После поражения на парламентских выборах над одним из ближайших соратников и спонсоров Радикальной партии - парламентарием восьмого созыва Сергеем Скуратовским, похоже, сгущаются тучи.

На минувшей неделе экс-нардеп, который безуспешно пытался пройти в новый парламент под счастливым седьмым номером в списке "радикалов", испытал уголовный марафон. С разницей в один день ему объявили о подозрении представители прокуратуры Киевской области и САП. Также ведомства синхронно объявили и о розыске статусного фигуранта, хотя Скуратовский все это время находился в Украине. Но упорно отказывался контактировать не только со СМИ, но и следователями.

Ближе к выходным его фамилия исчезла из профильной базы данных МВД. Что, впрочем, не умерило пыл силовиков добраться до экс-нардепа. Как и намерения обиженного им с десяток лет назад кредитора "рассчитаться по долгам" в судебном порядке.

Какие прегрешения вменяются соратнику главного "радикала" Олега Ляшко, за счет чего ему удалось "сняться" с розыска и к чему могут привести на финише его "уголовная" и "финансовая" саги, разбиралась "Страна".

О пьяном дебоше вспомнили спустя 10 месяцев

Первые мановения "ветра перемен" для еще месяц назад неприкосновенного Скуратовский почувствовал на себе около полудня 5 сентября.

Тогда на сайте прокуратуры Киевской области сообщили: бывшему нардепу объявлено о подозрении в умышленнем нанесении легких телесных поверждений (ч.2 ст.125 УК Украины), причинении побоев (ч.1 ст.126 УК Украины) и угрозах убийством (ч.1 ст.129 УК Украины).

Речь идет о скандальной истории во время "пьяной охоты" на фазана, которая имела место в октябре прошлого года неподалеку от переезда через реку Здвиж в Макаровской районе Киевской области и детально освещалась на страницах нашего издания.

Тогда на компанию местных "хозяев жизни" во главе с видными представителями Радикальной партии Ляшко - экс-губернатором Житомирщины Юрием Забелой и нардепом Сергеем Скуратовским в полицию пожаловался руководитель Плахтянского сельсовета Александр Сорочан. Последний заявил, что его и еще двух человек (местного егеря и приятеля главы сельсовета) избил нетрезвый нардеп. Якобы Скуратовский заподозрил их в том, что они давали "зеленый свет" на осуществление незаконной охоты в местных угодьях.

"Сзади подскочил Скуратовский и сходу два раза ударил по голове моего товарища. Следом за ним ударил и егеря, сказав: "Это ты им разрешаешь в моих угодьях охотиться?!" Мой товарищ отбежал и сел в машину, спрятавшись, егерь пошел домой. Остался я один, стоял с правой стороны машины. Скуратовский удари и меня, я свалился", - рассказывал Сорочан после госпитализации в больницу.

На этом конфликт не сошел на нет. Наоборот, как уверял глава Плахтянского сельсовета, находящийся подшофе "радикал" с бодигардом угрожали застрелить его из ружья. "Подошел и начал тыкать мне пальцем в грудь, приговаривая: "Я вам тут порядки понавожу". Далее обратился к одному из своих телохранителей – мол, "давай ствол, я его сейчас завалю", - описывал эти события из больничной палаты Сорочан.

Противоположную версию ЧП тогда заявил СМИ и сам нардеп, а также его политические соратники.

"Сергей Скуратовский... возвращался из командировки с нашим руководителем. Это (обвинения в нападении на главу сельсовета и его друга - Ред.) инсинуация. Потому что если бы хотели их побить, то прибили бы там. И они, в принципе, это заслужили. Это низкопробный фейк, которым занимается председатель Плахотнюк (имеется в виду глава Плахтянского сельсовета Сорочан - Ред.) или как там его, который безбожно ворует у украинского народа торф, песок – мы обнародуем доказательства. Это преступники, ворюги", - утверждал по горячим следам "радикал" Андрей Лозовой.

