"Страна" продолжает изучать темные пятна в биографиях новых министров в правительстве премьера Алексея Гончарука. Сейчас мы поговорим о новом министре юстиции 38-летнем Денисе Малюське.

"Страна" уже сообщала, что новый министр юстиции выкладывал в Facebook фото с гримасами.

На посту министра Денис Малюська сменил Павла Петренко, который представлял "Народный фронт". Лидерами этой уже непопулярной силы были такие фигуры прошлой власти как Яценюк, Парубий, Турчинов и Аваков.

Поначалу новый министр юстиции прошел в Раду под № 21 в списке партии "Слуга народа". Однако после назначения министром он сложил депутатский мандат.

О близости Дениса Малюськи к новому премьер-министру Алексею Гончаруку говорит тот факт, что согласно отчету за 2018 год общественной организации BRDO ("Офис эффективного регулирования"), нею руководил Гончарук, а Малюська был у него заместителем:

Источник: brdo.com.ua

Брали деньги от структур Порошенко всей семьей

Супруга нового министра адвокат Людмила Рабчинская работает в Министерстве экономразвития и торговли на должности начальника сектора политики и реинжиниринга Офиса реформ административных услуг.

В прошлом году она выдвинула свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда. В этой связи она публиковала свою декларацию за 2017 год.

В ней Людмила Рабчинская сообщила, что ее супруг Денис Малюська получил почти миллион (959 000) гривен в качестве предпринимательского дохода от общественной организации "Фонд поддержки реформ в Украине":

Источник: public.nazk.gov.ua

В 2018 году тоже почти миллион гривен (979 000 грн.) от того же "Фонда поддержки реформ", согласно декларации Дениса Малюськи, получила его жена, и тоже в качестве предпринимательского дохода:

Источник: public.nazk.gov.ua

Учредителями "Фонда поддержки реформ в Украине" являются две юридические фирмы - "Саенко и Харенко" и "Экво". Последнюю, на западный манер, часто называют "Aequo".

Компания "Aequo" была создана в 2014 году выходцами из юридической компании "Василь Кисиль и партнеры". Почти одновременно еще один выходец из этой фирмы Алексей Филатов был назначен заместителем главы президентской администрации Бориса Ложкина.

В администрации экс-президента Порошенко Филатов отвечал за работу с судебными и правоохранительными органами.

Журнал "Новое время" в 2016 году сообщал, что в юридической фирме "Aequo" работала также гражданская жена Алексея Филатова. "От ряда клиентов я слышал, что, придя в АП, западные инвесторы и другие люди слышат рекомендацию обратиться за решением вопроса в "Aequo" - сообщал источник издания.

По сообщениям прессы, Алексей Филатов, а также юрист "Aequo" Анна Бабич, работая еще в фирме "Василь Кисиль и партнеры", в 2013 году сопровождали сделку по продаже Ложкиным и Порошенко медиахолдинга "UMH Group". Медиахолдинг тогда был продан почти за 400 млн долларов "младоолигарху" времен Януковича Сергею Курченко.

Летом 2014 года вместе с Анной Бабич из "Василь Кисиль" в "Aequo" перешли юристы Юлия Кирпа, Александр Мамуня, Денис Лысенко и Мария Нижник. Впоследствии Нижник была назначена первым заместителем председателя АМКУ Юрия Терентьева, который был однокурсником Алексея Филатова по КНУ им. Шевченко.

Таким образом, новый министр юстиции Денис Малюська вместе с женой в последние два года получали почти по миллиону гривен от организации, прямо связанной с близким окружением экс-президента Порошенко.

"Схема 5%" для освоения грантов

Еще одним источником доходов нового министра с супругой были деньги канадской компании "Agriteam Canada Consulting Ltd". В 2017 году, согласно декларации супруги министра, Денис Малюська получил от нее почти 95 000 грн в качестве предпринимательского дохода:

Источник: public.nazk.gov.ua

В 2018 году почти 195 000 грн. от той же канадской фирмы получила уже супруга министра, и тоже в виде предпринимательского дохода:

Источник: public.nazk.gov.ua

Как видим, эти деньги тоже выплачивались в качестве доходов предпринимателей - физических лиц. Это распространенная схема "освоения" грантов (в основном, западных), когда грантодатели перечисляют деньги в Украину на счета общественных организаций в качестве благотворительных взносов, и поэтому не облагаются налогами.

Затем деньги перечисляются на счет предпринимателя - физического лица, который работает на едином налоге по ставке 5%. После этого предприниматель может обналичить деньги, уплатив единый налог.

