У команды Зеленского назревает первый масштабный конфликт с предпринимателями.

Бизнес, которому на волне предвыборной кампании обещали "меньше государства" и налоговую реформу, откровенно разочарован.

"Сейчас пытаются принять проекты, от которых мы едва отбились при Порошенко. Даже в более жестком варианте. Кассовые аппараты для ФЛП, "премии" потребителям за наводки на точки, которые не выдают чеки, резкое увеличение штрафов за малейшие налоговые ошибки. Бизнес-сообщество в шоке", - рассказал "Стране" глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

По его словам, бизнес сдаваться не намерен и готовит новый налоговый майдан.

Во вторник, 10 сентября предприниматели с утра собираются под стенами парламента. Как раз в этот день в профильном комитете по вопросам налогообложения планируется рассмотрение законопроекта № 1210, который предприниматели называют самым "драконовским" из пакета налоговых проектов. Он в случае принятия коснется бизнеса на общей системе налогообложения и предусматривает серьезное расширение прав фискалов и увеличение штрафов.

Другие проекты, нацеленные на мелкий бизнес, прежде всего ФЛП (№1053-1, 1073), профильный комитет уже утвердил, и их в ближайшее время вынесут на голосование в парламент.

"Причем, все идет по укоренной процедуре. Зеленский на волне предвыборной кампании обещал, что будет советоваться с бизнесом. Но на профильный комитет попасть очень сложно, приходится буквально прорываться через друзей и знакомых. И все буквально с колес принимают", - жалуется Доротич.

"Советую всем начинать интересоваться, что там планируют принимать на этой неделе - нам потом по ним жить и работать! Но самое странное и непонятное, это отсутствие в пакете законопроектов обещанного президентом и его командой стимулирующего закона, активно поддержанного бизнесом и и "вылизанного" за 3 года обсуждений и согласований с предыдущей властью - проекта о налоге на выведенный капитал вместо налога на прибыль! Господа правители, давайте определимся с форматом взаимоотношений! Если это уже диктатура, то хоть предупредите заранее, что у вас нет желания вести бесполезные разговоры с теми, кто содержит власть", - написал на своей странице в Facebook владелец компании "Текстить-Контакт", член совета директоров Сообщества украинских предпринимателей (СУП) Александр Соколовский.

"Страна" разбиралась какие налоговые новации готовит власть и почему они так не нравятся предпринимателям.

Чеки для ФОПов и премии для покупателей-стукачей

Самые бурные обсуждения в предпринимательской среде вызвали три законопроекта - №1053-1, 1073 и 1210.

Первые два нацелены на ФЛПшников и уже согласованы в профильном комитете парламента.

В проекте 1053-1 предлагается внедрение так называемых программных РРО. То есть, предпринимателям уже не обязательно будет тратиться на кассовые аппараты. Чтобы сэкономить, можно пользоваться специальной программой на любом гаджете. Также обещают упростить регистрацию РРО и удешевить применение (не нужно оформлять договора, платить за эквайринговые услуги банкам и пр.). Собственно, покупателю можно выдавать не бумажный, а электронный чек, который тут же учитывается в базе налоговиков.

Но, несмотря на все эти, казалось бы, положительные новации, у предпринимателей проект вызвал бурю возмущений.

"Электронный чек - это, конечно, хорошо. Такая модель уже прошла обкатку в рамках пилотного проекта. Но параллельно в проекте появилась норма о том, что торговая точка должна распечатывать свои экземпляры чеков и хранить их у себя. То есть, все равно даже мелкий магазинчик или лоток должен обзавестись принтером и печатать чеки в формате А4. Плюс - никуда не делась громоздкая отчетность. Но главное - серьезно увеличились штрафы. Если ранее за первую ошибку ФЛП светил условный штраф в 1 гривну, то теперь придется заплатить 150% от стоимости товара", - говорит Доротич.

За повторную ошибку штраф вырастает со 100% от стоимости неправильно оформленного товара до 250%.

Штрафы за неиспользование расчетной книжки могут вырасти с нынешних 12 до 50 необлагаемых налогом минимумов. Штрафы за то, что не напечатана контрольная лента или не создано в электронной форме аналогичных данных вырастут в пять раз - с 10 до 50 необлагаемых минимумов. Если не будет указано наименование товаров по кодам придется заплатить те же 50 необлагаемых минимумов вместо нынешних пяти.

То есть, как видно, штрафы вырастают в разы. В пояснительной записке к проекту указано, что "значительные объемы тенизации экономики" требуют внедрения "мотивационных мероприятий", которые должны вывести из теневого оборота часть наличных расчетов и "отбелить" товары, которые сейчас продаются через торговые точки, обязанные использовать кассовые аппараты, но по факту их не использующие.

