 10 сентября, сообщил подчиненным о своем увольнении из системы. К 20:11 вторника эта информация получила документальное подтверждение: первый зам Князева выложил свою декларацию перед увольнением.

Взлет командира "гестапо для копов"

Обойти Аброськина и Купранца в подковерной борьбе сейцчас имеет большие шансы третий фаворит гонки за полномочия в Нацполиции - глава Департамента внутренней безопасности - Евгений Коваль. Полтора года назад он сумел "завести" под базу расследований его подразделения всю структуру МВД. А еще ранее добился того, что ДВБ, или как его называют в системе "гестапо для копов", выделили в самостоятельную структуру.

Такой финт позволил Ковалю получить автономию в Нацполиции, и возможность выходов напрямую на главу МВД и даже президента. Чем при власти Петра Порошенко "гестапо для копов" якобы активно пользовалось. Ему приписывают попытки распространить свое влияние на областные управления полиции в "хлебных" регионах - Киевской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях.

При этом, против него также велась война компроматов, которая связывала Коваля с криминальными "авторитетами".

Так, в сети был распространен видеоролик, на котором запечатлен один из соратников Коваля - его бывший шеф по работе в МВД Виталий Стрижак (на его персоне мы остановимся чуть ниже). Где в комментариях указывалось, что высокопоставленный полицейский отдыхал на яхте, принадлежащей "вору в законе" "Неделе" - Андрею Недзельскому (он же "Андрей Львовский").

Но это лишь малая толика "закулисного бэкграунда" Коваля. И на это нюансе следует остановиться подробнее.

Автоматы для убийц Веремия

Все дело в том, что пять лет назад он оказался замешан в одной из самых трагических страниц времен Евромайдана: смерти от рук титушек 19 февраля 2014 года журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия.

Вплоть до настоящего времени всего один из преступников получил приговор (10 сентября он устоял в кассации) – соучастник убийства Юрий Крысин. Другой человек, непосредственный исполнитель расправы над Веремием – Джалал Алиев, якобы позже погиб под Донецком.

Но, как следует из оказавшихся в распоряжении "Страны" материалов дела, следствию удалось размотать ниточку и к тем, кто выступал "кукловодами" преступников. Согласно им, непосредственными кураторами отрядов титушек в 2014 году под руководством так называемого горловского "смотрящего" Армена Саркисяна и "Шрека" (прозвище Крысина) были оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью. А конкретно заместитель начальника ГУБОП МВД Виталий Стрижак и его подчиненные - Евгений Коваль, Сергей Дуб и Андрей Рубель.

Из материалов следует, что отряды титушек под руководством Саркисяна и Крысина в разгар акций протеста получали оружие со складов МВД.

Судьба большинства полученных бандитами милицейских стволов до сих пор неизвестна. А из выданных титушкам 400 автоматов к 2019 году полицейскими изъято лишь восемь. Остальные по-прежнему "гуляют" на руках.

Дополнительно один из авторов этих строк получил от своих источников в СБУ материалы оперативных разработок, из которых можно понять как полицейские стали кураторами этой криминальной группировки.

В них указано: банда Саркисяна-Крысина попала под крыло Управления по борьбе с организованной преступностью после разгрома ОПГ "Бабая" - Юрия Багиева, который до 2013 года контролировал железнодорожный вокзал в Киеве.

Эту операцию провели тогдашний заместитель начальника ГУБОП МВД Виталий Стрижак и его подчиненные Евгений Коваль, Сергей Дуб и Андрей Рубель.

Однако на месте ликвидированной банды рэкетиров Бабая тут же появилась другая ОПГ. Под вывеской охраной фирмы "Спецзащита-Плюс", руководителем которой был Владимир Кошелев, вокзал взял под свою "крышу" Армен Саркисян.

Оперативные сводки гласят, что сам Владимир Кошелев к 2013 году уже два года был штатным осведомителем ГУБОП МВД. По сути, киевский вокзал зачистили "под себя" сами оперативники убойного отдела.

