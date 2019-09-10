Мэр Днепра Борис Филатов досрочно сдал отремонтированный Центральный мост в Днепре. В дополнение он презентовал инсталляцию – похожее на инквизиторский стул "кресло мэра" из арматуры.

Таким образом Филатов отчитался, что смог выполнить условие знаменитого спора с президентом Владимиром Зеленским. Напомним, 12 июля во время визита в Днепр Зе заключил публичное пари с мэром Днепра: если мост не отремонтируют до 14 сентября, то Филатов покинет свою должность.

Открыв мост до этого срока, он как бы выиграл спор и, следовательно, не должен писать заявление об увольнении. Но так думают явно не все.

На следующий день после открытия моста канал олигарха Игоря Коломойского "1+1" выпустил разгромный сюжет и о мосте, и о мэре.

Филатов публично сообщил олигарху, что вызов принял и пообещал вывалить на него тонну свежего компромата.

Но Коломойский - еще полбеды.

Второй участник спора - Владимир Зеленский - до сих пор не подтвердил публично, что мэр выполнил условия пари.

Более того, по данным "Страны", президент в субботу 14 сентября планирует приехать в Днепр и устроить Филатову не очень приятный сюрприз.

Что в итоге будет с властью в одном из крупнейших городов Украины выясняла "Страна".

Мост и воры

Центральный (Новый) — автомобильный мост, связывающий центр Днепра с левобережной частью.

Открыт 5 ноября 1966 года под названием "Мост имени 50-летия Великого Октября". Длина составляет 1478 метров, ширина 21 метр.

Мост долгое время являлся самым длинным в Украине.

После 50 лет эксплуатации начали его капитальный ремонт.

Генподрядчиком на первом этапе реконструкции в 2016 году было ООО "Завод Мастер-Профи", которое СМИ включали в группу "Мастер" Дмитрия Мишалова – отца тогдашнего секретаря горсовета Вячеслава Мишалова.

Менее чем за два года фирмы, к которым имел отношение секретарь горсовета Днепра Вячеслав Мишалов и его отец, выиграли тендеров Днепровского горсовета и облгосадминистрации почти на 500 млн гривен.

12 августа 2017 года прокуратура Днепропетровской области начала расследовать возможное присвоение государственных средств во время ремонта Центрального моста в Днепре.

После чего городские власти поменяли подрядчика, а сумма стоимости моста возросла.

"Первый подрядчик оказался максимально недобросовестным. И еще будет отдельная история, как мы с ними будем разбираться. Я говорю это открыто, публично. Я хотел бы, чтобы семью Мишаловых посадили в тюрьму", – заявил Филатов.

В ответ Мишалов-младший ответил мэру советом в том же стиле: "Ищи место на карте, откуда нет экстрадиции". И обвинил Филатова в колоссальном воровстве "на схемах по строительству моста, метро, кредитам, взятым на шею городского совета".

Новым генподрядчиком объекта назначили компанию "Маст-Буд" мариупольского бизнесмена Михаила Беккера.

Впрочем, работы затягивались, что сильно раздражало горожан.

Поэтому во время визита в Днепр Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку.

После этого Филатов на два месяца закрыл Новый мост и сдал его досрочно 7-го сентября.

Но, судя по всему, борьба на этом не закончится.

"Коломойцы" против "корбанафтов"

Как только было объявлено о том, что мост запущен, появились сообщения различных блогеров о том, что сделано дело тяп-ляп. Дорожное покрытие неровное, качество ремонта плохое.

А на следующий день был показан фильм по "1+1", где вновь повторили все обвинения против Филатова и по постройке моста, и по многим другим моментам.

Филатов в ответ заявил, что в долгу не останется.

В своем интервью "Стране", которое он дал еще 16 августа, мэр пообещал, что будет отвечать ударом на удар после каждой информационной атаки Коломойского.

И действительно, в понедельник 9 сентября, он посетил телеканал NewsOne и ЗИК, где рассказал о том, как Коломойский в свое время предал своего соратника, лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана, которого при Порошенко посадили в тюрьму.

Коломойский, по версии Филатова, не помог Корбану выйти из тюрьмы, а теперь ест котлеты в своем офисе с человеком, который Корбана посадил. А именно - с Александром Грановским (соратником Порошенко, который у него отвечал за влияние на суды).

Все это для внешней публики довольно удивительно. Ведь еще совсем недавно Филатов считался близким соратником Коломойского и был его заместителем, когда тот занимал пост губернатора.

Но уже несколько лет их пути разошлись.

"Когда-то Коломойский, Филатов, Корбан, Олейник были единой командой "гасконцев", как они себя представляли - команда спасителей Днепра. Затем они раскололись на две группы: "Коломойцы" и "Крбанафты". Борис Филатов относится ко второй группе "Корбанафты", которая ориентировалась на Геннадия Корбана - известного бизнесмена из Днепра", - говорит политолог Владимир Золоторев.

Конфликт зародился на этапе развития партии "Укроп".

