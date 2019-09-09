Украина улучшила свой кредитный рейтинг. Международное агентство Fitch повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (IDR) нашей страны с B- до B. Прогноз, соответственно, улучшен со "стабильного" на "позитивный".

Эту новость в новом правительстве уже причислили к списку своих "перемог".

"Так выглядит восстановление доверия и изменение тренда, которые приведут нас к дешевому и долгосрочному кредитованию как внутри страны, так и на внешних рынках. Fitch позитивно оценил и достижения, и прозрачность, и начало нового политического цикла с президентом Владимиром Зеленским, новой ВРУ, и правительством Алексея Гончарука", - написала на своей странице в Facebook глава Минфина Оксана Маркарова.

"Авторитетное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины до "В". Это значит, что доверие к Украине в мире возвращается. Ресурсы для нас будут становится все более дешевыми", - порадовался в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

"Такого рейтинга у нас не было с 2013 года", - добавил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Впрочем, многие экономисты считают, что праздновать пока особо нечего.

"Что это означает? В целом, ни радости, ни печали. Ни холодно, ни жарко. Кредитный рейтинг Украины как был в нижней половине "мусорного" уровня, так и остался, а иностранные инвесторы (не путать со спекулянтами) как обходили Украину десятой дорогой, так и будут продолжать", - считает экономист Виктор Скаршевский.

"Страна" разбиралась, что на практике означает повышение кредитных рейтингов Украины, и как это скажется на отечественной экономике.

Что значит рейтинг от Fitch

Как пояснил "Стране" Виктор Скаршевский, чиновники, отмечая рейтинговые успехи Украины, немного приукрасили действительность. Речь идет не столько о повышении, сколько о коррекции рейтинга. "Повышение предусматривает переход на следующую ступень. Из нашего рейтинга убрали только минус: было В-, а стало В. Мы, как и ранее, остаемся на мусорном уровне, правда, немного дальше отодвинулись от дефолтного. Но до инвестиционного рейтинга, который действительно важен для потенциальных инвесторов, нам пока остается пять ступеней", - говорит эксперт.

Агентство Fitch - одно из ведущих мировых рейтинговых агентств. Оно входит в так называемую "большую тройку" вместе с Moody’s и Standard & Poors.

Рейтинг от Fitch имеет следующую шкалу. Самый высокий уровень - инвестиционная категория. Там, соответственно, несколько ступеней - от ВВВ (хорошая кредитоспособность, низкие ожидания по кредитным рискам, адекватная способность своевременно погашать финансовые обязательства) до ААА (самая высокая кредитоспособность, практически нет кредитных рисков; присваивается только в случае исключительно высокой способности своевременно погашать финансовые обязательства).

Следующий уровень - мусорный или как его еще называют - спекулятивный. Это позиции от В- (которую Украина занимала до недавнего времени) до ВВ+.

Присвоенный нам рейтинг B, по терминологии Fitch, - это "в значительной степени спекулятивный рейтинг. Он обозначает наличие значительных кредитных рисков, однако при этом остается "подушка безопасности". То есть, на данный момент финансовые обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.

Самый низкий уровень - дефолтный (от D до ССС+). Ппоследний, к примеру, означает, что обязательства по ценным бумагам выполняются, но дефолт вполне реален. Рейтинг D присваивается государству, уже объявившему дефолт.

Стоит отметить, что более чем за двадцатилетнюю историю рейтингования Fitch Украина никогда не выбиралась за пределы мусорного уровня, время от времени скатываясь в дефолтный.

"Нынешнее повшение рейтинга многие наши политики пытаются представить как предвестник инвестиционного бума, на самом деле к инвестициям он отношения не имеет. Ну или почти не имеет. Конечно, принимая решения вкладывать ли деньги в ту или иную страну, бизнес смотрит на реальность дефолта, и оценивает "кредитную историю". Но этот критерий идет по касательной", - пояснил экономист Алексей Кущ.

"Что, собственно, и подтверждает и само рейтинговое агентство: "Fitch не ожидает быстрого увеличения притока прямых иностранных инвестиций", - говорится в пресс-релизе. Прямые иностранные инвестиции на протяжении последних трех лет, не увеличиваются, а сокращаются: с 3,3 млрд долларов в 2016 до 2,4 млрд в 2018 году. В 2019 году тенденция продолжается - минус 11,5% по итогам первого полугодия. То есть, очевидно, что пока рейтинги украинской экономики находятся на "мусорном" уровне, причем в нижней его половине, речь может идти только лишь о спекулятивном притоке иностранного капитала, что мы и наблюдаем, особенно в 2019 году, а не о долгосрочных прямых иностранных инвестициях", - считает Виктор Скаршевский.

Под секулятивном притоком прежде всего понимается вложения иностранных инвесторов в украинские облигации внутреннего госзайма, которые сейчас размещаются под очень высокие проценты - 15-16% годовых. Естественно, что при такой стоимости займов государству куда более рисковые банковские кредиты вряд ли опустятся ниже 18-19%.

Почему из рейтинга Украины убрали минус

По-сути, рейтинг Украины остается в категории В, из нее убрали только минус (было В-). В Fitch пояснили такую корректировку в пространном пресс-релизе. Из него становятся понятны следующие причины.

Во-первых, после выборов исчез фактор политической нестабильности. "Сокращенный период выборов уменьшил внутреннюю политическую неопределенность. Ожидаемая непрерывность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности", - говорится в пресс-релизе.

Во-вторых, в Fitch впечатлились президентскими рейтингами и монобольшинством в парламенте.