В результате миллионные гранты превращаются в наличность с минимальными потерями - 5% единого налога плюс небольшой процент за снятие наличных в банке. Похоже, по этой схеме и работали новый министр юстиции вместе с супругой.

Данный вывод косвенно подтверждается данными реестра плательщиков единого налога, который размещен на сайте фискальной службы. Там указано, что супруга нового министра юстиции стала плательщиком единого налога по ставке 5% с октября 2016 года:

Источник: sfs.gov.ua

Каким образом эта предпринимательская деятельность супруги министра совмещается с ее работой в Министерстве экономического развития и торговли - остается только догадываться.

Что касается самого министра, то он был зарегистрирован как физическое лицо - предприниматель - дважды.

Сначала, согласно данным реестра юридических лиц и предпринимателей, он числился предпринимателем с мая 2004 по май 2018 года:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Второй раз Денис Малюська зарегистрировался предпринимателем 11 июля 2019 года, перед парламентскими выборами. А после избрания нардепом 21 августа он снова закрыл свою предпринимательскую деятельность:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Однако во время второго периода пребывания в статусе предпринимателя Денис Малюська успел стать плательщиком единого налога по ставке 5%, о чем свидетельствуют данные соответствующего реестра:

Источник: sfs.gov.ua

Какие суммы денег были "прокручены" через предпринимательский счет Дениса Малюськи в самый разгар предвыборной кампании, и кто ему платил, можно будет узнать только из декларации нового министра за 2019 год, которую он должен будет подать не позднее 31 марта 2020 года.

В любом случае, использование схем по минимизации налогов при "освоении" западных грантов, а также миллионные выплаты от структур, близких к предыдущему президенту, ставят множество вопросов насчет деловых и моральных качеств нового министра.

Одна квартира в ипотеке, другая оформлена на бабушку

Согласно декларации нового министра, в его собственности находится небольшая квартира в Киеве площадью 34,6 квадратных метра. "Страна" получила выписку из реестра недвижимости, и оказалось, что данная квартира много лет находится в ипотеке "Укрсиббанка":

Источник: kap.minjust.gov.ua

Еще одна киевская квартира площадью 72,4 кв м оформлена на отца министра Леонтия Малюську. В ней прописан новый министр.

А огромная квартира почти в 250 квадратов и участок 7,8 соток в селе Юровка Киево-Святошинского района, пользование которыми тоже задекларировал министр, оформлены на некую Марию Духтулинскую:

Источник: public.nazk.gov.ua

Женщина с такими же ФИО была зарегистрирована предпринимателем на родине нового министра юстиции - в местечке Дунаевцы на юге Хмельницкой области. По сведениям "Страны", речь идет о пожилой женщине 1928 года рождения, которая вряд ли в таком преклонном возрасте могла вести предпринимательскую деятельность и приобретать квартиры и участки для проживания будущего министра.

По-видимому, речь идет о банальном оформлении недвижимости на "третьих лиц", с целью спрятать дорогостоящее имущество от внимания кредиторов и налоговиков.

Папа - милиционер, брат - дипломат

Отец нового министра, Леонтий Малюська - адвокат. На него записана одна из киевских квартир, пользование которыми задекларировал новый министр.

Раньше Леонтий Малюська, по сообщениям прессы, работал в милиции, где дослужился до должности начальника следственного управления - замначальника главы областного управления внутренних дел Хмельницкой области.

Высокая должность, похоже, позволила милицейскому начальнику дать своим детям хорошее образование, что обеспечило им карьеру. Новый министр юстиции получил юридическое образование в Киевском национальном университете им. Шевченко и в университете Лондона.

А старший брат нового министра Анатолий Малюська - высокопоставленный дипломат. После окончания Дипломатической академии он долгое время работал на должности первого секретаря посольства Украины на Кипре.

Интересно, что в 2009 году в журнале "Внешние отношения" (укр. "Зовнішні справи") брат министра Анатолий Малюська опубликовал исследование программ кандидатов в президенты на тему обеспечения прав национальных меньшинств:

Источник: uaforeignaffairs.com

В этой статье дипломат довольно одобрительно отозвался о предвыборной программе Виктора Януковича, а языковой вопрос назвал "так называемым".

Источник: uaforeignaffairs.com

В общем, оказалось, что ближайшие родственники нового министра юстиции давно работают на высоких должностях. А доходы семья министра получала от окружения Порошенко и благодаря схемам освоения грантов. Так что новый "реформатор" оказался вполне своим в структурах и старой, и новой власти.

"Страна" уже публиковала биографию и некоторые факты о новом министре юстиции.

Как сообщала "Страна", министр Малюська на минуту зашел на Facebook, чтобы поообещать, что при нем коррупции в органах юстиции больше не будет.