Проект №1073 еще вообще провокационный. Он предусматривает премии покупателям, которые будут сдавать продавцов, не выдающих чеки. Таким бдительным гражданам могут компенсировать стоимость покупки без чека на сумму от 100 гривен и более. Также потребители смогут через специальную информационную систему проверять аутентичность чеков, оформлять жалобы и пр.

"Потребителям предлагают "стучать" на бизнес, а это позволит недобросовестным гражданам попросту шантажировать предпринимателей", - считает Доротич.

Но главное уже с 2021 года все (!) предприниматели должны будут использовать РРО (до этой даты от них будут освобожден бизнес с оборотом до 1 млн гривен в год, кроме тех, кто специализируется на торговле ювелирными изделиями, лекарствами, сложной бытовой техникой, на которую предусмотрена гарантия, интернет-торговле товарами и услугами, подержанным товаром, а также ресторанов, отелей, турагентств).

Удар по упрощенцам

Собственно, одно из главных нареканий ФЛП - это именно принуждение их к использованию РРО в любом виде - будь-то дорогой кассовый аппарат или дешевая программа в телефоне.

Многие мелкие предприниматели уверяют, что попросту не могут выдавать чеки - это, якобы, убьет их бизнес.

К примеру, отраслевая организация "ФармРада" в своем письме к президенту Зеленскому, уверяет, что обязательное РРО попросту убьет сельские аптеки. "Якобы, мелкие предприниматели не имеют опыта работы с новым программным обеспечением и отчетностью, а высокие штрафы для них автоматически означают банкротство. И просят разрешить не использовать РРО аптекам с годовым оборотом до 1 млн гривен.

В противовес жалобам мелких предпринимателей тут же приводятся традиционные аргументы об упрощенцах, которые используют ФЛПки как способ минимизировать налоги.

По данным "CASE Украина", ФЛП занижают обороты на 30-60 млрд гривен в год, из-за чего бюджет теряет 2-2,5 млрд гривен.

Но при этом, скажем, потери бюджета на контрабанде - 63-93 млрд гривен (оборот серого импорта - 209-311 млрд гривен), на зарплатах в конвертах - 25-74 млрд гривен (оборот - 50-200 млрд) и т.д.

"Так что вначале закройте другие "дыры", а уже потом закручивайте гайки ФЛП", - парируют предприниматели-частники.

"Понятно, что те, кто работает с нарушением законодательства и не выдают фискальные чеки там, где это предусмотрено действующим законодательством (например, "Силус", "Цитрус" и другие) будут недовольны предложенными изменениями и народным депутатам еще придется выдержать определенный натиск, но, надеемся, что проект будет принят в качестве закона и работа по детенизаии значительных секторов экономики будет начата", - написал в Facebook эксперт Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

"Послушайте, господа! Как только вы произносите слово "ФЛП" - тысячи предпринимателей принимают ключевое решения в своей жизни - они срываются с насиженного места и оседают в Европе. Вы не понимаете, какую разрушительную силу на экономику и на жизни людей оказывают ваши слова? ФЛП - это форма согласия украинца участвовать в жизни страны. Это форма не быть в тени. Это желание быть на свету. Это естественное желание быть легальным, быть на виду, не бояться показать свои доходы. Но когда ВЫ произносите это слово - тысячи граждан принимают решение закрыть свои ФЛП и осесть где-то в Париже. Как только у вас где-то начинает чесаться и хочется произнести слово "ФЛП" - двумя руками зажимайте себе рот. Ваша задача - реформировать госаппарат. Ваша задача - зажать тех, кто является причиной и источником контрабанды - таможенников, сбушников, налоговиков, т.е. ваших непосредственных подчинённых. Отъе..тесь от ФЛП! Когда товар легально зайдёт в страну, он и дальше будет двигаться легально. А если он появился в стране нелегально - он буде реализован даже без регистрации ФЛП. Это просто закон физики - если есть давление - где-то прорвёт. Так снимите давление контрабанды на границе. Делайте то, что в ваших силах. Реформировать госаппарат - в ваших силах. Реформировать людей - не в ваших силах", - эмоционально отреагировал на готовящиеся налоговые новации предприниматель Павел Себастьянович.

Стоит отметить, что налоговый майдан, который готовят ФЛП - не пустая угроза.

В свое время им уже удавалось добиться снижения ставки ЕСВ и отбиться от требования по кассовым аппаратам на ряд товаров, требующих гарантийного обслуживания. Дрогнут ли власти в этот раз - покажет время.

Минус схемы плюс коррупция

Законопроект №1210 рассчитан на весь бизнес, но в первую очередь - на предприятия, работающие на общей базе налогообложения. Этот талмуд, содержит около 600 страниц текста с массой таблиц. Бизнес еще только дочитывает объемный проект, но нареканий на него - уже масса.

