Закон об импичменте президента, принятый Верховной Радой во вторник, вызвал серьезные споры в депутатском корпусе, причем не столько из-за содержания, сколько - процесса принятия.

Фракцию “Слуги народа” (СН), которая составляет монобольшинство в парламенте, обвинили в нарушении процедуры, что может стать основанием для отмены результатов голосования.

Однако СН считает, что все было по закону. В ситуации разбиралась “Страна”.

Закон в одни ворота

Голосование за законопроект №1012 “Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)”, внесенный Офисом президента как неотложный, было неровным. Сперва сессия 270 голосами депутатов поддержала рассмотрение проекта по сокращенной процедуре.

Голосование за основу следом собрало аж 337 голосов депутатов, из которых 244 голоса дала СН, 30 голосов - “Оппозиционная платформа - За жизнь” (ОПЗЖ), 20 голосов - депутатская группа “За будущее”, 15 голосов - “Батькивщина”.

Внефракционные парламентарии добавили 28 голосов.

СН предложила не растягивать рассмотрение, признав, что законопроект не требует доработки.

Однако за это проголосовало только 245 депутатов - 243 “слуг народа” плюс председатель парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, которые прошли в Раду по квоте СН. Они же за исключением Стефанчука поддержали проект в целом. Как утверждает народный депутат от “Европейской солидарности” (ЕС) Максим Саврасов, в момент голосования Стефанчук с мобильным телефоном у уха вышел из сессионного зала.

Отметим: в пояснительной записке к законопроекту говорится, что отстранение президента Украины от должности в порядке особенной процедуры (импичмента) является “одним из элементов системы сдерживаний и противовесов и механизмом контроля общества над институтами власти”.

В статьях 85 и 111 Конституции говорится о праве парламента отстранять главу государства по процедуре импичмента, причинах для отстранения - в случае совершения им государственной измены или другого преступления - и порядке действий Рады в этой связи.

“Единственным законодательным актом, в котором конкретизированы указанные положения Основного закона является Регламент Верховной Рады Украины. Однако Регламент… содержит ряд пробелов, которые объективно делают невозможной практическую реализацию положений Конституции… Помимо прочего, не определен правовой статус специального прокурора, специальных следователей, не урегулированы отдельные вопросы относительно их избрания, а также избрания председателя, секретаря и членов специальной следственной комиссии”, - сказано в пояснительной записке.

Эту комиссию составляют народные депутаты с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп. В нее входят также спецпрокурор и спецследователи. Президент имеет право пользоваться услугами защитников.

Выводы и предложения комиссии рассматриваются на пленарном заседании в открытом режиме, если только обнародуемая информация не составляет гостайну.

После принятия Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. И если суды согласны с решением об импичменте, Рада не менее чем тремя четвертыми депутатами (338 и более народных избранников) от ее конституционного состава голосует за проект постановления о смещении.

Если голосование проваливается, председательствующий от имени парламента приносит президенту извинения.

Глава государства может избежать публичного расследования и уйти в отставку по собственному желанию, что автоматически прекратит процедуру импичмента на любой стадии.

Интересна еще одна норма, по которой в случае провала импичмента спикер Рады публично извиняется перед президентом.

Политическая целесообразность

Однако не текст закона, а то, каким образом его приняли, вызвало споры среди парламентариев. Монобольшинство обвинили в посягательстве на депутатские права.

“Если хотя бы один депутат требует второго чтения, то нельзя принимать в целом. А нужно отправлять на второе чтение и давать возможность депутатам внести поправки. Это положения в Конституции и регламенте”, - заявил “Стране” народный депутат Иван Крулько (“Батькивщина”), сообщив, что он в том числе потребовал внесения поправок. Парламентарий считает это тем более необходимым, что закон-де “пустой”.

“Там переписаны нормы действующей Конституции и регламента (относительно процедуры импичмента - Ред.), а закон об импичменте должен идти дальше и расширять процедуру. Значит, это только формальность. А зачем менять шило на мыло?” - комментирует Крулько, утверждая, что у его фракции были поправки к этому законопроекту, способные его “усилить”.

Уже есть минимум два объяснения спешке мега-фракции. По версии народного депутата от СН Юрия Павленко, СН был нужен это закон, чтобы президента перестали обвинять в том, что до сих пор не подписал принятый еще Радой восьмого созыва закон о временных следственных комиссиях (ВСК).

“Я не исключаю, что это связано с тем, что происходит грубое нарушение закона в том, что президент не подписывает на протяжении долгого времени… закон о ВСК. В этом законе процедура импичмента и привлечение к ответственности президента расписана более детально, более умело и она более реалистична (в воплощении - Ред.)” - заявил Павленко журналистам в кулуарах.

В свою очередь, глава фракции ЕС Артур Герасимов полагает, что СН пошла на “грубое нарушение законодательства”, чтобы процедуры импичмента не было. “Ведь когда законы принимают таким образом, это открывает прямой путь к отмене этого закона (через суд - Ред.)” - заявил Герасимов журналистам.

Однако в монобольшинстве не согласны с такой трактовкой событий.

Представитель правительства в Верховной Раде народный депутат Ирина Верещук (СН) напомнила, что президент Зеленский внес этот же законопроект об импичменте еще в мае, однако тогда его даже не внесли в повестку дня.

“А сегодня те же люди уже в новом созыве рассказывают о нарушениях регламента… У них была возможность его рассмотреть и доработать с учетом тех предложений, которые сегодня, возможно, уже бы не были предметом рассмотрения, а зафиксированы комитетом. Но мы видим заявления о нарушенной процедуре, а на самом деле они кричат о своей неспособности признать отсутствие политической воли сделать это (принять закон об импичменте - Ред.) на протяжении пяти лет. А новая власть все сделала, несмотря на их крики”, - настаивает Верещук в комментарии “Стране”.

Она уверена: нарушений при голосовании не было, иначе, по ее словам, председатель Разумков вообще бы не вынес вопрос.

Правда, спикеру потом пришлось вести непростой разговор с протестующими лидерами фракций в своем кабинете.

“Им (представителям власти - Ред.) сказали, что не нужно гнать коней и показывать, что парламент может в два счета принимать законы, даже не оглядываясь особо на регламент. Ведь завтра может потребовать быстро закон, например, МВФ. А еще есть Минские соглашения. Мол, оставьте президенту место для маневра, чтобы он мог сказать: парламент голосует по-разному и не слушается меня беспрекословно”, - рассказал на правах анонимности один из участников консультаций.

Судя по всему, выводы из этой ситуации были сделаны и провластное большинство пришло к компромиссу с оппозицией. Теперь законы принимаются в первом чтении, но время до рассмотрения во втором чтении сокращается.

“Я думаю, что это было в том числе политическое решение. Принятие этого закона в значительной степени вкладывается в прокрустово ложе предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского… Все остальные законопроекты на этом пленарном заседании принимались в первом чтении и по процедуре ad hoc, которая сокращает сроки подачи поправок ко второму чтению”, - резюмировал в комментарии “Стране” глава регламентного комитета Сергей Кальченко (СН).