"Сильная народная поддержка президента Владимира Зеленского и контроль его партии над правительством и парламентом предоставляют уникальную позицию для продвижения своей политической программы, ориентированной на реформы. После убедительной победы на выборах президентская партия "Слуга народа" получила контроль над Верховной Радой. Недавно сформированное правительство под руководством премьер-министра Алексея Гончарука включает технократических, прозападных и реформаторских министров. Ключевые лица, определяющие экономическую политику, такие как министр финансов Оксана Маркарова, остаются на своих позициях, поддерживая преемственность политики, лежащей в основе сокращения макроэкономического дисбаланса и повышения стабильности", - отметили в агентстве.

В-третьих, в ближайшее время ожидается возобновление сотрудничества с МВФ.

"Высокая вероятность продолжения программы МВФ облегчит доступ к официальному и рыночному финансированию для погашения крупных выплат по суверенному долгу в 2020-2021 годах", - говорится в релизе.

В Fitch ожидают, что госдолг Украины снизится до 47,9% ВВП уже к концу этого года (в 2016 году было 69,2%). А к 2020 году составит 44,4% от ВВП.

Как отмечают в агентстве, растут также золотовалютные резервы Украины - к концу этого года они составят 21,8 млрд долларов, что на миллиард выше, чем в 2018 году. "Тем не менее, резервное покрытие будет оставаться более слабым, чем требуется для рейтинга В", - отмечается в пресс-релизе.

"То есть, это своего рода политический аванс команде Зеленского. Экономическим обоснованием может служить тот факт, что мы прошли пиковые выплаты по внешнему долгу", - пояснил Скаршевский.

"Украина полностью погасила долг перед МВФ по кредитной программе 2014 года и впервые выплатила часть тела реструктуризованных облигаций 2015 года. Последствия не заставили себя ждать", - прокомментировал пересмотр кредитного рейтинга экономист Андрей Блинов.

МВФ и Коломойский

"То есть, для кредиторов сейчас - все хорошо. Новое правительство будет проводить прокредитную политику, в Минфине и Нацбанка осталось лобби внешних кредиторов. Но главное - после смены власти не изменилась главная парадигма - о дефолте никто не говорит, за исключением разве что Коломойского. Выплаты по вариантам Яресько, привызанным к экономическому росту Украины (чем активнее будет расти отечественная экономика, тем больше нам нужно будет отдавать кредиторам), - также никто не ставит под сомнение. А тот факт, что Оксану Маркарову оставили у руля Минфина подтверждает, что выплаты по госдолгу будут заложены в бюджет по первоочередному принципу: мы и дальше будем отдавать 30-35% доходной части бюджета", - говорит Алексей Кущ.

Кстати, "страшилки" Коломойского о дефолте (в свое время он советовал президенту Зеленскому не платить по долгам) в Fitch также не обошли.

В пояснениях указано, что "связи между новой администрацией и Игорем Коломойским, олигархом и предыдущим владельцем ПриватБанка, представляют собой риск ухудшения ситуации". Но Fitch все же "не ожидает, что это помешает новой программе МВФ". Последняя, по ожиданиям агентства, будет включать такие маяки как реформы финансового сектора, развитие рынка сельскохозяйственных земель, "ощутимые результаты в борьбе с коррупцией и прогресс в приватизации", а также "рыночный механизм для внутренней цены на газ".

Сэкономим на процентах?

Ни кредиторов, ни рейтинговые агентства особо не волнует тот факт, что Украина будет погашать долги за счет новых займов, а именно такую стратегию вела прежняя, и, судя по всему, возьмет на вооружение нынешняя власть.

Главное - чтобы мы и дальше продолжали исправно платить.

В том, что Украине придется и дальше одалживать на внешних рынках, эксперты не сомневаются.

"До конца нынешнего года Минфин разместит евробондов примерно на 1,5 млрд долларов", - говорит Скаршевский. Корректировка кредитного рейтинга теоретически означает, что деньги нам могут дать под более низкие проценты.

"Максимум, ставка снизится на 0,5% годовых. Скажем, вместо 7,5% одолжим под 7% в долларах", - предположил Скаршевский. Напомним: в прошлом году Украина кредитовалась на внешних рынках под 9% годовых в долларах, в этом - под 6,7% в евро.

То есть, если Минфин разместит евробонды, скажем, под 7% вместо 7,5% в долларах, то сможет сэкономить на выплатах по процентам 7,5 млн долларов в год (заплатит 105 млн вместо 112,5 млн). "На государственных финансах это никак не скажется", - говорит Скаршевский.

По словам Алексея Куща, реальные условия кредитования для Украины зависят не столько от ее рейтинга, сколько от ситуации на мировом рынке капитала. "Многие страны переходят на отрицательные ставки, поэтому даже 3-4% годовых кредиторы считают хорошими условиями", - поясняет он.

По мнению Куща, Украина и ранее занимала неоправданно дорого. "По нашим облигациям спрос превышал предложение а 4-5 раз, то есть, мы могли бы разместить их под 3-4%, но почему-то переплачиваем. Получается, что Минфин лоббирует интересы внешних кредиторов. А это значит, что низкие ставки Украина не получит, несмотря на улучшение рейтинга", - считает Кущ.

"Пока что из трех самых уважаемый рейтинговых агентств, у Fitch самый высокий рейтинг по Украине, (на одну позицию ниже нас оценивает S&P и на две позиции ниже - Moody's). Так что пока другие кредитные агентства не последуют примеру Fitch, никаких особых последствий для Украины нынешнее повышение иметь не будет", - подытожил Александр Паращий.