В пояснительной записке указано, что современные правила налогообложения дают бизнесу слишком много возможностей для спекуляций налоговыми ставками, режимами и статусами. План BEPS, к которому Украина присоединилась еще в 2017 году, содержит несколько шагов по противодействию размыванию базы налогообложения.

Но у нас он до сих пор так и не заработал. Что, собственно, должен исправить новый законопроект.

Он предусматривает введение контроля за трансфертным ценообразованием, налогообложение контролированных иностранных компаний, ограничение затрат по финансовым операциям со связанными лицами и пр., то есть, по -сути, перекрывает если не все, то большинство схем, которыми активно пользуется украинский бизнес (вывод денег через офшоры, занижение стоимости товара и пр.).

Но, кроме плана BEPS, есть и другие новации. К примеру, внедрение своего рода презумпции виновности плательщиков налогов, то есть, именно компания должна будет доказать, что не нарушала закон, а не фискалы "накопать" на нее компромат, - отмечает Доротич.

"Вызывает вопросы отказ от регрессного возмещения ущерба в случае, если контролирующий орган нанес вред налогоплательщику. На сегодняшний день существует норма, согласно которой ущерб сначала должен быть взыскан со счетов собственно государственного органа (например, Государственной налоговой службы), а затем в обязательном порядке сам орган должен взыскать средства с конкретного сотрудника. Это довольно прогрессивная норма, поскольку она заставляет каждого конкретного силовика или просто чиновника задуматься, а готов ли он нарушить закон и навредить "подопечному" предпринимателю, чтобы потом рассчитываться из своего кармана. О таком пункте в качестве большого достижения говорили, в частности, авторы пакета законов "Маски-шоу стоп".

Теперь же, в случае отмены этой нормы, представители государства становятся, по сути, безнаказанными: любой ущерб, нанесенный ими налогоплательщику, покроет "родной" госорган, то есть – другие налогоплательщики, которые и "скидываются" на финансирование этого органа через бюджет.

Если такая норма без изменений пройдет в налоговом законодательстве, вполне возможно, она распространится и на другие силовые ведомства. Это существенно ухудшит перспективы бизнеса, поскольку приведет фактически к безответственности конкретных исполнителей в случае злоупотреблений при обысках и других следственных и действиях", - пояснил "Стране" адвокат, партнер АО "Радзиевский и Яровой" Анатолий Яровой.

Второй негативный тренд, по его мнению – тотальное повышение штрафов по ряду налоговых нарушений. Речь идет о повышении в разы, а не просто об индексации на инфляцию. Например, если сегодня неподача заявления о постановке на учет, регистрации места нахождения налогоплательщика или смене других регистрационных данных обойдется в 170 гривен за случай, то новым законопроектом предлагается повысить штраф до 680 гривен для физлиц-предпринимателей и от 510 до 2040 гривен для юрлиц.

Неустранение или повторное нарушение – для "физиков" повышение с 340 до 1360 гривен, для компаний – с 1020 до 4080 гривен. Примерно так же повышаются штрафы за неподачу банками в налоговую службу информации об открытии счета предпринимателем, за неправильную подачу данных о нанятых физлицах (здесь штраф вообще взлетает с 85 гривен до 2040 гривен за случай), за нарушения при подаче налоговых накладных, сроков хранения документов и по ряду других позиций. Появляется отдельный вид штрафов за нарушение порядка подачи информации о договорах аренды недвижимости. Нотариусы и риелторы за каждое нарушение порядка должны будут выложить по 340 гривен, а за повторное – 1020 гривен.

"Общая тенденция повышения штрафов вместо упрощения условий работы – безусловно негативная. Усиление ответственности и желание держать налогоплательщиков в страхе – это не то, чего мы ожидали от создания "сервисной службы" на базе налоговых органов. Кроме того, повышение штрафов без реформирования механизмов администрирования и без гарантий неотвратимости наказания для всех, а не только для "слабых" - это просто основание для повышения коррупционных ставок нечистыми на руку инспекторами. Например, если раньше разговор о "взятке" на уровне 85 гривен был просто несерьезным (проще официально заплатить штраф), то теперь, когда ставка взлетит в 24 раза, как для нечистоплотных налоговиков так и для недобросовестных граждан появляется соблазн задуматься об альтернативе его уплаты", - говорит юрист.

Еще одна неприятная для бизнеса новость – налоговая милиция никуда не девается.

"Орган, который уже много лет обещают ликвидировать, несмотря на изменения в Налоговый кодекс, остается в добром здравии. Единственное, что из его полномочий изымается задача по предотвращению и борьбе с коррупцией в контролирующих органах, а права и обязанности его сотрудников будут регулироваться законом о Нацполиции. Это особенно странно в свете разговоров о создании нового "сверхоргана" по расследованию финансовых и экономических преступлений. Как он будет взаимодействовать с налоговой милицией – вопрос открытый", - отметил Яровой.