"Все началось в конце 2009 года с явки с повинной Крысина по кличке "Шкаф" к, на тот момент, начальнику Голосеевского райотдела милиции Киева Виталию Стрижаку. Тогда "Шкафу" инкриминировалось убийство человека. Преступление было совершено в селе Хотин Киевской области, но Стрижак развернул все так, что дело передали в столицу. В итоге, Крысину дали условный срок, написав в приговоре, что убийство он совершил по неосторожности. Это была его первая судимость. С тех пор-то он, как и Кошелев, начали плотно сотрудничать с милицией", - отмечает источник "Страны".

Костяк вокзальных рэкетиров под руководством Кошелева, Крысина и Алиева стал основой для отряда вооруженных титушек, убивших Славу Веремия.

Фамилии остальных соучастников убийства Веремия хорошо известны следствию. Это сотрудники «охранных» фирм Кошелева и Саркисяна: Комисарчук, Кривохижа, Бойко, Максюра, Потороча, Костенко, Гебан, Погребной, Чемес, Бялай, Шадров, Чередник и Бортник. То есть, каждый из этих "бойцов" был в свое время взят под опеку операми из ГУБОП. И известен правоохранителям.

От "крышевания" титушек до безопасности "копов"

Однако экс-оперативники ГУБОП, а ныне руководящие сотрудники Департамента внутренней безопасности ГУНП МВД, остались за кадром судебных процессов и уголовных производств по факту убийства журналиста Вячеслава Веремия.

Хотя, судя по материалам оперативных разработок, они могут знать многое об этом преступлении. По данным материалов дела, в которых есть трафик телефонных переговоров, Коваль и Дуб были постоянно на связи с бандитами Владимиром Кошелевым, Александром Кривохижем по кличке "Кавказ" и с Игорем Бойко.

Так, сотрудник ГУБОП Сергей Дуб связывался во время Майдана с бандитами десятки раз. Например, с Владимиром Кошелевым он общался 195 раз в период с 30 октября 2013 по 31 марта 2014 года. С подчиненным Кошелева – Игорем Бойко, милиционер говорил по телефону 135 раз в период с 11 ноября 2013 года по 17 февраля 2014 года.

Его коллега по УБОПу Евгений Коваль общался во время Майдана по телефону с Кошелевым 53 раза.

Был и третий "куратор" титушек – офицер милиции Виталий Стрижак.

После ареста Крысина по подозрению в убийстве Веремия в 2014 году, трое оперов-"связных" попытались замести следы.

По показаниям задержанного милицией участника группировки Крысина – Сергея Костенко, после убийства Веремия бандитам были переданы некие "пожелания" от оперативников. Сразу после передачи послания от милиционеров, один из исполнителей убийства – Александр Кривохижа по кличке "Кавказ" сбежал из Киева.

Судя по материалам следствия, борцы с организованной преступностью общались с бандитами почти по-родственному. И иногда старательно отводили от бандитов "шишки" в виде грозящих задержаний.

Например, 28 января 2014 года бандиты по фамилиям Болох и Шульга, перепутали и приняв за коммерсанта, украли сотрудника СБУ. Оперативник ГУБОП Сергей Дуб предупредил своего "подопечного" и подельника Болоха и Шульги Игоря Бойко об опасности. Вот расшифровка прослушки СБУ телефонных контактов Бойко и его куратора - сотрудника ГУБОП Сергея Дуба.

28.01.2014

01:43:15; вх. – 380675746767, БС: м. Київ, Шевченківський р-н. вул. в. Житомирська. 9. Інститут теорії архітектути та містобудівництва/280

- Бойко И.Д.: Алло, Сереж, приветствую!

- Дуб С.В.: Не спишь, Ваня, не?

- Бойко И.Д.: В офисе!

- Дуб С.В.: В офисе?

- Бойко И.Д.: Ага.

- Дуб С.В.: Слышишь, а с Борей ваши пацаны ездят? (Боря - Болох Б.М., - Ред.)

- Бойко И.Д.: Да.