"Филатов и Корбан начали становиться самостоятельными фигурами, что не очень понравилось Коломойскому. Вскоре у них началась борьба за автономию. Игорь Валерьевич небезосновательно считает, что он должен быть теневым или негласным хозяином города, а мэр должен быть как партнер. А Филатов вышел из партнерства с Коломойским, поддерживал Порошенко, не совсем учтиво разговаривал с Коломойским", - рассказывает политолог Вадим Карасев.

Вторая причина – конфликт с Корбаном, который является близким другом мэра. Начало этого конфликта было заложено в январе 2016-го года, когда Коломойский отстранил Корбана от должности председателя партии "Укроп" в тот момент, когда он находился в застенках СИЗО.

"Коломойский передал политсилу в руки членов партии Игоря Палицы и Александра Шевченко. Когда же Корбан вышел на свободу, в должности его не восстановили. Близость отношений была нарушена. Фактически с того момента они разошлись как партнеры", - рассказывает источник "Страны" в окружение Коломойского.

Филатов уже давно пытался подчеркнуть свою независимость от Коломойского и не стеснялся для этого в выражениях.

"Я не солдат Коломойского, и я не у него на работе. Он должен относится нормально, с уважением, по-человечески не потому, что я мэр, а потому что я человек. Пусть он вытирает ноги об кого-то другого. Я ему этого не позволю", - заявил в интервью "Стране" Филатов.

Поэтому когда власть в Украине поменялась и президентом стал Владимир Зеленского, на которого Коломойскому приписывают большое влияние, олигарх не стал терять время даром и начал фронтальную атаку на "отбившего от стаи" Филатова.

Мост как раз и стал подходящим поводом.

"Команда Зеленского начала менять местные элиты. Первым это ощутил мер Киева Виталий Кличко, а сейчас несомненно ощущает Филатов. Шумиха вокруг моста - это не более, чем одна из зацепок, которую пытаются предъявить Филатову", - говорит "Стране" политолог Дмитрий Кочетков.

Такого же мнение придерживается и политтехнолог Михаил Подоляк: "В орбите Коломойского есть ряд людей, которые хотят "забрать" Днепр себе. И на годы сделать город и Днепропетровскую область опорным регионом. Коломойский хочет быть там единоличным хозяином".

Политический эксперт Руслан Бортник также считает, что команда Коломойского не видит Филатова на посту мэра.

"Сегодня Днепр, так же как и Киев, претендует на роль города, в котором прежде всего могут пройти досрочные местные выборы", - говорит Бортник.

Правда, пока в Зе-команде не совсем понимают как их организовать (подробнее об интриге вокруг досрочных местных выборах можно прочитать здесь).

Но, при желании, объявить досрочные выборы в отдельно взятом городе, сославшись на нарушения закона местными органами власти, Верховная Рада вполне может.

Ключевой вопрос - поступит ли такая команда от Зеленского.

Хитрый план Зе

Как мы уже писали, президент еще никак не прокомментировал открытие моста. И до сих пор непонятно - признал ли он выполнение Филатовым условия пари. То есть считает ли он, что мост сдан и мэру теперь не нужно писать заявление на увольнение.

В Офисе президента так и не ответили на запрос "Страны" по этому поводу.

Но из своих источников в окружении Зе нам удалось узнать, что у него рассматривают вариант "забраковать" мост.

"Идея в общих чертах такая. 14 сентября, на День города, Зеленский приезжает в Днепр, берет лодку и плывет на ней с Филатовым под мостом. А снизу мост выглядит не очень презентабельно - там порядок еще не навели. И Зеленский покажет с укором Филатову - вот вы считаете, что это называется "сдать мост"? Все, Борис Албертович, пари не выполнено, пишите заявление", - говорит источник.

Правда, после того как открылось движение по мосту, Филатов может стоять на своем и говорить, что условие он выполнил, а то, что под мостом - так это к делу не относится. Но если президент будет настаивать, то мэр, получается, пойдет с ним на прямой конфликт.

Видимо, пытаясь предвосхитить этот сценарий, Филатов сегодня, 10 сентября, организует "плавучий брифинг" под мостом.

"Почему по проекту должны были заменить 16 балок, а заменили 3? По какой причине не ремонтировали продольные балки? Где гидроизоляция под деформационными швами? Не проведен ремонт опор (подводная часть моста)... Уважаемые пассионарии и диванные эксперты. Я услышал все ваши вопросы и вчера лично их передал специалистам. Мы покатались на лодочке под мостом и я получил все исчерпывающие ответы. И все приглашаются на плавучий брифинг под мост. Набирайтесь мужества задать любые вопросы главному проектанту, а также директору, главному инженеру и собственнику генподрядчика", - написал Филатов у себя на ФБ.

Подействует ли все это на Зе - вопрос открытый.

Впрочем, Филатов неоднократно заявлял, что у него с Зеленским конфликта нет, а есть конфликт только с Коломойским, который, по мнению мэра Днепра, на президента не имеет сильного влияния.

Насколько верна такая картина мира, сам Филатов сможет убедиться уже в эту субботу.