Налог по заветам Коломойского

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко обращает внимание и на сюрпризы для промышленников в новом проекте.

"Законопроект расширяет понятие первичной переработки: вместо себестоимости руды и первичного дробления за базу берется стоимость конечного продукта – концентрата, окатыша, агломерата. В результате, рост платежей в бюджет от горно-обогатительных комбинатов составит 300-400%. При том, что производят они продукцию с низкой прибавочной стоимостью, которая является сырьем для производства металла, то в итоге подорожает и украинский металлопрокат, трубы и т.д. Но… при росте стоимости сырья, проще будет свернуть производство или перенести его в другие страны. Ведь конкуренция на рынке металла в мире очень высока и чем дороже сырье, тем меньше шансов сохранить свои позиции на рынке", - написал он на своей странице в Facebook.

Также проект предполагает:

- переход от индивидуальных ставок для отдельных месторождений (сейчас 14-25%) к установлению нижнего порога на уровне 2-й учетной ставки НБУ (сейчас 33% - НБУ снизил учетную ставку до 16,5%). Планка верхнего предела не задается, что, по мнению Юрия Гаврилечко, открывает новый возможности для коррупции. Ведь чиновники будут по месту определять сколько "драть" денег с какого ГОКа.

- Ставка рентных платежей увеличивается с 8 до 10%. "А так как рента у нас ложится на себестоимость продукции, а не берется с прибыли, то ГОКи будут вынуждены поднимать цены. Да, рента по сути превращается в налог с оборота, что при низкой маржинальности ведет к прямым убыткам", - отмечает эксперт

По его словам, внедрение этих норм чревато снижением конкурентноспособности украинского экспорта на мировых рынках. "ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья. Доходы могут снизится на 4 млрд гривен в год, что автоматически трансформируется минимум в 3 млрд гривен недополученных платежей в бюджет", - считает эксперт.

Сегодня было распространено заявление аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, которая заявила, что в случае принятия этого законопроекта рентный платеж в Украине будет в 10 раз выше, чем в России, в пять раз выше, чем в Китае и в 2 раза выше, чем в Канаде.

Также в сети сегодня появилось много комментариев, что это элемент войны олигарха Игоря Коломойского против Рината Ахметова, которому принадлежит большинство железнорудных ГОКов в Украине.

Коломойский действительно ранее заявлял, что предприятия Ахметова платят мизерный налог при добыче железной руды и призывал его резко понять (что, как видим, и предлагается нынешними изменениями). Впрочем, кто тут прав, а кто нет с точки зрения государственных интересов - отдельная тема.

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Данил Гетманцев, тем временем, заявил, что готов к "совместной работе" над законопроектом.

"Мы готовы услышать и учесть все справедливые замечания. Сделаем их лучше вместе", - написал Гетманцев на своей странице в Facebook. Вопрос в том, какие замечания власти сочтут "справедливыми".

"У Зе почему-то десятками штампую самые разные законопроекты, в том числе, по налогам, И это в то время, пока правительство, якобы, пишет свою экономическую программу. Так может это дело Кабмина - инициировать изменения в Налоговый кодекс. Неясно, почему нарушена координация", - говорит экономист Виктор Скаршевский.

"Возможно, все дело в процедуре. Если законопроект подает Кабмин, он проходит общественное обсуждение, а документы, которые в ВР регистрируют депутаты, можно принять быстро и практически "втемную", - добавил Доротич.

"Новые законопроекты имеют критические недоработки и, будучи принятыми, ухудшат и без того сложные условия работы для малого и среднего бизнеса в Украине.

Ключевые недостатки:

- тотальная фискализация расчетных операций, без подготовленных под это мобильных приложений для смартфонов, с сохранением старой громоздкой бумажной отчетности

- увеличение размера штрафов (как за ошибки в отчетности по кассовым аппаратам, так и по регистрации налоговых накладных)

- введение так называемого "кэшбека", который по сути своей, является современным аналогом стукачества, что способно привнести в и без того непростые отношения в обществе, дополнительный раздор.

И все это происходит на фоне уже действующего и удушающего малый и средний бизнес депонирования НДС и блокировки налоговых накладных. Так же, мы хотим задать вопрос относительно необоснованно отложенного законопроекта по замене налога на прибыть налогом на выведенный капитал, который призван дать возможность предприятиям направлять дополнительные средства на свое развитие", - рассказал "Стране" один из организаторов акции 10 сентября, координатор организации "Рух Бізнесу України" Андрей Гарнат.