- Дуб С.В.: Счас их будут принимать! Пусть они оставят.. Они сейчас в Лепсе-баре, так?

- Бойко Т.Д.: да, да, да.

- Дуб С.В.: Пусть оставляют того чувака, которого они взяли в плен, и с@#буются оттуда, потому что сейчас им будет п#$да!

- Бойко И.Д.: Понял, понял, всё… счас!

- Дуб С.В.: Понял?!

- Бойко И.В.: Спасибо, Сереж, понял!

- Дуб С.В.: Давай.

Карьера в полиции

Судьба Коваля и его соратников сложилась по разному.

Так, якобы курировашие титушек генералы Виктор Дубовик и Владимир Астапкович сбежали. По слухам – в Россию.

Зато Евгений Коваль после Майдана дорос до должности начальника Департамента внутренней безопасности НПУ. И под его началом по-прежнему работают Сергей Дуб и Андрей Рубель.

Фамилия Коваля и Ко гремела и в прочих скандалах. Так, она звучала в суде из уст опального опера-важняка уголовного розыска Нацполиции Киева Артема Полозуна. В сентябре 2017 года этот майор был осужден к трем годам ограничения свободы по статье о мошенничестве за якобы попытку вымогательства взятки у держателя общака "банды Крысина" - Александра Кривохижи ("Кавказа").

Приговор Полозуну "устоял" в апелляции, но на очереди - его рассмотрение в кассационной инстанции.

Связаться с опальным опером в настоящее время "Стране" не удалось. Но полтора года назад, по мотивам перестрелки у стен Святошинского райсуда Киева, где было осуществлено вооруженное нападение на обвиняемых в рэкете членов "банды Крысина" с ним имел встречу один из авторов этих строк.

Тогда Полозун утверждал, что его подвели "под статью" как раз Коваль и Ко, организовав в качестве "торпеды" Кривохижу. И именно руководители внутренней безопасности центрального аппарата МВД "крышуют" нелегальный бизнес автоперевозок в Киеве Кошелева, расследованием обстоятельств чего занимался осужденный силовик.

В тоже время о Ковале есть и другие сведения. "Это очень грамотный специалист, который проводил чистку полиции от коррупционеров и оборотней в погонах. Тем и нажил себе много врагов, которые и распространяют о нем всякие небылицы и нелепые слухи. Коваль будет в руководстве Нацполиции на своем месте и продолжит ее чистку, несмотря на визг со всех сторон", - сказал "Стране" один из высокопоставленных источников в Нацполиции.

Итоги "ментовской революции-2019"

Так или иначе, на сегодняшний день именно Евгения Коваля собеседники "Страны" называют главным претендентом на пост первого зама главы Нацполиции (то есть вместо Аброськина). Не исключено, что в его ведении будет и Департамент стратегических разработок. Хотя вокруг него еще продолжается борьба.

Среди полицейских не исключают и вариант, что вскоре Коваль может пойти на повышение и заменить руководителя Нацполиции Сергея Князева.

Параллельно известно и имя того, кому хотят доверить временное руководство "ликвидированным", но продолжающим свою работу Департаментом защиты экономики НПУ. На эту вакансию "временщика" прочат руководителя ДЗЭ столицы Георгия Яроша.

Интересна и кадровая гастроль "отставленного" замминистра МВД Вадима Трояна. По информации "Страны", этот соратник Авакова планируется к назначению на пост, который до середины июня занимал экс-заместитель Князева - Константин Бушуев. То есть, на место замглавы НПУ - руководителя полиции в зоне проведения ООС.

Впрочем, по данным наших источников, этот вопрос еще до конца не согласован.

Что касается Главного следственного управления, то его возглавит Максим Цуцкеридзе, который долгое время был замначальника ГСУ. Коллеги его характеризуют как сильного специалиста и профессионального следователя.

Закончатся ли на этом перестановки в Нацполции, или затронут других знаковых персонажей - вроде замглавы Нацполиции Игоря Клименко, покажет ближайшее время.

Так или иначе, но ведомство Авакова сейчас находится на пороге масштабной кадровой встряски.