В схожей тональности комментировал инцидент 23 октября 2018 года и Скуратовский. По его словам, в злополучный день его коллеге Забеле позвонил егерь Макаровского района Александр Матвиенко. Который якобы рассказал, что у поймы реки Здвиж происходит разворовывание торфа и песка, после чего "радикалы" выдвинулись на место событий.

"Приехав, мы встретили Александра Матвиенко и он проинформировал нас, что после того, как он выгнал машины, которые незаконно добывали торф и песок, глава Плахтянского сельсовета Александр Сорочан, находясь на месте и контролируя незаконное разворовывание, угрожал и пытался избить егеря, приехавшего противостоять злоумышленникам. Я сразу сообщил местному руководству полиции о преступлении. Никаких противоправных действия по отношению к главе Плахтянского сельсовета мною не было совершено", - подчеркивал парламентарий.

Впрочем, в полиции все же приняли заявление Сорочана об избиении. С тех пор прошел почти год, но вплоть до минувшей недели какие-либо сведения о дальнейшем продвижении расследования отсутствовали.

"Мое личное мнение - пока он (Скуратовский - Ред.) был нардепом, ни полиция, ни прокуратура Киево-Святошинского района не спешили делать свою работу. Только после того, как он утратил иммунитет, а мы забросали жалобами на проволочки следствия все инстанции, в истории наметились какие-то подвижки", - говорит "Стране" адвокат главы сельсовета Тарас Попович.

Он говорит - на минувшей неделе ему открыли материалы производства, из которых вытекало: в деле были допрошены абсолютно все фигуранты, за исключением Скуратовского.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области "Стране" пояснили, что пытались скоммуницировать с "радикалом", но тот всячески уклонялся от явки на допрос.

"С учетом собранных доказательств процессуальным руководителем было принято решение объявить ему о подозрении. А поскольку он отказывался говорить с нашими сотрудниками и его местонахождение не удалось установить, его объявили в розыск", - отмечает спикер надзорного ведомства региона Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Уведомление о внесении соратника Ляшко в базу лиц, которых разыскивают правоохранители, вскоре появилось на сайте МВД.

Источник фото: mvs.gov.ua

Впрочем, на минувших выходных профайл Скуратовского был удален из системы.

Как пояснила "Стране" Гайовская-Ковбасюк, это связано с тем, что 6 сентября экс-парламентарий в компании своего адвоката прибыл в полицию.

"Ему было вручено уведомление о подозрении. И уже в таком статусе наконец-то удалось провести его допрос. В настоящее время готовится обращение в суд с ходатайством об избрании Скуратовскому меры пресечения", - резюмировали в надзорном ведомстве.

Какое решение вынесут на этот счет лужители Фемиды, покажут ближайшие дни. Пока лишь известно, что потерпевшая сторона намерена довести дело до логического завершения.

"Нам никто ничего не предлагал, на контакт за все это время не выходили. Все банально "отморозились", - резюмирует глава Плахтянского сельсовета Сорочан.

Память банкира

Не спешит обнулять "личный счет" к Скуратовскому и еще один человек, встретившийся на пути нардепа. Это бывший компаньон и тезка "радикала" - один из акционеров национализированного банка "Родовид" Сергей Дядечко.

Минувшей осенью "Страна" подробно рассказывала о финансовых разногласиях, которые произошли между этими партнерами в середине "нулевых".

С тех пор ситуация мало приблизилась к "мировому соглашению". Так, Дядечко по-прежнему уверяет - Скуратовский занял у него около $5 млн, которые так и не вернул.

С 2015 года банкир добивается в судах возвращения ему 1/10 части этой суммы - $536 тыс (в получении конкретно этого транша у него имеется расписка) с процентами.

Гражданское дело на этот счет слушалось с переменным успехом. Сначала служители Фемиды становились на сторону "радикала", затем Дядечко, и наконец - снова поволили Скуратовскому не платить по счетам. Такой вердикт аккурат между двумя турами президентских выборов-2019 вынесла коллегия Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.

Дядечко говорит "Стране", что усматривает за таким вердиктом "руку помощи", которую протянули его оппоненту люди из ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко. А конкретно - действующего главу гражданской кассации Бориса Гулько, которого называют "уполномоченным" от Банковой времен Порошенко по решению разных вопросов с судьями.

"Я считаю, что с подачи Гулько, который пьет и отдыхает в угодиях Скуратовского, Верховный суд вынес решение по моему иску буквально по беспределу. Нам удалось добиться смены первого состава коллегии. куда входил он непосредственно. Но это не помогло: назначили судей, также подконтрольных Гулько. И они подмахнули нужное решение", - сетует Дядечко.

Впрочем, как следует из материалов судебного реестра, даже итоговый отказ Фемиды по взысканию его долга со Скуратовского, не остановил банкира в его поисках "правовой вендетты". И теперь уже жена Дядечко заявляет свои претензии к "радикалу". Слушания на этот счет проходят в Оболонском райсуде Киева, но каких-либо знаковых решений по делу еще не выносилось.

Претензии САП

Узнать мнение Скуратовского в части его тяжбы с семейством акционера "Родовида" и Александром Сорочаном "Стране" не удалось. На многочисленные звонки и сообщения в мессенджерах экс-парламентарий предпочел не отвечать.

Немногословен оказался и адвокат Виктор Оноприенко, который входит в юридическую команду представителей интересов "радикала".

"Так получилось, что информация об объявлении клиента в розыск прошла как раз в тот момент, когда я уехал в отпуск. По истории с Сорочаном я не веду это дело, но могу сказать, что Скуратовский точно не такой человек, который может позволить себе бить людей", - указал защитник.

Помимо этого, Оноприенко говорит: спустя пару недель он готов предоставить общественности юридическую позицию по третьему эпизоду, который сегодня инкриминируется соратнику Ляшко. Речь идет об истории, которая берет свое начало с материала СМИ, посвященного Скуратовскому.

В частности, еще летом 2017 года журналисты заподозрили, что парламентарий три года подряд забывал декларировать строительный бизнес супруги. А параллельно: прописал в семейной квартире своих помощников - формальных собственников яхт-клуба и охотничьих угодий "радикала".

Источник видео: youtube.com/BIHUS info

Этот сюжет стал основанием для регистрации в НАБУ уголовного производства в отношении видного "радикала" с квалификацией его действий под соусом декларирования недостоверной информации (ч.1 ст.366-1 УК Украины). В рамках данного дела, как указано в судебных материалах, весной 2018 года правоохранители обыскали фирму "Грин-Грей", записанную на супругу Скуратовского, а через несколько месяцев - начали подбираться и к другой ее компании - "Укрполискорм".

Как и в истории с нападением на Сорочана, парламентарий долгое время не спешил идти на контакт со следствием по "декларационному делу". В НАБУ сетовали, что "радикал" за период своей каденции проигнорировали десять вызовов на допросы. И даже просили оштрафовать его за такую несознательность на 881 гривну, но безуспешно.

В итоге, на новый виток история с "забывчивостью" Скуратовского в части недекларирования активов его супруги вышла уже в 2019 году. Весной прокуроры САП направили представление о снятии неприкосновенности с "радикала" для его привлечения к уголовной ответственности, но документ "завернул" тогдашний генпрокурор Юрий Луценко.

После тотального переформатирования системы органов власти и отставки Луценко в САП снова вспомнили о Скуратовском. Итоговый пакет претензий к нему касается сокрытия наличия у его семьи корпоративных прав в трех фирмах на сумму в 24 млн грн. А также неуказания в е-декларациях использовавшейся "радикалом" машины Mercedes-Benz S450 и нежилого помещения.

Объявив о "пидозре" Скуратовскому по этим пунктам в ведомстве Назара Холодницкого также заявили об объявлении экс-нардепа в розыск.

"Страна" пыталась уточнить, остается ли в силе это процессуальное решение, либо же "радикал" явился и к прокурорам САП, но на данный момент комментарий еще не получен.

Как бы там ни было, сложно отрицать что для одного из ближайших оруженосцев Олега Ляшко регулярное общение со следователями, судьями и прокурорами в ближайшие дни и месяцы, скорее всего, станет регулярным. Непопадание Радикальной партии в парламент 9 созыва, потеря власти и иммунитета уже начали давать свои плоды.